Описание тура
Программа тура
День первый
Выезд (07:00–09:00) — прибытие в Анапу днем. Это самый длинный путь из всех трех дней путешествия, составит порядка 400 км, из которых 100 км пройдут по живописному горному серпантину.
В Анапе у нас будет возможность прогуляться по городу и посетить чудесный песчаный пляж в поселке Джемете. Здесь вас порадуют песчаные барханы, небольшое количество отдыхающих и чистота пляжа.
После этого мы отправимся в город-герой Новороссийск. Нас ждет увлекательная прогулка, во время которой мы посетим морской порт — крупнейший порт Черного моря и России. Общая протяженность причального фронта составляет 15 км и включает 88 причалов различного назначения. Также мы не можем обойти стороной мемориал «Малая земля», который обязательно стоит посетить.
День второй
Абрау-Дюрсо — это настоящее наслаждение для глаз и вкусовых рецепторов. Мы посетим арт-парк и пресное озеро, а также можем забронировать экскурсию в Исторический комплекс Абрау-Дюрсо. Здесь вы узнаете о процессе производства и хранения вин, а также сможете продегустировать различные сорта шампанского.
После этого отправляемся в Геленджик, где прогуляемся по набережной и в центре города. Вечером, по желанию, у нас будет возможность завершить день активной программой.
День третий
На третий день мы проснемся, позавтракаем, соберем вещи и начнем возвращение в Сочи. Протяженность маршрута составит более 1000 км. Даты тура свободные и могут быть подобраны индивидуально для каждого клиента.
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Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги пилота-экскурсовода
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
- Вход на винную экскурсию