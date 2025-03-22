2 день

Чердынь. Ныроб

7:30-8:00 Завтрак в кафе гостиницы.

8:00 Выселение из гостиницы и переезд в Чердынь.

Чердынь — город с богатой историей и уникальной архитектурой.

Вы сможете насладиться живописными пейзажами, прогуляться по уютным улочкам и познакомиться с местными достопримечательностями.

Откройте для себя атмосферу старины и погрузитесь в культуру этого удивительного места, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды!

10:00-11:00 Прогулка по городу с гидом.

11:00 Экскурсия в Новое пространство Чердынского музея.

12:00 Экскурсия в Выставочный зал краеведческого музея.

13:00 Обед в кафе с дегустацией чердынских грибных "ушков", расширьте свои кулинарные горизонты, попробовав уникальные сочетания вкусов.

14:00-15:00 Свободное время в Чердыни для покупки сувениров.

16:00 Переезд в Ныроб с путевой экскурсией.

16:00-17:00 Прогулка по Ныробу.

В программе: остановка у родника с «мертвой» водой, посещение Никольского святого источника, часовни и ямы, где содержался боярин Михаил Романов.

Посещение центра памяти Романовых, где находятся оковы Михаила Романова (обратите внимание! оковы находятся на временной выставке в Чердыни, в виду этого яма может не обслуживаться в январские праздники).

Внешний осмотр Никольского храма.

17:00 Выезд в Пермь.

20:00-21:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия. В туре используются радиогиды, однако в случае нехватки оборудования или его поломки по техническим причинам, радиогиды могут отсутствовать в туре.

