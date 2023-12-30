Вас ждут панорамы Кавказских гор и пихтовых лесов, ежедневные тренировки с разбором и отдых в SPA после насыщенного дня.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ознакомительная тренировка, ужин-знакомство
Прибытие в аэропорт Сочи.
Трансфер в гостиницу.
14:00 Обед.
17:00 Ознакомительная тренировка (трекинг/лыжная).
19:00 Ужин-знакомство.
21:00 Организационное собрание.
Тренировка, новогодняя эстафета, празднование Нового года
08:00 Зарядка.
08:30 Завтрак в отеле.
10:00 Лыжная тренировка.
14:00 Обед.
16:30 Новогодняя эстафета (костюмы приветствуются).
21:00 Праздничный ужин и празднование Нового года.
Новогодний трекинг
08:00 Зарядка.
08:30 Завтрак в отеле.
12:00 Трекинг — новогодняя прогулка.
14:00 Обед.
17:00 Зимний трекинг.
20:00 Ужин.
Лыжная и функциональная тренировки, стретчинг
08:00 Зарядка.
08:30 Завтрак в отеле.
10:00 Лыжная тренировка.
14:00 Обед.
16:30 Функциональная тренировка.
17:30 Стретчинг.
20:00 Ужин.
Лыжная тренировка, ходьба с технической имитацией, видео-разбор
08:00 Зарядка.
08:30 Завтрак в отеле.
10:00 Лыжная тренировка.
14:00 Обед.
16:00 Ходьба с технической имитацией.
20:00 Ужин.
21:00 Видео-разбор техники.
Лыжная тренировка, этнографический музей «Моя Россия», стретчинг
08:00 Зарядка.
08:30 Завтрак в отеле.
10:00 Лыжная тренировка.
14:00 Обед.
16:00 Посещение этнографического музея «Моя Россия».
17:30 Стретчинг.
20:00 Ужин.
Лыжная и функциональная тренировки, стретчинг, видео-разбор
08:00 Зарядка.
08:30 Завтрак в отеле.
10:00 Лыжная тренировка.
14:00 Обед.
16:00 Функциональная тренировка.
17:30 Стретчинг.
20:00 Ужин.
21:00 Видео-разбор техники.
Лыжная тренировка, зимний трекинг, стретчинг, праздничный ужин
08:00 Зарядка.
08:30 Завтрак в отеле.
10:00 Лыжная тренировка.
14:00 Обед.
16:00 Зимний трекинг.
17:30 Стретчинг.
20:00 Праздничный ужин в ресторане.
Рождественская эстафета, рождественский трекинг с сюрпризом, праздничный ужин
08:00 Зарядка.
08:30 Завтрак в отеле.
10:00 Рождественская эстафета.
14:00 Обед.
16:00 Рождественский трекинг с сюрпризом.
17:30 Стретчинг.
20:00 Праздничный ужин.
Лыжная тренировка, отъезд
08:00 Зарядка.
08:30 Завтрак в отеле.
10:00 Лыжная тренировка.
14:00 Обед.
Вылет в Москву.
Проживание
Мы будем жить в AZIMUT Парк-Отеле Фристайл Роза Хутор.
Отель находится в 10 мин. ходьбы от подъемника Альпика, на котором можно подняться до лыжно-биатлонного стадиона Лаура.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Двухместное
|Одноместное
|Проживание+завтрак
(с видом на реку)
|78850
|157500
|Проживание+завтрак
(с видом на гору)
|81000
|162000
Стоимость спорт-пакета:
- взрослый — 75 000 руб.;
- детский — 60 000 руб.
Варианты проживания
AZIMUT Отель
Отель «AZIMUT FREESTYLE Роза Хутор» расположен в 10 минутах ходьбы от горнолыжного подъемника «Олимпия». В отеле можно посетить финскую сауну. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все современные номера оснащены кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей рабочая зона и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда традиционной итальянской и кавказской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки и коктейли.
Гости могут пользоваться помещением для хранения лыж. Юные гости весело проведут время в детской комнате.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание (завтрак)
- Спортивные тренировки
- Экскурсии
- Трансфер
- Что не входит
- Перелёт
- Страховка
- Новогодний ужин
- Место начала и завершения?
- Россия, Краснодарский край, Сочи
- Что входит в спортивную программу?
- 2 взрослые группы: начинающие и продвинутые;
- два тренера;
- ежедневно 2 тренировки на лыжах;
- утренняя зарядка и вечерний стретчинг;
- видео-разбор вашей техники катания;
- силовые тренировки в спорт зале по авторской методике клуба;
- тренировка по биатлону.
- Как выглядит детская программа?
- Ежедневные тренировки на лыжах;
- снежные замки и игры в снежки;
- квесты и эстафеты на свежем воздухе;
- настольные игры по вечерам;
- посещение катка;
- отдельный тренер на детскую группу;
- спортивная программа рассчитана на детей от 6 до 12 лет;
- дети старше 12 лет на усмотрение родителей могут заниматься во взрослой группе начинающих.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору