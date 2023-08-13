Гармония Севера на Соловках

В этом туре вас ждет поездка на Соловки — знаменитую достопримечательность и святыню Русского Севера.

Неоднозначная история, удивительная красота природы и архитектуры — далеко не все, чем интересен и знаменит архипелаг. Вас ждут экскурсии на Центральную усадьбу монастыря, Секирную гору и в ботанический сад. А еще запланирован целый день на самостоятельную прогулку по острову.
5
3 отзыва
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Гармония Севера на Соловках
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Ботанический сад
Ботанический сад
Увидите один из самых северных ботанических садов России
Гора Секирная
Гора Секирная
Посетите место, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор
История Соловецкого монастыря
История Соловецкого монастыря
Побываете на территории центрального комплекса монастыря и в действующих храмах

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Кемь

Прибытие поезда в г. Кемь.

Встреча туристов на ж/д вокзале г. Кеми у входа на вокзал со стороны перрона с табличкой «Причал».

Организованный групповой трансфер в отель «Причал».

Размещение в гостинице «Причал» (гостиница эконом, номера с удобствами) с 15:00.

Встреча с гидом в туркомплексе (при прибытии поездов до 22:00).

Свободное время.

При прибытии ночными поездами, самостоятельное заселение, встреча с гидом утром. Информацию по встрече передадут на ресепшене комплекса.

Прибытие в КемьПрибытие в Кемь
2 день

Морской переход на Соловки. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря

Ранний подъем. Завтрак.

08:00 Отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа).

Прибытие на остров. Трансфер в гостиницу. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 13:00).

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря (пешеходная, продолжительность 2,5 часа). Экскурсия знакомит вас с историей Соловецкого монастыря.

Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, соловецкая крепость.

Обед в кафе.

Размещение в гостинице, номер стандарт с удобствами.

Свободное время.

Морской переход на Соловки. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыряМорской переход на Соловки. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыряМорской переход на Соловки. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыряМорской переход на Соловки. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыряМорской переход на Соловки. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыряМорской переход на Соловки. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря
3 день

Гора Секирная. Ботанический сад

Завтрак в кафе гостиницы.

~10:00, продолжительность 5 часов, отправление от экскурсионного бюро (пеший переход).

Автобусная экскурсия на Секирную гору — одну из самых высоких точек Соловецкого архипелага. Рядом с ней обитали основатели соловецкого монашества — преподобные Савватий и Герман.

В середине XIX здесь был организован Свято-Вознесенский скит, где в лагерное время располагался мужской штрафной изолятор.

С историей этого места вас познакомит экскурсовод Соловецкого музея-заповедника во время увлекательного путешествия по одному из самых красивых мест Большого Соловецкого острова.

Продолжение экскурсионной программы, переезд в Ботанический сад.

Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».

В глубине острова Большой Соловецкий, в четырёх километрах от посёлка, среди леса, расположился оазис — Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника, который мы предлагаем вам посетить. Это один из самых высокоширотных садов в Европе, насчитывающий на сегодняшний день более 1600 видов и сортов растений из разных уголков мира.

В удалении от моря здесь стихает резкий ветер, с вершин холмов открываются захватывающие виды: озёра, монастырь и девственный лес.

Склоны холмов заботливо укрывают Ботанический сад от холодных арктических ветров и делают это место привлекательным для прогулок каждого, кто станет его гостем.

Вы неспешно прогуляетесь по величественной лиственничной аллее, высаженной заключёнными соловецкого лагеря, познакомитесь с архитектурными памятниками и растениями Ботанического сада, насладитесь видом на архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.

Возвращение в центральную часть острова.

Обед в кафе.

Свободное время.

Гора Секирная. Ботанический садГора Секирная. Ботанический садГора Секирная. Ботанический садГора Секирная. Ботанический сад
4 день

Свободный день. Возвращение в Кемь

Завтрак в кафе гостиницы.

Освобождение номеров до 10:00.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

День для самостоятельного изучения острова.

В первый день начала тура, гид сообщит о возможных дополнительных экскурсиях.

Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит накануне).

Отправление в 16:30, 18:30, 20:30 — заранее сообщайте, какой рейс нужен!

В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.

Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.

Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал».

Свободный день. Возвращение в КемьСвободный день. Возвращение в КемьСвободный день. Возвращение в КемьСвободный день. Возвращение в Кемь

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и на туркомплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПричал + Соловецкая Слобода / Соловки отель / Приют
Двухместный37 200
Одноместный48 300
Доп. место30 800

Скидка детям до 9 лет включительно — 2 200 руб.

Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал»:

  • двухместный номер — 4 000 руб.;
  • одноместный номер — 3 500 руб.;
  • завтрак — 650 руб.

Все граждане, кроме граждан РФ, самостоятельно оплачивают сбор за регистрацию иностранных граждан в гостинице «Причал».

Варианты проживания

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.

Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка

В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Отель «Соловецкая слобода»

2 ночи

Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.

В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.

В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга – рыбная ловля и игра в бильярд.

Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»Отель «Соловецкая слобода»

Гостиница «Соловки отель»

2 ночи

Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.

В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.

В стоимость проживания входит завтрак. На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.

Гостиница «Соловки отель»Гостиница «Соловки отель»Гостиница «Соловки отель»Гостиница «Соловки отель»

Отель «Приют»

2 ночи

«Приют» это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для Вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.

Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают Ваш отдых максимально комфортным.

Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»Отель «Приют»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах по программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Кемь и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии
  • Доп. ночь в гостинице «Причал»:двухместный номер - 4 000 руб. одноместный номер - 3 500 руб. завтрак - 650 руб
  • Двухместный номер - 4 000 руб
  • Одноместный номер - 3 500 руб
  • Завтрак - 650 руб
  • Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
г. Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
  2. Полис обязательного медицинского страхования.
  3. Удобная обувь — кроссовки или кеды.
  4. Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
  5. Дождевик.
  6. Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
  7. Брюки спортивные.
  8. Легкий головной убор.
  9. Купальный костюм.
  10. Солнцезащитные очки.
  11. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
  12. Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
  13. Личная аптечка.
  14. Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
  15. Небольшой рюкзак (20–30 л).

Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).

Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?

Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.

Какая погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.

Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.

При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности в туре?

Обращаем ваше внимание на расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.

При проживании на Соловках с туристами работает координатор экскурсий, который находится на острове. Экскурсии на Соловках проводят сотрудники Соловецкого музея.

При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

На Белом море возможны шторма. При наступлении такого форс-мажорного обстоятельства происходит перерасчет тура, если какая-либо из услуг не была оказана.

Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.

Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
13 авг 2023
Здравствуйте, поездка прошла чудесно, все очень понравилось. Спасибо за профессиональное отношение к работе.
А
2 авг 2023
Потрясающее место
Потрясающее место
Е
10 мая 2024
Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.

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