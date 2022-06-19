Преимущества этого путешествия:
13:00 – 13:30 Сбор группы в г. Адлер на железнодорожном вокзале и в аэропорту.
Переезд в гостиницу, поселение.
В день приезда совершим прогулку в Олимпийский парк.
Именно здесь проходили Олимпийские игры – 2014!
Путь к парку идет по морской набережной, вдоль аллеи с сувенирами.
В Адлере очень длинная набережная – около 7 километров!
Здесь оборудованы специальные дорожки из мягкого асфальта для велосипедистов.
Все желающие могут взять напрокат велосипеды и покататься по набережной, заехать на территорию Олимпийского парка или проехать к границе с Абхазией, до которой всего пять километров.
08:30 Переезд на микроавтобусе из г. Адлер в пос. Красная поляна (40-50 минут).
Горнолыжный курорт «Газпром» расположен на хребте Псехако, высшая точка – Пихтовая Поляна, 1660 м.
Очень часто туристы называют этот курорт «Лаура», по имени протекающей рядом речки.
Наверх, в горы, туристов поднимают гондольные подъемники.
А на самом плато Псехако работают 4х и 6-местные кресельные подъемники, а также несколько бугелей на учебных трассах.
На Газпроме 15 трасс разных уровней сложности, общая протяженность — около 20 км.
«Газпром» – великолепное место для отличного трассового катания, семейного отдыха и для новичков, которые только делают свои первые шаги на лыжах.
На легком склоне вы с радостью первый раз прокатитесь на лыжах и здесь же совершите свои первые падения!
А опытные лыжники с удовольствием покатаются по синим и красным трассам.
Днем все вместе соберемся на обед в одной местных кафешек, поделимся впечатлениями.
У кого еще останутся силы – после обеда продолжат катание, а новички в это время уже обычно умиротворенно отдыхают и загорают на горе.
Одно из преимуществ курорта «Газпром» – возможность взять абонемент для катания на половину дня.
16:00 Переезд на микроавтобусе из пос. Красная поляна в г. Адлер (время в пути – 40 минут).
Новый день – новый горнолыжный комплекс!
Сегодня отправляемся на северный склон горы Аибга.
Именно здесь находится комплекс «Горная Карусель», который еще называют «Горки город».
Этот курорт порадует своих туристов самыми разнообразными трассами: от комфортных «зеленых» до вертикальных «черных», общая протяженность трасс – 30 км!
Вершина курорта носит гордое название Черная Пирамида, 2300 м.
В солнечную погоду Черная Пирамида дарит туристам великолепные виды: с высоты птичьего полета вы увидите Главный Кавказский Хребет и далекое Черное море.
Это именно то место, где тут же ощущаешь себя выше облаков!
На обед вновь соберемся все вместе в одной из местных кафешек.
На территории «Горки город» находится любопытное кафе «Сугроб».
Пытаясь соответствовать своему названию, это кафе с удовольствием закопалось в снежном сугробе, под сенью стройных елей.
Крышу кафе венчает белая шапка кавказского снега!
Вечером у подножия горы Аибга сделаем фото на память с олимпийским Мишкой, Заей и Барсом.
И отправляемся отдыхать в гостиницу.
В этот день нас ждет настоящий горнолыжный рай – курорт «Роза Хутор»!
Здесь находится 80% всех горнолыжных трасс Красной Поляны.
77 километров трасс из ослепительно белого снега, десятки подъемников, снежные туннели, колоритные кафе, заснеженное озеро!
Именно так выглядит настоящая мекка для лыжников и сноубордистов.
Здесь даже названия трасс необычные: Заповедный лес, Тритон, Лабиринт, Волчья скала, Озерная, Бумеранг, Кабан.
Такого разнообразия спусков вы еще не видели!
Сегодня обязательно поднимитесь на высшую точку «Розы Хутор» – 2320 м – и сделайте неповторимые снимки этого яркого горнолыжного курорта!
