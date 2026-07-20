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Экскурсии в Сортавале

Найдено 221 экскурсия в Сортавале, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
На катере
6 часов
592 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной прогулке в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
5500 ₽ за человека
История Сортавалы: факты и легенды
Пешая
1.5 часа
421 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
История Сортавалы: факты и легенды
Познакомиться с удивительной историей и архитектурой столицы Северного Приладожья
Начало: На площади Кирова
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 3650 ₽ за всё до 7 чел.
Сортавала через призму национального карельского костюма
Пешая
2 часа
409 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала через призму национального карельского костюма
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Здание Ратуши
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
от 3750 ₽ за всё до 4 чел.
С любовью, Сортавала
Пешая
2 часа
145 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
С любовью, Сортавала
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Сегодня в 17:00
11 авг в 10:30
1000 ₽ за человека
Сортавала - город трёх государств
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сортавала - город трёх государств
Познакомиться с удивительной историей и архитектурой столицы Приладожья
Начало: На площади Вяйнемяйнена
12 авг в 08:00
13 авг в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
В Приладожье! Край удивительной красоты
На машине
7 часов
101 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
В Приладожье! Край удивительной красоты
Древнее городище, неизбитые ракурсы Ладожского озера и месторождение гранатов
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере
6 часов
111 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру, посетите Валаам и насладитесь видами шхер. Откройте для себя красоту Карелии с воды
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
На катере
2.5 часа
484 отзыва
Групповая
до 24 чел.
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Погрузитесь в атмосферу Карелии на катере, наслаждаясь видами Ладожских шхер и уникальной природой, создающей незабываемые впечатления
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Поездка в горный парк Рускеала
На автобусе
9 часов
296 отзывов
Групповая
Поездка в горный парк Рускеала
Увидеть знаменитый мраморный каньон, пройти над водопадами Ахинкоски и познакомиться с Сортавалой
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 авг в 08:30
15 авг в 08:30
4000 ₽ за человека
По Ладожским шхерам - на морских каяках! (мини-группа)
Сплавы и рафтинг
Прогулки на каяках
3 часа
129 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
По Ладожским шхерам - на морских каяках! (мини-группа)
Осмотреть природные достопримечательности Ладоги с необычного ракурса
Начало: На берегу Ладожских шхер недалеко от острова Хавус
Расписание: ежедневно в 07:00, 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
2700 ₽ за человека
Ладожские шхеры из Сортавалы: групповая прогулка на катере
На катере
2 часа
135 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Ладожские шхеры из Сортавалы: групповая прогулка на катере
Насладитесь захватывающей прогулкой по Ладожским шхерам. Вас ждут уникальные виды, гранитные берега и панорамные площадки на островах
Начало: На набережной Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за человека
По Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
На лодке
Сплавы и рафтинг
2.5 часа
791 отзыв
Групповая
до 18 чел.
По Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам. Проплывите мимо скал и водопадов, высадитесь на остров и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Узнайте историю Сортавалы, города на берегу Ляппяярви, который менял своё название трижды. Архивные фото помогут окунуться в его прошлое
Начало: На улице Ленина
17 авг в 13:30
18 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Пешая
2.5 часа
103 отзыва
Индивидуальная
Лучший выбор
Карелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Почувствовать дух леса на мистической горе и полюбоваться Ладожским озером со смотровых площадок
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
от 3999 ₽ за человека
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Сплавы и рафтинг
SUP-прогулки
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Насладиться природой Севера во время незабываемой водной прогулки по вечерней Ладоге
