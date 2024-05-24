1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-тур в Солохаул: Ведьмина гора, самшиты и водопад
Начало: Остановки в Адлере, Сириусе, Сочи и Дагомысе
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера и дальше по Сочи и Дагомысу
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Расширенная обзорная экскурсия по городу Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 000₽ за экскурсию
Групповая
7 часов
Джип-тур «Солох-аул»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 12-00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
По курортному Сочи в мини-группе
Начало: Сочи или Адлер. Ближайшая остановка или Ж/Д, отель
Расписание: По понедельникам в 10:00
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаис24 мая 2024Сама поездка отличная! Кратко но информативно по месту все рассказал водитель. Места очень красивые. Берите зиплайн! Эмоции только в +!
- ААнна3 мая 2024Экскурсия отличная, очень динамичная. Летом она бы зашла на "ура", т. к. очень много источников для купания)
- ИИван2 мая 2024Все понравилось! Приедем еще покататься!
- ЮЮлия30 апреля 2024Супер экскурсия! Красивые виды. Приятные, весёлые водители. Нам очень понравилось!
- ААнастасия30 апреля 2024Экскурсию брали для нас двоих. Маршрут адаптировали под наши интересы. Всё прошло прекрасно, Виктор отличный экскурсовод, всю нашу поездку он рассказывал про этот замечательный край, очень интересно, хотелось всё запомнить. .
- ИИльдар25 марта 2024Очень рекомендую! Виктор замечательный рассказчик со множеством регалий (как оказалось). Очень повезло попасть в компанию к такому компетентному экскурсоводу. Осмотр
- ААнна7 марта 2024Сочи: топ-места фототур на 14 iPhone proПонравилась экскурсия! Илья замечательно все рассказывал, было интересно. Сделали много фотографий по всему маршруту.
- ССветлана22 февраля 2024Заказывали индивидуальную экскурсию, два взрослых и ребенок 12 лет, гидом у нас был Виктор. Рассказал про Сочи, свозил на Ахун,
- ЕЕлена14 января 2024Сочи: топ-места фототур на 14 iPhone proЭкскурсия прошла интересно, сделали много фотографий! Рекомендую.
- ДДенис9 октября 2023Те самые Воронцовские пещерыВсё хорошо только в пещера отличается от того, что было на картинке в плане оборудования, на картинке красиво, а по факту расшатанные перила слабое освещение.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Чайные плантации»
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