Продолжение отдыха на горнолыжном курорте Красная Поляна: катание на лыжах и сноубордах!
Для желающих сделать себе выходной день, рекомендуем:
Парк аттракционов «Сочи-парк» в г. Адлер.
Вас ждут яркие, сказочные персонажи и невероятные карусели!
Парк Дендрарий в Сочи.
Зеленая сокровищница российских субтропиков, здесь насчитывается более 2000 экзотических растений.
Океанариум в Сочи.
30 аквариумов, общий объем 5 млн. литров воды!
Затонувшие корабли, кораллы, разноцветные рыбы.
И потрясающий тоннель, где прямо над вашей головой проплывают акулы!
Парк развлечений «Ривьера» в Сочи.
Экскурсии в Абхазию.
До Абхазии рукой подать – всего 7 км.
Исследуем новые трассы.
Отдых на горнолыжном курорте Красная Поляна: катание на лыжах, сноубордах.
Сегодня будет полдня свободного времени: вы сможете прогуляться возле моря, покататься на велосипедах по набережной и совершить прогулку по сувенирному рынку.
12:00 Выселение из гостиницы.
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Адлер в отеле: двух-, трехместные номера с удобствами, телевизор, Wi-Fi.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Район путешествия:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Адлер - пос. Красная Поляна.
Старт маршрута: г. Адлер (жд вокзал в 13:00 МСК, аэропорт в 13:30 МСК).
Финиш маршрута: г. Адлер (жд вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК.
Денежная единица: российский рубль.
Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: горнолыжный тур.
Проживание: гостиница.
Питание: завтрак.
Маршрут проходит на высоте: 550-2300 м.
Ограничение по возрасту: без ограничений.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Инфраструктура. В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, сувенирные рынки, банкомат.
Горнолыжный курорт Красная Поляна образуют два находящихся в непосредственной близости поселка: Красная Поляна и Эстосадок. На территории этих поселков располагаются 4 горнолыжных комплекса:
«Газпром» - идеально подходит для новичков и любителей хороших трасс, зона катания - 540-1660 м.
«Альпика-Сервис» - предназначен специально для ценителей черных трасс и любителей фрирайда, зона катания - 550-2238 м.
«Горная Карусель» - отличается особо длинными трассами, подходит для любителей синих и красных трасс, зона катания - 540-2200 м.
«Роза Хутор» - трассы этого курорта ориентированы как на профессионалов, так и на новичков, зона катания - 575-2320 м.
Климат и погодные условия.
Климат в этой местности умеренный, горно-морской. Зимы здесь мягкие, снежные и сравнительно теплые. Температура воздуха в зимние месяцы колеблется: в ночное время -5… -20С, днем -2… -7С. Глубина снежного покрова достигает полутора метров.
Технические характеристики.
Курорт расположен на высоте: 550 м.
Зона катания: 550-2320 м.
Протяженность трасс – 110 км.
Сложность трасс: от зеленых (самые легкие) до черных (самые крутые трассы).
Соотношение трасс в процентном отношении:
Зеленые – 15%
Синие – 60%
Красные – 20%
Черные – 5%
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут – получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!
Кроме катания, горнолыжный курорт Красная Поляна порадует туристов своими разнообразными развлечениями! Можно совершить экскурсии на снегоходах, квадроциклах, полеты на параплане, вертолете, прогулки на лошадях к минеральным источникам. Также есть возможность сходить на зимнюю рыбалку на горном озере, поиграть в боулинг, бильярд, отдохнуть в русской бане, SPA-салоне и посмотреть фильмы в 3D кинотеатре.
На курорте есть множество отличных баров, ресторанов и кафе: среди туристов весьма любимы пиццерия «Аибга», бар «Мюнхгаузен», ресторан «Пирамида», кафе «Сугроб». Любителям ночных развлечений добро пожаловать в ночной клуб «Гринвуд».