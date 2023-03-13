ежедневно в 09:00 и 20:00

Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса

Взойти на самую большую яхту в порту и насладиться панорамами Сочи с палубы

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К вашим услугам роскошная 56-футовая яхта — самое большое судно в нашем порту. В составе группы до 10 человек на 1 час вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи.

Наш отважный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
Красиво жить не запретишь: прогулка на яхте премиум-класса
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морская прогулка со всеми удобствами

Позвольте себе насладиться комфортом на 56-футовой яхте премиум-класса. В составе мини-группы вы отправитесь в часовое путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.

Купание в открытой воде

Морская прогулка дарит возможность ненадолго спрятаться от городского шума. Вода в открытом море совсем не такая как на берегу: прозрачная и лазурная. Если погода позволит, мы сделаем остановку на купание, а может быть, увидим дельфинов, плывущих по своим делам. Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной.

Организационные детали

  • Прогулка проводится круглогодично
  • Вы можете взять с собой алкоголь и еду (кроме красного вина) для пикника на палубе

ежедневно в 09:00 и 20:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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