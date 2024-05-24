Чайные плантации – экскурсии в Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Чайные плантации» в Сочи, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур в Солохаул
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
49 отзывов
Джип-тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
2 400 за человека
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500 за человека
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000 за экскурсию
Джип-тур «Солох-аул»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
3 отзыва
Джип-тур «Солох-аул»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 12-00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 200 за человека
По курортному Сочи в мини-группе
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таис
    24 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул
    Сама поездка отличная! Кратко но информативно по месту все рассказал водитель. Места очень красивые. Берите зиплайн! Эмоции только в +!
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    Никто ничего не навязывал купить в поездке(за что спасибо). Хотите покупаете, хотите нет. Дегустация вино сыр мед бесплатно. Обед отличный. Форель свежайшая! Но организация пока хромает. На ваши вопросы и заявку организатор не спешит отвечать, может ответить через день-два. Так что пишите стучите чаще сами. Собирали всех час и только потом поехали. Имейте ввиду что это не лакшери поездка с мягкими подушками. А джип сафари с неудобствами. И у кого дети (как прошла семья с тремя! Детьми и устроили разборки где кому сидеть) сидеть им возможно придется не в салоне, а в багажнике на запасных местах.

  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул
    Экскурсия отличная, очень динамичная. Летом она бы зашла на "ура", т. к. очень много источников для купания)
  • И
    Иван
    2 мая 2024
    Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
    Все понравилось! Приедем еще покататься!
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
    Супер экскурсия! Красивые виды. Приятные, весёлые водители. Нам очень понравилось!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
    Экскурсию брали для нас двоих. Маршрут адаптировали под наши интересы. Всё прошло прекрасно, Виктор отличный экскурсовод, всю нашу поездку он рассказывал про этот замечательный край, очень интересно, хотелось всё запомнить. .
  • И
    Ильдар
    25 марта 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
    Очень рекомендую! Виктор замечательный рассказчик со множеством регалий (как оказалось). Очень повезло попасть в компанию к такому компетентному экскурсоводу. Осмотр
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    достопримечательностей занял целый день с 10.00 утра до 20.00 вечера. Передвигались на комфортном авто, водит очень внимательно и аккуратно. План передвижения составили вместе при встрече. согласовали в момент встречи

  • А
    Анна
    7 марта 2024
    Сочи: топ-места фототур на 14 iPhone pro
    Понравилась экскурсия! Илья замечательно все рассказывал, было интересно. Сделали много фотографий по всему маршруту.
  • С
    Светлана
    22 февраля 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
    Заказывали индивидуальную экскурсию, два взрослых и ребенок 12 лет, гидом у нас был Виктор. Рассказал про Сочи, свозил на Ахун,
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    водопады, дача Сталина, Мацеста,обзорная по Сочи и многое другое. Несмотря на то, что в Сочи мы не в первый раз и читали про город и его историю, узнали и новую информацию от Виктора Он очень приятный, интересный собеседник, машина чистая, водит аккуратно. Искренне рекомендую

  • Е
    Елена
    14 января 2024
    Сочи: топ-места фототур на 14 iPhone pro
    Экскурсия прошла интересно, сделали много фотографий! Рекомендую.
  • Д
    Денис
    9 октября 2023
    Те самые Воронцовские пещеры
    Всё хорошо только в пещера отличается от того, что было на картинке в плане оборудования, на картинке красиво, а по факту расшатанные перила слабое освещение.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чайные плантации»

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  1. Джип-тур в Солохаул
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  3. Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
  4. Джип-тур «Солох-аул»
  5. По курортному Сочи в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Чайные плантации" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 200 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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