Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал
Вы побываете на знаменитом озере Рица, не замерзающем даже в самые холодные месяцы, и сможете покататься по нему на катамаранах, посетите пляж, каньон, ущелья и водопады. Сможете расслабиться в финской сауне и термальных источниках с горячей водой и целебной грязью. И, конечно, насладитесь местной кухней в уютных ресторанах и своём отеле.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 950 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Гагра, смотровая площадка и пляж Белые скалы
Встретим вас в аэропорту Сочи и увезём в Гагру. По пути сделаем остановку на смотровой площадке и устроим фотосессию на пляже с мраморными выступами Белые скалы. После размещения в отеле будет свободное время, можно набраться сил перед предстоящим путешествием в финской сауне.
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопад Девичьи слёзы и Голубое озеро
Сегодня отправимся на озеро Рица в окружении гор. Вода в нём меняет цвет в зависимости от времени года, зимой становится серовато-голубой и при этом не замерзает. Поэтому тут мы сможем покататься на катамаранах.
Затем заедем в захватывающий по красоте Юпшарский каньон, завяжем на память ленточки у водопада Девичьи слёзы и заедем на Голубое озеро. На обед остановимся в Пацхе и отведаем кавказскую кухню. После вернёмся в отель и отдохнём.
Термальные источники, ущелье и водопады
После завтрака поедем на термальные источники. Будем купаться на свежем воздухе, сравним 6 бассейнов с водой разной температуры и целебной грязью, посетим гидромассажный душ. Также заглянем в живописное ущелье и к водопадам, узнаем, как работает водяная мельница, и пообедаем в уютном ресторане.
Завершающий день
После завтрака собираемся домой. Спешим на рейс в аэропорт и прощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Сочи, время встречи любое в зависимости от вашего рейсаЗавершение: аэропорт Сочи, после 10:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.