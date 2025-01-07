1 день

Прибытие в Пермь. Белые камни, Усьвинские столбы, Каменный город

07:00 Выезд из Перми от Театр-Театр, со стороны ул. Петропавловская (за остановкой ул. Крисанова, 12Г).

07:00-09:30 Дорога до г. Чусовой. Путевая экскурсия.

Проезжаем земли, где в 1580 году была граница Руси, а дальше была непокоренная территория.

9:30-10:00 Завтрак в ресторане Чусового.

Аутентичное меню, автором которого выступила фуд-блогер Евгения Решанова при поддержке местных музейщиков и краеведов.

10:00-11:00 Дорога до п. Усьва. Путевая экскурсия.

Рассказ про Пермский период и Пермское море, по дну которого мы уже сейчас и путешествуем.

Остановка на смотровой площадке «Белые камни».

11:00-11:30 Заброска на снегоходах до Усьвинских столбов под столбовой грот.

В период отсутствия снега, в этих местах легко находятся окаменелости обитателей Пермского моря.

11:30-13:00 Прогулка до смотровой площадки Усьвинских столбов с осмотром Чертового пальца и посещением грота Столбовой (пешая часть 2 км).

Рассказ про художественные фильмы, эпизоды которых снимались в этом месте. Это фильмы «Географ глобус пропил», «Время первых» и другие.

Посещение главной смотровой площадки на скале, которая фигурирует в большинстве художественных фильмов, снимающихся у нас на территории Пермского края.

13:00-13:30 Возвращение на снегоходах в посёлок Усьва.

13:30-13:45 Дорога до кафе.

13:45-14:30 Обед в кафе в п. Усьва замечательным видом на этот далекий поселок.

14:30-14:45 Дорога до Каменного города.

14:45-17:00 Посещение Каменного города (пешая часть 3 км).

Рассказ про Чудь белоглазую и про снятые фрагменты фильмов «Сердце Пармы», «Топор» и другие.

17:00 Выезд в г. Губаху.

17:30-18:30 Ужин в кафе.

18:30 Отправление в Березники.

21:00 Прибытие в Березники.

Заселение в гостиницу.