Денис проводит ещё 2 экскурсии

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Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма

Узнать об истории города, увидеть известный санаторий, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей!

Денис
Денис – Гид из Сочи
Проезжая главные достопримечательности 🏛️ города и слушая рассказы из прошлых столетий, вы познакомитесь с историей 📖 и культурой Сочи.

Я покажу легендарную Мацесту и отвезу на местную плантацию, где вас ждет приятное чаепитие, а прогулка 👣 по экоферме восстановит силы после насыщенной экскурсии 🧭.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 950 ₽ за экскурсию

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Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма

Что вас ожидает

Знакомство с городом
Мы встретимся у великолепного Зимнего театра, скульптуры на фронтоне которого создала Вера Мухина и где ежегодно проходит кинотавр. Проезжая по улицам города, вы увидите известные санатории: им. М. В. Фрунзе, им. Орджоникидзе и «Металлург», гостиницу «Лазурная», городской Дендрарий и стадион 🏟️ имени Славы Метревели. Под рассказ о судьбе города и его героях мы доедем к стеле, посвященной Мацесте.

Сердце Сочи
По пути к «Старой Мацесте» вы узнаете, как выглядели первые ванны, как их принимали в старину адыги, а также кто причастен к основанию комплекса. Я объясню, какой след в Сочи оставили Боспорское царство и Византия, расскажу, какие события происходили здесь после Кавказской войны, куда исчезли горцы (убыхи, абазины, джигеты) и о том, как русские купцы и помещики сделали из нашего города Город-сад. Вы пройдетесь вдоль легендарного комплекса Бальнеологического курорта, посетите чудодейственный источник и узнаете все о сероводородной воде скважин Мацесты.

Старинная чайная фабрика
После мы отправимся на Мацестинскую чайную фабрику. Здесь вы прогуляетесь 👣 по масштабной плантации, узнаете биографию сочинского чая, а также увидите один из трех в мире японских станков для ферментации зеленого чая. После небольшой экскурсии 🧭 вас ждет дегустация местного сорта за просмотром фильма о мацеста-чае.

Экоферма — райский уголок
Заключительный пункт нашей программы — современная экоферма. Местный экскурсовод расскажет о породах лошадей, особенностях их содержания и видах конного спорта, а после проведет вас в конюшни и козоводческую ферму, где можно будет пообщаться с животными и сделать памятные фото. Наслаждаясь прекрасными видами и органическими продуктами, вы ощутите настоящее единение с природой.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная и проходит на автомобиле 🚘 гида
  • Дополнительные расходы: билет 🎫 к источнику Мацеста (посещение по желанию) — 150 руб., билеты на экоферму Экзархо — 350 руб.
Начало и место завершения
🚩 у Зимнего театра
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация и экоферма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, уважаемые гости! В городе Сочи я живу с рождения и знаю его как свои пять пальцев. После армии хотел стать военным психологом, закончил ВУЗ, получил диплом, но как-то не пошло, не моё это... Параллельно я занимался туризмом и с 2007 года стал работать инструктором на турбазе в Красной Поляне. Когда я увидел эмоции людей после посещения красивых мест, я понял, что хочу показать эти места всем, кто пожелает погрузиться в красоту Сочи и его окрестностей. По опыту работы я — психолог, спасатель, гид, а теперь и экскурсовод. Жду всех желающих на мои авторские экскурсии.
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Денис проводит ещё 2 экскурсии

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