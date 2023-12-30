Спортивный новогодний тур в Сочи

Новогодний тур в Сочи
Приглашаем всех любителей лыжного спорта отметить Новый год активно в Сочи! Мы разработали насыщенную тренировочную программу как для взрослых, так и для детей.

Вас ждут панорамы Кавказских гор и пихтовых лесов, ежедневные тренировки с разбором и отдых в SPA после насыщенного дня.
Спортивный новогодний тур в Сочи
Спортивный новогодний тур в Сочи
Спортивный новогодний тур в Сочи
Спортивный новогодний тур в Сочи
Спортивный новогодний тур в Сочи
Спортивный новогодний тур в Сочи
Спортивный новогодний тур в Сочи
Спортивный новогодний тур в Сочи
Спортивный новогодний тур в Сочи
Спортивный новогодний тур в Сочи
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Детская программа
Детская программа
Тренировки для детей, настольные игры и посещение катка — скучать не выйдет!
Взрослая программа
Взрослая программа
Вас ждут утренние зарядки и вечерний стретчинг, ежедневные тренировки и видео-разборы
Релакс-тайм
Релакс-тайм
После тренировок — стретчинг и восстановление в спа-зоне отеля

Программа тура по дням

1 день

Ознакомительная тренировка, ужин-знакомство

Прибытие в аэропорт Сочи.

Трансфер в гостиницу.

14:00 Обед.

17:00 Ознакомительная тренировка (трекинг/лыжная).

19:00 Ужин-знакомство.

21:00 Организационное собрание.

Ознакомительная тренировка, ужин-знакомствоОзнакомительная тренировка, ужин-знакомствоОзнакомительная тренировка, ужин-знакомство
2 день

Тренировка, новогодняя эстафета, празднование Нового года

08:00 Зарядка.

08:30 Завтрак в отеле.

10:00 Лыжная тренировка.

14:00 Обед.

16:30 Новогодняя эстафета (костюмы приветствуются).

21:00 Праздничный ужин и празднование Нового года.

3 день

Новогодний трекинг

08:00 Зарядка.

08:30 Завтрак в отеле.

12:00 Трекинг — новогодняя прогулка.

14:00 Обед.

17:00 Зимний трекинг.

20:00 Ужин.

4 день

Лыжная и функциональная тренировки, стретчинг

08:00 Зарядка.

08:30 Завтрак в отеле.

10:00 Лыжная тренировка.

14:00 Обед.

16:30 Функциональная тренировка.

17:30 Стретчинг.

20:00 Ужин.

5 день

Лыжная тренировка, ходьба с технической имитацией, видео-разбор

08:00 Зарядка.

08:30 Завтрак в отеле.

10:00 Лыжная тренировка.

14:00 Обед.

16:00 Ходьба с технической имитацией.

20:00 Ужин.

21:00 Видео-разбор техники.

6 день

Лыжная тренировка, этнографический музей «Моя Россия», стретчинг

08:00 Зарядка.

08:30 Завтрак в отеле.

10:00 Лыжная тренировка.

14:00 Обед.

16:00 Посещение этнографического музея «Моя Россия».

17:30 Стретчинг.

20:00 Ужин.

7 день

Лыжная и функциональная тренировки, стретчинг, видео-разбор

08:00 Зарядка.

08:30 Завтрак в отеле.

10:00 Лыжная тренировка.

14:00 Обед.

16:00 Функциональная тренировка.

17:30 Стретчинг.

20:00 Ужин.

21:00 Видео-разбор техники.

8 день

Лыжная тренировка, зимний трекинг, стретчинг, праздничный ужин

08:00 Зарядка.

08:30 Завтрак в отеле.

10:00 Лыжная тренировка.

14:00 Обед.

16:00 Зимний трекинг.

17:30 Стретчинг.

20:00 Праздничный ужин в ресторане.

9 день

Рождественская эстафета, рождественский трекинг с сюрпризом, праздничный ужин

08:00 Зарядка.

08:30 Завтрак в отеле.

10:00 Рождественская эстафета.

14:00 Обед.

16:00 Рождественский трекинг с сюрпризом.

17:30 Стретчинг.

20:00 Праздничный ужин.

10 день

Лыжная тренировка, отъезд

08:00 Зарядка.

08:30 Завтрак в отеле.

10:00 Лыжная тренировка.

14:00 Обед.

Вылет в Москву.

Проживание

Мы будем жить в AZIMUT Парк-Отеле Фристайл Роза Хутор.

Отель находится в 10 мин. ходьбы от подъемника Альпика, на котором можно подняться до лыжно-биатлонного стадиона Лаура.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияДвухместноеОдноместное
Проживание+завтрак
(с видом на реку)		78850157500
Проживание+завтрак
(с видом на гору)		81000162000

Стоимость спорт-пакета:

  • взрослый — 75 000 руб.;
  • детский — 60 000 руб.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

AZIMUT Отель

9 ночей

Отель «AZIMUT FREESTYLE Роза Хутор» расположен в 10 минутах ходьбы от горнолыжного подъемника «Олимпия». В отеле можно посетить финскую сауну. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все современные номера оснащены кондиционером, мини-баром и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей рабочая зона и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане подают блюда традиционной итальянской и кавказской кухни, а в лобби-баре можно заказать напитки и коктейли.

Гости могут пользоваться помещением для хранения лыж. Юные гости весело проведут время в детской комнате.

AZIMUT ОтельAZIMUT ОтельAZIMUT ОтельAZIMUT Отель

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (завтрак)
  • Спортивные тренировки
  • Экскурсии
  • Трансфер
Что не входит
  • Перелёт
  • Страховка
  • Новогодний ужин
Место начала и завершения?
Россия, Краснодарский край, Сочи
Что входит в спортивную программу?
  • 2 взрослые группы: начинающие и продвинутые;
  • два тренера;
  • ежедневно 2 тренировки на лыжах;
  • утренняя зарядка и вечерний стретчинг;
  • видео-разбор вашей техники катания;
  • силовые тренировки в спорт зале по авторской методике клуба;
  • тренировка по биатлону.
Как выглядит детская программа?
  • Ежедневные тренировки на лыжах;
  • снежные замки и игры в снежки;
  • квесты и эстафеты на свежем воздухе;
  • настольные игры по вечерам;
  • посещение катка;
  • отдельный тренер на детскую группу;
  • спортивная программа рассчитана на детей от 6 до 12 лет;
  • дети старше 12 лет на усмотрение родителей могут заниматься во взрослой группе начинающих.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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