1 день

Приезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря

Прибытие в город Кемь на поезде №012Ч «Санкт-Петербург — Мурманск» (до 18.07 поезд прибывает в 10:39, с 19.07 — в 12:46).

Встреча на ж/д вокзале у входа на вокзал со стороны перрона (табличка «Причал»). Организованный трансфер в порт.

Отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа). Прибытие на остров. Трансфер в гостиницу. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (размещение с 15:00).

Обед в кафе острова.

Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Свободное время. Размещение в гостинице.

Для туров в сентябре возможна корректировка времени убытия на о. Соловки. Необходимо уточнять информацию у менеджера.