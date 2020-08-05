7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по тенистым аллеям и паркам За пару часов вы увидите респектабельный Морской порт — символ Сочи, нулевой километр города, первый православный храм Черноморского округа, Зимний и Летний театры. Мы будем гулять по верхней набережной Сочи, поэтому вы налюбуетесь морскими пейзажами. А еще мы попьем сочинской минеральной воды из бювета и насладимся чашечкой кофе или лимонадом в уютном парке.
Переломные моменты в жизни Сочи Как образовался город, как стал курортом и как приобрел современный облик — прогулка построена вокруг важнейших страниц в биографии Сочи. Обо всем я расскажу легко, без лишних дат и сухих фактов. Мы поговорим о первых поселениях на этой земле, перенесемся в царские времена у места основания города, в эпоху сталинских дворцов и в 70-е годы, когда здесь построили знаменитые культурные площадки и гостиницу «Жемчужина», когда в Сочи стали приезжать интуристы.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 2,5-3 часа. Мы пройдем примерно 3 км, в середине пути остановимся на чашечку кофе (по желанию, оплачивается отдельно).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в Морском порту Сочи.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Елена. Я уже больше пяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.
Елена провела замечательную прогулку по городу, сопровождая ее интересным рассказом. Мы много узнали об истории города и его достопримечательностях. Три часа пролетели на одном дыхании! Большое спасибо))
Мария
4 августа 2020
Вчера посетили экскурсию у Елены. Нам понравилось, все просто лаконично, без скучных дат. в ходе экскурсии мы видели исторические объекты города и имели возможность тут же увидеть как это выглядело в прошлом веке, благодаря подобранным Еленой фотографиям. Время пролетело быстро, информации получили много. Для детей для мотивации были заготовлены призы) Спасибо, Елена.
Елена
2 августа 2020
Прекрасная неспешная романтическая и одновременно познавательная прогулка по красивейшим местам Сочи. Обаятельная рассказчица-гид создала ощущение дружеской вечерней встречи-променада с ненавязчивым рассказом о своём любимом городе. Для первого знакомства с этим городом-курортом – замечательный вариант! У нас получился приятный и весёлый диалог об истории и современности Сочи. Спасибо, Елена!
Наталья
28 июля 2020
Замечательная, нестандартная экскурсия, не перегруженная сухими фактами. Елена очень душевно рассказала о городе и его истории, показала красивые места, до которых отдыхающий сам не доберётся, хотя они в пешей доступности, просто находятся в стороне от туристических троп)). Время пролетело не заметно. Нам повезло с погодой, было облачно и с моря дул свежий ветер, но тем кто пойдёт на эту экскурсию в жару рекомендуемую надевать головные уборы и брать с собой воду.
Анна
25 июля 2020
Елена очень приятный рассказчик и маршрут Экскурсии проработан отлично! Нам было комфортно гулять в сопровождении Елены. И отдельное спасибо ей за терпение, ведь Экскурсия проходила с маленькими детьми)
Юлия
17 июля 2020
Экскурсия понравилась Пешая прогулка с экскурсоводом Еленой по красивым местам это то, что нам было нужно в последний день наших каникул. Посещение арт Галереи было приятным сюрпризом. Виды, цветущие магнолии, и конечно история южного колоритного города 🌺
Ольга
7 июля 2020
Спасибо гиду Елене за сказочный Сочи. Побывали в разных эпохах, прогулялись по улочкам, получили массу удовольствия! Очень рекомендую.
Увидеть один из красивейших архитектурных комплексов Сочи и услышать его историю и легенды
Возведенный более 80 лет назад на склоне горы Бытха, санаторий им. Серго Орджоникидзе стал воплощением идеи о «социалистическом рае». Вы погуляете по его живописным тенистым аллеям, оцените мощь и красоту зданий в стиле «сталинский ампир» и узнаете, как строился санаторий, кто в нем отдыхал и какие страсти кипели в Сочи в 30-е годы.
Вы увидите город в вечерней иллюминации с лучших смотровых площадок города, проедете по главным улицам и познакомитесь с красивыми достопримечательностями Сочи. По дороге я расскажу вам о том, какой была «южная столица» до Олимпиады и как Игры ее преобразили, какие известные фильмы здесь были сняты и где можно попробовать самые вкусные хинкали в городе.
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Предлагаю отправиться в насыщенную поездку по Большому Сочи. За один день вы погуляете по набережной Розы Хутор, полюбуетесь панорамами побережья на горе Ахун, сможете пройти над ущельем в Скайпарке, проедете по центру Сочи и Олимпийскому парку. Обещаю вам рассказ с интересными фактами и захватывающие приключения!
Погулять по самым живописным улицам города, увидеть все знаковые места и услышать их историю
Красота и уют Сочи покорят вас в самое сердце с первых минут пребывания. Я покажу главные и тайные достопримечательности любимого города, расскажу их историю, помогу ощутить волшебный южный колорит и поделюсь маленькими секретами местного жителя.
Центр города, Олимпийская деревня, Скайпарк, Красная Поляна и Роза Хутор за один день
Вы посетите все главные места Сочи и раскроете самые интересные факты истории и культуры города. Я расскажу о временах греческих мореплавателей и о том, как здесь строился «социалистический рай». А также о флоре, фауне, геологии и гастрономических традициях нашего живописного региона!
Главные достопримечательности Сочи, Ахунская башня, заброшенный ресторан и Олимпийский парк
Сочи — не только «город, где прошла Олимпиада» и главный курорт России. Это по-настоящему живой город со своим повседневным ритмом, который сильно изменился за последние годы. Именно таким я вам его и покажу: комфортным для жизни и современным, несущим в себе отпечаток грандиозных событий и прибрежный колорит. Вы рассмотрите визитные карточки Сочи, следы советского времени и насладитесь великолепной природой городских окрестностей с высоты.
Главные места, панорамы и история развития города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Сегодня Большой Сочи — это 140 км вдоль побережья. За 2 часа невозможно охватить все, но вы увидите и узнаете визитные карточки старого города. Полюбуетесь городскими пейзажами и морским горизонтом со смотровой площадки. Погрузитесь в современную сочинскую жизнь в парке Ривьера. Погуляете по морскому порту и поймете, как устроен Сочи. Рождение города, становление курорта, история Олимпиады — мои рассказы помогут проследить путь Сочи и сформировать о нем первое (конечно, приятное!) впечатление.