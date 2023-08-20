Соловки – единственные в своем роде и невероятные!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд из Петрозаводска в Кемь
14:30 Встречаемся, садимся в комфортабельный автобус, отправляемся в город Кемь.
По пути – технические остановки.
Общее расстояние — 409 километров. Время в пути – около 6 часов.
Переезд без экскурсионного обслуживания.
20:30–21:20 Прибытие в гостиницу, заселение в номера с удобствами.
Вы можете пропустить этот день и приехать сразу на поезде в город Кемь в ночь с 1 на 2 день — мы встретим Вас и отвезем в порт, где накормим завтраком и будем ждать отправления на Соловки (08:00). В этом случае предоставляется скидка — 4 000 руб. /чел.
Соловецкий Кремль + большая экскурсия
06:45 Завтрак.
07:30 Посадка на теплоход.
08:00 Отправление на Соловки. Время в пути – 2 часа.
Засмотрелись на красоты и не заметили, как прибыли на Большой Соловецкий остров.
Встречает группу местный житель и Ваш гид на ближайшие два дня – Юрий. На острове он — единственный крещённый Старообрядец-экскурсовод. Уникальные и многогранные Соловки должен раскрывать местный житель, годами впитывающий в себя Дух и Силу этого места.
Специально для нас обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю, знакомство с его историей и архитектурой, посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вид Соловецкого кремля, отраженного в водах бухты Благополучия или Святого озера – один из самых тиражируемых и любимых туристами. Именно он украшает реверс российской 500-рублевой купюры с 1998 года.
Заселяемся в гостиницу и обедаем.
После обеда, нас ждет большая экскурсия по самым известным местам архипелага: Секирная гора — скит Савватьево — аллея Юнг — дамба Красного озера (с купанием) — скит Исаково.
Секирная гора – самое высокое место на Соловках.
Впереди нас ждет Савватьевский Скит – одно из самых светлых мест на острове, где царит покой и святость. Место выбрано не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, рядом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора.
Конечно, мы не должны забывать про Соловецких Юнг. Нас ждет небольшая экскурсия и прогулка по аллее Юнг в Савватьево.
А далее мы отправимся изучать тему пресной воды на Соловках, в самое «сердце» озерно-канальной системы – Красное озеро.
Если повезет с погодой, а также у Вас будет настроение – обязательно искупаемся, по всем Соловецким традициям!
В завершении нашего удивительно насыщенного дня мы посетим Исаковский скит.
Исаково расположено в двух километрах от Секирной горы, на берегу Исакиевского озера. В древние времена здесь селились Соловецкие отшельники — подвижники веры.
Возвращение в поселок Соловецкий.
Самое время отдохнуть – для гостей предоставляются номера со всеми удобствами в гостиницах поселка.
Заяцкий остров и экскурсия по поселку Соловецкий / Агаровый завод / большая история про Соловецкое сидение
08:00 Завтраки в гостиницах.
09:30 Отправление на экскурсию «Большой Заяцкий остров».
Большой Заяцкий остров – один из самых загадочных островов Соловецкого архипелага.
Вы увидите самую древнюю из сохранившихся в России морских каменных гаваней, зайдете в деревянную церковь в честь апостола Андрея Первозванного, история которой связана с посещением Соловецких островов Петром Великим.
Вдохнете ароматы брусники и вереска и порадуете глаз ковром тундровой растительности, покрывающим всю поверхность острова, взросших на магических и абсолютно поражающих воображение лабиринтах из камней.
13:00 По прибытию – обед.
13:30–15:30 А дальше – история поселка Соловецкий: быт, люди, жизнь сквозь время.
Сказ о знаменитых беломорских водорослях, способах их добычи и производства. И, конечно, рассказ про «Соловецкое восстание» или «Соловецкое сидение» — 8 летнее восстание соловецких монахов против церковной реформы.
Мы оставили эту небольшую пешеходную экскурсию от Юрия, который несомненно полюбился Вам за прошедшие 2 дня, напоследок не просто так. Этот финальный аккорд всего лишь сообщает всем в глубине Души – Соловки, мы обязательно вернемся!
18:00 Прибытие в Кемь.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление на ближайших поездах в свои города.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Кемь и в пос. Соловецкий.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|взрослые
|дети (от 4 до 14 лет)
|взрослые
|дети (от 4 до 14 лет)
|34 500
|32 500
|39 500
|37 500
Пенсионерам, инвалидам и ветеранам БД скидка до 250 рублей.
Вы можете пропустить первый день и приехать на поезде в город Кемь в ночь с 1 на 2 день — мы встретим Вас и отвезем в порт, где накормим завтраком и будем ждать отправления на Соловки (08:00). В этом случае предоставляется скидка — 4 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница в г. Кеми
Стандартные номера с удобствами.
Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.
Гостиница в пос. Соловецкое
Номера эконом-класса.
Соловецкий архипелаг — это большой остров в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами. Тем не менее, мы обеспечим Вам комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий.
Эконом-класс означает, что возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже», одни на несколько номеров. Тем не менее, в номерах будет тепло, а радушие и гостеприимство местных жителей обеспечат Вам комфортное времяпровождение на острове.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 2 обеда)
- Работа экскурсовода
- Проживание в гостиницах
- Все входные билеты по программе
- Транспортное обслуживание (в т. ч теплоход на Соловки)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно из г. Кемь
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тур позволяет получить представление об этом необыкновенном месте - его истории, природе, архитектуре, быте местных жителей, наметить цели