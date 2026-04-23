7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Для прогулок по Сочи идеально подходят летние месяцы и начало осени. В это время город оживает, наполняется туристами, а атмосфера праздника и яркие мероприятия делают прогулку по Сочи особенно запоминающейся. Морской порт, театры и набережная предстают во всей красе. Весной и осенью также можно насладиться экскурсиями, когда город менее многолюден, а парки и аллеи радуют глаз зеленью и осенними красками. Это время подходит для тех, кто предпочитает более спокойный отдых.

На прогулке по Центральному Сочи вы увидите, как история и желания людей сформировали судьбу этого уникального места.Вас ждет встреча с символом города - Морским портом, первым православным храмом Черноморского округа,

а также знаменитыми Зимним и Летним театрами. Пройдя по верхней набережной, вы насладитесь великолепными морскими пейзажами, а также попробуете настоящую сочинскую минеральную воду и кофе в уютном парке. Мы расскажем вам о ключевых моментах в истории Сочи, начиная от его основания и заканчивая современным обликом, который привлекает туристов со всего мира. Экскурсия рассчитана на 2,5-3 часа и пройдет на расстоянии около 3 км. Это не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, которое позволит вам по-новому взглянуть на Сочи

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по тенистым аллеям и паркам

За пару часов вы увидите респектабельный Морской порт — символ Сочи, нулевой километр города, первый православный храм Черноморского округа, Зимний и Летний театры. Мы будем гулять по верхней набережной Сочи, поэтому вы налюбуетесь морскими пейзажами. А еще мы попьем сочинской минеральной воды из бювета и насладимся чашечкой кофе или лимонадом в уютном парке.

Переломные моменты в жизни Сочи

Как образовался город, как стал курортом и как приобрел современный облик — прогулка построена вокруг важнейших страниц в биографии Сочи. Обо всем я расскажу легко, без лишних дат и сухих фактов. Мы поговорим о первых поселениях на этой земле, перенесемся в царские времена у места основания города, в эпоху сталинских дворцов и в 70-е годы, когда здесь построили знаменитые культурные площадки и гостиницу «Жемчужина», когда в Сочи стали приезжать интуристы.

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на 2,5-3 часа. Мы пройдем примерно 3 км, в середине пути остановимся на чашечку кофе (по желанию, оплачивается отдельно).