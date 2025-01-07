Дикие земли Урала

Приглашаем вас на эксклюзивный маршрут по Пермскому краю.

Полюбуетесь красотой зимнего Урала! Вы посетите знаменитые Усьвинские столбы, прогуляетесь по заснеженным улочкам Каменного города и по локациям съемок фильмов, познакомитесь с историей города Соликамска, взойдете на гору Полюд, а со скалы Ветлан вам откроется великолепный вид на замерзшую реку Вишеру.
4.67
3 отзыва
Дикие земли Урала
Дикие земли Урала
Дикие земли Урала
Ближайшие даты:
14
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный город

07:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

07:00-09:30 Дорога до г. Чусовой. Путевая экскурсия.

Проезжаем земли, где в 1580 году была граница Руси, а дальше была непокоренная территория.

9:30-10:00 Завтрак в ресторане Чусового.

Аутентичное меню, автором которого выступила фуд-блогер Евгения Решанова при поддержке местных музейщиков и краеведов.

10:00-11:00 Дорога до п. Усьва. Путевая экскурсия.

Рассказ про Пермский период и Пермское море, по дну которого мы уже сейчас и путешествуем.

Остановка на смотровой площадке «Белые камни».

11:00-11:30 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот.

В период отсутствия снега, в этих местах легко находятся окаменелости обитателей Пермского моря.

11:30-13:00 Прогулка до смотровой площадки Усьвинских столбов с осмотром Чертового пальца и посещением грота Столбовой (пешая часть 2 км).

Рассказ про художественные фильмы, эпизоды которых снимались в этом месте. Это фильмы «Географ глобус пропил», «Время первых» и другие.

Посещение главной смотровой площадки на скале, которая фигурирует в большинстве художественных фильмов, снимающихся у нас на территории Пермского края.

13:00-13:30 Возвращение на снегоходах в посёлок Усьва.

13:30-13:45 Дорога до кафе.

13:45-14:30 Обед в кафе в п. Усьва замечательным видом на этот далекий поселок.

14:30-14:45 Дорога до Каменного города.

14:45-17:00 Посещение Каменного города (пешая часть 3 км).

Рассказ про Чудь белоглазую и про снятые фрагменты фильмов «Сердце Пармы», «Топор» и другие.

17:00 Выезд в г. Губаху.

17:30-18:30 Ужин в кафе.

18:30 Отправление в Березники.

21:00 Прибытие в Березники.

Заселение в гостиницу.

Прибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городПрибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городПрибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городПрибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городПрибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городПрибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городПрибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городПрибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городПрибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный городПрибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный город
2 день

Гора Полюд и обзорная площадка скалы Ветлан. Дорога в Соликамск

08:00 Подъем, выселение из гостиницы.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд в Красновишерск. Путевая экскурсия.

История Красновишерска интересна Вишерским целлюлозно-бумажным заводом, на бумаге которого в советское время печатались собрания сочинений В. И. Ленина и другие ответственные издания. А также с богатой разработкой добычи алмазов.

Красновишерский район в последнее время часто фигурирует в различных современных фильмах. Снимается много сюжетов на Полюде, Ветлане и в окрестностях города.

12:30-14:30 Заброска на снегоходах (в санях) на камень Полюд.

Пешая часть 3 км (заброска в санях до подножия горы 5,5 км в одну сторону. 1,5 км подъем до вершины горы Полюд).

Высота горы Полюд – 527 метров над уровнем моря, это высшая точка Полюдова кряжа. С Полюдом связано немало интересных легенд. Все они сводятся к тому, что Полюд – имя сильного богатыря (или великана), жившего в далеком прошлом на вишерской земле.

На горе можно найти след Полюда, а именно выветривание в форме стопы примерно 80-го размера.

14:30-15:30 Обед в кафе города.

16:00-18:00 Заброска на снегоходах (в санях) на обзорную площадку скалы Ветлан.

Высота горы Ветлан 263 метра над уровнем моря. Легенды гласят, что это второй сильный богатырь (или великан) этих мест.

18:00 Выезд в Соликамск – родину солеварения.

В конце XVII века Соликамск был центром российского солеварения: ежегодный объем производства в городе и уезде на 231 варнице составлял 7 млн. пудов соли, что составляло 70% от общероссийской добычи.

Засолка до начала 20 века, была единственным способом консервации продуктов. Иссякла соль – сокращалась пищевая база населения – вымирали города.

19:30-20:30 Ужин в Соликамске.

21:00 Заселение в гостиницу Вега, в г. Соликамске.

Гора Полюд и обзорная площадка скалы Ветлан. Дорога в Соликамск
3 день

Экскурсия по Соликамску. Усолье. Завершение тура

08:00 Подъем.

09:00 Завтрак.

10:00-11:00 Экскурсия по Соликамску.

Осмотр старинной соляной скважины.

Осмотр Богоявленского собора с иконостасом с иконами Строгановского письма.

Посещение обзорной площадки на Соборной колокольне.

В 1430 году вологодскими купцами Калиниковыми здесь были организованы соляные промыслы. На берегу реки Усолки (притоке Камы) построили рассолоподъемные трубы и варницы для выпаривания соли.

Благодаря соли, населенный пункт быстро рос и развивался, став вскоре соляной столицей России.

Соль в то время очень ценилась (не хуже нефти в настоящее время). Соликамск – это производная от старого названия города Соль-Камская.

И именно из Соликамска в 1581 году Ермак начинает свой поход для присоединения Сибири на деньги Строгановых – основных солепромышленников. Ведь именно Строгановы снарядили в поход Ермака и дали самое передовое снаряжение того времени.

Так же Строгановы имели разрешение от Ивана Грозного на содержание собственной армии, представьте какой был у них кредит доверия!

11:00-11:30 Переезд до Усолья.

Усолье было основано в 1606 году известной династией солепромышленников Строгановых и на долгое столетие стало «столицей» их владений.

Строгановы были настолько близки к властным кругам, что им было разрешено иметь собственную армию.

11:30-13:00 Экскурсия Усолье – «Уральская Венеция».

Осмотр Спасо-Преображенского собора, усадьбой Голицыных, падающей колокольни и Палат Строгановых (это настоящий дом-дворец, уникальность которого состоит в том, что архитектура с выраженным московским стилем XVII века, сочетается с элементами природы Северного Прикамья).

13:00-13:30 Переезд до Березников. Путевая экскурсия.

Основан в 1932 году в связи с освоением месторождения калийно-магниевых солей. Крупный центр химической промышленности.

Город получил своё название от Березниковского солеваренного завода, а промысел именовался «Березниковским», потому что находился на Берёзовом острове.

14:00-15:00 Обед в кафе города.

15:00 Отправление в Пермь.

18:30 Ориентировочное время возвращения группы в Пермь.

Экскурсия по Соликамску. Усолье. Завершение тураЭкскурсия по Соликамску. Усолье. Завершение тураЭкскурсия по Соликамску. Усолье. Завершение тураЭкскурсия по Соликамску. Усолье. Завершение тураЭкскурсия по Соликамску. Усолье. Завершение тураЭкскурсия по Соликамску. Усолье. Завершение тураЭкскурсия по Соликамску. Усолье. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-, 3-местных номерах:

  • гостиница «Березники» 3*, г. Березники (1 ночь);
  • гостиница «Вега», г. Соликамск (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека: 32 000 руб.

Сборный тур состоится при наборе группы 9-18 человек.

Стоимость индивидуального тура:

Количество человек в группеСтоимость тура, руб/чел
Группа 16 человек31520
Группа 15 человек32050
Группа 14 человек32670
Группа 13 человек33370
Группа 12 человек35780
Группа 11 человек36760
Группа 10 человек37930
Группа 9 человек39360
Группа 8 человек41150
Группа 7 человек42850
Группа 6 человек45550
Группа 5 человек49340
Группа 4 человека55030
Группа 3 человека62430

Варианты проживания

Гостиница «Березники»

1 ночь

Отель «Березники» находится в центре одноименного города в Пермском Крае.

К услугам гостей номера разных категорий. В каждом номере имеется индивидуальная ванная комната, кондиционер, спутниковое телевидение, бесплатное покрытие Wi-Fi. Уборка в номерах производится каждый день. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Отель располагает собственным ресторан, где подаются блюда европейской кухни.

Для проведения бизнес-встреч и переговоров можно воспользоваться конференц-залом, который оборудован необходимым оборудованием.

От отеля в пешей доступности находится парк города, ЦУМ, отделения банков, остановки общественного транспорта.

Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»Гостиница «Березники»

Гостиница «Вега», г. Соликамск

1 ночь

"Вега" - этот уютный отель расположен в городе Соликамск. Отдаленность от центра позволяет отдохнуть от повседневных суеты и шума.

Отель состоит из 47 благоустроенных номеров. Спальные места представлены двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В некоторых есть гостиная зона и обеденный уголок. Ванная комнат отведена индивидуально на номер. В ней гости смогут найти банные принадлежности и гигиенические средства.

На территории работает кафе, где подают блюда местной кухни и интернациональное. Гости всегда могут перекусить здесь желаемыми блюдами.

В шаговой доступности расположены магазины. До центра города 5 минут езды. Здесь можно найти кафе и рестораны, торговые центры местные достопримечательности.

Гостиница «Вега», г. СоликамскГостиница «Вега», г. СоликамскГостиница «Вега», г. СоликамскГостиница «Вега», г. СоликамскГостиница «Вега», г. СоликамскГостиница «Вега», г. СоликамскГостиница «Вега», г. Соликамск

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Путевая экскурсия, экскурсии по программе
  • Входные билеты по программе
  • Услуги снегоходов по программе
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Страхование во время автобусной перевозки
  • Размещение в гостинице Березники 3* в г. Березники на 1 ночь, в гостинице Вега в г. Соликамске на 1 ночь
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Перми и обратно
  • Питание, не включённое в программу тура
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Форма одежды теплая, спортивно-свободная соответствующая погодным условиям. Обязательно хорошая, удобная обувь для треккинга.

С собой нужно взять:

  1. Термос с чаем и небольшой рюкзачок для перекуса.
  2. Обязательно взять налобный фонарик с запасными батарейками.
  3. Туристические бахилы на ноги (защита от попадания снега в обувь).
  4. Треккинговые палки (при наличии). Для людей, у которых есть проблемы с суставами - обязательно. Палки снизят нагрузку на колени при подъеме на Полюд.
  5. Запасная сменная обувь и одежда для автобуса. После посещений природных объектов (скорее всего), часть одежды и обувь будут сырые или влажные.
  6. Личные вещи для размещения в гостинице.

Памятка по одежде для заброски на снегоходах (в санях):

  1. В холодную погоду многослойная одежда поможет дольше сохранять тепло тела, предохранит от ветров и предотвратит обморожение. используйте теплые куртку и штаны (или горнолыжный костюм).
  2. Обязательно надевайте шарф и головной убор (по возможности балаклаву).
  3. Рекомендуем иметь защитные очки - они предохранят глаза от снега, мелкого льда, к тому же, спасут от ветра и слепящего солнца.
  4. Перчатки желательно надевать с подкладом из флиса или шерсти, они должны сохранять руки в тепле, надежно защищать от влаги и ветра.
  5. Для сохранения ног в тепле рекомендуем надевать термоноски (лучше брать с собой в поездку дополнительную пару).
  6. Обувь должна быть тёплая и комфортная для условий, когда Вы не в движении.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование только во время передвижения на автобусе. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
7 янв 2025
Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте! Единственный самый большой минус-это автобус, так как в нем ты проводишь 10 часов от
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всей экскурсии. Последний ряд настолько тесный, что тяжело дышать, не то что сидеть. А когда ты в зимней одежде и с сумкой становится невыносимо. Я бы посоветовала не сажать по 4 человека на 6 ряд в автобусе.

Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!Экскурсия просто волшебная. Насыщенная и интересная. Много сильных впечатлений и прекрасных видов. Экскурсовод Ирина на высоте!
И
31 июл 2024
Отличный сплав.
Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина.
В общем, рекомендую.
Е
18 июл 2024
Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.

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