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
12 авг в 19:00
13 авг в 19:00
от 3200 ₽ за человека
Путешествие в сердце Ладожских шхер
На катере
Сплавы и рафтинг
2 часа
30 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Путешествие в сердце Ладожских шхер
Погрузитесь в мир Ладожских шхер: скалистые острова, уникальная природа и увлекательные истории ждут вас в этом водном приключении
Начало: На ул. Валаамская
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Сортавала - финское наследие: квест-экскурсия без гида 6+
Пешая
1 час
10 отзывов
Аудиогид
Сортавала - финское наследие: квест-экскурсия без гида 6+
Совершить интерактивное путешествие по кварталу исторической застройки
Начало: На Карельской ул
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 1600 ₽ за всё до 7 чел.
Ладожские шхеры, остров Кивисаари и гора Айно
На катере
2 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 11 чел.
Ладожские шхеры, остров Кивисаари и гора Айно
Водная прогулка из Сортавалы в каменное царство ледниковых островов
Начало: На набережной Ладожской флотилии
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
На лодке
Сплавы и рафтинг
3 часа
105 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Откройте для себя величие Ладоги на лодке, исследуя шхеры и загадочную пещеру. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В посёлке Импилахти
Завтра в 10:00
11 авг в 15:00
2500 ₽ за человека
Лучшие места Карелии за 1 день
На машине
7 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Лучшие места Карелии за 1 день
Изучить древнее городище, заглянуть в царство мрамора и узнать, где снимали «А зори здесь тихие»
Начало: У фонтана в Сортавале
11 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая прогулка на катере по Ладоге
На катере
Сплавы и рафтинг
2 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая прогулка на катере по Ладоге
Насладитесь незабываемой прогулкой по Ладожскому озеру. Откройте для себя исторические и природные достопримечательности в компании опытного гида
Начало: На причале в Сортавала
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
На автобусе
7.5 часов
767 отзывов
Групповая
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
4000 ₽ за человека
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
На катере
5.5 часов
199 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Из Сортавалы - по следам викингов и добытчиков мрамора
На машине
6 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сортавалы - по следам викингов и добытчиков мрамора
Взглянуть на популярные карельские места с новой стороны
11 авг в 17:00
22 авг в 10:00
от 13 700 ₽ за всё до 4 чел.
Валаам: путешествие в сердце Ладоги на катере
На катере
6 часов
242 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Валаам: путешествие в сердце Ладоги на катере
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове
Начало: Наб. Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за человека
На катере по заповедным Ладожским шхерам (из Сортавалы)
На катере
Сплавы и рафтинг
2 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На катере по заповедным Ладожским шхерам (из Сортавалы)
Отдохните от городской суеты на катере, наслаждаясь видами карельских фьордов и скалистых островов. Зарядитесь энергией Ладожского озера
Начало: На центральной городской пристани
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 17 900 ₽ за всё до 7 чел.
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
3.5 часа
77 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Добраться до труднодоступных красот Карелии и отдохнуть у озера в мини-группе
Начало: В деревне Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
10 авг в 13:00
4000 ₽ за человека
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
На катере
6 часов
140 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Наполниться чистотой и целительной силой карельского края
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за человека
Удивительная и живописная Сортавала
Пешая
1.5 часа
94 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительная и живописная Сортавала
Погрузитесь в атмосферу Сортавала, исследуя финское наследие и эпос Калевала. Насладитесь видами с горы Кухавуори и откройте для себя историю города
Начало: Набережная Сортавала
Завтра в 16:00
10 авг в 15:00
от 3550 ₽ за всё до 5 чел.
Валаам+Ладожские шхеры на катере из Сортавалы
На катере
6 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 11 чел.
Валаам+Ладожские шхеры на катере из Сортавалы
Полюбоваться знаменитыми достопримечательностями и природой Карелии
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека

