Путешествие по древним городам Прикамья. Автобусный тур из Перми

Путешествие по древним городам Прикамья
Откройте для себя магию Пермского края в увлекательном туре, который проведет вас через живописные уголки Усолья, Соликамска, Чердыни и Ныроба.

Погрузитесь в атмосферу древних традиций и уникальной культуры, наслаждаясь великолепием природы
и архитектурными памятниками.

В Усолье вас ждут старинные церкви и уютные улочки, в Соликамске — богатая история солеварения, а Чердынь порадует вас своими уникальными музеями и художественными галереями. Ныроб, с его живописными пейзажами, станет идеальным местом для отдыха и вдохновения.

Этот тур — ваша возможность насладиться северным очарованием, открыть новые горизонты и создать незабываемые воспоминания!

Путешествие по древним городам Прикамья. Автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
29
ноя

Программа тура по дням

1 день

Усолье. Соликамск

8:00 Выезд из Перми в Усолье.

11:30-12:00 Знакомство с архитектурным ансамблем в Усолье: Спасо-Преображенский собор, усадьба Голицыных, падающая колокольня.

12:00-13:00 Экскурсия обзорная в Палаты Строгановых.

Здесь увидим роскошный дворцовый фасад, который выгодно отличает здание от рядом расположенных построек, вместе с тем оно органически входит в ансамбль с церковью и колокольней, построенными в начале XVIII века в традициях стиля «московского» барокко, — период, когда в столице уже внедрялся новый европейский стиль — классицизм.

13:00-14:00 Переезд в Соликамск.

14:0-15:00 Обед в кафе города.

15:00-16:30 Посещение музея «Соль-завод».

В театрализованной программе «Хлеб-соль» покажут, как добывалась, вываривалась соль в старину, какие профессии были на солеваренном производстве и почему «пермяки – солены уши».

16:45-18:30 Мастер-класс в Галерее домовой росписи, погрузимся в уютную атмосферу старинного народного промысла – домовой росписи и нарисуем цветочный орнамент.

16:45-20:00 Посещение сувенирной лавки.

Прогулка по Соликамску.

Посещение Людмилинской соляной скважины!

20:00-21:00 Ужин в кафе города.

21:00 Заселение в отель, отдых и свободное время.

Усолье. СоликамскУсолье. СоликамскУсолье. СоликамскУсолье. Соликамск
2 день

Чердынь. Ныроб

7:30-8:00 Завтрак в кафе гостиницы.

8:00 Выселение из гостиницы и переезд в Чердынь.

Чердынь — город с богатой историей и уникальной архитектурой.

Вы сможете насладиться живописными пейзажами, прогуляться по уютным улочкам и познакомиться с местными достопримечательностями.

Откройте для себя атмосферу старины и погрузитесь в культуру этого удивительного места, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды!

10:00-11:00 Прогулка по городу с гидом.

11:00 Экскурсия в Новое пространство Чердынского музея.

12:00 Экскурсия в Выставочный зал краеведческого музея.

13:00 Обед в кафе с дегустацией чердынских грибных "ушков", расширьте свои кулинарные горизонты, попробовав уникальные сочетания вкусов.

14:00-15:00 Свободное время в Чердыни для покупки сувениров.

16:00 Переезд в Ныроб с путевой экскурсией.

16:00-17:00 Прогулка по Ныробу.

В программе: остановка у родника с «мертвой» водой, посещение Никольского святого источника, часовни и ямы, где содержался боярин Михаил Романов.

Посещение центра памяти Романовых, где находятся оковы Михаила Романова (обратите внимание! оковы находятся на временной выставке в Чердыни, в виду этого яма может не обслуживаться в январские праздники).

Внешний осмотр Никольского храма.

17:00 Выезд в Пермь.

20:00-21:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия. В туре используются радиогиды, однако в случае нехватки оборудования или его поломки по техническим причинам, радиогиды могут отсутствовать в туре.

Чердынь. НыробЧердынь. НыробЧердынь. Ныроб
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

ДатаДвухместноеОдноместное
22.03.2512 00012 800
22.03.25 по 29.11.202512 50013 300

Варианты проживания

Отель «Вега»

1 ночь

Находится в тихом районе, в 10 минутах езды от центра города. В радиусе 100 метров находятся остановки, неподалеку расположены, развлекательные центры, боулинг, 4D- кинотеатр, караоке-бар. От отеля можно начать свою прогулку вверх по зеленой аллее, пройдя небольшое расстояние, вы сможете посетить мини-дендрарий, посидеть у фонтана, продолжив прогулку в парке Бумажников!Обратите внимание! Санузел с ванной, кухня с плитой и с набором посуды, коридор на две комнаты

Отель «Вега»Отель «Вега»Отель «Вега»Отель «Вега»Отель «Вега»Отель «Вега»
Отель «Вега Бизнес» 3

1 ночь

Для заездов с 22.03.25:

В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, телефон, рабочий стол, удобная кровать с качественным матрасом. В числе прочих удобств собственная ванная комната, оснащенная душевой кабиной с подсветкой. Рекомендуем при необходимости взять с собой домашнюю одежда и обувь (тапочки, халат), зубная щётка, паста, губка для душа.

Отель «Вега Бизнес» 3Отель «Вега Бизнес» 3Отель «Вега Бизнес» 3Отель «Вега Бизнес» 3Отель «Вега Бизнес» 3Отель «Вега Бизнес» 3Отель «Вега Бизнес» 3
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание (возможен комфортабельный микроавтобус туристического класса при наборе менее 20 чел.)
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда и ужин)
  • Входные билеты по программе
  • Экскурсионное обслуживание из Перми и по городам
  • Проживание в гостинице 1 ночь
  • Страховка по автобусному проезду
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Пермь и обратно
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров, церковной атрибутики, питания и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

