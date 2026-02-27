Описание тура
За пять дней на Соловках мы покажем вам архипелаг с самой сочной стороны. Вы увидите знаменитый Соловецкий монастырь, встретите белух и узнаете тайны их поведения, понаблюдаете за тюленями на острове Топ. Сделаете живописные фото с маяком на фоне Белого моря и не только. И всё это в компании профессионального биолога.
Наш формат — живой диалог с человеком, который изучает Арктику не по учебникам. Он покажет то, мимо чего обычно проходят: как отличить нерпу от морского зайца, почему белухи выбирают именно эти воды и какие минералы у вас под ногами.
Вместе с биологом вы проведёте настоящий полевой мастер-класс: проверите воду из северных озёр и научитесь оценивать качество воды из любого источника. А ещё, пройдете по рукотворным каналам и чистейшим озёрам, будете собирать ягоды прямо с куста, дышать самым чистым воздухом и увидите чудо Соловков — древние лабиринты Заяцкого острова.
Этот тур для тех, кто устал от стандартных экскурсий. Для тех, кто любит задавать вопросы и не довольствуется поверхностным взглядом. Для семей, где детям интересно всё вокруг. Для взрослых, которые не разучились удивляться.
Группа небольшая — до 9 человек. Никаких толп, никакой спешки. Только вы, Север и человек, который научит вас его понимать.
Программа тура по дням
День 1. Остров Топ: тюлени, маяк и кварцевая плита
Утром встречаемся в Кеми и переправляемся на Большой Соловецкий остров. Весь путь вас сопровождают чайки, а за бортом открываются виды на Белое море и необитаемые острова. Размещаемся в уютной гостинице у озера, завтракаем и даём себе немного передохнуть после дороги.
После небольшого отдыха мы познакомим вас с островом — прогуляемся к Соловецкому монастырю, почувствуем его особую атмосферу, а дальше вас ждёт первый выход в море.
На личном катере отправляемся к острову Топ. Здесь с большой вероятностью мы увидим тюленей и нерп. Биолог расскажет об их повадках и поможет сделать живописные фото на фоне маяка. А ещё мы высадимся на берег, чтобы увидеть уникальную кварцевую плиту.
Ужинаем свежей рыбкой в кафе на ваш вкус и возвращаемся в гостиницу с первыми впечатлениями, северным румянцем и предвкушением новых открытий.
Сегодня успеваем: знакомство с Большим Соловецким островом, прогулка к монастырю, тюлени в естественной среде, остров Топ, маяк, кварцевая плита, личный катер, первый разговор с биологом о морских обитателях.
День 2. Заяцкий остров и Секирная гора
После завтрака на личном катере отправляемся на Заяцкий остров —одно из самых загадочных мест архипелага. Здесь, среди суровой северной природы, вас ждут древние лабиринты, сложенные из камней тысячи лет назад. Для чего их создали до сих пор загадка, которую мы попробуем разгадать вместес биологом. А ещё здесь удивительный тундровый ландшафт, под ногами ягель и мхи, а кадры получаются такими, что не нужно никаких фильтров.
После возвращения на Большой Соловецкий остров нас ждёт отдых и обед. А дальше — подъём на Секирную гору, самую высокую точку архипелага. На вершине стоит единственный в России храм-маяк. Вид, который открывается оттуда, забыть невозможно: леса, озёра, бескрайнее небо. Мы кратко погрузим вас в историю этого места, события, которые важно помнить.
Завершаем день прогулкой по Ботаническому саду — одному из самых северных в Европе. Здесь когда-то гулял король Великобритании и даже посадил дерево. Мы пройдём по аллеям, вдохнём ароматы северных трав и узнаем, какие растения выживают в этом суровом климате.
Возвращаемся в гостиницу с новыми знаниями, фотографиями и чувством, что сегодня увидели что-то очень древнее и очень красивое.
Сегодня успеваем: Заяцкий остров и лабиринты, тундровые ландшафты, храм-маяк и Секирная гора, Ботанический сад и его история.
