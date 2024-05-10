Туры по Ботаническому саду в Соловецком

Найдено 6 туров в категории «Ботанический сад» в Соловецком, цены от 30 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Соловки - тайны севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - тайны севера
Начало: Кемь
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
34 500 за человека
Соловецкие острова и Беломорканал
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловецкие острова и Беломорканал
Начало: Беломорск
24 июня в 10:00
29 июля в 10:00
от 42 400 за человека
Гармония Севера на Соловках
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гармония Севера на Соловках
Начало: г. Кемь
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
37 200 за человека
Соловки - гармония Севера
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловки - гармония Севера
Начало: Г. Кемь
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
33 000 за человека
Соловецкий архипелаг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкий архипелаг
Начало: г. Кемь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 30 500 за человека
Пять чудес Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пять чудес Соловецких островов
Начало: г. Петрозаводск
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 40 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Гармония Севера на Соловках
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • И
    Инга
    6 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Здравствуйте "Большая Страна". 5 дней по Карелии были незабываемыми: путешествие необычайно насыщенное, интересное, богатое на впечатления. Конечно главное - это
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    сказочная природа, красивые ландшафты. вкусный воздух. Немного об организации поездки: гостиница "Карелия" в Петрозаводске выше всяких похвал, гостиница в Сортавале убитая, но там мы только одну ночь провели. Гид принимающей стороны Вера Ивановна была замечательная рассказчица, организатор и заботлива, как мама. Огромное ей спасибо. У нас был прекрасный микроавтобус и классный водитель Сергей. Единственное, что нарушило впечатления от Карелии: питание (два обеда и ужин) по программе тура. Скудно, невкусно и не без последствий для желудка. Наш гид отреагировала на наши негативные отзывы незамедлительно. 4 день был посвящен поездке в Рускеала. Уж как мы туда торопились, чтобы успеть к началу экскурсии. Даже на водопаде. где снимался фильм "А зори здесь тихие" остановились на 5 мин. Успели! Галопом пробежали по периметру мраморного карьера с местным гидом и потом 2 часа ждали ретропоезд на вокзале. Ретропоезд тоже на очень вдохновил. День получился утомительным и не очень интересным. А ведь Рускеала и ретропоезд - это главная фишка тура. Не верьте! Главная фИШКА - ЭТО ПРИРОДА КАРЕЛИИ И ЕЕ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ. И конечно, люди, душевные и гостеприимные.

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Соловки - тайны севера
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • Г
    Геннадий
    2 мая 2024
    Соловки - гармония Севера
    Организация тура отличная. Великолепные гиды. Квалифицированные специалисты.
  • М
    Михаил
    30 января 2024
    Соловки - тайны севера
    Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
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    знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Пять чудес Соловецких островов
    Всё было исключительно хорошо подготовлено. Ничего не забыто, запасы продовольствия ещё остались с излишком на базе. Спальные мешки чистые и
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    теплые, палатки удобные и свежие. Инструктор Семён, несмотря на молодость, довольно опытный и сметливый парень. Давал нужные и своевременные советы и заказывал отличные песни нашему полевому гитаристу из группы)))

  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Соловецкий архипелаг
    Давно хотели на Соловки и наконец-то это чудо случилось! Совсем не пожалели что обратились в Большую Страну. Спасибо вам за организацию тура!
  • Д
    Дмитрий
    26 августа 2023
    Соловецкий архипелаг
    Мы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойное море, и чудесное небо, и внимательные интересные гиды, и конечно, сам монастырь! Это настоящее чудо! Спасибо вам большое))
    Мы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойноеМы в восторге от этой поездки, я не хотел уезжать оттуда. Все было великолепно: и спокойное
  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Пять чудес Соловецких островов
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как дома в одеялке. Желаю дальнейшего процветания и хорошей погоды 🌞🌞🌞
    Хотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые какХотела бы отметить прекрасную организацию! Андрей располагает очень хорошим туристическим оборудованием, рафты новые, спальники теплые как
  • А
    Александр
    13 августа 2023
    Гармония Севера на Соловках
    Здравствуйте, поездка прошла чудесно, все очень понравилось. Спасибо за профессиональное отношение к работе.

Ответы на вопросы от путешественников по Соловецкому в категории «Ботанический сад»

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Сейчас в Соловецком в категории "Ботанический сад" можно забронировать 6 авторских туров от 30 500 до 42 400. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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