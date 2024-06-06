Экскурсии на Ладожское озеро из Сортавалы

Найдено 64 экскурсии в категории «Ладожское озеро» в Сортавале, цены от 1 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
🚤 На катере
Групповая
2.5 часа
372 отзыва
Насладитесь красотой Ладожских шхер на комфортабельном катере в Карелии
Готовы вдохновиться первозданной природой Карелии? Проплывите среди каменистых Ладожских шхер на комфортабельном катере, наслаждаясь видами скал и лесов
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
«А если повезет, даже понаблюдаете за ладожскими нерпами, которые устраивают на островах лежбища, а иногда плывут за катером»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека
Остров Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере
🚤 На катере
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Водное путешествие на Валаам и Ладожские шхеры
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Увидите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: На причале в районе ул. Ленина
«По пути, если повезёт, вы увидите ладожскую кольчатую нерпу»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 740 за человека
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
549 отзывов
В тренде
Путешествие по Ладожским шхерам и водопадам Карелии: незабываемый день
Оцените великолепие Ладожских шхер и водопадов Карелии за один день. Групповая экскурсия подарит незабываемые впечатления и множество ярких эмоций
Начало: Ул. Ленина
«11:20 — подъем на гору Хийденвуори и осмотр Ладожских шхер с высоты птичьего полета»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 250 за человека
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Мини-группа
5.5 часов
81 отзыв
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной экскурсии в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
«Мы последуем через архипелаги и посетим живописный национальный парк «Ладожские шхеры» с его богатой разнообразной природой»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 09:00
11 июня в 11:00
4 800 за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Мини-группа
5.5 часов
119 отзывов
Популярное предложение
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
«Полюбоваться Ладожскими шхерами с воды»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
Экскурсия по Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Групповая
2.5 часа
596 отзывов
Водная экскурсия по Ладожским шхерам: Пейзажи и легенды Карелии
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Харизматичный гид-капитан покажет отвесные скалы, водопады и живописные бухты. Откройте историю и легенды края
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
«Высадимся на один из островков и устроим мини-пикник, а также попробуем отыскать краснокнижных ладожских нерп (лучшее время для фотоохоты — май и июнь)»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Разведайте красоты Ладоги на моторной лодке! Проплывите среди шхер, загляните в залив Сумерианлахти и пещеру. Чаепитие и незабываемые виды гарантированы
Начало: В посёлке Импилахти
«🪨 Затем выйдем в открытую Ладогу, пройдём по ладожским шхерам вдоль островов Хауккасари и Маясари»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2 000 за человека
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
7.5 часов
131 отзыв
Популярное предложение
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
Отправляйтесь на захватывающую экскурсию по Ладожским островам. Вас ждут прогулки на катере, эко-тропы и отдых на пляже
Начало: В поселке Хийденсельга
«В поисках Ладожского сокровища вы прогуляетесь по берегу и прикоснетесь к фактурным скалам»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
21 июня в 10:00
23 июня в 10:00
3 900 за человека
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Ладожские шхеры: индивидуальная прогулка на катере
Погрузитесь в красоту карельских фьордов на комфортном катере. Увидите гранитные скалы, церковь Николая Чудотворца и Дачу Винтера, сделаете уникальные фото
Начало: На улице Ленина в Сортавале
«Здесь у вас будет 30 минут, чтобы подняться на гору Вихтимяки: я провожу вас и оставлю полюбоваться завораживающей панорамой Ладожских шхер»
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
19 000 за всё до 8 чел.
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
3.5 часа
55 отзывов
Популярное предложение
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
Начало: У горы Паасо
«Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры»
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
от 13 340 за всё до 4 чел.
Прогулки на сап-борде по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2.5 часа
117 отзывов
Прогулка на сап-борде по Ладожским шхерам: уникальный тур в Сортавала
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Ладожским шхерам на сап-борде. Вас ждут живописные заливы, карельские фьорды и уникальные виды природы
Начало: По договорённости
«Если погода не позволяет организовать прогулку в Ладожском озере (штормовое предупреждение, сильный ветер или высокая волна), прогулка проводится на закрытом озере на территории национального парка «Ладожские шхеры» (20 км от города) или в пос»
Сегодня в 14:30
11 июня в 11:00
3 200 за человека
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
62 отзыва
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»: впечатляющее путешествие
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Ладожским шхерам на комфортабельном катере, полное историй и красоты Карелии
Начало: посёлок Импелахти, деревня Кирконкюля (50 км от Со...
