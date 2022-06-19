1 день

Набережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтан

До 12:00 – сбор группы в г. Адлер. В аэропорту группа встречается возле входа в аэропорт, на железнодорожном вокзале сбор группы возле входа в новое здание вокзала со стороны города.

Переезд в гостиницу, поселение.

Активный тур в Сочи на неделю начнем с прогулки по набережной города Адлер и посетим Олимпийский парк. Весь наш путь лежит вдоль моря:)).

На майские праздники и осенью в Сочи вовсю кипит жизнь: продается мороженое, работают сувенирные лавки, прокат велосипедов и самокатов.

Олимпийский парк – это сердце Адлера, именно здесь проходили зимние Олимпийские игры в Сочи 2014.

Сочинский парк – это грандиозные спортивные объекты, на которых проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу, шорт-треку.

Мы увидим знаменитый стадион «Фишт», ледовую арена «Шайба», керлинг-центр «Ледяной куб».

Парк Сочи украшают фонтаны, повсюду растут пальмы. Туристы прогуливаются по разноцветным парковым дорожкам, фотографируются на фоне флагов и ярких колец Олимпиады.

Когда на город плавно опускается ночь, включается великолепная подсветка зданий в Олимпийском парке, яркие огни так и переливаются на фоне темного неба.

Когда уже полностью стемнеет, включается светомузыкальный фонтан – визитная карточка парка!

Зажигается огромный олимпийский факел, у подножия которого начинается танец огня и света.

Под известные музыкальные произведения, струи воды поднимаются вверх, игриво переплетаются, крутятся в воздухе и взмывают ввысь.

Фонтан каждую минуту меняет свои краски! Потрясающее зрелище, мы с вами это обязательно увидим!

Активная часть треккинга: 9,3 км, продолжительность похода 5-6 часов.