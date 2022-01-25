Знакомство с Сочи и парком Дендрарий

Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений

Индивидуально
для 6 чел.
Эта экскурсия поможет вам за 1 день сложить свой образ курортного Сочи — с его виллами и пансионатами, набережными и цветущими улицами.

Мы проедем по центральным достопримечательностям, от форта Александрия до Зимнего театра, поговорим о прошлом и настоящем Сочи.

А затем перенесемся в 19 век на дорожках парка Дендрарий среди экзотических растений и старинных скульптур.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Визитные карточки приморского Сочи

От первого камня крепости Александрия до высоток мегаполиса — за несколько часов мы охватим ключевые места Сочи и пробежимся по главным событиям его истории. В первой части экскурсии вы исследуете центральную часть курорта:

  • прогуляетесь вдоль Черного моря по новой набережной
  • посетите форт Александрия и окажетесь у истоков города
  • побываете в Михайловском соборе с богатейшей историей
  • оцените архитектуру Морского вокзала и Зимнего театра
  • вдохнете лёгкий бриз около концертного зала «Фестивальный»

А еще проследите, как строились роскошные дома-дачи на рубеже 19 — 20 веков, как открывались гостиницы и пансионаты, как высаживались экзотические растения — словом, как город становился именно тем Сочи, который мы знаем и любим сегодня!

Сочинский Дендрарий: сказочный мир

В старейшем парке Сочи вы обнаружите уникальную коллекцию экзотических растений — более 2000 видов. Пройдете по дорожкам с лестницами, фонтанами и скульптурами. Полюбуетесь архитектурой виллы «Надежда» — о ее хозяине, господине Худякове, мы непременно поговорим. А еще встретим пушкинских героев из «Сказки о царе Салтане».

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вашего отеля в Сочи или Адлере. Можем также забрать вас из Красной Поляны за дополнительную плату (стоимость уточняйте в переписке с указанием адреса и отеля).
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в парк Дендрарий: взрослые — 350 руб., дети с 7 до 14 лет — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно
  • Трансфер по маршруту из Сочи или Адлера (если вы без машины): 2000 руб. за легковую машину до 3 человек, 5600 руб. за минивэн до 6 человек
  • Дополнительное время оплачивается из расчёта 1500 руб. /час легковая машина, 2200 руб. /час минивэн
  • Также вы можете по желанию посетить выставочную экспозицию виллы «Надежда» (без гида, включает в себя билет в Дендрарий): взрослые — 400 руб., дети с 7 до 14 лет — 250 руб., дети до 7 лет — бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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