Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.
Нас ждет короткий насыщенный сплав по порогам и спокойным участкам реки от п. Маткаселькя до п. Рускеала.
В поселке Рускеала нас ждет экскурсия по Рускеальскому мраморному карьеру (по желанию группы за дополнительную плату).
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
Обедаем после экскурсии и отправляемся к месту начала квадро-маршрута по карельской тайге. Переодеваемся в грязезащитный костюм, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на квадроциклах начинается.
Маршрут всем придется по душе: он проходит по живописным лесным тропам вдоль озер с остановкой возле старого фундамента — некогда школы финских разведчиков.
После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на мотолодках нас доставят на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер. Дорога займет 15-20 минут.
Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу.
Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.
После завтрака в глэмпинге отправляемся на пешую прогулку (около 6 км) в сопровождении гида вглубь острова Хавус.
Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т.п.
Изюминкой маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры.
В дороссийские времена здесь была расположена смотровая площадка, которую любили посещать финны во время своего отдыха. На кольцевом маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов.
В середине пешего маршрута нас ждет обед-пикник в лесу на оборудованном месте: наши инструкторы закоптят свежую карельскую форель и угостят знаменитыми карельскими пирожками-калитками, испеченными нашим поваром.
Возвращаемся в глэмпинг. У нас есть немного времени отдохнуть, восстановить свои силы для прогулки на SUP-бордах.
По окончании водных занятий шеф-повар угостит нас вкусным и очень сытным ужином.
При желании за доплату отдыхаем в бане-фурако прямо на берегу Ладоги (заказывается заранее).
Фурако – открытая купель, которая представляет собой большую деревянную бочку круглой формы, в которой проводят сеансы релаксации. Температура воды в фурако от 40 до 45 градусов.
В сочетании с прохладной водой Ладоги водные процедуры подарят расслабление и полноценный отдых после насыщенного дня.
После завтрака в глэмпинге мы отправляемся на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время водной прогулки выходим на один из островов и поднимаемся на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами. С них открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
На одной из вершин останавливаемся, чтобы немного отдохнуть и сделать паузу на горячий обед. Потрясающие карельские пейзажи и вкусная еда – что может быть лучше?!
Во время водной прогулки мы увидим мысы острова Хонкасало, живописные узкие проливы Ладожских шхер и несколько маяков. Готовьте ваши фотоаппараты!
К вечеру возвращаемся возвращаемся в глэмпинг. Пришла пора разъезжаться по домам.
Отправляемся в г. Сортавала к вечерним поездам.
Вы будете жить в купольном глэмпинге – автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера
Стоимость программы при двухместном размещении в глэмпинге составляет 42 500 руб. / чел.
Стоимость программы при одноместном размещении в глэмпинге составляет 62 500 руб. / чел.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. В некоторые дни будут организованы перекусы на активных маршрутах. Во второй день вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
На маршруте от Сортавалы до Рускеалы будут использоваться полноприводные автомобили импортного производства, полностью подготовленные для бездорожья (посадка по 3 человека + водитель).
Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5-6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha»/«Tohatsu» мощностью 30 л. с.
Также вас ждет катание на квадроциклах CF MOTO X4 EPS.
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.