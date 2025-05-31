Мототур по черноморскому побережью

Гастрономический тур на мотоцикле по Черноморскому побережью из Сочи
Формула счастливого и запоминающегося лета проста и подходит практически каждому. Она упакована в наш жаркий тур по Черноморскому побережью. Каждый новый день — это новый город и новые впечатления. Если вам по душе такой насыщенный отдых, тогда вы точно по адресу!
Мототур по черноморскому побережью
Мототур по черноморскому побережью
Мототур по черноморскому побережью
Ближайшие даты:
31
мая1
июн2
июн3
июн4
июн5
июн6
июн
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Программа тура

День первый

Выезд (07:00–09:00) — прибытие в Анапу днем. Это самый длинный путь из всех трех дней путешествия, составит порядка 400 км, из которых 100 км пройдут по живописному горному серпантину.

В Анапе у нас будет возможность прогуляться по городу и посетить чудесный песчаный пляж в поселке Джемете. Здесь вас порадуют песчаные барханы, небольшое количество отдыхающих и чистота пляжа.

После этого мы отправимся в город-герой Новороссийск. Нас ждет увлекательная прогулка, во время которой мы посетим морской порт — крупнейший порт Черного моря и России. Общая протяженность причального фронта составляет 15 км и включает 88 причалов различного назначения. Также мы не можем обойти стороной мемориал «Малая земля», который обязательно стоит посетить.

День второй

Абрау-Дюрсо — это настоящее наслаждение для глаз и вкусовых рецепторов. Мы посетим арт-парк и пресное озеро, а также можем забронировать экскурсию в Исторический комплекс Абрау-Дюрсо. Здесь вы узнаете о процессе производства и хранения вин, а также сможете продегустировать различные сорта шампанского.

После этого отправляемся в Геленджик, где прогуляемся по набережной и в центре города. Вечером, по желанию, у нас будет возможность завершить день активной программой.

День третий

На третий день мы проснемся, позавтракаем, соберем вещи и начнем возвращение в Сочи. Протяженность маршрута составит более 1000 км. Даты тура свободные и могут быть подобраны индивидуально для каждого клиента.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги пилота-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Питание
  • Проживание
  • Вход на винную экскурсию
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Сочи

Отдых на Красной Поляне
Пешая
Джиппинг
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Отдых на Красной Поляне
Начало: Красная Поляна
22 июн в 10:00
29 июн в 10:00
78 000 ₽ за человека
Горнолыжный тур на Красную Поляну
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Начало: Краснодарский край, городской округ Сочи, Адлерски...
15 фев в 10:00
49 200 ₽ за человека
Мототур по черноморскому побережью
На мотоцикле
3 дня
Мототур по черноморскому побережью
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями
Начало: Сочи, 7:00-9:00
2 июн в 08:00
9 июн в 08:00
70 000 ₽ за человека