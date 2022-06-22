1 день

Сплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклах

Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.

Нас ждет короткий насыщенный сплав по порогам и спокойным участкам реки от п. Маткаселькя до п. Рускеала.

В поселке Рускеала нас ждет экскурсия по Рускеальскому мраморному карьеру (по желанию группы за дополнительную плату).

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

Обедаем после экскурсии и отправляемся к месту начала квадро-маршрута по карельской тайге. Переодеваемся в грязезащитный костюм, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на квадроциклах начинается.

Маршрут всем придется по душе: он проходит по живописным лесным тропам вдоль озер с остановкой возле старого фундамента — некогда школы финских разведчиков.

После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на мотолодках нас доставят на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер. Дорога займет 15-20 минут.

Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.

Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.