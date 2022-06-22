Активные выходные в глэмпинге

Проведите 3 незабываемых дня в Карелии, проживая в купольном глэмпинге на берегу самого большого озера Европы

5
3 отзыва
Проведите 3 незабываемых дня в Карелии, проживая в купольном глэмпинге на берегу самого большого озера Европы и наслаждаясь красотой Ладожских шхер! Этот архипелаг скалистых островов называют норвежскими фьордами, а в его составе насчитывают около 650 скалистых островков и скал.

Скучать здесь не придётся! Исследуйте Ладожские шхеры с суши, прогуливаясь по одному из островов, и с воды – на мотолодках, закрытых катерах или SUP-бордах.

Все это днем, а вечерами вас ждут уютные номера глэмпинга, откуда вы можете смотреть, как солнце уходит готовиться к новому дню, а ему на смену приходит Большая медведица и другие небесные обитатели.
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Активные выходные в глэмпинге
Ближайшие даты:
1
июл
8
июл
2
сен

Что вас ожидает 🤩

Заезд на квадроциклах по карельской тайге
Заезд на квадроциклах по карельской тайге
Маршрут проходит через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам
Остров Хавус
Остров Хавус
Вы совершите восхождение на г. Хауккариотта и треккинг по экологической тропе на острове Хавус
Ладожское озеро
Ладожское озеро
Увидите неповторимые просторы Ладоги и красоту Ладожских шхер
Мраморный карьер «Рускеала»
Мраморный карьер «Рускеала»
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России

Программа тура по дням

1 день

Сплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклах

Встречаемся на вокзале г. Сортавала и идем завтракать в уютном кафе.

Нас ждет короткий насыщенный сплав по порогам и спокойным участкам реки от п. Маткаселькя до п. Рускеала. 

В поселке Рускеала нас ждет экскурсия по Рускеальскому мраморному карьеру (по желанию группы за дополнительную плату). 

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. 

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

Обедаем после экскурсии и отправляемся к месту начала квадро-маршрута по карельской тайге. Переодеваемся в грязезащитный костюм, знакомимся с техникой безопасности, и наше путешествие на квадроциклах начинается.

Маршрут всем придется по душе: он проходит по живописным лесным тропам вдоль озер с остановкой возле старого фундамента — некогда школы финских разведчиков.

После окончания маршрута сдаём экипировку и отправляемся на пристань, откуда на мотолодках нас доставят на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер. Дорога займет 15-20 минут.

Размещаемся в глэмпинге, где нас уже ждёт приветственный ужин от шеф-повара с блюдами карельской кухни в большом прозрачном куполе с видом на Ладогу. 

Ночь мы проведем в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса, наблюдая за звездным небом прямо из теплой кровати.

Сплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклахСплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклахСплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклахСплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклахСплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклахСплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклахСплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклахСплав по реке Тохмайоки и Рускеальский горный парк. Сафари на квадроциклах
2 день

Пеший маршрут по природной тропе и SUP-борды

После завтрака в глэмпинге отправляемся на пешую прогулку (около 6 км) в сопровождении гида вглубь острова Хавус

Мы пойдем природной тропой по карельской тайге и увидим геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет. 

Гид рассказывает нам много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут и т.п.

Изюминкой маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»). С высоты более 40 метров открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры. 

В дороссийские времена здесь была расположена смотровая площадка, которую любили посещать финны во время своего отдыха. На кольцевом маршруте вы увидите гигантские ели, живописные болота, покрытые мхами, фундаменты старых финских хуторов. 

В середине пешего маршрута нас ждет обед-пикник в лесу на оборудованном месте: наши инструкторы закоптят свежую карельскую форель и угостят знаменитыми карельскими пирожками-калитками, испеченными нашим поваром.

Возвращаемся в глэмпинг. У нас есть немного времени отдохнуть, восстановить свои силы для прогулки на SUP-бордах

По окончании водных занятий шеф-повар угостит нас вкусным и очень сытным ужином

При желании за доплату отдыхаем в бане-фурако прямо на берегу Ладоги (заказывается заранее).

Фурако – открытая купель, которая представляет собой большую деревянную бочку круглой формы, в которой проводят сеансы релаксации. Температура воды в фурако от 40 до 45 градусов. 

В сочетании с прохладной водой Ладоги водные процедуры подарят расслабление и полноценный отдых после насыщенного дня.

Пеший маршрут по природной тропе и SUP-бордыПеший маршрут по природной тропе и SUP-бордыПеший маршрут по природной тропе и SUP-бордыПеший маршрут по природной тропе и SUP-бордыПеший маршрут по природной тропе и SUP-бордыПеший маршрут по природной тропе и SUP-бордыПеший маршрут по природной тропе и SUP-борды
3 день

Ладожские шхеры на мотолодках

После завтрака в глэмпинге мы отправляемся на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам.

Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящих из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами. 

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы». Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Во время водной прогулки выходим на один из островов и поднимаемся на обзорные точки Ладожских шхер с панорамными видами. С них открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде). 

На одной из вершин останавливаемся, чтобы немного отдохнуть и сделать паузу на горячий обед. Потрясающие карельские пейзажи и вкусная еда – что может быть лучше?!

Во время водной прогулки мы увидим мысы острова Хонкасало, живописные узкие проливы Ладожских шхер и несколько маяков. Готовьте ваши фотоаппараты!

К вечеру возвращаемся возвращаемся в глэмпинг. Пришла пора разъезжаться по домам.

Отправляемся в г. Сортавала к вечерним поездам.

Ладожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодкахЛадожские шхеры на мотолодках

Проживание

Вы будете жить в купольном глэмпинге – автономном лесном отеле с высоким уровнем комфорта прямо на берегу Ладожского озера

Стоимость программы при двухместном размещении в глэмпинге составляет 42 500 руб. / чел.

Стоимость программы при одноместном размещении в глэмпинге составляет 62 500 руб. / чел. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместных купольных шатрах в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни
  • Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
  • Все трансферы по маршруту
  • Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы и катер)
  • Аренда снаряжения для сплава (SUP-бордов, байдарок)
  • Однократное посещение бани-фурако
  • Экскурсии и активные программы
  • Входные платы на экскурсионные объекты
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты в г. Сортавала и обратно
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
  • Аренда бани-фурако в глэмпинге (по желанию)
  • Аренда парусного катамарана (по желанию)
  • Экскурсия в горный парк Рускеала (по желанию)
  • Одноместное размещение (+ 20.000 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Какое питание включено в программу?

В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме ужина в день отъезда. Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге. В некоторые дни будут организованы перекусы на активных маршрутах. Во второй день вас ждет обед-пикник с копченой форелью на природе.

В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Какой транспорт будет использоваться на маршруте?

На маршруте от Сортавалы до Рускеалы будут использоваться полноприводные автомобили импортного производства, полностью подготовленные для бездорожья (посадка по 3 человека + водитель).

Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5-6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha»/«Tohatsu» мощностью 30 л. с.

Также вас ждет катание на квадроциклах CF MOTO X4 EPS.

Есть ли связь на маршруте тура?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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