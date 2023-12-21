Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии

Индивидуальный тур в Сочи

Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал

Абхазия — это не только край солнца и мандаринов. Приглашаем познакомиться с этим гостеприимным кавказским регионом зимой.

Вы побываете на знаменитом озере Рица, не замерзающем даже в самые холодные месяцы, и сможете покататься по нему на катамаранах, посетите пляж, каньон, ущелья и водопады. Сможете расслабиться в финской сауне и термальных источниках с горячей водой и целебной грязью. И, конечно, насладитесь местной кухней в уютных ресторанах и своём отеле.
Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Пляж Гагры, зимняя Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Ближайшие даты:
21
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Гагра, смотровая площадка и пляж Белые скалы

Встретим вас в аэропорту Сочи и увезём в Гагру. По пути сделаем остановку на смотровой площадке и устроим фотосессию на пляже с мраморными выступами Белые скалы. После размещения в отеле будет свободное время, можно набраться сил перед предстоящим путешествием в финской сауне.

Гагра, смотровая площадка и пляж Белые скалыГагра, смотровая площадка и пляж Белые скалыГагра, смотровая площадка и пляж Белые скалыГагра, смотровая площадка и пляж Белые скалыГагра, смотровая площадка и пляж Белые скалыГагра, смотровая площадка и пляж Белые скалы
2 день

Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озеро

Сегодня отправимся на озеро Рица в окружении гор. Вода в нём меняет цвет в зависимости от времени года, зимой становится серовато-голубой и при этом не замерзает. Поэтому тут мы сможем покататься на катамаранах.

Затем заедем в захватывающий по красоте Юпшарский каньон, завяжем на память ленточки у водопада Девичьи слёзы и заедем на Голубое озеро. На обед остановимся в Пацхе и отведаем кавказскую кухню. После вернёмся в отель и отдохнём.

Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озероОзеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озероОзеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озероОзеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озероОзеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озероОзеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озероОзеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озеро
3 день

Термальные источники, ущелье и водопады

После завтрака поедем на термальные источники. Будем купаться на свежем воздухе, сравним 6 бассейнов с водой разной температуры и целебной грязью, посетим гидромассажный душ. Также заглянем в живописное ущелье и к водопадам, узнаем, как работает водяная мельница, и пообедаем в уютном ресторане.

Термальные источники, ущелье и водопадыТермальные источники, ущелье и водопадыТермальные источники, ущелье и водопадыТермальные источники, ущелье и водопадыТермальные источники, ущелье и водопадыТермальные источники, ущелье и водопады
4 день

Завершающий день

После завтрака собираемся домой. Спешим на рейс в аэропорт и прощаемся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Сочи, время встречи любое в зависимости от вашего рейса
Завершение: аэропорт Сочи, после 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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