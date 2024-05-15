1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Соловки - гармония Севера
Начало: г. Кемь
6 июня в 10:00
13 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гармония Севера на Соловках
Начало: г. Кемь
5 июня в 10:00
12 июня в 10:00
37 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
Начало: г. Кемь
27 мая в 10:00
3 июня в 10:00
от 59 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Соловецкие острова. Тур-конструктор
Начало: г. Кемь
1 июня в 10:00
8 июня в 10:00
от 33 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Соловецкий архипелаг
Начало: г. Кемь
2 июня в 10:00
9 июня в 10:00
от 30 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Магия Соловецких островов
Начало: г. Кемь
27 мая в 10:00
3 июня в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пять чудес Соловецких островов
Начало: г. Петрозаводск
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: г. Кемь
28 мая в 10:00
4 июня в 10:00
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Чудеса Соловецкой природы
Начало: г. Кемь
28 мая в 10:00
4 июня в 10:00
от 50 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Архипелаг Соловки. Святая легенда
Начало: г. Кемь
28 мая в 10:00
4 июня в 10:00
от 51 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня на Соловки
Начало: г. Петрозаводск
1 июня в 10:00
8 июня в 10:00
от 29 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ИИнга6 мая 2024Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
- ГГеннадий2 мая 2024Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
- ЮЮлия24 марта 2024Всё было замечательно.
- ВВера19 марта 2024Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
- ЮЮлия21 января 2024Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров, на Секирную гору. Вот
- ССергей11 сентября 2023Все очень понравилось!
- ННаталья1 сентября 2023Давно хотели на Соловки и наконец-то это чудо случилось! Совсем не пожалели что обратились в Большую Страну. Спасибо вам за организацию тура!
- ДДмитрий26 августа 2023Мы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойное море, и чудесное небо, и внимательные интересные гиды, и конечно, сам монастырь! Это настоящее чудо! Спасибо вам большое))
Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому
Самые популярные туры в Соловецком
В мае 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
Сколько стоит тур в Соловецком в мае 2024
Сейчас в Соловецком можно забронировать 11 авторских туров от 29 950 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 11 туров в Соловецком на 2024 год, 33 ⭐ отзыва, цены от 29950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль