ежедневно в 09:00 и 20:00

Позвольте себе насладиться комфортом на 56-футовой яхте премиум-класса. В составе мини-группы вы отправитесь в часовое путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.
Морская прогулка дарит возможность ненадолго спрятаться от городского шума. Вода в открытом море совсем не такая как на берегу: прозрачная и лазурная. Если погода позволит, мы сделаем остановку на купание, а может быть, увидим дельфинов, плывущих по своим делам. Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной.