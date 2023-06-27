Соловки - тайны севера

Погрузитесь с нами в историческое наследие Соловецкого монастыря! Откройте для себя древние храмы, памятники и красивейшую северную природу.

Вы подниметесь на вершину горы Секирной, где откроется захватывающий вид на остров и Белое море, посетите ботанический сад Макарьевской пустыни и насладитесь удивительной природой и архитектурой этого магического места.
4.67
3 отзыва
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Соловки - тайны севера
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Ботанический сад
Ботанический сад
Заглянем в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни
Соловецкий монастырь
Соловецкий монастырь
Посетим территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Гора Секирная
Гора Секирная
Побываем на одной из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – горе Секирной и восхитимся открывающимися видами

Программа тура по дням

1 день

Приезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря

Прибытие в город Кемь на поезде №012Ч «Санкт-Петербург — Мурманск» (до 18.07 поезд прибывает в 10:39, с 19.07 — в 12:46).

Встреча на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона (табличка «Причал»). Организованный трансфер в порт.

Отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа). Прибытие на остров. Трансфер в гостиницу. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 15:00).

Обед в кафе острова.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Свободное время. Размещение в гостинице.

Для туров в сентябре возможна корректировка времени убытия на о. Соловки. Необходимо уточнять информацию у менеджера.

Приезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыряПриезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыряПриезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыряПриезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыряПриезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря
2 день

Гора Секирная, Ботанический сад - Макарьевская пустынь

Завтрак в ресторане гостиницы.

Автобусная экскурсия на Секирную гору и в «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».

Мы предлагаем вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.

Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных, увидим уникальную церковь-маяк.

Также заглянем в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни. Мы увидим памятники, уникальные посадки различных периодов истории соловецких островов, насладимся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.

Возвращение в поселок. Обед в кафе острова.

Свободное время.

Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.

Гора Секирная, Ботанический сад - Макарьевская пустыньГора Секирная, Ботанический сад - Макарьевская пустыньГора Секирная, Ботанический сад - Макарьевская пустыньГора Секирная, Ботанический сад - Макарьевская пустынь
3 день

День для самостоятельного изучения острова и отъезд

Завтрак и обед в кафе гостиницы.

Освобождение номеров к расчетному часу. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

Можно взять дополнительную экскурсию:

Морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется с туром, оплачивается на месте).

Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова. На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт.

16:00 Посадка на корабль. Возвращение в Рабочеостровск.

Трансфер на вокзал г. Кемь.

Отправление на поезде в Санкт-Петербург.

День для самостоятельного изучения острова и отъездДень для самостоятельного изучения острова и отъездДень для самостоятельного изучения острова и отъездДень для самостоятельного изучения острова и отъезд

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Соловецкая Слобода».

Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» с 3 на 4 день. Стоимость:

  • 2-местный – 3 400 руб.;
  • 1-местный – 3 000 руб.;
  • доп. место – 1 800 руб. (завтрак не включен).

Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 15:00, выселение до 12:00.

Варианты проживания

«Соловецкая слобода» 2

2 ночи

Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.

Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.

В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.

Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал, для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.

Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание
  • Работа гида
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
  • Экскурсия на Секирную гору
  • Экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров - 1 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Кемь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о рождении детей (обязательно для туристов, путешествующих с детьми);
  • ПОЛИС обязательного медицинского страхования;
  • удобная обувь;
  • для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки;
  • лекарства (которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться).
Возможны ли изменения в программе тура?

Экскурсии включающие в себя переезд по воде: Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.

Есть ли особенности посещения Соловков?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.

При проживании на Соловках с туристами работает координатор экскурсий, который находится на острове.

В Кеми туристов встречает представитель, который не едет на Соловки. Экскурсии на Соловках проводят сотрудники Соловецкого музея.

На Соловках работают ТОЛЬКО операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Другие операторы сотовой связи будут «вне зоны действия сети».

Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.

Если в группе есть иностранцы (все граждане, кроме граждан РФ) - они самостоятельно оплачивают сбор за регистрацию иностранных граждан в гостинице «Причал» (п. Рабочеостровск) - 200 руб. /чел.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли продлить проживание?

Для туристов, уезжающих утренними поездами, возможно размещение в тур. комплексе «Причал» за дополнительную плату с 3-го на 4-й день. 2-местный – 2 900 руб. /чел., 1-местный – 2 500 руб. Завтрак 300 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Ф
27 июня 2023
Мы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За один день этот чудесный остров не узнать!!! Соловки-самобытное место с огромной историей! С большим разнообразием экскурсий. Каждый день был очень насыщен. В свободное время можно покататься на велосипедах или посетить местные кафе с отличной рыбной кухней! Соловки обязательно надо посетить каждому!!!
Мы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За одинМы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За одинМы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За одинМы взяли путёвку на 2 ночи и 3 дня и ни разу не пожалели! За один
О
5 мая 2024
Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
М
30 янв 2024
Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в
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горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

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