«А еще пройдете мимо протоков, где живут трудолюбивые бобры, и порадуете ладожскую нерпу любимой музыкой»
11 июня в 15:00
13 июня в 15:00
2 500 за человека
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Индивидуальная
7 часов
51 отзыв
В Приладожье! Фэнтези-край удивительной красоты
Путешествие по уникальным местам Сортавалы: древние карельские поселения, водопады, горы и возможность добыть драгоценности из скалы
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
«Далее проедем по одной из самых красивых дорог в Карелии вдоль Ладожского озера и увидим пестрый залив с красивейшего мыса»
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
9 350 за всё до 4 чел.
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
105 отзывов
Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
Ладожские шхеры - уникальные скалистые острова Карелии. Прогулка на катере с профессиональным капитаном подарит незабываемые впечатления и великолепные виды
Начало: В центре Сортавалы
«Пройдем через национальный парк «Ладожским шхеры» и посмотрим с воды на Дачу Винтера»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ладожские шхеры и Валаам: на индивидуальном катере из Сортавалы
Путешествуйте по Ладожским шхерам и Валааму на индивидуальном катере из Сортавалы. Живописные бухты, сосновые рощи и незабываемые виды ждут вас
Начало: На ул. Промышленная
«Национальный парк «Ладожские шхеры»»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
60 отзывов
Ладожские шхеры: прогулка на быстроходном катере
Путешествие по Ладоге - обязательный пункт для каждого, кто хочет ощутить её атмосферу. Пейзажи здесь волшебные, заметили их и кинематографисты
Начало: На причале в Сортавала
«С воды вы увидите, как живописна ладожская береговая линия»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
12 отзывов
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Погрузитесь в атмосферу Сортавалы на групповую экскурсию по Ладожским шхерам. Откройте для себя Валаам и Хонкасало с их уникальными видами и историей
Начало: На ул. Ленина
«Именно её называют «крышей Ладоги» за неповторимые панорамные виды на Ладожское озеро»
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
На катере - к маяку Хейнялуото
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
На катере - к маяку Хейнялуото
Отправиться небанальным маршрутом и исследовать одно из красивейших мест открытой Ладоги
Начало: Причал в деревне Ууксу
«По пути вы посетите остров с ладожскими нерпами, заедете на пляж с белым песочком»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от 13 000 за всё до 8 чел.
На катере - к ладожским Курилам
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
На катере - к ладожским Курилам: индивидуальная экскурсия
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию на катере к Ладожским Курилам. Вас ждут живописные острова, «пиратская» бухта и возможность увидеть ладожских нерп
Начало: У причала возле ресторана «Пийпун Пиха»
«По пути вы услышите о формировании Ладожских шхер, о путанице в названиях Курил, а также о флоре и фауне Северного Приладожья»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1335012 015 за всё до 4 чел.
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Путешествие на Хийденвуори откроет вам тайны Карелии, ее мифы и легенды. Насладитесь панорамами Ладожских шхер и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Хийденсельга
«А на смотровых площадках, где не бывает больших туристических групп, в тишине полюбуетесь круговой панорамой Ладожских шхер и бескрайних лесов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 2 940 за всё до 6 чел.
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
74 отзыва
2 в 1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
Перезагрузка и отдых - Ладожские шхеры и Валаам подарят вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой, узнайте местные легенды и ощутите умиротворение
Начало: В пос. Импилахти д. Кирконкюля
«Завораживающие Ладожские шхеры»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
48004 320 за человека
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Трансфер на Валаам + водная прогулка по Ладожским шхерам в мини-группе
Насладитесь живописными видами Ладоги и Валаама. Комфортный катер, свободное время на острове и незабываемая прогулка по шхерам
Начало: На базе отдыха «Белые мосты»
«13:00–15:00 — Дорога обратно с часовой прогулкой по Ладожским шхерам»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Ладожские шхеры и остров Валаам: экскурсия на катере
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
12 отзывов
Путешествие по Ладожским шхерам и острову Валаам на катере
Путешествие на катере по Ладожским шхерам и острову Валаам. Откройте для себя уникальную природу Карелии и ее духовные святыни
Начало: В поселке Импилахти, деревня Кирконкюля
«Уникальная природа Ладожских шхер»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 500 за человека
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
скидка
10%
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Валаам: путешествие в сердце Ладоги с гидом-краеведом
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове в мини-группе
Начало: На городском причале в Сортавале
«Пройдём рядом с финской военной базой и гидросамолетами, а также через заповедные ладожские шхеры, где скалы и водная гладь сливаются в единый неповторимый пейзаж»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
12 июня в 15:00
13 июня в 15:00
48004 320 за человека
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Исцеляющее путешествие «В поисках своего Сампо»
Побывать в заповедных местах, ощутить гармонизирующую силу природы и обрести внутренний баланс
Начало: В центре города
«Вы оцените панораму ладожских шхер и вдохновитесь масштабом этого чуда природы, которое нам подарил таящий ледник»
10 июня в 13:00
12 июня в 13:00
14 000 за всё до 4 чел.
