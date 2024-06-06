🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 210 отзывов Сочи: путешествие по историческим местам в уютной группе до 9 человек Отправьтесь в мини-группе на увлекательную экскурсию по Сочи, изучая его историю и памятники Начало: У железнодорожного вокзала Сочи Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00 675 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 71 отзыв Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида Начало: Пгт Красная Поляна от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 19 отзывов Гастрономическая прогулка Вкусный Сочи Получите незабываемые вкусовые впечатления, открывая секреты кухонь мира в самом сердце Сочи Начало: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 140 отзывов Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ... от 6000 5 400 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 463 отзыва По Сочи и о нём: увлекательная прогулка с журналистом Захватывающее путешествие по историческим уголкам Сочи, где каждый шаг рассказывает уникальную историю Начало: остановка «Театральная» Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00 780 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 211 отзывов Парадный Сочи: Незабываемая фото-прогулка с профессиональным фотографом Погрузитесь в атмосферу Сочи, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты в самых живописных уголках города Начало: У главного вокзала Сочи 6400 5 440 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 33 отзыва Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас Начало: П. Галицыно от 7 500 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 53 отзыва Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов Начало: У железнодорожного вокзала 5 550 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 42 отзыва Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры Начало: В Адлере от 8 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас Начало: У Зимнего театра 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 35 отзывов Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста» 6 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 20 отзывов Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей» Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л... от 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 31 отзыв Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа Начало: У Морского порта 6400 5 440 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 137 отзывов В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста» от 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 146 отзывов Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды Начало: В Морском порту Сочи 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 95 отзывов Обзорная экскурсия по Сочи Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города Начало: Центральный район Сочи от 6 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи Начало: У ж/д вокзала Сочи 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 8 часов 24 отзыва Популярное предложение Мини-поход на Бзерпинский карниз Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис» 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 47 отзывов Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса Начало: На ул. Театральная 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 20 отзывов Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге Начало: На остановке Хоста Мост от 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Солнечное Очарование Черноморских Историй Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века Начало: в районе Морского вокзала 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 47 отзывов «Исполнит вмиг мечту твою…»: волшебное путешествие по Сочи Погрузитесь в магию Сочи с экскурсией, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вместе мы найдем места, где сбываются мечты Начало: Курортный проспект, остановка «Театральная» (в сто... 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 23 отзыва Сочи со вкусом кофе: историко-гастрономическая прогулка Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где история и кофе сплетаются в единую гастрономическую симфонию Начало: По согласованию 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 15 отзывов Фотосессия в центре Сочи: история и красота Получите коллекцию ярких фотографий с личной фотопрогулки по живописным уголкам Сочи, включая исторические рассказы Начало: У Морского вокзала 5500 4 675 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 12 отзывов Стильная фотопрогулка по Сочи Представить, что город - это холст, и создать на нём неповторимое произведение искусства Начало: У ЦУМа 4500 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Вкусный кофе по-сочински Прогуляться по историческому центру и познакомиться с кофейной культурой Сочи Начало: У входа в ЦУМ 3 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 13 отзывов Тайны курортного Сочи: прогулка с историком Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город Начало: У касс Зимнего театра 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи от 5 350 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Сочи: знакомство с городом Посетить must-see-достопримечательности в центре курорта Начало: У ж/д вокзала Сочи 3610 3 249 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото Начало: На курорте Роза Хутор от 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Водопад Бзогу и чаепитие с блинами Отправиться к водопаду в ущелье, искупаться в чистых водах и посетить первую чайную плантацию в Сочи 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 9 отзывов Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов Начало: на ж/д вокзале Сочи от 6 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 9 отзывов По тисо-самшитовой роще с историком-культурологом Увидеть разлом возрастом 30 миллионов лет и узнать, как бабочка чуть не разрушила памятник ЮНЕСКО Начало: На ул. Самшитовая в Хосте от 5 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 5.5 часов 13 отзывов Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас Начало: У ТЦ Моремолл 7500 6 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 13 отзывов Красная Поляна 2 в 1: фотосессия и экскурсия Запечатлеть эмоции от одного из красивейших мест страны на профессиональных фото Начало: У ж/д станции Роза Хутор по договорённости 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 6 часов 4 отзыва Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в... Расписание: ежедневно в 09:00 2 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Мастер-класс по рисованию в Сочи Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине Начало: В районе Морского вокзала 3 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 6 часов 3 отзыва Виа-феррата «Сочи»: вверх по скале Развлекательный альпинизм по безопасному, но завораживающему маршруту вдоль Орлиных скал Начало: Около входа в Агурское ущелье Расписание: во вторник и воскресенье в 14:00 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва По хребту Аибга: легкий треккинг в окрестностях Красной Поляны Насладиться горными видами и пообщаться с краснокнижной природой Западного Кавказа Начало: У канатной дороги «Альпика-Сервис» от 8 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 7 отзывов Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей Начало: На площади ж/д вокзала Сочи Расписание: в понедельник и четверг в 09:15 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Красная Поляна как на ладони: легкий треккинг на гору Монашка Подняться на шикарную панорамную площадку и полюбоваться вершинами Главного Кавказского хребта Начало: В Красной Поляне 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🎈 На воздушном шаре Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Открыть Красную Поляну Побывать в красивейших уголках курорта, узнать о местных обитателях и пройти по реликтовому лесу Начало: В Красной Поляне 7 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Вперед в прошлое: Сочи в середине 20 века Разобраться в истории и устройстве города-курорта, а попутно ощутить его колорит Начало: Около Железнодорожного вокзала г. Сочи 4 650 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 7 отзывов Сочи для романтиков Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи 5 000 ₽ за всё до 4 чел.