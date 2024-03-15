Если Вы любитель активных прогулок по горным тропам и лесу, Вы хотите познакомиться с горно-климатическими курортами Красной Поляны и побывать на Черноморском берегу, где купаются до середины ноября — эта программа для Вас.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Ефремовский кругозор
Заезд в гостиницу в 12:00.
Знакомство с гидом.
Инструктаж по безопасности.
Обед.
Выход на экскурсию в 16:00.
Вам предстоит посетить Ефремовский кругозор — смотровую площадку, откуда открывается панорама Красной Поляны.
В ходе путешествия Вы познакомитесь с историей горного поселка, его основными достопримечательностями и восхититесь панорамой Кавказских гор.
Длительность экскурсии 3-3,5 часа
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Свободное время
Водопад Кейву
Завтрак в гостинице.
Поход по маршруту «Водопад Кейву».
Отправление группы на маршрут в 10:00.
Самый таинственный водопад в окрестностях горного поселка.
Его струи не замерзают в лютую стужу, а летом не пересыхаю.
Родники, питающие водопад несут прохладу в самый жаркий день.
Длительность прогулки 4-5 часов.
Питание на маршруте — пикник.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
За дополнительную плату организуется поездка в Олимпийский парк на шоу фонтанов.
Северный кругозор
Завтрак в гостинице.
Выезд на маршрут в 10:00.
Джиппинг-экскурсия на хребет Ачишхо.
Ачишхо — это самое мокрое место в России, не забудьте взять плащи.
Быстрый «русский джипп» — автомобиль УАЗ доставит Вас на Хмелевские озера, место где рождаются новые виды.
Вы посетите смотровую площадку Северного кругозора, обозреете панораму Главного Кавказского хребта, а затем по широкой лесной тропе спуститесь в Красную Поляну.
По пути будут попадаться альпийские луга, небольшие озера и шикарные виды на горные вершины.
Под склонами горы около поселка Вас ждет знакомство с дольменным комплексом Красной Поляны — дневними мегалитами 2-3 тыс. до н. э.
Питание на маршруте — обед на газовых горелках.
Ужин в гостинице.
Свободное время.
Зоопарк Кавказского заповедника
Завтрак в отеле.
День отдыха.
Выезд на программу в 10:00.
Знакомство с животным миром Красной Поляны — вольерным комплексом Кавказского заповедника, веселое экстремальное приключение в Панда-парке и посещение Галактики (развлечение за доп. плату).
Длительность программы 4 часа.
После экскурсии Вы имеете возможность остаться в развлекательном комплексе, посетить конотеатр, боулинг, бильярд, каток или аквапарк (доп. плата).
Бзерпинский карниз
Отправляемся в настоящий поход.
Продукты и палатки несем с собой.
На быстроходной канатной дороге взлетаем на хребет Псехако и по горной тропе поднимаемся на Бзерпинский карниз.
Здесь разбиваем лагерь.
Вечером поход на вершину горы Табунная — фотографировать закат.
Дзитакские озера
Ранний подъем.
Без рюкзаков отправляемся смотреть Дзитакские озера, купаемся в освежающих водах Малого озера, восхищаемся перевалом Псеашхо и альпийскими лугами горной долины.
Возвращение в лагерь.
Спуск в Красную Поляну.
Ужин в гостинице.
Отдых.
Роза Хутор. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 Выезд на экскурсию.
Сегодня Вы побываете на горнолыжном курорте Роза Хутор.
Познакомитесь с его инфраструктурой.
В зависимости от подготовки и физического состояния группы Вы посетите парк водопадов, либо совершите прогулку по горному хребту, или побываете на одном из терренкуров курорта.
Окончание программы 16:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевом доме (без звезд) 5 ночей и 1 ночь в палатке.
Стоимость тура в зависимости от размера группы, руб:
- 54 000 руб. /чел — сборный групповой тур.
- 108 000 руб. /группы — индивидуальный тур 1-2 чел.
Варианты проживания
Гостевой дом
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2х-3х местные номера, удобства в номере
- Питание: завтраки в городских условиях, обеды на радиальных выходах в горах 3х разовое питание на маршруте в горах
- Страховка
- Трансферы по программе тура (канатная дорога Газпром, внедорожный транспорт, автомобиль/автобус)
- Входные билеты в сочинский национальный парк, КГПБЗ
- Прокат группового снаряжения
- Прокат личного снаряжения для 2-х дневного похода
- Работа инструктора-проводника, работа экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до места сбора и обратно
- Входные билеты на канатную дорогу Роза Хутор (или Горки Город)
- Развлечения в Галактике
- Ужины в городских условиях и обеды вне маршрутов
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобный комплект вещей по сезону;
- обувь на низкой подошве с хорошим протектором;
- фототехника;
- плащ;
- панама;
- походный комплект личной посуды (ложка, чашка, тарелка);
- рюкзак 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных
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