Программа тура по дням
Усолье. Соликамск
8:00 Выезд из Перми в Усолье.
11:30-12:00 Знакомство с архитектурным ансамблем в Усолье: Спасо-Преображенский собор, усадьба Голицыных, падающая колокольня.
12:00-13:00 Экскурсия обзорная в Палаты Строгановых.
Здесь увидим роскошный дворцовый фасад, который выгодно отличает здание от рядом расположенных построек, вместе с тем оно органически входит в ансамбль с церковью и колокольней, построенными в начале XVIII века в традициях стиля «московского» барокко, — период, когда в столице уже внедрялся новый европейский стиль — классицизм.
13:00-14:00 Переезд в Соликамск.
14:0-15:00 Обед в кафе города.
15:00-16:30 Посещение музея «Соль-завод».
В театрализованной программе «Хлеб-соль» покажут, как добывалась, вываривалась соль в старину, какие профессии были на солеваренном производстве и почему «пермяки – солены уши».
16:45-18:30 Мастер-класс в Галерее домовой росписи, погрузимся в уютную атмосферу старинного народного промысла – домовой росписи и нарисуем цветочный орнамент.
16:45-20:00 Посещение сувенирной лавки.
Прогулка по Соликамску.
Посещение Людмилинской соляной скважины!
20:00-21:00 Ужин в кафе города.
21:00 Заселение в отель, отдых и свободное время.
Чердынь. Ныроб
7:30-8:00 Завтрак в кафе гостиницы.
8:00 Выселение из гостиницы и переезд в Чердынь.
Чердынь — город с богатой историей и уникальной архитектурой.
Вы сможете насладиться живописными пейзажами, прогуляться по уютным улочкам и познакомиться с местными достопримечательностями.
Откройте для себя атмосферу старины и погрузитесь в культуру этого удивительного места, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды!
10:00-11:00 Прогулка по городу с гидом.
11:00 Экскурсия в Новое пространство Чердынского музея.
12:00 Экскурсия в Выставочный зал краеведческого музея.
13:00 Обед в кафе с дегустацией чердынских грибных "ушков", расширьте свои кулинарные горизонты, попробовав уникальные сочетания вкусов.
14:00-15:00 Свободное время в Чердыни для покупки сувениров.
16:00 Переезд в Ныроб с путевой экскурсией.
16:00-17:00 Прогулка по Ныробу.
В программе: остановка у родника с «мертвой» водой, посещение Никольского святого источника, часовни и ямы, где содержался боярин Михаил Романов.
Посещение центра памяти Романовых, где находятся оковы Михаила Романова (обратите внимание! оковы находятся на временной выставке в Чердыни, в виду этого яма может не обслуживаться в январские праздники).
Внешний осмотр Никольского храма.
17:00 Выезд в Пермь.
20:00-21:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия. В туре используются радиогиды, однако в случае нехватки оборудования или его поломки по техническим причинам, радиогиды могут отсутствовать в туре.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Дата
|Двухместное
|Одноместное
|22.03.25
|12 000
|12 800
|22.03.25 по 29.11.2025
|12 500
|13 300
Варианты проживания
Отель «Вега»
Находится в тихом районе, в 10 минутах езды от центра города. В радиусе 100 метров находятся остановки, неподалеку расположены, развлекательные центры, боулинг, 4D- кинотеатр, караоке-бар. От отеля можно начать свою прогулку вверх по зеленой аллее, пройдя небольшое расстояние, вы сможете посетить мини-дендрарий, посидеть у фонтана, продолжив прогулку в парке Бумажников!Обратите внимание! Санузел с ванной, кухня с плитой и с набором посуды, коридор на две комнаты
Отель «Вега Бизнес» 3
Для заездов с 22.03.25:
В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, телефон, рабочий стол, удобная кровать с качественным матрасом. В числе прочих удобств собственная ванная комната, оснащенная душевой кабиной с подсветкой. Рекомендуем при необходимости взять с собой домашнюю одежда и обувь (тапочки, халат), зубная щётка, паста, губка для душа.
Что включено
- Транспортное обслуживание (возможен комфортабельный микроавтобус туристического класса при наборе менее 20 чел.)
- Питание (1 завтрак, 2 обеда и ужин)
- Входные билеты по программе
- Экскурсионное обслуживание из Перми и по городам
- Проживание в гостинице 1 ночь
- Страховка по автобусному проезду
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Пермь и обратно
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров, церковной атрибутики, питания и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.