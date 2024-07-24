Вы увидите водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы, посетите горный парк Рускеала, где сможете насладиться красотой мраморных скал и прогуляться по тропинкам, а также познакомитесь с карельской культурой и традициями.
Программа тура по дням
Отправление автобуса из Москвы в Карелию
14:00 Выезд из г. Москвы (ст. метро «Мякинино», остановка общественного транспорта ул. Исаковского, через дорогу напротив Крокус Сити Молл).
Ночной переезд в автобусе.
Вулкан Гирвас. Заповедник "Кивач". Программа "Карельская горница"
08:00 Прибытие в город Кондопога.
Завтрак в кафе отеля (шведский стол).
Выезд на экскурсионную программу.
Вулкан Гирвас — уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер в Карелии.
Вулкан Гирвас в настоящее время почти полностью разрушен природой и временем. Сохранились лишь более 20 застывших лавовых потоков толщиной до 32 метров и следы кратера, который считается одним из древнейших на планете и в Карелии.
Природный заповедник и водопад «Кивач».
Один из самых крупных водопадов Европы раскинулся в русле реки Суна в Кондопожском районе и является визитной карточкой региона.
Здесь же произрастает один из интереснейших и загадочных видов — карельская береза. Ее отличительная особенность заключается в наличии оригинальной узорчатой текстуры древесины, которая по рисунку и прочности напоминает мрамор.
Размещение в номерах отеля «Карелия»*** (г. Кондопога, пл. Ленина 5).
Обед в кафе отеля — шведский стол.
«Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края:
- мастер-класс по приготовлению из ржаной муки традиционных карельских калиток;
- мастер-класс по обучению игре на старинном финно-угорском инструменте кантеле;
Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.
Для желающих за доп. оплату безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых. Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.
- Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя (для взрослых): взрослый — 2 750 руб., ребенок — 2 300 руб.
- Стоимость пикника (без сплава): взрослый (с дегустацией) — 1 750 руб., ребенок — 1 300 руб.
Для тех, кто не поехал на сплав:
- Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие).Стоимость — 480 руб. /чел.
- Концерт органной музыки. Главная достопримечательность Дворца Искусств — два независимых друг от друга духовых органа, первые и пока единственные в Карелии инструменты подобного класса. Стоимость: взрослый — 550 руб. /чел., ребенок — 350 руб. /чел.
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Свободный день.
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):
1. Экскурсия на остров Соловки. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа. Стоимость — 10 500 руб. /чел., ребенок до 9 лет (включительно) — 7 500 руб. /чел.
2. «Кемска волость» и Архипелаг Кузова. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа. Стоимость — 6 850 руб. /чел.
3. Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам — Бесов Нос и многое другое. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17,5 часов. Стоимость — 5 500 руб. /чел.
4. Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору Воттоваара с обедом в деревенском доме. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17 часов. Стоимость — 5 500 руб. /чел.
Описание дополнительных экскурсий представлено в разделе «Важно знать».
Свободный день. Дополнительные экскурсии
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Свободный день.
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля): лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость — 480 руб. /чел.
Дополнительно на выбор (бронируется строго при покупке тура):
1. «Любовь и голуби» и Беломорско-Балтийский канал. Продолжительность экскурсии: ~7 часов. Стоимость— 2 200 руб. /чел., ребенок — 1 750 руб. /чел.
2. Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска. Продолжительность: ~9 часов. Время нахождения на острове Кижи: 3 часа 30 минут. Стоимость водного трансфера на комете — уточняется. Дополнительно в Карелии оплачивается экскурсионное обслуживание на острове Кижи.
Стоимость водного трансфера на комете: 5350 руб. взр., 3600 руб. реб. до 12 лет вкл.
Экскурсионное обслуживание на острове Кижи оплачивается дополнительно (900 руб. взр, 400 руб. пенс., шк., студ.)
