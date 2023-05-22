Что вас ждетМы отправимся на Орлиные скалы, одно из красивейших мест в Большом Сочи. Сюда стремятся попасть как многие туристы, отдыхающие на курорте, так и местные жители, ведь именно здесь можно погулять, любуясь прекрасными пейзажами. Отсюда вы сможете насладиться потрясающими видами на Кавказский хребет, Агурское ущелье и Черное море.

Вы побываете в зеленых долинах в окрестностях Сочи, где можно не только отдохнуть от городской суеты, но и познакомиться с традициями местного чаеводства на самых северных чайных плантациях. Также мы заедем на сероводородный источник, а после — на заброшенную дачу Квитко, с которой связано немало мистических историй. Ну а в конце тура нас ждет дача Сталина — одна из главных достопримечательностей города, где пересекаются прошлое и настоящее.