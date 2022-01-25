Что вас ожидает

Визитные карточки приморского Сочи

От первого камня крепости Александрия до высоток мегаполиса — за несколько часов мы охватим ключевые места Сочи и пробежимся по главным событиям его истории. В первой части экскурсии вы исследуете центральную часть курорта:

прогуляетесь вдоль Черного моря по новой набережной

посетите форт Александрия и окажетесь у истоков города

и окажетесь у истоков города побываете в Михайловском соборе с богатейшей историей

с богатейшей историей оцените архитектуру Морского вокзала и Зимнего театра

и вдохнете лёгкий бриз около концертного зала «Фестивальный»

А еще проследите, как строились роскошные дома-дачи на рубеже 19 — 20 веков, как открывались гостиницы и пансионаты, как высаживались экзотические растения — словом, как город становился именно тем Сочи, который мы знаем и любим сегодня!

Сочинский Дендрарий: сказочный мир

В старейшем парке Сочи вы обнаружите уникальную коллекцию экзотических растений — более 2000 видов. Пройдете по дорожкам с лестницами, фонтанами и скульптурами. Полюбуетесь архитектурой виллы «Надежда» — о ее хозяине, господине Худякове, мы непременно поговорим. А еще встретим пушкинских героев из «Сказки о царе Салтане».

Организационные детали

Экскурсия начинается от вашего отеля в Сочи или Адлере. Можем также забрать вас из Красной Поляны за дополнительную плату (стоимость уточняйте в переписке с указанием адреса и отеля).

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы