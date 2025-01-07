Полюбуетесь красотой зимнего Урала! Вы посетите знаменитые Усьвинские столбы, прогуляетесь по заснеженным улочкам Каменного города и по локациям съемок фильмов, познакомитесь с историей города Соликамска, взойдете на гору Полюд, а со скалы Ветлан вам откроется великолепный вид на замерзшую реку Вишеру.
мар
Программа тура по дням
Прибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный город
07:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).
07:00-09:30 Дорога до г. Чусовой. Путевая экскурсия.
Проезжаем земли, где в 1580 году была граница Руси, а дальше была непокоренная территория.
9:30-10:00 Завтрак в ресторане Чусового.
Аутентичное меню, автором которого выступила фуд-блогер Евгения Решанова при поддержке местных музейщиков и краеведов.
10:00-11:00 Дорога до п. Усьва. Путевая экскурсия.
Рассказ про Пермский период и Пермское море, по дну которого мы уже сейчас и путешествуем.
Остановка на смотровой площадке «Белые камни».
11:00-11:30 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот.
В период отсутствия снега, в этих местах легко находятся окаменелости обитателей Пермского моря.
11:30-13:00 Прогулка до смотровой площадки Усьвинских столбов с осмотром Чертового пальца и посещением грота Столбовой (пешая часть 2 км).
Рассказ про художественные фильмы, эпизоды которых снимались в этом месте. Это фильмы «Географ глобус пропил», «Время первых» и другие.
Посещение главной смотровой площадки на скале, которая фигурирует в большинстве художественных фильмов, снимающихся у нас на территории Пермского края.
13:00-13:30 Возвращение на снегоходах в посёлок Усьва.
13:30-13:45 Дорога до кафе.
13:45-14:30 Обед в кафе в п. Усьва замечательным видом на этот далекий поселок.
14:30-14:45 Дорога до Каменного города.
14:45-17:00 Посещение Каменного города (пешая часть 3 км).
Рассказ про Чудь белоглазую и про снятые фрагменты фильмов «Сердце Пармы», «Топор» и другие.
17:00 Выезд в г. Губаху.
17:30-18:30 Ужин в кафе.
18:30 Отправление в Березники.
21:00 Прибытие в Березники.
Заселение в гостиницу.
Гора Полюд и обзорная площадка скалы Ветлан. Дорога в Соликамск
08:00 Подъем, выселение из гостиницы.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд в Красновишерск. Путевая экскурсия.
История Красновишерска интересна Вишерским целлюлозно-бумажным заводом, на бумаге которого в советское время печатались собрания сочинений В. И. Ленина и другие ответственные издания. А также с богатой разработкой добычи алмазов.
Красновишерский район в последнее время часто фигурирует в различных современных фильмах. Снимается много сюжетов на Полюде, Ветлане и в окрестностях города.
12:30-14:30 Заброска на снегоходах (в санях) на камень Полюд.
Пешая часть 3 км (заброска в санях до подножия горы 5,5 км в одну сторону. 1,5 км подъем до вершины горы Полюд).
Высота горы Полюд – 527 метров над уровнем моря, это высшая точка Полюдова кряжа. С Полюдом связано немало интересных легенд. Все они сводятся к тому, что Полюд – имя сильного богатыря (или великана), жившего в далеком прошлом на вишерской земле.
На горе можно найти след Полюда, а именно выветривание в форме стопы примерно 80-го размера.
14:30-15:30 Обед в кафе города.
16:00-18:00 Заброска на снегоходах (в санях) на обзорную площадку скалы Ветлан.
Высота горы Ветлан 263 метра над уровнем моря. Легенды гласят, что это второй сильный богатырь (или великан) этих мест.
18:00 Выезд в Соликамск – родину солеварения.
В конце XVII века Соликамск был центром российского солеварения: ежегодный объем производства в городе и уезде на 231 варнице составлял 7 млн. пудов соли, что составляло 70% от общероссийской добычи.
Засолка до начала 20 века, была единственным способом консервации продуктов. Иссякла соль – сокращалась пищевая база населения – вымирали города.
19:30-20:30 Ужин в Соликамске.
21:00 Заселение в гостиницу Вега, в г. Соликамске.
Экскурсия по Соликамску. Усолье. Завершение тура
08:00 Подъем.
09:00 Завтрак.
10:00-11:00 Экскурсия по Соликамску.
Осмотр старинной соляной скважины.
Осмотр Богоявленского собора с иконостасом с иконами Строгановского письма.
Посещение обзорной площадки на Соборной колокольне.
В 1430 году вологодскими купцами Калиниковыми здесь были организованы соляные промыслы. На берегу реки Усолки (притоке Камы) построили рассолоподъемные трубы и варницы для выпаривания соли.
Благодаря соли, населенный пункт быстро рос и развивался, став вскоре соляной столицей России.
Соль в то время очень ценилась (не хуже нефти в настоящее время). Соликамск – это производная от старого названия города Соль-Камская.
