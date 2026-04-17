Соловецкий Архипелаг находится в сердце Белого моря. Погода на Белом море может меняться несколько раз за день. Утром Вас может приветствовать Солнце, а вечером настигнуть шторм и температура в районе +5. Необходимо предусмотреть набор одежды, который был бы для Вас при любом ненастье. Крайне рекомендуется удобная спортивная обувь для пеших прогулок по пересеченной местности. Треккинговые ботинки или кроссовки.

Морские экскурсии предполагают переходы на небольших судах и лодках. Если Вас укачивает, лучше взять таблетки, которые помогут Вам справиться с этим недугом.

Белое море — это Северное море, где зачастую случаются шторма. Рекомендуем брать железнодорожные билеты с возможностью сдачи онлайн, на тот случай, если море не позволит Вам покинуть остров по плану.

На Соловках работают Только операторы мобильной связи Мегафон и Мтс, Теле2. Если Вы пользуетесь другой связью, предупредите родственников, что можете находиться вне зоны действия сети.

На Соловках мало банкоматов. Единственное отделение Сбербанка работает по расписанию, неудобному для туристов. На Соловках вам точно понадобятся наличные деньги, позаботьтесь об этом.

Туристический сезон на Соловецком Архипелаге, традиционно начинается 1 июня. Окончания сезона, обычно, не позднее 15 сентября. Это связано с регулярной навигацией теплоходов с материка на остров.

На Соловках нет дорог, в привычном понимание городского жителя. Внутри поселка дороги грунтовые или бетонные. По острову проходят грунтовые дорогие разного состояния. Данная особенность влияет на транспорт, на котором передвигаются туристы по острову. Большие туристические автобусы не используются на Соловках.

Все экскурсии начинаются из экскурсионного бюро в центре поселка, либо с причала близь кремля. Из гостиницы, до места начала экскурсии, туристы идут пешком. Продолжительность перехода 5-15 минут, в зависимости от выбранного отеля.

В посёлке Соловецкий есть участковая больница. Возможности больницы ограничены. Не все специалисты представлены в больнице, ограничена техническая база. Людей с серьезными заболеваниями или беременностью просим принимать это во внимание и воздержаться от поездки, если их состояние может потребовать неотложной медицинской помощи, т. к. ближайшая большая больница находится в г. Кемь, для того чтобы попасть в неё необходимо пройти по Белому морю на теплоходе и доехать из порта п. Рабочеостровск, до больницы г. Кемь. В случае, если на море шторм доставка пациента может иметь сложности, просим объективно оценивать свои возможности при планировании путешествия.