День 3. Мыс Белужий: встреча с белыми китами
Этот день — главное, ради чего многие едут на Соловки. Утром мы отправляемся на мыс Белужий, место, где белые киты подходят к самому берегу. Сюда они приходят воспитывать потомство, поэтому вероятность встречи очень высока. В компании биолога вы сможете наблюдать за ними в естественной среде: он расскажет, как белухи общаются между собой, почему выбрали именно эти воды и как себя вести, чтобы не нарушать их покой. Это не просто встреча, а настоящее погружение в мир арктических китов.
После обеда у вас будет время отдохнуть или погулять по посёлку.
А ближе к вечеру, если останутся силы и желание, отправимся на местный Пляжмалибу. Пляж с белым песком и невероятными закатами. Можем устроить пикник или пожарить зефир на костре. А самые смелые могут окунуться в Белое море. По пути на пляж будем останавливаться, чтобы поесть ягоды прямо с куста: черника и голубика здесь растут в изобилии, можно собирать их горстями.
Вернёмся в гостиницу с самыми тёплыми воспоминаниями.
Сегодня успеваем: мыс Белужий и белые киты, лекция биолога о поведении белух, черничные и поляны, Пляж Малибу, северный закат.
День 4. Каналы, озёра и мастер-класс от биолога
Утром отправляемся на лодочную прогулку по знаменитым рукотворным каналам, которые соединяют десятки прозрачных озёр. Вы будете плыть по узким протокам между озёрами, останавливаться в самых красивых местах, слушать тишину и птиц. Биолог по пути расскажет, какие растения окружают нас с воды и кто обитает в этих чистых водах.
А после прогулки — мастер-класс от биолога. Мы проведём настоящую полевую лабораторию: проверим воду из разных озёр, определим содержание примесей. Биолог научит вас простым способам оценивать качество воды в любых условиях, пригодится и в путешествиях, и в обычной жизни.
Вторая половина дня свободная. Можно отдохнуть, погулять, зайти в музеи или просто отдохнуть на берегу моря.
Сегодня успеваем: лодочная прогулка по озёрам и каналам, мастер-класс по качеству воды, свободное время.
День 5. Мыс лабиринтов и прощание с Арктикой
Первая половина дня — экскурсия по побережью на мыс лабиринтов. Мы пройдём вдоль берега Белого моря, среди танцующих берёзок. Биолог расскажет, почему у здешних деревьев именно такая форма. Поговорим о том, почему на Белом море такие сильные приливы и отливы и как животные литорали приспосабливаются к этим суровым условиям. А ещё это просто очень красивый маршрут — последняя возможность надышаться северным воздухом, насмотреться на море и увезти с собой самые тёплые воспоминания.
После обеда у вас будет свободное время. По желанию можно отправиться в мини-поход к Филипповским садкам — идеальное место, чтобы напоследок полюбоваться видами Арктики в тишине и покое.
В 16:00 нас ждёт теплоход в Кемь. Прощаемся с Соловками, обмениваемся контактами и увозим в сердце кусочек Севера.
Сегодня успеваем: экскурсия на мыс лабиринтов (приливы, отливы и литораль), по желанию — мини-поход к Филипповским садкам, последние фото на память, отъезд.
Варианты проживания
Что включено
- Корабль на Большой Соловецкий остров и обратно
- Отель на Соловках
- Завтраки
- Экскурсии: Заяцкий остров, Белужий мыс, остров Топ, Секирная гора, Ботанический сад, лодочная экскурсия по каналам, экологическая экскурсия на мыс Лабиринтов
- Лекции от биологов
- Мастер классы от биологов
- Сопровождение гида
- Трансферы по Соловкам
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Билет на самолет/поезд
- Медицинская страховка
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Примечание: В группу с 22 по 26 июля осталось два места в отдельный номер с двухместным размещением и одно мужское место (проживание в двухместном номере с другим участником тура).
