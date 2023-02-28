Встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
После встречи на вокзале Сортавалы вы отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт трансфер на лодках (10-15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Прибытие в глэмпинг Lago Ladog.
Вы насладитесь приветственным завтраком от шеф-повара и далее вас ждёт активная программа.
Маршрут по острову Хавус.
Вы отправитесь на авторский пеший маршрут с гидом по острову Хавус (продолжительность 3 часа, протяженность около 3 км).
Пройдёте по экотропе через карельскую тайгу и полюбуетесь полянами, поросшими ягелем, увидите древнейшие геологические породы и подниметесь на 40-метровую скалу Хауккариутта, откуда открывается панорамный вид на Ладожские шхеры.
На маршруте будет обед-пикник с рыбным супом, традиционными карельскими лепёшками-калитками и форелью с запеченной картошкой. Можно будет не только понаблюдать за приготовлением, но и помочь шеф-повару, при желании.
Далее вы вернётесь на мотолодках в глэмпинг.
У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и погулять по глэмпингу.
Кулинарный мастер-класс.
После активного дня вас ждёт рассказ от гида про традиции карел, в том числе гастрономические, и ужин с элементами карельской кухни.
Нашими поварами будет организован мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленая форель в скандинавском стиле) и маринованных овощей.
При желании и за доп. плату вы сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладожского озера.
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Маршрут по Ладожским Шхерам.
Далее вы отправитесь на маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам (около 4-х часов) с восхождением на панорамные точки Ладожских шхер.
Ладожские шхеры – живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер – это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
После маршрута вы вернётесь в глэмпинг и пообедаете.
Можно поиграть в настольные игры, посидеть у камина или прогуляться по территории глэмпинга.
Мастер-класс по работе с мясом на гриле.
Приготовление на гриле – отдельный вид искусства.
Чтобы один и тот же продукт обладал разными вкусами и ароматами необязательно прикладывать массу усилий. Порой достаточно добавить веточку можжевельника при разведении огня.
Какие еще лайфхаки используют повара, узнаете на нашем мастер-классе.
Вечером вас ждет гала-ужин в лаундж-зоне с видом на Ладогу.
Вы попробуете блюда северной и карельской кухни: пироги-рыбники, кулебяки с разными начинками, оленину, а также традиционные настойки на таежных травах и ягодах.
Утром для вас будет организован мастер-класс по приготовлению калиток – традиционных карельских пирожков из ржаной муки.
Вы сразу сможете продегустировать их и поучаствуете в чаепитии по-карельски: с травами, мёдом, сырами.
Маршрут до горного парка «Рускеала».
Вы отправитесь на мотолодках на причал в Сортавалу и доедете до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
Здесь наш гид проведёт для вас наземную экскурсию по горному парку.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
После экскурсии по горному парку вы отправитесь в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран – главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Вас ждет вечерняя прогулка с гидом, рассказ о городе Сортавала.
Посещение сувенирного магазина и отъезд домой.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%.
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы включено трехразовое питание (кроме ужина в последний день), а также разнообразные дегустации блюд местной кухни и напитков.
В этом туре вы научитесь мариновать овощи и рыбу по традиционным рецептам, запекать на костре форель, готовить мясо на гриле, лепить и печь пирожки-калитки с разными начинками. В меню будут гравлакс (слабосоленая форель в скандинавском стиле), карельские рыбные супы, кулебяки, пироги-рыбники, десерты и выпечка с местными ягодами. Вы также попробуете оленину, мясо лося, лесную дичь, чай на карельских травах и традиционные настойки на таежных ягодах и травах.
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Средняя температура в мае составляет +13-14°С.
С июня до середины сентября +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше.
Данный тур подходит для взрослых и детей старше 14 лет.
Встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.