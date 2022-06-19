Горнолыжный тур на Красную Поляну

Красная Поляна - знаменитый курорт Западного Кавказа! Он расположен у подножия Главного Кавказского Хребта на высоте 550

5
3 отзыва
Красная Поляна – знаменитый курорт Западного Кавказа! Он расположен у подножия Главного Кавказского Хребта на высоте 550 м, всего в 40 км от побережья Черного моря. С трех сторон курорт окружен высокими горными хребтами.

С юга – горный массив Аибга, с севера – скалистая гряда хребта Псехако, с востока – Главный Кавказский Хребет, а с запада Красную Поляну украшает великолепная долина реки Мзымта.
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Ближайшие даты:
27
фев

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • разнообразие трасс – здесь можно покататься как по густым хвойным лесам, так и в высокой альпийской зоне, практически под самыми небесами;
  • прекрасно оборудованные склоны для катания на лыжах, сноубордах, современные канатно-кресельные дороги – все это создает идеальные условия для отдыха на курорте;
  • насладимся великолепными пейзажами, живописной природой и чистейшим горным воздухом;
  • при желании устроим себе день отдыха и посмотрим самые интересные места в Сочи.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Олимпийский парк

13:00 – 13:30 Сбор группы в г. Адлер на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

Переезд в гостиницу, поселение.

В день приезда совершим прогулку в Олимпийский парк.

Именно здесь проходили Олимпийские игры – 2014!

Путь к парку идет по морской набережной, вдоль аллеи с сувенирами.

В Адлере очень длинная набережная – около 7 километров!

Здесь оборудованы специальные дорожки из мягкого асфальта для велосипедистов.

Все желающие могут взять напрокат велосипеды и покататься по набережной, заехать на территорию Олимпийского парка или проехать к границе с Абхазией, до которой всего пять километров.

Встреча, Олимпийский паркВстреча, Олимпийский паркВстреча, Олимпийский паркВстреча, Олимпийский паркВстреча, Олимпийский парк
2 день
Горно-туристический центр ОАО «Газпром» («Лаура»)

08:30 Переезд на микроавтобусе из г. Адлер в пос. Красная поляна (40-50 минут).

Горнолыжный курорт «Газпром» расположен на хребте Псехако, высшая точка – Пихтовая Поляна, 1660 м.

Очень часто туристы называют этот курорт «Лаура», по имени протекающей рядом речки.

Наверх, в горы, туристов поднимают гондольные подъемники.

А на самом плато Псехако работают 4х и 6-местные кресельные подъемники, а также несколько бугелей на учебных трассах.

На Газпроме 15 трасс разных уровней сложности, общая протяженность — около 20 км.

«Газпром» – великолепное место для отличного трассового катания, семейного отдыха и для новичков, которые только делают свои первые шаги на лыжах.

На легком склоне вы с радостью первый раз прокатитесь на лыжах и здесь же совершите свои первые падения!

А опытные лыжники с удовольствием покатаются по синим и красным трассам.

Днем все вместе соберемся на обед в одной местных кафешек, поделимся впечатлениями.

У кого еще останутся силы – после обеда продолжат катание, а новички в это время уже обычно умиротворенно отдыхают и загорают на горе.

Одно из преимуществ курорта «Газпром» – возможность взять абонемент для катания на половину дня.

16:00 Переезд на микроавтобусе из пос. Красная поляна в г. Адлер (время в пути – 40 минут).

Горно-туристический центр ОАО «Газпром» («Лаура»)Горно-туристический центр ОАО «Газпром» («Лаура»)Горно-туристический центр ОАО «Газпром» («Лаура»)Горно-туристический центр ОАО «Газпром» («Лаура»)Горно-туристический центр ОАО «Газпром» («Лаура»)
3 день
Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»

Новый день – новый горнолыжный комплекс!

Сегодня отправляемся на северный склон горы Аибга.

Именно здесь находится комплекс «Горная Карусель», который еще называют «Горки город».

Этот курорт порадует своих туристов самыми разнообразными трассами: от комфортных «зеленых» до вертикальных «черных», общая протяженность трасс – 30 км!

Вершина курорта носит гордое название Черная Пирамида, 2300 м.

В солнечную погоду Черная Пирамида дарит туристам великолепные виды: с высоты птичьего полета вы увидите Главный Кавказский Хребет и далекое Черное море.

