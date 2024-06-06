Пешие экскурсии-прогулки в Сочи с экскурсоводом

Найдено 142 экскурсии в категории «Пешеходные» в Сочи, цены от 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
210 отзывов
Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек
Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
675 за человека
Треккинг к водопаду Кейва
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 8 чел.
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Гастрономическая прогулка Вкусный Сочи
Получите незабываемые вкусовые впечатления, открывая секреты кухонь мира в самом сердце Сочи
Начало: По договоренности
9 июня в 14:00
10 июня в 15:00
5 000 за всё до 3 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
463 отзыва
По Сочи и о нём: увлекательная прогулка с журналистом
Захватывающее путешествие по историческим уголкам Сочи, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: остановка «Театральная»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
780 за человека
Парадный Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
211 отзывов
Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города
Начало: У главного вокзала Сочи
Завтра в 11:30
9 июня в 10:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Треккинг-экскурсия по каньонам Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500 за всё до 12 чел.
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550 за всё до 4 чел.
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400 за всё до 8 чел.
Влюбиться в Сочи за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
800 за человека
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
31 отзыв
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440 за всё до 4 чел.
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
137 отзывов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Город-сказка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
Начало: У ж/д вокзала Сочи
Завтра в 10:30
10 июня в 16:00
7 000 за всё до 6 чел.
Мини-поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800 за человека
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Солнечное Очарование Черноморских Историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века
Начало: в районе Морского вокзала
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
«Исполнит вмиг мечту твою…»: волшебное путешествие по Сочи
Погрузитесь в магию Сочи с экскурсией, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вместе мы найдем места, где сбываются мечты
Начало: Курортный проспект, остановка «Театральная» (в сто...
11 июня в 15:30
12 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка по Нижнему городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где история и кофе сплетаются в единую гастрономическую симфонию
Начало: По согласованию
Завтра в 15:30
9 июня в 13:30
5 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по центральному Сочи
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Фотосессия в центре Сочи: история и красота
Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы
Начало: У Морского вокзала
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55004 675 за всё до 4 чел.
Стильная фотопрогулка по Сочи
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
12 отзывов
Стильная фотопрогулка по Сочи
Представить, что город - это холст, и создать на нём неповторимое произведение искусства
Начало: У ЦУМа
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
45003 600 за всё до 4 чел.
Вкусный кофе по-сочински
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Вкусный кофе по-сочински
Прогуляться по историческому центру и познакомиться с кофейной культурой Сочи
Начало: У входа в ЦУМ
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 300 за всё до 4 чел.
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Начало: У касс Зимнего театра
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
670 за человека
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 350 за всё до 10 чел.
Сочи: знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Сочи: знакомство с городом
Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта
Начало: У ж/д вокзала Сочи
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
36103 249 за всё до 8 чел.
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Отправиться к водопаду в ущелье, искупаться в чистых водах и посетить первую чайную плантацию в Сочи
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: на ж/д вокзале Сочи
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
По тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
По тисо-самшитовой роще с историком-культурологом
Увидеть разлом возрастом 30 миллионов лет и узнать, как бабочка чуть не разрушила памятник ЮНЕСКО
Начало: На ул. Самшитовая в Хосте
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
13 отзывов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750 за человека
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
13 отзывов
Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия
Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото
Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800 за человека
Мастер-класс по рисованию в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200 за человека
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
3 отзыва
Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале
Развлекательный альпинизм по безопасному, но завораживающему маршруту вдоль Орлиных скал
Начало: Около входа в Агурское ущелье
Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00
11 июня в 14:00
16 июня в 14:00
6 000 за человека
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны
Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа
Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис»
9 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 8 700 за всё до 10 чел.
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300 за человека
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка
Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 10:00
9 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Открыть Красную Поляну
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Открыть Красную Поляну
Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу
Начало: В Красной Поляне
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 6 чел.
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века
Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит
Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи
9 июня в 08:00
12 июня в 14:00
4 650 за всё до 4 чел.
Сочи для романтиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000 за всё до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в сердце Сочи
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
5 отзывов
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты отдыха
Экспресс-фотосессия в Сочи: запечатлите моменты у моря и пальм в уютной 30-минутной прогулке
Начало: У Морпорта
Завтра в 06:30
9 июня в 06:00
3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Завтрак на горе Монашка в Красной поляне
    Это была замечательная экскурссия! Мы были крайне поражены подготовке Романа, снабжению, четкости действий. Мы шли необычной трассой, лесной, было и
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    легко и непросто, было захватывающе, дети 11 и 12 лет справились. Мы остались в полном восторге! А на пикнике нам все завидовали))) Роман очень подготовленный гид по всем направлениям! 10 звезд!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Город-сказка Сочи
    Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
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    интеллигентный человек, живо интересуется своими слушателями - компаньонами в прогулке. Хорошо поставлена речь, приятно воспринимать подготовленный структурированный материал, который подается не заученными фразами, а живо и в меру эмоционально. Для нас это было информативно, интересно, заставило по новомоу взглянуть на город. Спасибо, Елена,и до новых встреч на других ваших экскурсиях.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Сочи - город мечты
    Экскурсия Сочи - город мечты, гид Анастасия. Экскурсия очень понравилась. Анастасия - очень грамотный, эрудированный специалист своего дела. Очень интересно рассказывает.
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    Не какими-то стандартными, заученными фразами, а по своему - очень интересно и увлекательно. Анастасия очень улыбчивая, доброжелательная, с ней очень легко было общаться. Знаток своего дела. 2.5 часа пролетели незаметно и не хотелось расставаться. Очень понравилось. Очень всем рекомендую. Анастасии еще раз огромное спасибо и до новых встреч.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод🫶🏼
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
    Всё отлично. Были с маленьким ребёнком(3 года). Экскурсия в спокойной обстановке. Хорошие фотографии.
  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Стильная фотопрогулка по Сочи
    Марина просто замечательная) Спасибо за фото и прекрасную прогулку Я очень довольна)
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
    Хочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраны идеально, основываясь на наших
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    предпочтениях. Мы посетили три заведения, каждое из которых отличалось своей атмосферой. Невероятно вкусный кофе, изысканная винная карта, нежнейшее и сочное мясо не могут оставить равнодушными. А небольшой квест открыл много новой информации для нас о вине и кофе. Со Светланой очень легко, комфортно, информативно, а время пролетело незаметно. В следующий раз обязательно будем обращаться только к ней!

    Хочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраныХочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраныХочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраныХочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраныХочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраныХочется выразить огромную благодарность Светлане, за прекрасную историко-гастрономическую прогулку в центральном районе Сочи. Места были подобраны
  • L
    Lubov
    3 июня 2024
    Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
    Всем,интересующимся историей города Сочи,однозначно рекомендую. Очень приятная рассказчица проведет по знаковым местам,остановиться на деталях,ответит на вопросы. Два часа пролетели незаметно. Получили удовольствие от общения и новой информации. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Сочи: история с видом на море - экскурсия в мини-группе
  2. Треккинг к водопаду Кейва
  3. Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
  4. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  5. По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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