Что посмотреть в Сортавале на экскурсиях?

В Сортавале и ее окрестностях множество красивых мест, в которых можно побывать как самостоятельно, так и с экскурсоводом. Существует много интересных авторских экскурсий по городу и экскурсионных туров по окрестностям Сортавалы, забронировать которые можно на нашем сайте. На них вы увидите памятники архитектуры, удивительные природные ландшафты, горы, водопады, реки. Сортавалу называют энциклопедией финской архитектуры, но туристы приезжают сюда не только оценить стиль финского романтизма, но и за невероятной северной природой

Местные экскурсоводы

В Сортавале и ее окрестностях множество интересных мест, которые можно посетить самостоятельно. Но особый интерес представляют прогулки с опытным экскурсоводом, который поможет окунуться в культуру и историю настоящей Карелии, расскажет о племенах, которые проживали тут в незапамятные времена, поможет выбрать маршрут по окрестностям, подходящий именно вам. На нашем сайте вы можете найти экскурсии на любой вкус и любую физическую подготовку

Последние отзывы на экскурсии

С
В краю, где пели руны: экскурсия с фольклористом и музыкологом
Дата посещения: 19 июл 2026
Маргарита прекрасна! Мы как-то сразу попали с ней в одну волну и два часа гуляли по городу как со старым другом. Очень приятное впечатление от экскурсии. Огромное спасибо!!!!
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Г
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Дата посещения: 19 июл 2026
Экскурсия была очень познавательная, экскурсовод хороший, очень интересно рассказывала
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И
Сортавала - с карелкой
Дата посещения: 22 мая 2026
Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
Мы погрузились в историю города, у знали много нового, прошли по самому интересному маршруту.
Светлана
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встретила нас в национальном костюме, профессионал своего дела, влюбленный в родной край.
Несмотря на дождь, наша прогулка была очень захватывающей и интересной Спасло большое!
Приедем еще!
От души рекомендуем нашего прекрасного гида - Светлану

Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
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А
По Ладожским шхерам - на морских каяках! (мини-группа)
Дата посещения: 1 июл 2026
Отличная прогулка-экскурсия, для первого раза, 3 часа более чем достаточно, чтоб понять и прочувствовать. Екатерина здорово владеет веслом, рассказала интересные факты и показала красивые места.
Отличная прогулка-экскурсия, для первого раза, 3 часа более чем достаточно, чтоб понять и прочувствовать. Екатерина здорово
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Г
Валаам, Ладожские шхеры и остров Хонкасало: водная прогулка
Дата посещения: 30 июн 2026
Всё прошло супер, капитан Никита с судном приехал вовремя, во время поездки успевал нам проводить экскурс по проезжающюм знаковым местам,
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до Валаамского острова мы ехали около часа( возможно чуть меньше), на самом острове в нашем распоряжении было 3 часа), лично для нас этого времени хватило, так как мы были с ребёнком и не рассчитывали, что успеем посетить много мест, далее как и указано в экскурсии мы доехали до ладожских шхер, там нам вполне хватило отведенного времени 40 минут, всё успели посмотреть, места живописные, шикарные, всем советуем посетить 👍

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Е
По Ладожским шхерам - на сапбордах
Дата посещения: 25 июн 2026
Наталья большое спасибо за интересную экскурсию. Дети получили только положительные эмоции.
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Н
Карелия глазами карела
Дата посещения: 5 июн 2026
Нам очень понравилось.
Экскурсия динамичная и очень насыщенная информацией. Множество красивых и интересных локаций, которые тщательно подобраны соответственно хорошо структурированному рассказу.
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Видна вдумчивая и кропотливая работа с источниками, последовательное выстраивание фактов и превращение их в увлекательное повествование, благодаря личной вовлечённости экскурсовода Сергея, как местного жителя. Если вас интересуют не только сухие исторические изложения в масштабах экономических и политических изменений на государственном уровне, но и эмоциональное погружение в восприятие обывателей тех лет, знакомство с реальным влиянием исторических событий на коренное население, то это путешествие для вас.
Сергей удивительным образом собрал в одной экскурсии и описания архитектуры, и знакомство с природой и ландшафтом, и объяснения этнических различий народов, и историю местной кухни... Все переходы между темами логичные и плавные, нет ощущения перегруженности информацией - всё складывается в последовательный, понятный и интересный рассказ.
Из советов будущим экскурсантам: выбирайте удобную закрытую обувь - местами вас ожидают подъемы и спуски как по ступеням так и по "диким тропам". Экскурсию лучше брать первой за день, пока вы свежие и бодрые.
Сам Сергей оставил о себе только положительные впечатления: приятный в общении, энергичный человек с "горящими любовью глазами к своему делу и дому". Огромное спасибо за познавательное и увлекательное приключение!

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Е
Сортавала через призму национального карельского костюма
Дата посещения: 7 июн 2026
Экскурсия замечательная. Так сложилось, что у других экскурсантов изменились планы, мы были вдвоём, и Людмила провела двухчасовую насыщенную экскурсию для
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нас двоих. Нам очень понравилась небанальная подача, много интересных фактов, загадок, внимание к деталям, приятная речь, обаяние и интеллигентность нашего замечательного экскурсовода. Чувствуется, что человек искренне любит свой край, его историю и культуру. Это не сухое изложение фактов из интернета, а авторская, творческая подача. Ну и костюм заслуживает отдельного внимания. В нём каждая деталь имеет значение. Костюм изготовлен вручную и является очень интересным дополнением к экскурсии, которая будет интересна и взрослым, и детям.

Экскурсия замечательная. Так сложилось, что у других экскурсантов изменились планы, мы были вдвоём, и Людмила провела
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Н
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дата посещения: 5 июн 2026
Нам очень понравилось.
Нас было трое экскурсантов: двое взрослых и ребенок 12 лет (мальчик).
1) Организация. Легко нашли место начала. К нашему
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приходу всё было готово, вовремя начали поездку. Катер небольшой, но комфортный - самое то для семейного мини путешествия.
2) Экскурсия не перегружена информацией. Приятные короткие рассказы органично совмещены с медитативным погружением в окружающие красоты карельской природы. Водная прогулка перемежается высадками на красочные островки, где можно расслаблено посидеть, глядя на потрясающие пейзажи, а так же подняться на естественные смотровые площадки и прочувствовать величину и мощь скал сверху. Мне отдельно понравилось, что начало и конец прогулки проходит по руслу реки - немножко пройти путем старого торгового пути и представить, как сплавлялись здесь люди столетия назад.
3) Максим оставил о себе только положительные впечатления: приятный сдержанный человек, опытный капитан, интересный рассказчик.
Отдельное спасибо за внезапный подарок в виде отклонения от маршрута. Ребенок очень любит нерп, о чем эмоционально сообщил, а Максим подвёз нас к месту, где те иногда отдыхают. Да, это чистой воды случайность и везение, но нам удалось увидеть лежащих на камнях нерпочек с расстояния буквально нескольких метров. Сын до сих пор в восторге.

Очень рекомендую тем, кто любит в тишине погрузиться в созерцание и не боится физических нагрузок (на смотровые точки надо всё-таки подняться).

Нам очень понравилось.
Нам очень понравилось.
Нам очень понравилось.
Нам очень понравилось.
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Т
Сортавала через призму национального карельского костюма
Дата посещения: 27 мая 2026
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила экскурсию, хотя я и была в единственном числе. По завершению Людмила посоветовала, что ещё интересного можно посмотреть в Сортавале.
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила
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Всего 12528 отзывов в Сортавале

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале

Самые популярные экскурсии в Сортавале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам;
  2. История Сортавалы: факты и легенды;
  3. Сортавала через призму национального карельского костюма;
  4. С любовью, Сортавала;
  5. Сортавала - город трёх государств.
Что посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ладожское озеро;
  2. Ладожские шхеры;
  3. Остров Валаам;
  4. Остров Хонкасало;
  5. Дача Винтера;
  6. Гора Хийденвуори;
  7. Хийденсельга;
  8. Рускеала;
  9. Остров Койонсаари;
  10. Сортавальская ратуша.
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2026
Сейчас в Сортавале можно забронировать 221 экскурсию от 500 до 55 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 12528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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