Это именно то место, где тут же ощущаешь себя выше облаков!

На обед вновь соберемся все вместе в одной из местных кафешек.

На территории «Горки город» находится любопытное кафе «Сугроб».

Пытаясь соответствовать своему названию, это кафе с удовольствием закопалось в снежном сугробе, под сенью стройных елей.

Крышу кафе венчает белая шапка кавказского снега!

Вечером у подножия горы Аибга сделаем фото на память с олимпийским Мишкой, Заей и Барсом.

И отправляемся отдыхать в гостиницу.

Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»Спортивно-туристический комплекс «Горная Карусель»
4 день
Горный курорт «Роза Хутор»

В этот день нас ждет настоящий горнолыжный рай – курорт «Роза Хутор»!

Здесь находится 80% всех горнолыжных трасс Красной Поляны.

77 километров трасс из ослепительно белого снега, десятки подъемников, снежные туннели, колоритные кафе, заснеженное озеро!

Именно так выглядит настоящая мекка для лыжников и сноубордистов.

Здесь даже названия трасс необычные: Заповедный лес, Тритон, Лабиринт, Волчья скала, Озерная, Бумеранг, Кабан.

Такого разнообразия спусков вы еще не видели!

Сегодня обязательно поднимитесь на высшую точку «Розы Хутор» – 2320 м – и сделайте неповторимые снимки этого яркого горнолыжного курорта!

Горный курорт «Роза Хутор»Горный курорт «Роза Хутор»Горный курорт «Роза Хутор»Горный курорт «Роза Хутор»Горный курорт «Роза Хутор»
5 день
Катание на лыжах и сноубордах или день отдыха

Продолжение отдыха на горнолыжном курорте Красная Поляна: катание на лыжах и сноубордах!

Для желающих сделать себе выходной день, рекомендуем:

Парк аттракционов «Сочи-парк» в г. Адлер.

Вас ждут яркие, сказочные персонажи и невероятные карусели!

Парк Дендрарий в Сочи.

Зеленая сокровищница российских субтропиков, здесь насчитывается более 2000 экзотических растений.

Океанариум в Сочи.

30 аквариумов, общий объем 5 млн. литров воды!

Затонувшие корабли, кораллы, разноцветные рыбы.

И потрясающий тоннель, где прямо над вашей головой проплывают акулы!

Парк развлечений «Ривьера» в Сочи.

Экскурсии в Абхазию.

До Абхазии рукой подать – всего 7 км.

Катание на лыжах и сноубордах или день отдыхаКатание на лыжах и сноубордах или день отдыхаКатание на лыжах и сноубордах или день отдыхаКатание на лыжах и сноубордах или день отдыхаКатание на лыжах и сноубордах или день отдыха
6 день
Катание на лыжах, сноубордах

Исследуем новые трассы.

Отдых на горнолыжном курорте Красная Поляна: катание на лыжах, сноубордах.

Катание на лыжах, сноубордахКатание на лыжах, сноубордахКатание на лыжах, сноубордахКатание на лыжах, сноубордахКатание на лыжах, сноубордах
7 день
Прогулка у моря и сувенирный рынок

Сегодня будет полдня свободного времени: вы сможете прогуляться возле моря, покататься на велосипедах по набережной и совершить прогулку по сувенирному рынку.

12:00 Выселение из гостиницы.

Прогулка у моря и сувенирный рынокПрогулка у моря и сувенирный рынокПрогулка у моря и сувенирный рынок

