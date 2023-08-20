2 день

Соловецкий Кремль + большая экскурсия

06:45 Завтрак.

07:30 Посадка на теплоход.

08:00 Отправление на Соловки. Время в пути – 2 часа.

Засмотрелись на красоты и не заметили, как прибыли на Большой Соловецкий остров.

Встречает группу местный житель и Ваш гид на ближайшие два дня – Юрий. На острове он — единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод. Уникальные и многогранные Соловки должен раскрывать местный житель, годами впитывающий в себя Дух и Силу этого места.

Специально для нас обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вид Соловецкого кремля, отраженного в водах бухты Благополучия или Святого озера – один из самых тиражируемых и любимых туристами. Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры с 1998 года.

Заселяемся в гостиницу и обедаем.

После обеда, нас ждет большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково.

Секирная гора – самое высокое место на Соловках.

Впереди нас ждет Савватьевский Скит – одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость. Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.

Конечно, мы не должны забывать про Соловецких Юнг. Нас ждет небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево.

А далее мы отправимся изучать тему пресной воды на Соловках, в самое «сердце» озерно-канальной системы – Красное озеро.

Если повезет с погодой, а также у Вас будет настроение – обязательно искупаемся, по всем Соловецким традициям!

В завершении нашего удивительно насыщенного дня мы посетим Исаковский скит.

Исаково расположено в двух километрах от Секирной горы, на берегу Исакиевского озера. В древние времена здесь селились Соловецкие отшельники — подвижники веры.

Возвращение в поселок Соловецкий.

Самое время отдохнуть – для гостей предоставляются номера со всеми удобствами в гостиницах поселка.