3 день

Гора Секирная. Ботанический сад

Завтрак в кафе гостиницы.

~10:00, продолжительность 5 часов, отправление от экскурсионного бюро (пеший переход).

Автобусная экскурсия на Секирную гору — одну из самых высоких точек Соловецкого архипелага. Рядом с ней обитали основатели соловецкого монашества — преподобные Савватий и Герман.

В середине XIX здесь был организован Свято-Вознесенский скит, где в лагерное время располагался мужской штрафной изолятор.

С историей этого места вас познакомит экскурсовод Соловецкого музея-заповедника во время увлекательного путешествия по одному из самых красивых мест Большого Соловецкого острова.

Продолжение экскурсионной программы, переезд в Ботанический сад.

Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».

В глубине острова Большой Соловецкий, в четырёх километрах от посёлка, среди леса, расположился оазис — Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника, который мы предлагаем вам посетить. Это один из самых высокоширотных садов в Европе, насчитывающий на сегодняшний день более 1600 видов и сортов растений из разных уголков мира.

В удалении от моря здесь стихает резкий ветер, с вершин холмов открываются захватывающие виды: озёра, монастырь и девственный лес.

Склоны холмов заботливо укрывают Ботанический сад от холодных арктических ветров и делают это место привлекательным для прогулок каждого, кто станет его гостем.

Вы неспешно прогуляетесь по величественной лиственничной аллее, высаженной заключёнными соловецкого лагеря, познакомитесь с архитектурными памятниками и растениями Ботанического сада, насладитесь видом на архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.

Возвращение в центральную часть острова.

Обед в кафе.

Свободное время.