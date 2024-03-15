Отдых на Красной Поляне

Экскурсионный тур познавательного и активного отдыха в Сочи, район Красной Поляны.

Если Вы любитель активных прогулок по горным тропам и лесу, Вы хотите познакомиться с горно-климатическими курортами Красной Поляны и побывать на Черноморском берегу, где купаются до середины ноября — эта программа для Вас.
5
3 отзыва
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
Отдых на Красной Поляне
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Джиппинг по горным дорогам
Джиппинг по горным дорогам
Вас ждет джиппинг-экскурсия на хребет Ачишхо
Пикник на лесной полянке
Пикник на лесной полянке
Устроим пикник во время путешествия к водопаду Кейву
Ночь в палатке
Ночь в палатке
Отправимся на двухдневный маршрут, проходящий на территории Кавказского заповедника

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Ефремовский кругозор

Заезд в гостиницу в 12:00.

Знакомство с гидом.

Инструктаж по безопасности.

Обед.

Выход на экскурсию в 16:00.

Вам предстоит посетить Ефремовский кругозор — смотровую площадку, откуда открывается панорама Красной Поляны.

В ходе путешествия Вы познакомитесь с историей горного поселка, его основными достопримечательностями и восхититесь панорамой Кавказских гор.

Длительность экскурсии 3-3,5 часа

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Свободное время

Прибытие. Ефремовский кругозорПрибытие. Ефремовский кругозорПрибытие. Ефремовский кругозорПрибытие. Ефремовский кругозор
2 день

Водопад Кейву

Завтрак в гостинице.

Поход по маршруту «Водопад Кейву».

Отправление группы на маршрут в 10:00.

Самый таинственный водопад в окрестностях горного поселка.

Его струи не замерзают в лютую стужу, а летом не пересыхаю.

Родники, питающие водопад несут прохладу в самый жаркий день.

Длительность прогулки 4-5 часов.

Питание на маршруте — пикник.

Ужин в гостинице.

Свободное время.

За дополнительную плату организуется поездка в Олимпийский парк на шоу фонтанов.

Водопад КейвуВодопад КейвуВодопад Кейву
3 день

Северный кругозор

Завтрак в гостинице.

Выезд на маршрут в 10:00.

Джиппинг-экскурсия на хребет Ачишхо.

Ачишхо — это самое мокрое место в России, не забудьте взять плащи.

Быстрый «русский джипп» — автомобиль УАЗ доставит Вас на Хмелевские озера, место где рождаются новые виды.

Вы посетите смотровую площадку Северного кругозора, обозреете панораму Главного Кавказского хребта, а затем по широкой лесной тропе спуститесь в Красную Поляну.

По пути будут попадаться альпийские луга, небольшие озера и шикарные виды на горные вершины.

Под склонами горы около поселка Вас ждет знакомство с дольменным комплексом Красной Поляны — дневними мегалитами 2-3 тыс. до н. э.

Питание на маршруте — обед на газовых горелках.

Ужин в гостинице.

Свободное время.

Северный кругозорСеверный кругозорСеверный кругозорСеверный кругозор
4 день

Зоопарк Кавказского заповедника

Завтрак в отеле.

День отдыха.

Выезд на программу в 10:00.

Знакомство с животным миром Красной Поляны — вольерным комплексом Кавказского заповедника, веселое экстремальное приключение в Панда-парке и посещение Галактики (развлечение за доп. плату).

Длительность программы 4 часа.

После экскурсии Вы имеете возможность остаться в развлекательном комплексе, посетить конотеатр, боулинг, бильярд, каток или аквапарк (доп. плата).

Зоопарк Кавказского заповедникаЗоопарк Кавказского заповедникаЗоопарк Кавказского заповедника
5 день

Бзерпинский карниз

Отправляемся в настоящий поход.

Продукты и палатки несем с собой.

На быстроходной канатной дороге взлетаем на хребет Псехако и по горной тропе поднимаемся на Бзерпинский карниз.

Здесь разбиваем лагерь.

Вечером поход на вершину горы Табунная — фотографировать закат.

Бзерпинский карнизБзерпинский карнизБзерпинский карниз
6 день

Дзитакские озера

Ранний подъем.

