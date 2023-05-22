В мини-группе до 6 человек мы посетим одни из самых красивых мест Сочи.
Прогуляемся по самым северным в мире чайным плантациям, познакомимся с историческим местом — дачей Квитко, посмотрим с Орлиных скал на Агурское ущелье, заедем на сероводородный источник, а также на дачу Сталина.
Прогуляемся по самым северным в мире чайным плантациям, познакомимся с историческим местом — дачей Квитко, посмотрим с Орлиных скал на Агурское ущелье, заедем на сероводородный источник, а также на дачу Сталина.
Ближайшие даты:
22
мая
мая
24
мая
мая
26
мая
мая
29
мая
мая
31
мая
мая
Что вас ожидает:
- Орлиные скалы
- Чайные плантации
- Сероводородный источник
- Дача Квитко
- Дача Сталина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетМы отправимся на Орлиные скалы, одно из красивейших мест в Большом Сочи. Сюда стремятся попасть как многие туристы, отдыхающие на курорте, так и местные жители, ведь именно здесь можно погулять, любуясь прекрасными пейзажами. Отсюда вы сможете насладиться потрясающими видами на Кавказский хребет, Агурское ущелье и Черное море.
Вы побываете в зеленых долинах в окрестностях Сочи, где можно не только отдохнуть от городской суеты, но и познакомиться с традициями местного чаеводства на самых северных чайных плантациях. Также мы заедем на сероводородный источник, а после — на заброшенную дачу Квитко, с которой связано немало мистических историй. Ну а в конце тура нас ждет дача Сталина — одна из главных достопримечательностей города, где пересекаются прошлое и настоящее.
По понедельникам, средам, пятницам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Сочи или Адлера
- Услуги гида
- Что не входит
- Вход на достопримечательности
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отельЗавершение: Вернем вас туда, откуда забрали
- Когда и сколько длится?
- Когда: По понедельникам, средам, пятницам в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Обзорные
Дача Сталина
Музеи
История и культура
Чайные плантации
Орлиные скалы
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