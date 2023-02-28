1 день

Маршрут по острову Хавус. Рыбные мастер-классы

Встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы.

Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

После встречи на вокзале Сортавалы вы отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на лодках (10-15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг Lago Ladog.

Вы насладитесь приветственным завтраком от шеф-повара и далее вас ждёт активная программа.

Маршрут по острову Хавус.

Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).

Пройдёте по экотропе через карельскую тайгу и полюбуетесь полянами, поросшими ягелем, увидите древнейшие геологические породы и подниметесь на 40-метровую скалу Хауккариутта, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры.

На маршруте будет обед-пикник с рыбным супом, традиционными карельскими лепёшками-калитками и форелью с запеченной картошкой. Можно будет не только понаблюдать за приготовлением, но и помочь шеф-повару, при желании.

Далее вы вернётесь на мотолодках в глэмпинг.

У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и погулять по глэмпингу.

Кулинарный мастер-класс.

После активного дня вас ждёт рассказ от гида про традиции карел, в том числе гастрономические, и ужин с элементами карельской кухни.

Нашими поварами будет организован мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленая форель в скандинавском стиле) и маринованных овощей.

При желании и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера.