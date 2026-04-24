Описание тура
Пятидневный тур на Соловецкие острова предлагает насыщенную экскурсионную программу. Вы посетите Соловецкий Кремль, Секирную гору, Долгую губу и Большой Заяцкий остров. Уникальная природа архипелага, богатая флора и фауна подарят яркие воспоминания. Возможны дополнительные морские прогулки, посещение маяков и наблюдение за морскими животными.
Программа тура по дням
Вторник
Прибытие в г. Кемь поездом 012Ч (из Петербурга).
Туристы, прибывающие другими поездами ожидают прибытия поезд 012Ч.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона.
Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Переход на Соловки по Белому морю.
Прибытие на Соловецкие острова.
Трансфер вещей в гостиницу.
Обедв кафе.
Пешеходная экскурсия История Соловецкого архипелага (продолжительность 3,5/4 ч.).
Основные природные и географические особенности архипелага, сведения о местной флоре и фауне, редких явлениях, наблюдающихся на островах то, с чего мы начнём и то, что прежде всего делает Соловки уникальными. Далее Вас ждёт осмотр памятников посёлка Соловецкий с рассказом об основных исторических эпохах Соловков: от появления первых людей на островах в Vi тысячелетии до нашей эры (остановка на мысе Лабиринтов) до событий нашего времени. Соловки как зеркало русской истории эта мысль красной нитью пронизывает повествование гида. В увлекательном рассказе разворачивается сокровенный свиток соловецкой летописи, повествующий о регулярном участии островов в значимых для Отечества событиях и влиянии на их ход. Строители загадочных лабиринтов, суровые православные подвижники, заключённые соловецких тюрем главные герои этой истории. В ходе экскурсии гости Соловецких островов на примере 30 достопримечательностей, расположенных на территории посёлка Соловецкий, познакомятся с историей Соловецкого архипелага от момента его геологического формирования до наших дней.
Пешеходный переход в гостиницу.
Размещение. Отдых.
Среда
Завтрак в гостинице.
Встреча с турлидером на ресепшене.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 2 ч. 45 мин.).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия Юнеско, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
Примечание! Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату.
Дополнительные экскурсии бронируются и оплачиваются при покупке тура, количество мест ограничено. В рамках данного тура турист может забронировать не более 4-х дополнительных экскурсий из 6 доступных.
Четверг
Завтракв гостинице.
Встреча с турлидером на ресепшене.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия Соловецкие скиты. История и легенды (продолжительность 4 ч.).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков. Первая остановка Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора крепость света и тьмы, где стоит церковь-маяк, во времена Слон ставшая штрафным изолятором. От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой Слон и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках. Из Савватиево отправимся на Аллею Юнг остатки жилого городка Соловецкой школы юнг это здесь в военные годы из подростков воспитывали элиту Военно-морского флота Ссср. Далее маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории. Дамба 16 века реализованная идея повернуть реки вспять спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты. Достойные объекты показа поклонные кресты образцы кресторезного мастерства. Насыщенная смыслами поездка позволит не только погрузиться в многовековую соловецкую историю, но и насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
Пятница
Завтракв гостинице.
Суббота
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Встреча с турлидером на ресепшене.
Пешеходный переход к экскурсионному бюро.
Экскурсия Достопримечательности Большого Заяцкого острова(продолжительность 3 ч.).
Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. Экскурсанты посетят крупнейшее языческое святилище Ii-I тысячелетий до нашей эры, увидят каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Время в пути от Большого Соловецкого острова до острова Большой Заяцкий на морском транспорте 45 минут.
Пешеходный переход до причала.
Подвоз багажа на причал.
Отправление на материк.
Прибытие в Рабочеостровск.
Трансфер на ж/д вокзал. Отправление домой после 19:30.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость входит: экскурсионное обслуживание по программе тура, транспортное обслуживание по программе тура, входные билеты на объекты показа, размещение в гостинице в номерах выбранной категории, питание по программе тура, работа турлидера
Что не входит в цену
- Ж.Д. билеты
- Обеды, ужины
- Доп. экскурсии
Пожелания к путешественнику
Соловецкий Архипелаг находится в сердце Белого моря. Погода на Белом море может меняться несколько раз за день. Утром Вас может приветствовать Солнце, а вечером настигнуть шторм и температура в районе +5. Необходимо предусмотреть набор одежды, который был бы для Вас при любом ненастье. Крайне рекомендуется удобная спортивная обувь для пеших прогулок по пересеченной местности. Треккинговые ботинки или кроссовки.
Морские экскурсии предполагают переходы на небольших судах и лодках. Если Вас укачивает, лучше взять таблетки, которые помогут Вам справиться с этим недугом.
Белое море — это Северное море, где зачастую случаются шторма. Рекомендуем брать железнодорожные билеты с возможностью сдачи онлайн, на тот случай, если море не позволит Вам покинуть остров по плану.
На Соловках работают Только операторы мобильной связи Мегафон и Мтс, Теле2. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться вне зоны действия сети.
На Соловках мало банкоматов. Единственное отделение Сбербанка работает по расписанию, неудобному для туристов. На Соловках вам точно понадобятся наличные деньги, позаботьтесь об этом.
Covid ограничений нет.
Туристический сезон на Соловецком Архипелаге, традиционно начинается 1 июня. Окончания сезона, обычно, не позднее 15 сентября. Это связано с регулярной навигацией теплоходов с материка на остров.
На Соловках нет дорог, в привычном понимание городского жителя. Внутри поселка дороги грунтовые или бетонные. По острову проходят грунтовые дорогие разного состояния. Данная особенность влияет на транспорт, на котором передвигаются туристы по острову. Большие туристические автобусы не используются на Соловках.
Все экскурсии начинаются из экскурсионного бюро в центре поселка, либо с причала близь кремля. Из гостиницы, до места начала экскурсии, туристы идут пешком. Продолжительность перехода 5-15 минут, в зависимости от выбранного отеля.
В посёлке Соловецкий есть участковая больница. Возможности больницы ограничены. Не все специалисты представлены в больнице, ограничена техническая база. Людей с серьезными заболеваниями или беременностью просим принимать это во внимание и воздержаться от поездки, если их состояние может потребовать неотложной медицинской помощи, т. к. ближайшая большая больница находится в г. Кемь, для того чтобы попасть в неё необходимо пройти по Белому морю на теплоходе и доехать из порта п. Рабочеостровск, до больницы г. Кемь. В случае, если на море шторм доставка пациента может иметь сложности, просим объективно оценивать свои возможности при планировании путешествия.