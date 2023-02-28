Вкусы Карелии. Гастрономический тур

В этом туре Карелия откроется для вас с вкусной стороны

5
2 отзыва
Программа по дням
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В этом туре Карелия откроется для вас с вкусной стороны.

Северное Приладожье, где проходит программа, объединяет традиции разных народов – карелов, вепсов, финнов и русских.

Каждый из этих этносов внёс свой вклад в карельскую гастрономическую культуру, и вы узнаете её самые вкусные секреты! А еще вас ждет путешествие на мотолодках по Ладожским шхерам, поездка на ретро-поезде и проживание в волшебном глэмпинге на берегу озера.

Путешествие идеально подходит для длинных выходных с семьей и друзьями или тимбилдинговых мероприятий. Тур разработан в соавторстве с шеф-поваром мирового уровня Джонатоном Кертисом.
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Вкусы Карелии. Гастрономический тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Жизнь на острове
Жизнь на острове
Поживете в уютных купольных шатрах и будете наслаждаться красотой окружающей природы
По экотропе через карельскую тайгу
По экотропе через карельскую тайгу
Отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус
Вкусное путешествие
Вкусное путешествие
Узнаете секреты приготовления блюд из мяса, рыбы, овощей и продегустируете их
Сам себе повар
Сам себе повар
Научитесь готовить вкусные карельские блюда своими руками
Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
Исследуете живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из небольших скалистых островов
На паровозной тяге в Сортавала
На паровозной тяге в Сортавала
Прокатитесь на туристическом ретро-поезде и полюбуетесь видами из окна

Программа тура по дням

1 день

Маршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классы

Встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале Сортавалы вы отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на лодках (10-15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг Lago Ladog.

Вы насладитесь приветственным завтраком от шеф-повара и далее вас ждёт активная программа.

Маршрут по острову Хавус.

Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).

Пройдёте по экотропе через карельскую тайгу и полюбуетесь полянами, поросшими ягелем, увидите древнейшие геологические породы и подниметесь на 40-метровую скалу Хауккариутта, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры.

На маршруте будет обед-пикник с рыбным супом, традиционными карельскими лепёшками-калитками и форелью с запеченной картошкой. Можно будет не только понаблюдать за приготовлением, но и помочь шеф-повару, при желании.

Далее вы вернётесь на мотолодках в глэмпинг.

У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и погулять по глэмпингу.

Кулинарный мастер-класс.

После активного дня вас ждёт рассказ от гида про традиции карел, в том числе гастрономические, и ужин с элементами карельской кухни.

Нашими поварами будет организован мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленая форель в скандинавском стиле) и маринованных овощей.

При желании и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера.

Маршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классыМаршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классы
2 день

На мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классы

Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.

Маршрут по Ладожским Шхерам.

Далее вы отправитесь на маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам (около 4-х часов) с восхождением на панорамные точки Ладожских шхер.

Ладожские шхеры – живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

После маршрута вы вернётесь в глэмпинг и пообедаете.

Можно поиграть в настольные игры, посидеть у камина или прогуляться по территории глэмпинга.

Мастер-класс по работе с мясом на гриле.

Приготовление на гриле – отдельный вид искусства.

Чтобы один и тот же продукт обладал разными вкусами и ароматами необязательно прикладывать массу усилий. Порой достаточно добавить веточку можжевельника при разведении огня.

Какие еще лайфхаки используют повара, узнаете на нашем мастер-классе.

Вечером вас ждет гала-ужин в лаундж-зоне с видом на Ладогу.

Вы попробуете блюда северной и карельской кухни: пироги-рыбники, кулебяки с разными начинками, оленину, а также традиционные настойки на таежных травах и ягодах.

На мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классыНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классыНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классыНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классыНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классыНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классыНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классыНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классыНа мотолодках по Ладожским шхерам. Мясные мастер-классы
3 день

Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»

Утром для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционных карельских пирожков из ржаной муки.

Вы сразу сможете продегустировать их и поучаствуете в чаепитии по-карельски: с травами, мёдом, сырами.

Маршрут до горного парка «Рускеала».

Вы отправитесь на мотолодках на причал в Сортавалу и доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).

Здесь наш гид проведёт для вас наземную экскурсию по горному парку.

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

После экскурсии по горному парку вы отправитесь в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».

Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.

Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран – главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Вас ждет вечерняя прогулка с гидом, рассказ о городе Сортавала.

Посещение сувенирного магазина и отъезд домой.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»Мастер-класс по выпечке. Горный парк «Рускеала»

Проживание

Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.

Третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%.

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи
  • Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
  • 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
  • Стильные и комфортные душевые и туалеты.
  • Баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
  • Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в глэмпинге (2 ночи)
  • Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Трансферы по программе
  • Авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус
  • Маршрут по Ладожским шхерам на мотолодках
  • Мастер-классы по приготовлению рыбы, мяса, супов, настоек и выпечки
  • Работа гидов, поваров, официантов и другого персонала глэмпинга
Что не входит
  • Ж/д билеты в Сортавалу и обратно
  • Посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. /сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.) (по желанию)
  • Одноместное размещение в шатре +15 000 руб. (по желанию)
  • Ужин в последний день тура
  • Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

  • документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
  • рюкзак или дорожную сумку;
  • индивидуальную аптечку;
  • средства личной гигиены;
  • купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако);
  • сменное бельё.

Одежда и обувь:

  • удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
  • 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие сменные ботинки;
  • влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
  • головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку).
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды встретят вас на вокзале в Сортавале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
  • повара будут готовить для вас вкусные и питательные завтраки, а также обеды и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы включено трехразовое питание (кроме ужина в последний день), а также разнообразные дегустации блюд местной кухни и напитков.

В этом туре вы научитесь мариновать овощи и рыбу по традиционным рецептам, запекать на костре форель, готовить мясо на гриле, лепить и печь пирожки-калитки с разными начинками. В меню будут гравлакс (слабосоленая форель в скандинавском стиле), карельские рыбные супы, кулебяки, пироги-рыбники, десерты и выпечка с местными ягодами. Вы также попробуете оленину, мясо лося, лесную дичь, чай на карельских травах и традиционные настойки на таежных ягодах и травах.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

Средняя температура в мае составляет +13-14°С.
С июня до середины сентября +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше.

Есть ли возрастные ограничения?

Данный тур подходит для взрослых и детей старше 14 лет.

На какое время брать билеты?

Встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
28 фев 2023
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер. Глэмпинг Лаго Ладога комфорт 5*, шеф повар творил чудеса, прекрасные завтраки, ужины, обеды. Обед в лесу выше всяких похвал, с форелью на углях. Гиды Ирина, Серафима и Анна, спасибо. Квест+скалолазанье, катание на аэролодках к шхерам, зимняя рыбалка. Вся команда это труд профессионалов. Низкий поклон.
Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.Тур с 23-25 февраля Ледяная Ладога. Питомник хасок, контактные и дружелюбные собаки. Катание на санях супер.
Е
28 фев 2023
Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

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