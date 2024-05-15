Туры на автобусе в Соловецком

Найдено 14 туров в категории «На автобусе» в Соловецком, цены от 29 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки: заглянуть в вечность. Экскурсионный тур
Начало: Г. Петрозаводск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
34 500 за человека
Соловки - тайны севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - тайны севера
Начало: Кемь
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
34 500 за человека
Соловецкие острова и Беломорканал
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 42 400 за человека
Гармония Севера на Соловках
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гармония Севера на Соловках
Начало: г. Кемь
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
37 200 за человека
Соловки - гармония Севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - гармония Севера
Начало: Г. Кемь
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 000 за человека
Тур выходного дня на Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на Соловки
Начало: Г. Петрозаводск
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 29 950 за человека
Соловецкие острова. Тур-конструктор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова. Тур-конструктор
Начало: Г. Кемь
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 33 600 за человека
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
Начало: Г. Кемь
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 59 500 за человека
Магия Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Магия Соловецких островов
Начало: Г. Кемь
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 49 000 за человека
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: Г. Кемь
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 43 800 за человека
Чудеса Соловецкой природы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Чудеса Соловецкой природы
Начало: Г. Кемь
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 50 300 за человека
Соловецкий архипелаг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкий архипелаг
Начало: г. Кемь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 500 за человека
Архипелаг Соловки. Святая легенда
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Архипелаг Соловки. Святая легенда
Начало: Г. Кемь
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 51 500 за человека
Пять чудес Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пять чудес Соловецких островов
Начало: г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 40 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Архипелаг Соловки. Святая легенда
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Тур выходного дня на Соловки
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
    Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Гармония Севера на Соловках
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Соловки - тайны севера
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • А
    Анна
    3 мая 2024
    Тур выходного дня на Соловки
    Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
  • Г
    Геннадий
    2 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Архипелаг Соловки. Святая легенда
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Архипелаг Соловки. Святая легенда
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Тур выходного дня на Соловки
    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
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    рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.

    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Соловецком в июне 2024
Сейчас в Соловецком в категории "На автобусе" можно забронировать 14 авторских туров от 29 950 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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