Во вторую половину дня дополнительно:
~18:00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопоги. Стоимость — 2 950 руб. /чел., ребенок — 2 550 руб. /чел.
Описание дополнительных экскурсий представлено в разделе «Важно знать».
Переезд в Сортавалу. Остров Валаам (за доп. плату). Горный парк «Рускеала»
04:00 Освобождение номеров. Выезд из отеля с вещами.
Завтрак ланч-бокс.
08:30 Прибытие в г. Сортавалу.
Свободное время в г. Сортавала, проведите его с пользой:
09:00 Экскурсия за доп. плату «Легендарный Северный Афон…» (остров Валаам).
Стоимость: взрослый — 4 400 руб. /чел., ребенок до 12 лет включительно — 2 200 руб. /чел.
В программе: водный трансфер на остров Валаам и обратно, знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение Спаса-Преображенского собора.
13:00 Возвращение в г. Сортавалу.
Для тех, кто не поехал на экскурсию — обзорная экскурсия по Сортавале (Сердоболь).
Для всей группы:
Переезд в горный парк Рускеала, в пути остановка на фото-сессию на водопаде Ахвенкоски.
«Рускеала» — горный парк в Карелии. У вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка.
Общее время нахождения в парке — 2,5 часа.
Отправление в Москву.
Прибытие в Москву
Прибытие в Москву ориентировочно в 15:00 (ст. метро «Мякинино», остановка общественного транспорта ул. Исаковского, через дорогу напротив Крокус Сити Молл).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице «Карелия» 3* в г. Кондопоге (3 ночи). В первую и последнюю ночь тура — ночной переезд от/до Москвы.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Размещение
|Взрослый
|Ребенок
|Двухместный номер с удобствами
|21 650
|21 200
|Двухместный номер в двухкомнатном номере (блок)
|20 800
|20 350
|Одноместный номер с удобствами
|28 000
|—
|Одноместный номер в двухкомнатном номере (блок)
|26 300
|—
|Третье место в двухместном номере (верх двухъярусной кровати или еврораскладушка)
|21 650
|21 200
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Карелия
Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1 этаже есть стоматология и работает служба такси.
На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый их них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.
На 2 этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.
В 100 м от отеля, на Токарской набережной расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание Москва - Карелия - Москва
- Проживание в отеле «Карелия» 3* (г. Кондопога, пл. Ленина, 5) - 3 ночи
- Питание: 4 завтрака1 обедчаепитие с калитками
- 4 завтрака
- 1 обед
- Чаепитие с калитками
- Экскурсии: водопады Кивач и Ахвенкоскивулкан Гирвасгорный парк «Рускеала»
- Водопады Кивач и Ахвенкоски
- Вулкан Гирвас
- Горный парк «Рускеала»
- 2 национальных мастер-класса - "Кантеле", "Калитка"
- Услуги гида на территории Республики Карелия
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание: обеды и ужины - от 480 руб. /чел. за 1 прием пищи
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой:
- дождевик;
- крем от комаров и солнечных ожогов;
- надувную подушечку для отдыха в автобусе;
- таблетки от укачивания;
- сменную пару обуви;
- удобную одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура:
- стандартная группа — 40–50 человек;
- комфорт-группа — 19–27 человек;
- мини-группа — до 16 человек.
Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40–50 человек.
При посещении музеев Санкт-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% — в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250–300 руб.). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере — это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет.
- Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*.
- Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* — срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона.
Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница).
При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе).
екомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке.
- Если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора).
- Если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 руб. в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых. Если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей.
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 руб. в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура. Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.
При плохой погоде (высота волны более 1,5 метра) водные экскурсии могут быть отменены или перенесены на следующий день. При отмене — возврат денежных средств осуществляется в полном объеме. Способ возврата аналогичен оплате.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Доп. экскурсии по Карелии бронируются заранее при покупке тура.
2 день
Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых.
Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.
Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя для взрослых:
2 750 руб. /взрослый, 2 300 руб. /ребенок.
Стоимость пикника (без сплава) взрослый (с дегустацией): 1 750 руб. /чел.
Стоимость пикника (без сплава) ребенок: 1 300 руб. /чел.
3 день
Вариант № 1. Экскурсия на остров Соловки.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа.
Стоимость экскурсии: 10 500 руб. /чел., ребенок до 9 лет включительно – 7 500 руб. /чел.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
В программу входит: переправа туда – обратно Рабочеостровск — Соловки — Рабочеосровск, Большая обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.
С собой иметь наличные деньги.
Обед не предусмотрен.
02:30 Выезд в порт Рабочеостровск из Кондопоги.
Прибытие в отель после экскурсии ~02:30.
Вариант № 2. «Кемска волость» и Архипелаг Кузова.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~24 часа.
Стоимость экскурсии: 6 850 руб. /чел.
02:30 Выезд в порт Рабочеостровск.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шв. стол).
В программе: Морская прогулка по Белому морю. Посещение — острова Немецкий Кузов; обзорная экскурсия по г. Кемь, экскурсия в Кемский историко-краеведческий музей поморской культуры «Поморье».
Прибытие в отель после экскурсии ~02:30.
Вариант № 3. Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам — Бесов Нос и многое другое.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17,5 часов.
Стоимость экскурсии: 5 500 руб. /чел.
Завтрак в кафе — шведский стол.
08:00 Выезд на программу.
В программе: Гора Лысуха; обзорная экскурсия по г. Медвежьгорск (Кархумяки), Беломорско-Балтийский канал, Церковь Николая Чудотворца; Водная переправа по реке Черная; Наружный осмотр старинного «петровского» 16-метрового маяка; экскурсия по мысу Бесов Нос, где находятся онежские петроглифы, внесенные в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прибытие в отель после экскурсии ~01:30.
Вариант № 4. Экспедиция к древнему культовому комплексу на гору — силы Воттоваара с обедом в деревенском доме.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~17 часов.
Стоимость экскурсии: 5 500 руб. /чел.
07:30 Ранний завтрак в отеле — шведский стол.
08:00 Выезд на автобусе в деревню Гимолы Муезерского района (180 км).
Пересадка в машины УАЗ, переезд 17 км по труднопроходимой дороге до подножия горы. Пеший подъем на гору Воттоваара.
После экскурсии переезд на машинах УАЗ в д. Гимолы.
Поздний деревенский обед в избе.
Возвращение с экскурсии в отель ~ в 01:00.
4 день
Вариант № 1. «Любовь и голуби» и Беломоро-Балтийский канал.
Продолжительность экскурсии: ~7 часов.
Стоимость экскурсии: 2 200 руб. /взрослый, 1 750 руб. /ребенок.
08:00 Выезд на программу.
В программе: «Замок» Кархумяки; экскурсия по г. Медвежьегорск; Беломорско-Балтийский канал; Церковь Николая Чудотворца; Гора Лысуха.
Возвращение с экскурсии в отель ~ в 15:00.
Вариант № 2. Водная экскурсия на остров Кижи из г. Петрозаводска. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА)
Продолжительность: ~9 часов. Время нахождения на острове Кижи: 3 часа 30 минут.
Стоимость водного трансфера на комете: уточняется
Дополнительно в Карелии оплачивается экскурсионное обслуживание на острове Кижи: стоимость уточняется.
Во вторую половину дня предлагаем:
~18:00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~3,5 часа.
Стоимость водного трансфера на комете: 5350 руб. взр., 3600 руб. реб. до 12 лет вкл.
Экскурсионное обслуживание на острове Кижи оплачивается дополнительно (900 руб. взр, 400 руб. пенс., шк., студ.)
Что еще важно знать?
Оплата доп. питания на всех маршрутах, услуг проката, органного концерта производится в Карелии администратору отеля проживания (г. Кондопога).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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