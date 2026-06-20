Эта экскурсия поможет вам за 1 день сложить свой образ курортного Сочи — с его виллами и пансионатами, набережными и цветущими улицами. Мы проедем по центральным достопримечательностям, от форта Александрия до Зимнего театра, поговорим о прошлом и настоящем Сочи. А затем перенесёмся в 19 век на дорожках парка Дендрарий среди экзотических растений и старинных скульптур.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Визитные карточки приморского Сочи

От первого камня крепости Александрия до высоток мегаполиса — за несколько часов мы охватим ключевые места Сочи и пробежимся по главным событиям его истории. В первой части экскурсии вы исследуете центральную часть курорта:

прогуляетесь вдоль Черного моря по новой набережной

посетите форт Александрия и окажетесь у истоков города

и окажетесь у истоков города побываете в Михайловском соборе с богатейшей историей

с богатейшей историей оцените архитектуру Морского вокзала и Зимнего театра

и вдохнёте лёгкий бриз около концертного зала «Фестивальный»

А ещё проследите, как строились роскошные дома-дачи на рубеже 19 — 20 веков, как открывались гостиницы и пансионаты, как высаживались экзотические растения — словом, как город становился именно тем Сочи, который мы знаем и любим сегодня!

Сочинский Дендрарий: сказочный мир

В старейшем парке Сочи вы обнаружите уникальную коллекцию экзотических растений — более 2000 видов. Пройдете по дорожкам с лестницами, фонтанами и скульптурами. Полюбуетесь архитектурой виллы «Надежда» — о ее хозяине, господине Худякове, мы непременно поговорим. А еще встретим пушкинских героев из «Сказки о царе Салтане».

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии

Экскурсия начинается от вашего отеля в Сочи или Адлере. Можем также забрать вас из Красной Поляны за дополнительную плату (стоимость уточняйте в переписке с указанием адреса и отеля).

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом

Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы