7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
На прогулке по Центральному Сочи вы увидите, как история и желания людей сформировали судьбу этого уникального места.
Вас ждет встреча с символом города - Морским портом, первым православным храмом Черноморского округа, читать дальшеуменьшить
а также знаменитыми Зимним и Летним театрами.
Пройдя по верхней набережной, вы насладитесь великолепными морскими пейзажами, а также попробуете настоящую сочинскую минеральную воду и кофе в уютном парке.
Мы расскажем вам о ключевых моментах в истории Сочи, начиная от его основания и заканчивая современным обликом, который привлекает туристов со всего мира. Экскурсия рассчитана на 2,5-3 часа и пройдет на расстоянии около 3 км.
Это не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, которое позволит вам по-новому взглянуть на Сочи
📜 Узнаете историю Сочи без лишних дат и сухих фактов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Для прогулок по Сочи идеально подходят летние месяцы и начало осени. В это время город оживает, наполняется туристами, а атмосфера праздника и яркие мероприятия делают прогулку по Сочи особенно запоминающейся. Морской порт, театры и набережная предстают во всей красе. Весной и осенью также можно насладиться экскурсиями, когда город менее многолюден, а парки и аллеи радуют глаз зеленью и осенними красками. Это время подходит для тех, кто предпочитает более спокойный отдых.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Морской порт
Нулевой километр
Первый православный храм Черноморского округа
Зимний театр
Летний театр
Гостиница «Жемчужина»
Описание экскурсии
Прогулка по тенистым аллеям и паркам
За пару часов вы увидите респектабельный Морской порт — символ Сочи, нулевой километр города, первый православный храм Черноморского округа, Зимний и Летний театры. Мы будем гулять по верхней набережной Сочи, поэтому вы налюбуетесь морскими пейзажами. А еще мы попьем сочинской минеральной воды из бювета и насладимся чашечкой кофе или лимонадом в уютном парке.
Переломные моменты в жизни Сочи
Как образовался город, как стал курортом и как приобрел современный облик — прогулка построена вокруг важнейших страниц в биографии Сочи. Обо всем я расскажу легко, без лишних дат и сухих фактов. Мы поговорим о первых поселениях на этой земле, перенесемся в царские времена у места основания города, в эпоху сталинских дворцов и в 70-е годы, когда здесь построили знаменитые культурные площадки и гостиницу «Жемчужина», когда в Сочи стали приезжать интуристы.
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 2,5-3 часа. Мы пройдем примерно 3 км, в середине пути остановимся на чашечку кофе (по желанию, оплачивается отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Морском порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1547 туристов
Я уже больше девяти лет живу в Сочи, узнала этот город изнутри и хочу поделиться любовью к нему с вами. Я волшебница! Вы спросите: «почему?» Во-первых, я всегда открыта всему читать дальшеуменьшить
новому и неизведанному. Во-вторых, мое любопытство и жажда жизни постоянно дарят мне знания и умения в разных сферах. В-третьих, любовь к деталям не дает мне пройти мимо того, чего многие не замечают. И наконец, в-четвертых: я могу и хочу делиться всем этим с вами! На моих прогулках вы увидите и попробуете на вкус чудесный город Сочи. Вы заберете с собой тепло нашего южного солнца, свежесть тенистых деревьев и шум морского прибоя. Мои экскурсии — это разговор по душам. Это не сухие исторические факты, а рассказ о городе, у которого было много радостных и печальных моментов, сделавших его таким, какой он есть. Хотите узнать Сочи поближе? Я жду именно вас на моих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 189 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
187
4
2
3
–
2
–
1
–
Наталья
Прекрасная пешая экскурсия. Комбо из исторических фактов и нетревиальной подачи материала. Елена, как рыбка в воде, в своём деле. Лучше местных знакома с городом. Мягко и аккуратно ведёт по маршруту. Рекомендую. Спасибо 🌞
Елена
Ответ организатора:
Наталья, благодарю Вас за такой чудесный отзыв! Очень рада, что я вам понравилось! Приезжайте почаще в наш чудесный город 💕🌷
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А
Анна
Не смотря на дождь и маленького ребенка все прошло замечательно! Приятный человек, чудесная речь, интересные истории и факты! Смело могу рекомендовать. Спасибо!
Елена
Ответ организатора:
Анна, благодарю Вас за такой чудесный отзыв! ❤️
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Ирина
Отличная экскурсия, рекомендую от души! Елена увлекательно рассказывает про город Сочи, узнаете много нового и интересного!
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Ксения
Елена - заботушка, как родная мама побеспокоилась о дождевиках для нерадивых туристов (мы пришли просто в бейсболках) и прогулка получилась более комфортной, чем могла бы. Нам очень понравилось и содержание читать дальшеуменьшить
экскурсии и подача материала. Видно, что гид вместе с нами искренне радуется цветению тюльпанового дерева, а разделить радость - это важно, я считаю! Нас совершенно очаровали дом доктора Гордона и старинная библиотека. И уже после окончания экскурсии мы по совету Елены замечательно поужинали у Анны Францевны и насладились красивыми и безумно вкусными десертами на веранде кафе «Бисквит». Чудесная получилась прогулка, БЛАГОДАРИМ Елену большими буквами!!!
Елена
Ответ организатора:
Ксения, благодарю Вас за такой чудесный отзыв! ❤️
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Жанна
Хочу выразить огромную благодарность и восторг труду и таланту Елены. Влюблялись в историю города Сочи в начале июня. Изначально запланировали экскурсию с двумя детьми 12 лет, впоследствии к нам присоединилась моя читать дальшеуменьшить
приятельница. Все мы были очень обрадованы случившимся опытом. Елена удивительный рассказчик: мастерски владеет материалом, умеет рассказать о многом и не избыточно. Внимание к деталям: где удобнее занять место для просмотра, комфортнее пройти, чувствует интерес и внимание аудитории, знает как вовремя сменить фокус внимания, чтобы сохранить интерес рассказа. Гуляли долго! Запомнили много! Обязательно пойдем и на другие экскурсии к Елене. Категорически рекомендую! Да! И еще Елена здоровски фотографирует: знает удачные фото-точки и сама охотно о них напоминает, что важно, потому что рассказ увлекает и порой даже забываешь сделать фото на память. Желаем Елене благополучия, вдохновения и радости!
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М
Маргарита
Оооочень рекомендую к посещению всем тем, кто хочет познакомиться с историей Сочи в увлекательной, непринуждённой форме. Экскурсия в формате неспешной прогулки по историческим местам. Елена отлично владеет материалом. Но не читать дальшеуменьшить
просто сыпет историческими фактами, а связывает прошлое с настоящим. По организации все чётко. Была на экскурсии с двумя детьми (8 и 5 лет). Им, конечно, не всё было понятно, но Елена и к ним нашла подход, оставила приятное впечатление. Ещё раз спасибо!
Елена
Ответ организатора:
Маргарита, благодарю за такой развернутый и эмоциональный отзыв! Всегда рада видеть Вас в нашем прекрасном городе! ❤️