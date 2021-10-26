Экскурсии Сортавалы

Все экскурсии в Сортавале

Доступно 37 экскурсий 🚌 в Сортавале на 2021 год, 602 ⭐ отзыва, цены от 770₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Ладожские шхеры и необитаемый остров
4.8
17
2 200
за 1 чел.
Часто заказывают
Ладожские шхеры и необитаемый остров
Ладожские шхеры не зря сравнивают с норвежскими фьордами - вы сами убедитесь в том, насколько...
Ежедневно по расписанию
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
4.4
20
6ч 30м
4 350
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
Приглашаем вас отправиться в путешествие по Ладожским шхерам
Ежедневно по расписанию
Красота и предания Карелии
Индивидуальная экскурсия
4.9
65
2ч 30м
2000
1 600
за 1-6 чел.
Красота и предания Карелии
Почувствовать дух леса на мистической горе и полюбоваться Ладожским озером со смотровых площадок
Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски из Сортавалы
2 600
за 1 чел.
Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски из Сортавалы
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
4.9
131
2ч 30м
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Путешествие в мини-группе по заповедному озеру к скалистым островам Карелии
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
5ч 30м
1 300
за 1 чел.
Карельская классика: Рускеала и Сортавала
За один день вы посетите "горный парк Рускеала", пройдете по "Аллее сказок" и подвесным мостам над...
Вторник, четверг, суббота
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
4.9
114
2 600
за 1 чел.
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:30
Горный парк Рускеала и деревня викингов
4.5
8
1 690
за 1 чел.
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Вас ждет незабываемое однодневное путешествие по истории Карелии
Согласно расписанию в календаре
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Индивидуальная экскурсия
5
4
2 000
за 1 чел.
Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
Водно-походное приключение в поисках заповедной Карелии
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
2 600
за 1 чел.
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Единственный однодневный экспедиционный тур в Карелии, в котором вы доедете до 4-х известных...
Понедельник, среда, пятница, воскресенье
Cортавала и ее живописные окрестности
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 000
за 1-4 чел.
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
Индивидуальная экскурсия
4
1
790
за 1 чел.
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
Приглашаем вас совершить пешеходную экскурсию по историческому центру города Сортавала
Рускеала и водопады Южной Карелии
Индивидуальная экскурсия
4.7
18
14 000
за 1-12 чел.
Рускеала и водопады Южной Карелии
Посетить природные символы региона и увидеть больше, чем на стандартной экскурсии в горный парк
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
5
3
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Приглашаем вас на прогулку по живописным и суровым шхерам Южной Карелии
Экскурсия проходит ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сортавала — самый финский город России
Индивидуальная экскурсия
5
109
2ч 30м
2 370
за 1-10 чел.
Сортавала — самый финский город России
Прикоснуться к истории города, сменившего три имени, и насладиться природой Северного Приладожья
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале
Приглашаем вас отправиться на пешеходную экскурсию по Сортавале и познакомиться с главными...
Ежедневно
Пешком по Сортавале
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 500
за 1-10 чел.
Пешком по Сортавале
Увидеть памятники, которыми гордится город, узнать о его прошлом и насладиться карельскими пейзажами
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Сортавале и посещение музея Кронида Гоголева
Во время экскурсии по Сортавале вас ожидает знакомство с историей города и его лучшими памятниками...
Ежедневно
Прогулка на каяках по озерам Карелии
5
12
3 000
за 1 чел.
Прогулка на каяках по озерам Карелии
Влюбиться в первозданную природу озера Ристиярви и услышать карельские истории
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, во вторник и четверг в 09:00 и 11:00
Карельские пейзажи за 3 дня
8 450
за 1 чел.
Карельские пейзажи за 3 дня
Приглашаем вас в трехдневное путешествие по очаровательной Карелии! За три дня вы увидите одни из...
Согласно расписанию в календаре
Поездка в горный парк Рускеала
5
8
5ч 30м
1 300
за 1 чел.
Поездка в горный парк Рускеала
Увидеть знаменитый мраморный каньон, пройти над водопадами Ахвенкоски и познакомиться с Сортавалой
во вторник, четверг и субботу в 10:45
7 чудес Карелии за два дня
5 750
за 1 чел.
7 чудес Карелии за два дня
Согласно расписанию в календаре
Экскурсия по природному парку Кирьявалахти
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
4 000
за 1-10 чел.
Экскурсия по природному парку Кирьявалахти
Историко-экологическая прогулка по заливу Ладожского озера и жерлу древнего вулкана
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
14 000
за 1-4 чел.
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Одна из самых видовых экскурсий в Карелии
Согласно расписанию в календаре

Последние отзывы «Экскурсии Сортавалы»

