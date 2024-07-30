Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа

В этом туре вы отправитесь изучать Соловецкие острова.

Вы поедете на Большой Заяцкий остров, морскую экскурсию «Долгая губа — Соловецкая дамба», на Соловецкие скиты. Вам покажут красное озеро, дамбу XVI века и другие знаковые места. Тур проводится под запрос в любые даты.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/arhangelskaya-oblast/dobro-pozhalovat-na-solovki-227435
5
3 отзыва
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров

08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе.

10:00 Прибытие на Соловки.

Трансфер до гостиницы.

Оставляем вещи в гостинице.

Групповая обзорная экскурсия по Соловецкому Монастырю (2,5 часа).

Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаем подробнее эту непростую как жизнь историю.

Обед в кафе, заселение в гостиницу.

Морская экскурсия достопримечательности Большого Заяцкого острова (3 часа).

Заяцкий остров особенный даже в списке Соловецких островов, природа обустроила здесь девственный уголок: расстелила нежный цветочно-ягодный ковёр, расставила танцующие берёзки и седые ледниковые валуны.

Здесь особая атмосфера безмерного спокойствия и множество уникальных памятников: крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий д. н. э., спирали лабиринтов, валунные кучи, первая в России каменная гавань и трёхсотлетняя Андреевская церковь, начало «Государевой дороги» Петра I и многие другие.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

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2 день

Долгая губа. Дополнительные экскурсии

Завтрак в гостинице.

09:00 Морская экскурсия Долгая губа с дегустацией мидий (5 часов).

Увлекательная экскурсия на Соловках – экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

Обед в кафе.

Свободное время.

Дополнительные экскурсии (за доп. плату):

  • История Соловецкого лагеря особого назначения (2 часа 15 минут, группа от 4 человек) — 2 000 руб. /чел.;
  • История Соловецкого архипелага (3 часа) — 2 000 руб. /чел.

Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Долгая губа. Дополнительные экскурсииДолгая губа. Дополнительные экскурсииДолгая губа. Дополнительные экскурсииДолгая губа. Дополнительные экскурсии
3 день

Соловецкие скиты

Завтрак в гостинице.

09:00 Групповая экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» (4 часа).

Первая остановка – Секирная гора, место света и тьмы: церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.

Дальше лесная дорога уходит к Исаковскому и Савватиевскому скитам, к первому поселению соловецких иноков, к точке первого расстрела заключённых в 1923 году дислокации Соловецкой школы Юнг, где из подростков воспитывали элиту ВМФ СССР.

Нам покажут красное озеро, откуда берут истоки канальные системы Соловков, дамбу XVI века, поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства. Каждое из этим мест хранит свои тайны и легенды.

Обед в кафе.

Свободное время, трансфер на причал.

Отправление на теплоходе в Рабочеостровск в 16:00 или 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещение
«Соло Норд»35 20040 200
«Соловецкая слобода»41 20046 200
«Соловки-отель»43 80045 800

Варианты проживания

Отель «Соло Норд»

2 ночи

Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро. Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для наших гостей.

Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»

Гостиница «Соловецкая слобода»

2 ночи

Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.

Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.

Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»

Гостиница «Соловки-отель»

2 ночи

Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.

Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Групповые экскурсии по программе
  • Трансфер причал - гостиница - причал
  • Питание (2 завтрака, 3 обеда)
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
  • Билеты на теплоход до Соловков и обратно - 3 300 руб. /чел. в одну сторону
  • Доп. ночи на Соловках до или после тура
  • Ужины
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии: История Соловецкого лагеря особого назначения (2 часа 15 минут, группа от 4 человек) - 2 000 руб. /чел. История Соловецкого архипелага (3 часа) - 2 000 руб. /чел
  • История Соловецкого лагеря особого назначения (2 часа 15 минут, группа от 4 человек) - 2 000 руб. /чел
  • История Соловецкого архипелага (3 часа) - 2 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование Соловецкое, Соловецкие острова
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться до Соловков?

Отправление на Соловки:

  • 08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе.

Возвращение с Соловков:

  • Отправление на теплоходе в Рабочеостровск в 16:00 или 19:00.

Возможна доставка на Соловки из Рабочеостровска и обратно скоростным глиссером в удобное для вас время (под запрос, 1 час 20 минут в пути).

Или вы можете добраться до Соловков самостоятельно заранее и встретиться с группой в день начала тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
30 июл 2024
Тур был организован отлично. Принимающая сторона постаралась, чтобы программа тура была выполнена на 100%, на возникающие вопросы реагировала оперативно. С трансфером проблем не возникло. Мы получили массу положительных эмоций и впечатлений. Большое спасибо!
О
16 июл 2024
Очень понравилась поездка. Спасибо организаторам. Все было четко распланировано. Особенно приятно, что на мои "непонятки" быстро отозвались и все терпеливо разъяснили. Несмотря на то что вроде я была одна, все экскурсии прошли активно. Жалко что отменилась последняя, но то что заранее предупредили тоже приятно, у меня была возможность самостоятельно найти возможность побывать на ней. Буду обязательно рекомендовать вас.
Е
20 янв 2024
Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!

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