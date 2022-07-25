1 день

Знакомство с Северным Карельским городом Беломорск

Прибытие в г. Беломорск:

вечерним поездом №092А или ночным поездом №016А (Москва — Беломорск, необходима дополнительная ночь в городе);

утренним поездом №012Ч (Санкт-Петербург — Беломорск, до 18.07 поезд прибывает в 09:44, с 19.07 — в 11:51).

Встреча с гидом у главного здания ж/д вокзала со стороны перрона.

Завтрак в ресторане гостиницы «Гандвик».

Экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала.

По указанию И. В. Сталина канал длиной в 227 км был построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб — такое количество гидротехнических сооружений было воздвигнуто заключенными без помощи машин и привлеченной валюты.

Сколько жизней унесло строительство Беломорско-Балтийского канала мы можем только предполагать…

Самостоятельный обед в ресторане Поморской кухни при гостинице «Гандвик».

Отправление на обзорную экскурсию по городу Беломорск.

Маленький городок величественно растянулся вдоль побережья Белого моря на несколько километров.

Тут и река Выг с ее многочисленными притоками, образуя дельту, впадает в воды Белого моря.

Именно с берега Выга в Белое море отправятся будущие основатели Соловецкого монастыря старец Савватий и инок Герман.

Посещение Музея Карельского фронта, расположенного в одном из значимых на сей день памятников военной истории Карелии и воинской славы Севера России — в здании бывшего Штаба Карельского фронта.

В музее Вы сможете побывать в самых разных местах Карельского фронта — экспозиция выстроена по географическому принципу, а точнее по направлениям движения фронта: с юга на север, и представлена в виде 10 залов: от кабинета главнокомандующего фронтом до помещения, повествующего об истории празднования первого Парада Победы 24 июня 1945 года, а во дворе Музея располагается знаменитая военная техника с орудиями разного калибра.

Экскурсия на Беломорские Петроглифы — памятник, поражающий воображение каждого человека.

Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысяч лет!

Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.

Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см. до 2,5 м.

Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие в гости к первобытному охотнику, с которым не будем общаться привычным нам языком, а наскальными изображениями, образами присущими им в то время.

Выезд в г. Кемь (пос. Рабочеостровск).

Размещение в тур. комплексе «Причал».

Свободное время.

Группа освобождается около 21:00.