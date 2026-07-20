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приходу всё было готово, вовремя начали поездку. Катер небольшой, но комфортный - самое то для семейного мини путешествия.

2) Экскурсия не перегружена информацией. Приятные короткие рассказы органично совмещены с медитативным погружением в окружающие красоты карельской природы. Водная прогулка перемежается высадками на красочные островки, где можно расслаблено посидеть, глядя на потрясающие пейзажи, а так же подняться на естественные смотровые площадки и прочувствовать величину и мощь скал сверху. Мне отдельно понравилось, что начало и конец прогулки проходит по руслу реки - немножко пройти путем старого торгового пути и представить, как сплавлялись здесь люди столетия назад.

3) Максим оставил о себе только положительные впечатления: приятный сдержанный человек, опытный капитан, интересный рассказчик.

Отдельное спасибо за внезапный подарок в виде отклонения от маршрута. Ребенок очень любит нерп, о чем эмоционально сообщил, а Максим подвёз нас к месту, где те иногда отдыхают. Да, это чистой воды случайность и везение, но нам удалось увидеть лежащих на камнях нерпочек с расстояния буквально нескольких метров. Сын до сих пор в восторге.



Очень рекомендую тем, кто любит в тишине погрузиться в созерцание и не боится физических нагрузок (на смотровые точки надо всё-таки подняться).