И именно из Соликамска в 1581 году Ермак начинает свой поход для присоединения Сибири на деньги Строгановых – основных солепромышленников. Ведь именно Строгановы снарядили в поход Ермака и дали самое передовое снаряжение того времени.
Так же Строгановы имели разрешение от Ивана Грозного на содержание собственной армии, представьте какой был у них кредит доверия!
11:00-11:30 Переезд до Усолья.
Усолье было основано в 1606 году известной династией солепромышленников Строгановых и на долгое столетие стало «столицей» их владений.
Строгановы были настолько близки к властным кругам, что им было разрешено иметь собственную армию.
11:30-13:00 Экскурсия Усолье – «Уральская Венеция».
Осмотр Спасо-Преображенского собора, усадьбой Голицыных, падающей колокольни и Палат Строгановых (это настоящий дом-дворец, уникальность которого состоит в том, что архитектура с выраженным московским стилем XVII века, сочетается с элементами природы Северного Прикамья).
13:00-13:30 Переезд до Березников. Путевая экскурсия.
Основан в 1932 году в связи с освоением месторождения калийно-магниевых солей. Крупный центр химической промышленности.
Город получил своё название от Березниковского солеваренного завода, а промысел именовался «Березниковским», потому что находился на Берёзовом острове.
14:00-15:00 Обед в кафе города.
15:00 Отправление в Пермь.
18:30 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-местных номерах:
- гостиница «Березники» 3*, г. Березники (1 ночь);
- гостиница «Вега», г. Соликамск (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека: 32 000 руб.
Сборный тур состоится при наборе группы 9-18 человек.
Стоимость индивидуального тура:
|Количество человек в группе
|Стоимость тура, руб/чел
|Группа 16 человек
|31520
|Группа 15 человек
|32050
|Группа 14 человек
|32670
|Группа 13 человек
|33370
|Группа 12 человек
|35780
|Группа 11 человек
|36760
|Группа 10 человек
|37930
|Группа 9 человек
|39360
|Группа 8 человек
|41150
|Группа 7 человек
|42850
|Группа 6 человек
|45550
|Группа 5 человек
|49340
|Группа 4 человека
|55030
|Группа 3 человека
|62430
Варианты проживания
Гостиница «Березники»
Отель «Березники» находится в центре одноименного города в Пермском Крае.
К услугам гостей номера разных категорий. В каждом номере имеется индивидуальная ванная комната, кондиционер, спутниковое телевидение, бесплатное покрытие Wi-Fi. Уборка в номерах производится каждый день. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель располагает собственным ресторан, где подаются блюда европейской кухни.
Для проведения бизнес-встреч и переговоров можно воспользоваться конференц-залом, который оборудован необходимым оборудованием.
От отеля в пешей доступности находится парк города, ЦУМ, отделения банков, остановки общественного транспорта.
Гостиница «Вега», г. Соликамск
"Вега" - этот уютный отель расположен в городе Соликамск. Отдаленность от центра позволяет отдохнуть от повседневных суеты и шума.
Отель состоит из 47 благоустроенных номеров. Спальные места представлены двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В некоторых есть гостиная зона и обеденный уголок. Ванная комнат отведена индивидуально на номер. В ней гости смогут найти банные принадлежности и гигиенические средства.
На территории работает кафе, где подают блюда местной кухни и интернациональное. Гости всегда могут перекусить здесь желаемыми блюдами.
В шаговой доступности расположены магазины. До центра города 5 минут езды. Здесь можно найти кафе и рестораны, торговые центры местные достопримечательности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Путевая экскурсия, экскурсии по программе
- Входные билеты по программе
- Услуги снегоходов по программе
- Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
- Страхование во время автобусной перевозки
- Размещение в гостинице Березники 3* в г. Березники на 1 ночь, в гостинице Вега в г. Соликамске на 1 ночь
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
- Питание, не включённое в программу тура
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.
С собой нужно взять:
- Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
- Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
- Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
- Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами - обязательно. Палки снизят нагрузку на колени при подъеме на Полюд.
- Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
- Личные вещи для размещения в гостинице.
Памятка по одежде для заброски на снегоходах (в санях):
- В холодную погоду многослойная одежда поможет дольше сохранять тепло тела, предохранит от ветров и предотвратит обморожение. используйте теплые куртку и штаны (или горнолыжный костюм).
- Обязательно надевайте шарф и головной убор (по возможности балаклаву).
- Рекомендуем иметь защитные очки - они предохранят глаза от снега, мелкого льда, к тому же, спасут от ветра и слепящего солнца.
- Перчатки желательно надевать с подкладом из флиса или шерсти, они должны сохранять руки в тепле, надежно защищать от влаги и ветра.
- Для сохранения ног в тепле рекомендуем надевать термоноски (лучше брать с собой в поездку дополнительную пару).
- Обувь должна быть тёплая и комфортная для условий, когда Вы не в движении.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.