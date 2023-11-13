Насладитесь комфортом яхты премиум-класса. В составе мини-группы вы проведете 45 минут вдоль побережья Сочи. Насладитесь панорамой гор и вдохнитесь чистым морским воздухом. С борта яхты вы сможете увидеть все побережье - от морского вокзала Сочи до Центральной набережной и элитных усадеб на побережье.

Морская прогулка дает возможность на некоторое время скрыться от городской суеты. Воды открытого моря совсем не похожи на прибрежные, они прозрачны и лазурны. Днем, если позволит погода, можно на 5-10 минут встать на якорь, чтобы поплавать и увидеть дельфинов в одиночестве (гарантий нет - все на милость природы).