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Адлер в отеле: двух-, трехместные номера с удобствами, телевизор, Wi-Fi.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Адлер в гостиницу в День 1 в указанное на сайте время
  • Рансфер в День 2 – День 6 из г. Адлер на горнолыжный курорт Красная Поляна и обратно
  • Проживание в гостинице в г. Адлер в отеле: двух-, трехместные номера с удобствами, телевизор, Wi-Fi
  • Завтрак в кафе (день 2-7). Меню комплексное, не индивидуальное
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сочи и обратно
  • Дневной абонемент для катания на канатных дорогах – 2 800 – 3900 руб. /день. Детям, пенсионерам и семьям с детьми предоставляются скидки
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: в г. Адлер – 600 – 800 руб. /сутки в пос. Красная Поляна – 1 000 – 1 500 руб. /сутки
  • В г. Адлер – 600 – 800 руб. /сутки
  • В пос. Красная Поляна – 1 000 – 1 500 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов – от 2 000 руб. /час
  • Обеды, ужины. Стоимость обедов в кафе на горнолыжном курорте: первые блюда – 400-500 руб., вторые блюда 600-700 руб. Рекомендуем на обед брать с собой бутерброды с салом, колбасой, сыром + сладости. Поужинать можно в столовой в городе Адлер, стоимость ужина – 200-350 руб.
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Краснодарский край, Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
  • Горнолыжный шлем
  • Солнцезащитные очки (маска).
  • Куртка с капюшоном
  • Лыжные штаны, флиска
  • Шапка, шарф, перчатки
  • Комнатные тапочки
  • Купальник – в поселке Красная Поляна есть спа-центр, бассейн
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Сушилки для обуви
  • Подушка в машину для сна (дорожная подушка для шеи)
  • Рюкзачок, куда можно положить разные мелочи (20-25 литров)
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Термос
  • Рации
  • Тарелка, кружка, ложка, нож
  • Индивидуальная аптечка
  • Фотоаппарат, видеокамера
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Адлер - пос. Красная Поляна.
Старт маршрута: г. Адлер (жд вокзал в 13:00 МСК, аэропорт в 13:30 МСК).
Финиш маршрута: г. Адлер (жд вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК.
Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: горнолыжный тур.
Проживание: гостиница.
Питание: завтрак.
Маршрут проходит на высоте: 550-2300 м.
Ограничение по возрасту: без ограничений.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Инфраструктура. В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, сувенирные рынки, банкомат.

Зоны катания

Горнолыжный курорт Красная Поляна образуют два находящихся в непосредственной близости поселка: Красная Поляна и Эстосадок. На территории этих поселков располагаются 4 горнолыжных комплекса:
«Газпром» - идеально подходит для новичков и любителей хороших трасс, зона катания - 540-1660 м.
«Альпика-Сервис» - предназначен специально для ценителей черных трасс и любителей фрирайда, зона катания - 550-2238 м.
«Горная Карусель» - отличается особо длинными трассами, подходит для любителей синих и красных трасс, зона катания - 540-2200 м.
«Роза Хутор» - трассы этого курорта ориентированы как на профессионалов, так и на новичков, зона катания - 575-2320 м.

Климат и погодные условия.
Климат в этой местности умеренный, горно-морской. Зимы здесь мягкие, снежные и сравнительно теплые. Температура воздуха в зимние месяцы колеблется: в ночное время -5… -20С, днем -2… -7С. Глубина снежного покрова достигает полутора метров.

Технические характеристики.
Курорт расположен на высоте: 550 м.
Зона катания: 550-2320 м.
Протяженность трасс – 110 км.
Сложность трасс: от зеленых (самые легкие) до черных (самые крутые трассы).
Соотношение трасс в процентном отношении:
Зеленые – 15%
Синие – 60%
Красные – 20%
Черные – 5%

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Отдых и развлечения для туристов

Кроме катания, горнолыжный курорт Красная Поляна порадует туристов своими разнообразными развлечениями! Можно совершить экскурсии на снегоходах, квадроциклах, полеты на параплане, вертолете, прогулки на лошадях к минеральным источникам. Также есть возможность сходить на зимнюю рыбалку на горном озере, поиграть в боулинг, бильярд, отдохнуть в русской бане, SPA-салоне и посмотреть фильмы в 3D кинотеатре.
На курорте есть множество отличных баров, ресторанов и кафе: среди туристов весьма любимы пиццерия «Аибга», бар «Мюнхгаузен», ресторан «Пирамида», кафе «Сугроб». Любителям ночных развлечений добро пожаловать в ночной клуб «Гринвуд».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.
М
3 мая 2022
Нам опять повезло, что с нами был опытный (я думаю там все опытные) руководитель Пётр Николаевич. Он нас, лично меня, учил, как надо ставить ноги на спуске, как держать палки. А какой он нам готовил чай на высоте гор, пили на высоте гор-романтика! В рекомендации пишут какие вещи надо взять, там не указаны наколенники, мне инструктор сказал, что их надо обязательно надевать, чтобы нагрузка на колени была минимальной, а вес у меня выше нормы. С такими прогулками по горам я скинула N количество кг. Спасибо Вам организаторам, руководителям и Петру Николаевичу за то, что мы увидели, прочувствовали. Я ещё больше полюбила Крым.

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