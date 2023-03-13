ежедневно в 09:00 и 20:00

К вашим услугам роскошная 56-футовая яхта — самое большое судно в нашем порту. В составе группы до 10 человек на 1 час вы отправитесь в морское путешествие вдоль берега Сочи. Наш отважный капитан отвезёт вас до Кавказских гор, а в тёплую погоду сделает остановку на купание в открытой воде. Вдохните чистый морской воздух и скажите себе: жизнь прекрасна!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морская прогулка со всеми удобствами

Позвольте себе насладиться комфортом на 56-футовой яхте премиум-класса. В составе мини-группы вы отправитесь в часовое путешествие вдоль берега Сочи. Насладитесь его горными панорамами, полюбуетесь Кавказским хребтом и вдохнете чистейший морской воздух. С борта вам откроется вид на всё побережье: от морского вокзала Сочи до Олимпийской набережной и элитных поместий на берегу.

Купание в открытой воде

Морская прогулка дарит возможность ненадолго спрятаться от городского шума. Вода в открытом море совсем не такая как на берегу: прозрачная и лазурная. Если погода позволит, мы сделаем остановку на купание, а может быть, увидим дельфинов, плывущих по своим делам. Захватите с собой напитки и закуски для пикника на палубе, тогда прогулка получится не только красивой, но и вкусной.

Организационные детали