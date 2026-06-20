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Знакомство с Сочи и парком Дендрарий

Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Эта экскурсия поможет вам за 1 день сложить свой образ курортного Сочи — с его виллами и пансионатами, набережными и цветущими улицами.

Мы проедем по центральным достопримечательностям, от форта Александрия до Зимнего театра, поговорим о прошлом и настоящем Сочи.

А затем перенесёмся в 19 век на дорожках парка Дендрарий среди экзотических растений и старинных скульптур.
4.8
46 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий

Описание экскурсии

Визитные карточки приморского Сочи

От первого камня крепости Александрия до высоток мегаполиса — за несколько часов мы охватим ключевые места Сочи и пробежимся по главным событиям его истории. В первой части экскурсии вы исследуете центральную часть курорта:

  • прогуляетесь вдоль Черного моря по новой набережной
  • посетите форт Александрия и окажетесь у истоков города
  • побываете в Михайловском соборе с богатейшей историей
  • оцените архитектуру Морского вокзала и Зимнего театра
  • вдохнёте лёгкий бриз около концертного зала «Фестивальный»

А ещё проследите, как строились роскошные дома-дачи на рубеже 19 — 20 веков, как открывались гостиницы и пансионаты, как высаживались экзотические растения — словом, как город становился именно тем Сочи, который мы знаем и любим сегодня!

Сочинский Дендрарий: сказочный мир

В старейшем парке Сочи вы обнаружите уникальную коллекцию экзотических растений — более 2000 видов. Пройдете по дорожкам с лестницами, фонтанами и скульптурами. Полюбуетесь архитектурой виллы «Надежда» — о ее хозяине, господине Худякове, мы непременно поговорим. А еще встретим пушкинских героев из «Сказки о царе Салтане».

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • Экскурсия начинается от вашего отеля в Сочи или Адлере. Можем также забрать вас из Красной Поляны за дополнительную плату (стоимость уточняйте в переписке с указанием адреса и отеля).
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
  • Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в дендрарий: взрослые — 700 ₽, школьники бесплатно. С ценами для льготных категорий граждан можно ознакомится на сайте парка (при себе иметь подлинники документов, подтверждающих право на льготы)
  • Дополнительное время оплачивается из расчёта 3000 ₽/час
  • Если вы заказываете экскурсию без аренды транспорта, то ваш автомобиль должен быть подготовлен для экскурсии: оборудован местом для гида (переднее сидение) + аудиосистема с микрофоном
  • Также вы можете по желанию посетить выставочную экспозицию виллы «Надежда» (без гида, включает в себя билет в Дендрарий): взрослые — 400 ₽, дети с 7 до 14 лет — 250 ₽, дети до 7 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
1
3
2
2
1
1
О
Дата посещения: 20 июн 2026
Все прекрасно ,гид замечательная.
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Н
впечатления потрясающие! Анна большая умница, очень грамотный и знающий экскурсовод, приехала пораньше мин на 10, провела чудесную экскурсию, очень познавательно и интересно, а также не напряжно, везде проехали на авто, где надо ходили, всё отлично!!!
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К
Прекрасная экскурсия!
Всё что хотели увидеть - увидели.
Анна, спасибо!
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М
Экскурсия на 5 из 5. За короткое время мы получили краткий экскурс в историю, узнали про 'строение города', уникальность дендропарка Сочи и отлично провели время. Спасибо, Анна!
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Анна
Отличный экскурсовод, очень интересный рассказчик и приятный собеседник!
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А
Ездили с Анной. Всё понравилось. Хорошо водит машину. Интересно рассказывает. Нам понравилось!
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