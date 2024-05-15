Авторские туры в Соловецком

Найдено 11 туров в Соловецком, цены от 29 950 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2024 году
1 чел.
По популярности
Соловки - гармония Севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - гармония Севера
Начало: г. Кемь
6 июня в 10:00
13 июня в 10:00
33 000 за человека
Гармония Севера на Соловках
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гармония Севера на Соловках
Начало: г. Кемь
5 июня в 10:00
12 июня в 10:00
37 200 за человека
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
Начало: г. Кемь
27 мая в 10:00
3 июня в 10:00
от 59 500 за человека
Соловецкие острова. Тур-конструктор
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова. Тур-конструктор
Начало: г. Кемь
1 июня в 10:00
8 июня в 10:00
от 33 600 за человека
Соловецкий архипелаг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкий архипелаг
Начало: г. Кемь
2 июня в 10:00
9 июня в 10:00
от 30 500 за человека
Магия Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Магия Соловецких островов
Начало: г. Кемь
27 мая в 10:00
3 июня в 10:00
от 49 000 за человека
Пять чудес Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пять чудес Соловецких островов
Начало: г. Петрозаводск
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 40 900 за человека
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
Начало: г. Кемь
28 мая в 10:00
4 июня в 10:00
от 43 800 за человека
Чудеса Соловецкой природы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Чудеса Соловецкой природы
Начало: г. Кемь
28 мая в 10:00
4 июня в 10:00
от 50 300 за человека
Архипелаг Соловки. Святая легенда
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Архипелаг Соловки. Святая легенда
Начало: г. Кемь
28 мая в 10:00
4 июня в 10:00
от 51 500 за человека
Тур выходного дня на Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на Соловки
Начало: г. Петрозаводск
1 июня в 10:00
8 июня в 10:00
от 29 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
    Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • Г
    Геннадий
    2 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2024
    Архипелаг Соловки. Святая легенда
    Всё было замечательно.
  • В
    Вера
    19 марта 2024
    Архипелаг Соловки. Святая легенда
    Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
    Организация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отличноОрганизация прошла без каких-либо заминок, отлично
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Соловецкие острова. Тур-конструктор
    Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров, на Секирную гору. Вот
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    про СЛОН не впечатлила. Показалось, что хватило бы самостоятельного посещения музея. Экскурсия на катере по каналам очень интересная. Соловки-отель отличный. Прогулки по острову, полярный день- замечательно!

    Соловки оставили незабываемые впечатления. И природа, и история. Очень понравились экскурсии по монастырю, на Заяцкий остров
  • С
    Сергей
    11 сентября 2023
    Соловецкие острова. Тур-конструктор
    Все очень понравилось!
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Соловецкий архипелаг
    Давно хотели на Соловки и наконец-то это чудо случилось! Совсем не пожалели что обратились в Большую Страну. Спасибо вам за организацию тура!
  • Д
    Дмитрий
    26 августа 2023
    Соловецкий архипелаг
    Мы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойное море, и чудесное небо, и внимательные интересные гиды, и конечно, сам монастырь! Это настоящее чудо! Спасибо вам большое))
    Мы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойное

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому

Самые популярные туры в Соловецком
В мае 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Соловки - гармония Севера
  2. Гармония Севера на Соловках
  3. Святая легенда. Гранд-тур на Соловецкие острова
  4. Соловецкие острова. Тур-конструктор
  5. Соловецкий архипелаг
Сколько стоит тур в Соловецком в мае 2024
Сейчас в Соловецком можно забронировать 11 авторских туров от 29 950 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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