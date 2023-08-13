Неоднозначная история, удивительная красота природы и архитектуры — далеко не все, чем интересен и знаменит архипелаг. Вас ждут экскурсии на Центральную усадьбу монастыря, Секирную гору и в ботанический сад. А еще запланирован целый день на самостоятельную прогулку по острову.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Кемь
Прибытие поезда в г. Кемь.
Встреча туристов на ж/д вокзале г. Кеми у входа на вокзал со стороны перрона с табличкой «Причал».
Организованный групповой трансфер в отель «Причал».
Размещение в гостинице «Причал» (гостиница эконом, номера с удобствами) с 15:00.
Встреча с гидом в туркомплексе (при прибытии поездов до 22:00).
Свободное время.
При прибытии ночными поездами, самостоятельное заселение, встреча с гидом утром. Информацию по встрече передадут на ресепшене комплекса.
Морской переход на Соловки. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря
Ранний подъем. Завтрак.
08:00 Отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа).
Прибытие на остров. Трансфер в гостиницу. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 13:00).
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря (пешеходная, продолжительность 2,5 часа). Экскурсия знакомит вас с историей Соловецкого монастыря.
Вы посетите территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, соловецкая крепость.
Обед в кафе.
Размещение в гостинице, номер стандарт с удобствами.
Свободное время.
Гора Секирная. Ботанический сад
Завтрак в кафе гостиницы.
~10:00, продолжительность 5 часов, отправление от экскурсионного бюро (пеший переход).
Автобусная экскурсия на Секирную гору — одну из самых высоких точек Соловецкого архипелага. Рядом с ней обитали основатели соловецкого монашества — преподобные Савватий и Герман.
В середине XIX здесь был организован Свято-Вознесенский скит, где в лагерное время располагался мужской штрафной изолятор.
С историей этого места вас познакомит экскурсовод Соловецкого музея-заповедника во время увлекательного путешествия по одному из самых красивых мест Большого Соловецкого острова.
Продолжение экскурсионной программы, переезд в Ботанический сад.
Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».
В глубине острова Большой Соловецкий, в четырёх километрах от посёлка, среди леса, расположился оазис — Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника, который мы предлагаем вам посетить. Это один из самых высокоширотных садов в Европе, насчитывающий на сегодняшний день более 1600 видов и сортов растений из разных уголков мира.
В удалении от моря здесь стихает резкий ветер, с вершин холмов открываются захватывающие виды: озёра, монастырь и девственный лес.
Склоны холмов заботливо укрывают Ботанический сад от холодных арктических ветров и делают это место привлекательным для прогулок каждого, кто станет его гостем.
Вы неспешно прогуляетесь по величественной лиственничной аллее, высаженной заключёнными соловецкого лагеря, познакомитесь с архитектурными памятниками и растениями Ботанического сада, насладитесь видом на архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Возвращение в центральную часть острова.
Обед в кафе.
Свободное время.
Свободный день. Возвращение в Кемь
Завтрак в кафе гостиницы.
Освобождение номеров до 10:00.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
День для самостоятельного изучения острова.
В первый день начала тура, гид сообщит о возможных дополнительных экскурсиях.
Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт (гид сообщит накануне).
Отправление в 16:30, 18:30, 20:30 — заранее сообщайте, какой рейс нужен!
В связи с ограниченным количеством мест на теплоходы — данные об убытии должны быть предоставлены, не позднее чем за 2 недели до начала тура. При отсутствии данных распределение по остаточному принципу — возможны опоздания на ж/д поезда.
Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и на туркомплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Причал + Соловецкая Слобода / Соловки отель / Приют
|Двухместный
|37 200
|Одноместный
|48 300
|Доп. место
|30 800
Скидка детям до 9 лет включительно — 2 200 руб.
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал»:
- двухместный номер — 4 000 руб.;
- одноместный номер — 3 500 руб.;
- завтрак — 650 руб.
Все граждане, кроме граждан РФ, самостоятельно оплачивают сбор за регистрацию иностранных граждан в гостинице «Причал».
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» в городе Кемь расположился на самом берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск. Туркомплекс «Причал» насчитывает 8 больших коттеджей различной вместимости и различного уровня комфорта. Размещение в туркомплексе «Причал» при путешествии на Соловки хорошо тем, что он располагается прямо на берегу Белого моря и дополнительные перемещения в порт не требуются. Теплоход на Соловки отходит от туркомплекса «Причал» и время в пути составляет всего 2 часа.
Инфраструктура: ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка
В коттеджах – номерная система: 93 номера на 190 мест. Каждый коттедж рассчитан на определенную категорию туристов, в зависимости от пожеланий и располагаемого бюджета.
Отель «Соловецкая слобода»
Отель «Соловецкая слобода» с сауной и рестораном расположен на Соловецком острове в Белом море, в 3 минутах ходьбы от Соловецкого монастыря.
В современных номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В ванной комнате есть ванна или душ. В некоторых номерах установлена гидромассажная ванна.
В отеле работает бар, имеется конференц- и банкетный зал, а также камера хранения багажа. Среди вариантов проведения досуга – рыбная ловля и игра в бильярд.
Гостиница «Соловки отель»
Гостиница «Соловки Отель» находится в поселке Соловецкий в лесной зоне, вблизи берега Белого моря. Рядом расположен мыс Лабиринтов и Соловецкий монастырь. Гостиница состоит из 5 корпусов, построенных в традиционном русском стиле. В административном корпусе располагается ресторан, бар, сувенирная лавка и служба размещения.
В отеле 46 номеров категории «Стандарт» и «Полулюкс». Номерной фонд оформлен в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В каждом номере своя ванная комната.
В стоимость проживания входит завтрак. На обед и ужин гости могут заказать блюда местной кухни. По запросу предоставляются упакованные ланчи. В баре гостям предложат интернациональные коктейли.
Отель «Приют»
«Приют» это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для Вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.
Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают Ваш отдых максимально комфортным.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах по программе
- Питание, указанное в программе тура
- Входные билеты в музеи
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кемь и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Доп. ночь в гостинице «Причал»:двухместный номер - 4 000 руб. одноместный номер - 3 500 руб. завтрак - 650 руб
- Двухместный номер - 4 000 руб
- Одноместный номер - 3 500 руб
- Завтрак - 650 руб
- Сбор за регистрацию иностранных граждан (все граждане, кроме граждан РФ) в гостинице «Причал» (самостоятельная оплата)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, в герметичной упаковке (для детей — свидетельство о рождении).
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Удобная обувь — кроссовки или кеды.
- Непромокаемая, ветрозащитная куртка.
- Дождевик.
- Теплый свитер или теплый спортивный костюм (толстовка, штаны).
- Брюки спортивные.
- Легкий головной убор.
- Купальный костюм.
- Солнцезащитные очки.
- Предметы личной гигиены: мыло, полотенце, зубную щетку и зубную пасту.
- Репеленты и средства от укусов комаров и клещей.
- Личная аптечка.
- Фото и видеоаппаратура + герметичная упаковка к ним на случай дождя.
- Небольшой рюкзак (20–30 л).
Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код: женщины — юбка, платок, покрытые плечи; мужчины — брюки (не шорты).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будут ли клещи, комары или змеи на маршруте?
Период с начала мая до середины июня особо опасен в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период — сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Мокрецы наиболее активные утром и вечером. Мошки, внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
В некоторых районах Карелии водятся змеи. Они неагрессивны, но мы рекомендуем туристам воздерживаться от прогулок по высокой траве и выбирать для путешествий закрытую обувь.
Какая погода в туре?
Климат в Карелии умеренно-континентальный. Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди. Вода в реках и озерах прогревается в конце июня — июле до 18–20°С. До середины лета держаться белые ночи.
Погода в Карелии изменчива, совершенно внезапно может усилиться ветер, а на озерах начаться шторм. Особенно это касается Онежского и Ладожского озер. В связи с этим возможны изменения в экскурсионных программах, связанных с передвижением по воде.
При большой волне на Ладожском озере быстроходные суда по техническим причинам не выходят на маршрут, а заменяются тихоходными. Поэтому время в пути до острова Валаам до 2 часов в одну сторону (вместо 50 минут), а экскурсионная программа на острове сокращается или изменяется (при невозможности добраться на тот или иной скит по погодным условиям водным путем).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности в туре?
Обращаем ваше внимание на расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 13:00, выселение до 10:00.
При проживании на Соловках с туристами работает координатор экскурсий, который находится на острове. Экскурсии на Соловках проводят сотрудники Соловецкого музея.
При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
На Соловках работают только операторы мобильной связи Мегафон и МТС. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться «вне зоны действия сети».
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
На Белом море возможны шторма. При наступлении такого форс-мажорного обстоятельства происходит перерасчет тура, если какая-либо из услуг не была оказана.
Неявка или опоздание более 10 минут экскурсанта ко времени отправления однодневной экскурсии по любым причинам, приравнивается к отказу и не влечёт за собой возврат денежных средств, перечисленных Исполнителю, за исключением факта заболевания, подтвержденным документально из медицинского учреждения.
Отказ от продолжения по маршруту в составе групповой экскурсии и самостоятельное возвращение к месту начала экскурсии по любым причинам приравнивается к добровольному отказу экскурсии. Погодно-климатические факторы, которые не угрожают жизни и здоровью экскурсантов не могут являться основанием для обоснованного отказа от экскурсии и рассматриваются как добровольный отказ.