До 12:00 – сбор группы в г. Адлер. В аэропорту группа встречается возле входа в аэропорт, на железнодорожном вокзале сбор группы возле входа в новое здание вокзала со стороны города.
Переезд в гостиницу, поселение.
Активный тур в Сочи на неделю начнем с прогулки по набережной города Адлер и посетим Олимпийский парк. Весь наш путь лежит вдоль моря:)).
На майские праздники и осенью в Сочи вовсю кипит жизнь: продается мороженое, работают сувенирные лавки, прокат велосипедов и самокатов.
Олимпийский парк – это сердце Адлера, именно здесь проходили зимние Олимпийские игры в Сочи 2014.
Сочинский парк – это грандиозные спортивные объекты, на которых проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу, шорт-треку.
Мы увидим знаменитый стадион «Фишт», ледовую арена «Шайба», керлинг-центр «Ледяной куб».
Парк Сочи украшают фонтаны, повсюду растут пальмы. Туристы прогуливаются по разноцветным парковым дорожкам, фотографируются на фоне флагов и ярких колец Олимпиады.
Когда на город плавно опускается ночь, включается великолепная подсветка зданий в Олимпийском парке, яркие огни так и переливаются на фоне темного неба.
Когда уже полностью стемнеет, включается светомузыкальный фонтан – визитная карточка парка!
Зажигается огромный олимпийский факел, у подножия которого начинается танец огня и света.
Под известные музыкальные произведения, струи воды поднимаются вверх, игриво переплетаются, крутятся в воздухе и взмывают ввысь.
Фонтан каждую минуту меняет свои краски! Потрясающее зрелище, мы с вами это обязательно увидим!
Активная часть треккинга: 9,3 км, продолжительность похода 5-6 часов.
Все наши пешие походы в Сочи начинаются из города Адлер. Садимся на транспорт и едем в горы!
На восточном склоне горы Ахун находится уникальная тисо-самшитовая роща. Здесь в первозданном виде сохранились реликтовые, доледниковые леса, папоротники и лианы.
Возраст этих растений от 400 до 2000 лет! В роще впервые увидим удивительный, мохнатый самшит.
Туристический поход в Сочи проходит через каменный разлом-лабиринт, мимо руин древней крепости и выводит к горной реке.
Здесь из белоснежной горной порода образовался живописный каньон Чертовы ворота, по которому бежит изумрудная речка Хоста.
Активная часть треккинга на майские и осенью: 6,8 км, перепад высот 70-180 м, продолжительность похода: 5 часов.
Поход в горы Сочи невозможно представить без посещения этого ущелья! Добро пожаловать в мир влажных субтропиков!
Сказочный самшит, дикие лианы, высокие деревья, обвитые плющом – все это Навалишенское ущелье.
Деревянные лестницы уведут нас за собой на самое дно каньона, где бежит река Большая Хоста.
Тысячи лет назад здесь произошел разлом земной коры, и теперь мы можем наблюдать невероятные изгибы ущелья!
Темно-изумрудная река создает яркий контраст с белоснежной горной породой.
Поход в Сочи по этому маршруту идет вдоль реки, мимо завалов камней, природных ванны и небольших водопадов.
Наши водоплавающие туристы, берите купальники! Мы вам покажем ТАКУЮ ЗАВОДЬ, где обязательно захочется искупаться =)).
Активная часть треккинга на майские и осенью: 6,1 км, перепад высот 260-120-260 м, продолжительность похода 6 часов.
Сочинский нацпарк – это не только прекрасное место для горных походов в Сочи, но и настоящая сокровищница водопадов Кавказа!
Сегодня увидим Ореховский водопад, который находится на реке Безуменке.
Этот водопад может похвастаться тем, что он один из самых высоких водопадов в Нацпарке – высота 27 метров.
К водопаду ведет длииииииинная лестница из множества ступенек, но он того стоит!
Рядом находится экопарк Ажек. Поход на Ажек в Сочи – один из самых продолжительных в программе нашего тура.
Комфортная тропинка ведет вдоль реки Сочи по настоящему тропическому лесу. Справа и слева растет мох, папоротники, по деревьям вьется плющ.
Особую сказочность этим местам добавляет мохнатый самшит – вечнозеленый житель местных лесов.
Тропинка спускается к реке, бежит по камням, прыгает через деревья и вскоре приводит к водопаду. В этом месте можно снимать фильмы!
Темные стены ущелья плавно поднимаются вверх, на них, словно лианы, раскачивается длинный плющ.
Где-то далеко-далеко виден кусочек неба и подвесной деревянный мостик. Украшает эту великолепную картину изумрудный водопад Ажек.
Активная часть треккинга: 12,6 км, перепад высот 140-270 м, продолжительность похода: 6-6,5 часов.
