По курортному Сочи в мини-группе

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Ответы на вопросы
В мини-группе до 6 человек мы посетим одни из самых красивых мест Сочи.

Прогуляемся по самым северным в мире чайным плантациям, познакомимся с историческим местом — дачей Квитко, посмотрим с Орлиных скал на Агурское ущелье, заедем на сероводородный источник, а также на дачу Сталина.
По курортному Сочи в мини-группе
По курортному Сочи в мини-группе
По курортному Сочи в мини-группе
По курортному Сочи в мини-группе
По курортному Сочи в мини-группе
По курортному Сочи в мини-группе
Ближайшие даты:
22
мая
24
мая
26
мая
29
мая
31
мая

Что вас ожидает:

  • Орлиные скалы
  • Чайные плантации
  • Сероводородный источник
  • Дача Квитко
  • Дача Сталина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетМы отправимся на Орлиные скалы, одно из красивейших мест в Большом Сочи. Сюда стремятся попасть как многие туристы, отдыхающие на курорте, так и местные жители, ведь именно здесь можно погулять, любуясь прекрасными пейзажами. Отсюда вы сможете насладиться потрясающими видами на Кавказский хребет, Агурское ущелье и Черное море.
Вы побываете в зеленых долинах в окрестностях Сочи, где можно не только отдохнуть от городской суеты, но и познакомиться с традициями местного чаеводства на самых северных чайных плантациях. Также мы заедем на сероводородный источник, а после — на заброшенную дачу Квитко, с которой связано немало мистических историй. Ну а в конце тура нас ждет дача Сталина — одна из главных достопримечательностей города, где пересекаются прошлое и настоящее.

По понедельникам, средам, пятницам в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Сочи или Адлера
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход на достопримечательности
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Завершение: Вернем вас туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, средам, пятницам в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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