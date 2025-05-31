Формула счастливого и запоминающегося лета проста и подходит практически каждому. Она упакована в наш жаркий тур по Черноморскому побережью. Каждый новый день — это новый город и новые впечатления. Если вам по душе такой насыщенный отдых, тогда вы точно по адресу!

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Описание тура

Программа тура

День первый

Выезд (07:00–09:00) — прибытие в Анапу днем. Это самый длинный путь из всех трех дней путешествия, составит порядка 400 км, из которых 100 км пройдут по живописному горному серпантину.

В Анапе у нас будет возможность прогуляться по городу и посетить чудесный песчаный пляж в поселке Джемете. Здесь вас порадуют песчаные барханы, небольшое количество отдыхающих и чистота пляжа.

После этого мы отправимся в город-герой Новороссийск. Нас ждет увлекательная прогулка, во время которой мы посетим морской порт — крупнейший порт Черного моря и России. Общая протяженность причального фронта составляет 15 км и включает 88 причалов различного назначения. Также мы не можем обойти стороной мемориал «Малая земля», который обязательно стоит посетить.

День второй

Абрау-Дюрсо — это настоящее наслаждение для глаз и вкусовых рецепторов. Мы посетим арт-парк и пресное озеро, а также можем забронировать экскурсию в Исторический комплекс Абрау-Дюрсо. Здесь вы узнаете о процессе производства и хранения вин, а также сможете продегустировать различные сорта шампанского.

После этого отправляемся в Геленджик, где прогуляемся по набережной и в центре города. Вечером, по желанию, у нас будет возможность завершить день активной программой.

День третий

На третий день мы проснемся, позавтракаем, соберем вещи и начнем возвращение в Сочи. Протяженность маршрута составит более 1000 км. Даты тура свободные и могут быть подобраны индивидуально для каждого клиента.