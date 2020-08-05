7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по тенистым аллеям и паркам

За пару часов вы увидите респектабельный Морской порт — символ Сочи, нулевой километр города, первый православный храм Черноморского округа, Зимний и Летний театры. Мы будем гулять по верхней набережной Сочи, поэтому вы налюбуетесь морскими пейзажами. А еще мы попьем сочинской минеральной воды из бювета и насладимся чашечкой кофе или лимонадом в уютном парке.

Переломные моменты в жизни Сочи

Как образовался город, как стал курортом и как приобрел современный облик — прогулка построена вокруг важнейших страниц в биографии Сочи. Обо всем я расскажу легко, без лишних дат и сухих фактов. Мы поговорим о первых поселениях на этой земле, перенесемся в царские времена у места основания города, в эпоху сталинских дворцов и в 70-е годы, когда здесь построили знаменитые культурные площадки и гостиницу «Жемчужина», когда в Сочи стали приезжать интуристы.