Без рюкзаков отправляемся смотреть Дзитакские озера, купаемся в освежающих водах Малого озера, восхищаемся перевалом Псеашхо и альпийскими лугами горной долины.

Возвращение в лагерь.

Спуск в Красную Поляну.

Ужин в гостинице.

Отдых.

Дзитакские озераДзитакские озераДзитакские озера
7 день

Роза Хутор. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

10:00 Выезд на экскурсию.

Сегодня Вы побываете на горнолыжном курорте Роза Хутор.

Познакомитесь с его инфраструктурой.

В зависимости от подготовки и физического состояния группы Вы посетите парк водопадов, либо совершите прогулку по горному хребту, или побываете на одном из терренкуров курорта.

Окончание программы 16:00.

Роза Хутор. ОтъездРоза Хутор. ОтъездРоза Хутор. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостевом доме (без звезд) 5 ночей и 1 ночь в палатке.

Стоимость тура в зависимости от размера группы, руб:

  • 54 000 руб. /чел — сборный групповой тур.
  • 108 000 руб. /группы — индивидуальный тур 1-2 чел.

Варианты проживания

Гостевой дом

5 ночей

Палатка

1 ночь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 2х-3х местные номера, удобства в номере
  • Питание: завтраки в городских условиях, обеды на радиальных выходах в горах 3х разовое питание на маршруте в горах
  • Страховка
  • Трансферы по программе тура (канатная дорога Газпром, внедорожный транспорт, автомобиль/автобус)
  • Входные билеты в сочинский национальный парк, КГПБЗ
  • Прокат группового снаряжения
  • Прокат личного снаряжения для 2-х дневного похода
  • Работа инструктора-проводника, работа экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до места сбора и обратно
  • Входные билеты на канатную дорогу Роза Хутор (или Горки Город)
  • Развлечения в Галактике
  • Ужины в городских условиях и обеды вне маршрутов
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Красная Поляна
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный комплект вещей по сезону;
  • обувь на низкой подошве с хорошим протектором;
  • фототехника;
  • плащ;
  • панама;
  • походный комплект личной посуды (ложка, чашка, тарелка);
  • рюкзак 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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В
15 мар 2024
Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.
Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет).
Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014.
На шикарной инфраструктуре города и море положительных
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эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов.
Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна».
Билеты на ж/д приобретали самостоятельно.
Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что:
- отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться);
- стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период.
Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *.
Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине.
Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница!
Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом.
Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть)
Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319).
Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу.
Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня.
Фен слабенький, но сушит))
Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно).
Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината).
Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях).
Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо.
Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного).
Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса.
Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное.
По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному.
Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение).
Было бы здорово, если бы:
все было тёплое;
были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные).
Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали.
Где было вкусно?
Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось.
Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит.
Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак))
А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все))
Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят);
-освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы.
Это же мелочи, но они нужны для комфорта.
И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат?
Теперь про саму экскурсионную программу.
Здесь нам повезло.
По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной.
Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию.
Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день.
Эмоции самые положительные.
Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки.
Поясню по дням.
1 день- все соответствует заявленному;
2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет)
Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет.
Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной)
3 день - здесь какая-то неразбериха вышла.
Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю.
Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие!
Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса.
Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить!
Про парк расскажу чуть позже.
Про экскурсию на Красную поляну.
На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда.
В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор».
Предварительно мы не посетили:
-водопад «Девичьи слёзы»;
-пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику;
-дольменный комплекс.
Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила!
Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор».
Про обеды отдельная история.
Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед.
Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение.
И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно).
С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку.
Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований).
Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?!
Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны.
Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину.
Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось.
Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии.
Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует.
А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист)
4 день - свободный.
Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения.
Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель).
5 день - парк «Южные ворота» понравился.
Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику.
На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай.
По вкусу нормально, но мне сочности не хватило)
После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще.
Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день).
Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная.
5 - день.
Посещение храмов.
Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста.
Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…).
Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай.
И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03.
Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024!
Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области)
Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу))
А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего))
Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила.
Как и везде кадры решают все!
Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом.
Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!

Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Валерия!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
15 ноя 2023
С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями.С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями.
Н
17 окт 2023
Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и

Тур входит в следующие категории Сочи

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