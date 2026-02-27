Описание тура

За пять дней на Соловках мы покажем вам архипелаг с самой сочной стороны. Вы увидите знаменитый Соловецкий монастырь, встретите белух и узнаете тайны их поведения, понаблюдаете за тюленями на острове Топ. Сделаете живописные фото с маяком на фоне Белого моря и не только. И всё это в компании профессионального биолога.

Наш формат — живой диалог с человеком, который изучает Арктику не по учебникам. Он покажет то, мимо чего обычно проходят: как отличить нерпу от морского зайца, почему белухи выбирают именно эти воды и какие минералы у вас под ногами.

Вместе с биологом вы проведёте настоящий полевой мастер-класс: проверите воду из северных озёр и научитесь оценивать качество воды из любого источника. А ещё, пройдете по рукотворным каналам и чистейшим озёрам, будете собирать ягоды прямо с куста, дышать самым чистым воздухом и увидите чудо Соловков — древние лабиринты Заяцкого острова.

Этот тур для тех, кто устал от стандартных экскурсий. Для тех, кто любит задавать вопросы и не довольствуется поверхностным взглядом. Для семей, где детям интересно всё вокруг. Для взрослых, которые не разучились удивляться.

Группа небольшая — до 9 человек. Никаких толп, никакой спешки. Только вы, Север и человек, который научит вас его понимать.

