Прогулка на яхте премиум-класса

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Прогулка на яхте. Важно! Питание не включено в стоимость.

Возьмите с собой напитки (кроме красного вина) и закуски и устройте пикник на палубе! Это групповая экскурсия! Группа не больше 11 человек.
Прогулка на яхте премиум-класса
Прогулка на яхте премиум-класса
Прогулка на яхте премиум-класса
Прогулка на яхте премиум-класса

Что вас ожидает:

  • Побережье Сочи
  • Сочинский морской вокзал
  • Олимпийская набережная
  • Элитные береговые комплексы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Насладитесь комфортом яхты премиум-класса. В составе мини-группы вы проведете 45 минут вдоль побережья Сочи. Насладитесь панорамой гор и вдохнитесь чистым морским воздухом. С борта яхты вы сможете увидеть все побережье - от морского вокзала Сочи до Центральной набережной и элитных усадеб на побережье.

Морская прогулка дает возможность на некоторое время скрыться от городской суеты. Воды открытого моря совсем не похожи на прибрежные, они прозрачны и лазурны. Днем, если позволит погода, можно на 5-10 минут встать на якорь, чтобы поплавать и увидеть дельфинов в одиночестве (гарантий нет - все на милость природы).

Программа

  • Продолжительность прогулки на яхте 45 минут;
  • Купание разрешается только при погодных условиях, которые капитан сочтёт безопасными (отсутствие волн, ветра и т. д.);
  • Прогулка включает или Кавказские горы, или остановку на купание, в зависимости от погодных условий (по решению капитана);
  • Вы можете взять с собой алкоголь (кроме красного вина) и еду для пикника на палубе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 45-минутная прогулка на яхте
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На яхте
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