  • Отзыв на: Красота и предания Карелии
    Д
    Денис
    26 октября 2021
    5
    Очень приятный Гид, Было очень интересно, красиво, сказочно!
  • Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Е
    Елена
    25 октября 2021
    5
    Ярославу, огромное спасибо за увлекательное путешествие. Влюбил в Карелию. Невероятное количество красивых мест и интересные рассказы.
  • Отзыв на: Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
    А
    Анастасия
    25 октября 2021
    5
    Огромный восторг! Спасибо Александру за такую возможность. Я давно хотела на сап-борд встать. И первый раз с такими видами 😍 это то, что мне нужно было. И несмотря на то, что листья уже опали, красота все равно нереальная. Ещё и с погодой повезло. Александр ещё и фотографии сделал мне классные на память)) и показал водопад на острове. Рассказал истории Карелии. Это было нечто волшебное. А бонусом ко всему: я вышла сухая😂 ни разу не упала, хоть и стояла первый раз. Прогулка на сап - это то, о чем я с восторгом рассказывала друзьям и родственникам))
  • Отзыв на: Прогулка по Ладожским шхерам на катере
    В
    Виталий
    24 октября 2021
    5
    Отлично прогулялись, Лариса и Олег много интересного рассказывают про шхеры. Во время одной из остановок нас ждал сюрприз - горячий чай с печеньем. То, что надо в осеннюю погоду!
  • Отзыв на: Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
    В
    Виталий
    23 октября 2021
    5
    23.10 ездили на экскурсию со Светланой. Всё очень понравилось. Маршрут отлично выстроен: есть активное движение в гору, есть моменты для отдыха и созерцания, есть время для перекуса. За один день успели увидеть немало красот Приладожья, а один момент стал приятным сюрпризом)). Очень рекомендую экскурсию всем. Светлана умеет подобрать активности для любого возраста, скучно точно не будет!
  • Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    А
    Алексей
    17 октября 2021
    5
    Благодарим нашего замечательного гида Ярослава за увлекательную поездку по Карелии! Своей главной задачей Ярослав, по его словам, ставил поразить нас, и оставить только благоприятное впечатление от этого края. И ему это удалось! Мы целый день восхищались прекрасными видами Ладоги, водопадов и невероятных красот Карелии! Желание посетить этот край еще, и еще, накрепко засело в наших сердцах. А увлекательный рассказа Ярослава оставил и в головах тоже кое-что ценное))))) Поездка иногда граничила с экстремальной, но у Ярослава в запасе всегда есть тропинки для более спокойных туристов, так что наша мама, которая находится уже в очень уважаемом возрасте, с легкостью смогла разделить с нами все эти впечатления. А сон после такой прогулки просто младенческий. Однозначно рекомендуем!
  • Отзыв на: Нетуристическое Приладожье: красота первозданности
    В
    Вера
    17 октября 2021
    5
    Очень благодарны Светлане за великолепную экскурсию! Она с такой любовью рассказывает, что невозможно не влюбиться в эти красивые места! Мы много фотографировали. Очень красивые осенние виды. Особенно нравиться пересматривать видео: движение поезда XIX в., которое мы снимали с горы Паасонвуори! Это сказка! Светлана, огромное Вам спасибо!
  • Отзыв на: Поездка в горный парк Рускеала
    М
    Мария
    17 октября 2021
    5
    Нам очень понравилась поездка. Было увлекательно и интересно. Гид Ярослав, показал нам дополнительные красивые места. Рекомендую к посещению данную экскурсию!
  • Отзыв на: Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви
    Н
    Надежда
    15 октября 2021
    5
    Я впервые открыла для себя катание на sub борде. Несмотря на осеннюю погоду и то, что купальный сезон уже закрыт, есть возможность посмотреть на красоту Карелии, Ладонежские шхеры будучи в воде. Не торопясь, в спокойном и удобном для себя темпе насладиться дарами природы. Спасибо за такую возможность, новый опыт. У меня не все получилось с первого раза, но это никак не испортило мои впечатления, радость и восторг, адреналин, бурлящий в крови, чувства удовлетворения и спокойствия, целый коктейль эмоций меньше не стал. ‌Со мной был иструктр Александр, который рассказал мне о sub борде, что и как нужно делать, поправлял и помогал на протяжении всего водного путешествия. Когда у меня появится возможность поплавать на sub борде, я это сделаю. Так что смелее, ребята, которые ещё не знакомы с таким видом отдыха, а те кто знаком, ловите момент, так как погода на Ладоге не всегда благосклонна.
  • Е
    Евгения
    12 октября 2021
    5
    Были на экскурсии с мужем. Всё хорошо организовано - бронирование, координаты места и как до него добраться, вовремя начали. Понравился гид, он же - капитан Алексей. Провел инструктаж перед посадкой в лодку, рассказывал о природе и местных особенностях, видно профессионала своего дела и человека, который душой болеет за местную природу. Увидели шхеры, немного зашли в открытую Ладогу, причалили к острову. Всем рекомендую!
🇷🇺