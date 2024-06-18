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Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
«Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда»
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Начало: Сочи, аэропорт, 11:00
«Вы узнаете секреты производства напитков и насладитесь дегустациями вин и необычных гастрономических сетов»
19 окт в 08:00
26 окт в 08:00
104 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
«Кроме того, вы и сами сможете научиться готовить блюда национальной кухни, пройдя мастер-класс с дегустацией получившихся угощений»
27 сен в 11:15
3 янв в 11:15
23 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Гастрономические»
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