Красная Поляна – это курорт-мечта, который вырос у нас на глазах всего за несколько лет.
Походы в Сочи и Красной поляне осенью и на майские невероятно популярны!
Зимой здесь рай для горнолыжников, а летом Красная Поляна подарит своим туристам необыкновенные, панорамные виды.
По канатной дороге быстро поднимаемся вверх, на смотровые площадки самого большого и самого любимого лыжниками комплекса «Роза Хутор».
Здесь мы уже выше облаков =))). Вокруг нас – горные хребты Аибга, Псехако и Главный Кавказский Хребет. А вдалеке – Черное море!
Активная часть тура на майские и осенью в Сочи: 4,5 км, подъем по канатной дороге на курорте Красная Поляна на высоту 2500 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Змейковские водопады находятся на реке Дикарка.
Весь маршрут проходит через буковый лес, где растут реликтовые растения – лавровишня, самшит, колхидский плющ.
Походы по Сочи и Кавказу дают возможность познакомиться с удивительными растениями субтропиков.
Сегодня увидим пять Змейковских водопадов высотой от трех до десяти метров! Здесь встречаются водопады в виде водоворотов, двойные водопады.
Но самый интересный – большой каскадный водопад. Словно белые, воздушные змеи, потоки воды легко бегут по огромным каменным ступеням.
Активная часть прохождения по маршруту: 3,6 км, перепад высот 140-230 м, продолжительность маршрута 1,5-2 часа.
Далее треккинг в Сочи ведет нас в Агурское ущелье. Все мы знаем, что Сочи и Кавказ – это земля легенд. Одна из них совсем рядом!
Ведь именно в этих местах был прикован к скале Прометей, который принес людям огонь. Поднявшись на Орлиные скалы, мы увидим бронзовую статую этого титана.
С заоблачной высоты спускаемся вниз и попадаем в тенистое ущелье реки Агура.
Постепенно привыкаем к роскошным пейзажам Сочи: как и положено, вокруг великолепный лес, отвесные скалы. Изумрудная река Агура рождает водопады и украшает свое ущелье манящими природными купелями.
Конечно же, мы не устоим и будем здесь купаться =))!
А фотографы с удовольствием будут снимать «шелковую воду» на прекрасных Агурских водопадах!
Активная часть треккинга на майские и осенью: 9,7 км, перепад высот 35-380 м, продолжительность похода 4-5 часов.
Парк «Южные культуры» – одно из любимых мест отдыха жителей Сочи.
Дендропарк насчитывает сотни экзотических растений, привезенных сюда из Китая, Японии и даже из Африки.
Здесь растут гималайские кедры, магнолии, пальмы, тюльпановые деревья и целая роща вечнозеленого бамбука.
Прекрасно дополняют ландшафтный дизайн парка Сочи декоративные водоемы с элегантными мостиками и островками. Гулять здесь – одно удовольствие!
Активная часть треккинга на майские и осенью: 13,5 км, продолжительность похода 5-6 часов.
16:00 – прибытие в г. Адлер (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Обратные билеты следует приобретать на поезда/самолеты, которые отправляются после 17:00.
Тур предполагает проживание в гостинице в г. Адлер в отеле «Барин Хаус Отель», гостинице «Локалита» или отеле аналогичного класса: двух-, трехместные номера с удобствами, телевизор, холодильник, Wi-Fi.
Отель «Барин Хаус» отличается удобным расположением в центре Адлера, в 400 метрах от Центрального пляжа Адлера, в 2,7 км от Олимпийского пляжа и в 1,1 км от парка «Южные культуры».
К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный Wi-Fi. На территории разбит сад и обустроена терраса. Гости могут забронировать семейные номера.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — холодильник.
В 2,4 км от отеля «Барин Хаус» находится торговый центр Plaza Home, а в 3 км — керлинговый центр «Ледяной куб». Расстояние до международного аэропорта Сочи (Адлер) составляет 8 км.
Мини-отель «Локалита» расположен в Адлере, в 1,3 км от Олимпийского пляжа и в 2,7 км от центрального пляжа.
К услугам гостей терраса, принадлежности для барбекю и бесплатная частная парковка. Желающие могут забронировать семейные номера.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств — собственная ванная комната с душем и тапочками, телевизор с плоским экраном и кондиционер.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. Гостям предоставляются постельное белье и полотенца.
Дворец зимнего спорта «Айсберг» и кёрлинговый центр «Ледяной куб» находятся в 2,1 км. Расстояние от мини-отеля «Локалита» до международного аэропорта Адлер-Сочи составляет 8 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Есть аптека, почта, банкоматы, кафе, продуктовые магазины и супермаркет.