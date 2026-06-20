От первого камня крепости Александрия до высоток мегаполиса — за несколько часов мы охватим ключевые места Сочи и пробежимся по главным событиям его истории. В первой части экскурсии вы исследуете центральную часть курорта:
прогуляетесь вдоль Черного моря по новой набережной
посетите форт Александрия и окажетесь у истоков города
побываете в Михайловском соборе с богатейшей историей
оцените архитектуру Морского вокзала и Зимнего театра
вдохнёте лёгкий бриз около концертного зала «Фестивальный»
А ещё проследите, как строились роскошные дома-дачи на рубеже 19 — 20 веков, как открывались гостиницы и пансионаты, как высаживались экзотические растения — словом, как город становился именно тем Сочи, который мы знаем и любим сегодня!
Сочинский Дендрарий: сказочный мир
В старейшем парке Сочи вы обнаружите уникальную коллекцию экзотических растений — более 2000 видов. Пройдете по дорожкам с лестницами, фонтанами и скульптурами. Полюбуетесь архитектурой виллы «Надежда» — о ее хозяине, господине Худякове, мы непременно поговорим. А еще встретим пушкинских героев из «Сказки о царе Салтане».
Организационные детали
Трансфер включён в стоимость экскурсии
Экскурсия начинается от вашего отеля в Сочи или Адлере. Можем также забрать вас из Красной Поляны за дополнительную плату (стоимость уточняйте в переписке с указанием адреса и отеля).
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
Возможно проведение экскурсии для компании до 18 человек на минивэне или микроавтобусе. Цену уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Билет в дендрарий: взрослые — 700 ₽, школьники бесплатно. С ценами для льготных категорий граждан можно ознакомится на сайте парка (при себе иметь подлинники документов, подтверждающих право на льготы)
Дополнительное время оплачивается из расчёта 3000 ₽/час
Если вы заказываете экскурсию без аренды транспорта, то ваш автомобиль должен быть подготовлен для экскурсии: оборудован местом для гида (переднее сидение) + аудиосистема с микрофоном
Также вы можете по желанию посетить выставочную экспозицию виллы «Надежда» (без гида, включает в себя билет в Дендрарий): взрослые — 400 ₽, дети с 7 до 14 лет — 250 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3536 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну, а также Северный Кавказ: Адыгею, Архыз и Домбай. Каждый инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии. Каждый ориентируется на местности и имеет спортивный разряд. Красочно расскажет вам о том, что вы увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
1
3
2
2
–
1
1
О
Ольга
Дата посещения: 20 июн 2026
Все прекрасно ,гид замечательная.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
впечатления потрясающие! Анна большая умница, очень грамотный и знающий экскурсовод, приехала пораньше мин на 10, провела чудесную экскурсию, очень познавательно и интересно, а также не напряжно, везде проехали на авто, где надо ходили, всё отлично!!!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кристина
Прекрасная экскурсия! Всё что хотели увидеть - увидели. Анна, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Экскурсия на 5 из 5. За короткое время мы получили краткий экскурс в историю, узнали про 'строение города', уникальность дендропарка Сочи и отлично провели время. Спасибо, Анна!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Отличный экскурсовод, очень интересный рассказчик и приятный собеседник!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Ездили с Анной. Всё понравилось. Хорошо водит машину. Интересно рассказывает. Нам понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «Знакомство с Сочи и парком Дендрарий»