На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Уникальная прогулка на катере по Ладожскому озеру из Сортавалы
Отдохните от городской суеты на индивидуальной экскурсии по заповедным островам Ладожского озера. Насладитесь видами карельских фьордов и свежим воздухом
Начало: Возле ресторана «Пийпун Пиха»
«Завернём в пучину Ладожских шхер и прокатимся сквозь живописные острова архипелага Хепосаари»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
9 340 за всё до 4 чел.
По Ладожским шхерам - на сапбордах
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Предлагаем необычный способ знакомства с Ладожскими шхерами - вечернюю экскурсию на сапбордах. Увидим необитаемые острова, финский маяк и карельские скалы
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
«Сапборд — это уникальный способ не просто посмотреть на Ладожское озеро, а близко познакомиться с ним, прочувствовать, ощутить его мощь»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
30002 100 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная прогулка на катере по Ладоге
Отправиться своей компанией в путешествие по озеру и послушать истории северного края
Начало: На причале в Сортавале
«Если позволит погода, можно будет искупаться в чистых ладожских водах и получить заряд энергии Севера»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
19 000 за всё до 5 чел.
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка к открытой Ладоге
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Начало: По договоренности
«По плану два больших перерыва — поднимемся на скалу с панорамным видом на Ладожские шхеры и устроим обед на острове на краю шхер»
16 июня в 07:00
19 июня в 07:00
8 900 за человека
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
9 отзывов
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Начало: На улице Ленина в Сортавале
«Здесь у вас будет 30 минут, чтобы подняться на гору Вихтимяки: я провожу вас и оставлю полюбоваться завораживающей панорамой Ладожских шхер»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
2 400 за человека
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
6.5 часов
7 отзывов
Большая сап-прогулка по Ладожским шхерам
Увлекательное исследование островов Северного Приладожья - в поисках ярких впечатлений и эмоций
Начало: по договорённости
29 июня в 11:00
1 сен в 11:00
6 800 за человека
По островам и шхерам Ладоги - на катере в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
5.5 часов
7 отзывов
Путешествие по островам Ладоги на катере: незабываемое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по островам Ладоги. Откройте для себя живописные шхеры, уникальную природу и возможность порыбачить в кругу друзей
Начало: В пос. Импилахти, деревня Кирконкюля
«Мы покажем вам и живописные острова, на которых вы высадитесь и прогуляетесь, и знаменитые ладожские шхеры»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Отправиться нетуристическим маршрутом и полюбоваться дикой природой Южной Карелии
Начало: На ул. Валаамская
«Также по пути мы будем замедляться в некоторых локациях, чтобы вы насладились природой — в особом месте вы вблизи понаблюдаете за ладожскими нерпами»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 5 чел.
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По Ладожским шхерам на маленькой лодке
Проплыть вдоль скалистых берегов в компании нерп и в единении с природой
Начало: В посёлке Импилахти
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Групповая прогулка на катере по Ладоге
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая прогулка на катере по Ладоге
40 км невероятной красоты, северных историй и удовольствия от путешествия по озёрной глади
Начало: На причале в Сортавале
«Мы встретимся у причала и отправимся в путешествие по Ладожскому озеру»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
Карелия Рериха - мастерская на Ладоге
Полюбоваться с лодки Ладожскими шхерами, высадиться на острова и подняться на скальные вершины
Начало: На берегу озера сразу на въезде в поселок Ламберг
«Наше путешествие начнётся с водной прогулки к уникальному месту на Ладожском Озере — острову Риеккалансаари и Культурному и Просветительскому Центру имени Н»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Провожаем день на сап-бордах в Ладожских шхерах
Начало: Д. Хийденсельга, ул. Садовая, д. 9/1 (магазин Диан...
