Прогулка на яхте. Важно! Питание не включено в стоимость.
Возьмите с собой напитки (кроме красного вина) и закуски и устройте пикник на палубе! Это групповая экскурсия! Группа не больше 11 человек.
Возьмите с собой напитки (кроме красного вина) и закуски и устройте пикник на палубе! Это групповая экскурсия! Группа не больше 11 человек.
Что вас ожидает:
- Побережье Сочи
- Сочинский морской вокзал
- Олимпийская набережная
- Элитные береговые комплексы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Насладитесь комфортом яхты премиум-класса. В составе мини-группы вы проведете 45 минут вдоль побережья Сочи. Насладитесь панорамой гор и вдохнитесь чистым морским воздухом. С борта яхты вы сможете увидеть все побережье - от морского вокзала Сочи до Центральной набережной и элитных усадеб на побережье.
Морская прогулка дает возможность на некоторое время скрыться от городской суеты. Воды открытого моря совсем не похожи на прибрежные, они прозрачны и лазурны. Днем, если позволит погода, можно на 5-10 минут встать на якорь, чтобы поплавать и увидеть дельфинов в одиночестве (гарантий нет - все на милость природы).
Программа
- Продолжительность прогулки на яхте 45 минут;
- Купание разрешается только при погодных условиях, которые капитан сочтёт безопасными (отсутствие волн, ветра и т. д.);
- Прогулка включает или Кавказские горы, или остановку на купание, в зависимости от погодных условий (по решению капитана);
- Вы можете взять с собой алкоголь (кроме красного вина) и еду для пикника на палубе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 45-минутная прогулка на яхте
- Что не входит
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:45Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Сочи
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На яхте
VIP-туры
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