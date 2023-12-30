Отель «AZIMUT FREESTYLE Роза Хутор» расположен в 10 минутах ходьбы от горнолыжного подъемника «Олимпия». В отеле можно посетить финскую сауну. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все современные номера оснащены кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей рабочая зона и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда традиционной итальянской и кавказской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки и коктейли.

Гости могут пользоваться помещением для хранения лыж. Юные гости весело проведут время в детской комнате.