«Что вас ожидает: Сап-борд — это уникальный способ не просто посмотреть на Ладожское озеро, но и близко познакомиться с ним»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
3 000 за человека
Прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
92 отзыва
Прогулка на катере по Ладожским шхерам: впечатляющие виды и исторические места
Погрузитесь в мир карельской природы и истории во время захватывающей прогулки на катере по Ладожским шхерам. Откройте для себя красоту и тайны этих мест
Начало: Ул. Ленина, д. 18
«Ладожские шхеры — заповедник с невероятно красивой карельской природой»
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
2 400 за человека
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало из Сортавалы на катере
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
286 отзывов
Групповая экскурсия на Валаам и Хонкасало с посещением Ладожских шхер
Вас ждет незабываемое путешествие по Ладожскому озеру с посещением островов Валаам и Хонкасало
Начало: Ленина, 18
«Что вас ожидает: Отправляемся на остров Валаам на катере, на обратном посмотрим национальный парк ладожские шхеры и прогуляемся по острову Хонкасало»
Расписание: Ежедневно начиная с 29 апреля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 800 за человека
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
65 отзывов
К Ладожским шхерам и острову Хонкасало на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный комплекс, являющийся воплощением первозданной красоты Карелии»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
2 300 за человека
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Валаам и Ладожские шхеры индивидуально на катере
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Что вас ожидает: Валаамский архипелаг — скопление 50 островов на Ладожском озере, расположенных настолько близко друг к другу, что они выглядят единым целым»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
24 000 за всё до 5 чел.
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
69 отзывов
Водная прогулка по Ладожским шхерам на арктической лодке
Начало: Д. Кирконкюля, 10
«Дух приключений и новых открытий в каждой секунде, в каждом брызге прохладной ладожской воды»
Расписание: Каждый день с мая по октябрь, в 9:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 800 за человека
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
🚤 На катере
Мини-группа
6 часов
108 отзывов
На катере к острову Валаам и Ладожским шхерам
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«На обратном пути посетим Национальный парк «Ладожские шхеры» с высадкой и прогулкой по острову Хонкасало — одной из визитных карточек Ладоги»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 600 за человека
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальный тур на катере к Ладожским шхерам и острову Хонкасало
Начало: Г. Сортавала, ул. Промышленная дом 44
«Ладожские шхеры — уникальный природный комплекс, являющийся воплощением первозданной красоты Карелии»
Расписание: См. расписание
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
🚶 Пешая
🚤 На катере
Групповая
6 часов
3 отзыва
О. Валаам, Ладожские Шхеры на катере
Начало: Ул. Ленина 18, Сортавала
«За 45 минут мы пройдем по просторам Ладожского озера к одному из островов архипелага Валаам»
Расписание: ежедневно 9:00 11:00 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даша
    6 июня 2024
    На катере по заповедным островам (из Сортавалы)
    Прогулка на комфортабельном катере подарила потрясающие виды на острова Карелии! Организатор- капитан Виталий очень оперативно и дружелюбно отвечает на сообщения, расписание
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    и выбор времени большой! Наш водитель Алексей, настоящий профессионал, хоть это и не формат экскурсии, но рассказывал нам о месте и отвечал на наши вопросы Главный плюс для меня - возможность взять с собой собачку! 😍 Мы с удовольствием проводили время на палубе, полазили по острову вместе Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение, то эта прогулка именно то, что вам нужно

  • В
    Варвара
    5 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Вчера ездили на Валаам с Сергеем. Очень понравилось, гид замечательный, вырос в этих местах, хорошо ориентируется и много знает. С отличным чувством юмора. Маршрут хороший, времени на все достаточно. Рекомендуем!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Сергей прекрасный человек и гид. Знающий свое дело и неравнодушный. Очень советую.
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже подпустила нас на них посмотреть на расстоянии в метр. Впечатления после экскурсии невероятные. Спасибо, что проводите такие незабываемые поездки ❤️
    Потрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых дажеПотрясающая вышла у нас прогулка вдоль ладожских шхер. Встретили около 15 нерп, пара из которых даже
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ладожские шхеры: на катере из центра Сортавалы
    Спасибо за незабываемые впечатления, все прошло замечательно. Отдельное спасибо отличному капитану и замечательному экскурсоводу Юрию.
