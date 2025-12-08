Индивидуальный автотур из Сочи: на пикапе в Геленджик и на эндуро к сухогрузу «Рио»
Полюбоваться Чёрным морем и горами, промчать по склонам на мотоцикле, забрать фото и видео на память
Начало: Ваше место проживания в Сочи/Адлере, 9:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
73 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мототур по черноморскому побережью в мини-группе
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядиться впечатлениями
Начало: Сочи, место по договорённости, 7:00-9:00
13 дек в 08:00
27 дек в 08:00
70 000 ₽ за человека
Мототур по черноморскому побережью
Начало: По договоренности
70 000 ₽ за человека