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
    Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили шхеры, потом Валаам, а на обратной дороге увидели айсберги и нерп!!! Катер комфортный, не укачивает. Места красивейшие! Спасибо!
    Хочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетилиХочу поблагодарить ещё раз Сергея за прекрасную экскурсию! Сегодня была очень насыщенная программа: сначала мы посетили
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал историю Северного Приладожья. С
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    большой любовью к своему краю Ярослав построил экскурсию. Мы узнали очень много интересного и сами влюбились в Карелию. Большое спасибо, Ярослав! Если кто-то ещё не побывал у Ярослава на экскурсия, то мы очень советуем побывать. На следующий год обязательно посетил ещё экскурсии с Ярославом!

    Были на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещалБыли на экскурсии 03.06.2024 года. Очень понравился наш гид Ярослав. Очень интересно и позновательно Ярослав освещал
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор! Интересно, волшебно, сказочно. Удобная обувь обязательно. По горам вверх должно быть удобно подниматься. Вид сверху будет наградой!
    Чтобы окунуться в красоту природы Карелии не нужна толпа. Это именно такая экскурсия. Были с подругой вдвоем. Под впечатлением до сих пор!
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    28.05.2024 у нас была экскурсия по Ладожским шхерам с Ларисой и Олегом(капитан). Прошло всё замечательно! Пересматриваем фото и видео с
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    восторгом! Нашли тут по отзывам. Нас было 2 взрослых и 2 ребенка (9 л, 12 л). Стартовали от Импилахти деревня Кирконкюля. Лодочка/катер отличная! Есть крытое помещение если вдруг кому не комфортно на ветру! Очень рады что выбрали такую лодку не пойму как бы мы шли на экспедиционной полностью открытой надувной. Тут же удобные сидения, закрытая и крытая зоны, возможность сидеть на «носу» (могут поместится 3 человека). Лариса сразу начала рассказывать интересные факты про место, про промыслы, которые тут есть, про ладожское озеро, про историю названия, разные исторические периоды, которые коснулись этих мест. Олег тоже добавлял интересной информации! Очень классные приятные люди! У меня была мечта побывать в этих местах в туман рассветный но пришлось выбрать время 12:00 дня и каково было моё счастье попасть в абалденный кинематографичный туман-туманище после первой остановки на скале! Туман взялся из ниоткуда! Я сняла эту красоту невероятную! Скала удивительная! На ней разный мох, сосны, ландыши, рядом галичный пляж. Туман наоетел такой густой что шли на тихом ходу а потом он исчез также резко. Следующая остановка уже с пикником. Мы тоже взяли гостинцы доя пикника. Спасибо Ларисе за вкусные чаи и угощения! На этом острове мы увидели НЕРПУ которая грелась на солнце и следила за нами! Остров с вулканическими породами потрясающе! А мох как перина: ты наступаешь на него, а он пружинит! Далее были водопады. Шхеры супер. Проплыли по узким шхерам и по пошире. Скалы были то пологие то высоченные! С погодой повезло! Теплая одежда и не пригодилась (футболки+свитшоты=комфортно). Мы очень счастливы что побывали в этих местах! Спасибо ребятам!!! Трипстер, жаль что можно добавить только 10 фото ведь попыталась 32 сюда прикрепить))))

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
    Невозможно подобрать слова, что бы описать всю красоту природы Карелии. Большое спасибо хочу выразить организатору Юлии и капитану Александру. С
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    погодой нам повезло, по раннее скинутой геолокации без каких либо проблем добрались до места назначения, где нас ждал скоростной комфортабельный катер, после проведения инструктажа отправились в незабываемое путешествие по Ладожским шкерам. Посетили красивейшие места, увидели кормление форели на ферме, небольшой водопад и конечно же повезло увидеть обитателей Ладоги нерп. Побыли на едине с природой на одном из островов. На обратной дороге спустился туман с видемостью менее метра, но капитан мастерски доставил нас в целости и сохранности. Огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ладожское озеро»

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  3. Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
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  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
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  5. Остров Валаам
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Городище Паасо
  9. Мраморный каньон
  10. Гора Хийденвуори
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