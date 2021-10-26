Отзыв на: Красота и предания Карелии Д Денис 5 Очень приятный Гид, Было очень интересно, красиво, сказочно!

Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Е Елена 5 Ярославу, огромное спасибо за увлекательное путешествие. Влюбил в Карелию. Невероятное количество красивых мест и интересные рассказы.

Отзыв на: Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви А Анастасия 5 Огромный восторг! Спасибо Александру за такую возможность. Я давно хотела на сап-борд встать. И первый раз с такими видами 😍 это то, что мне нужно было. И несмотря на то, что листья уже опали, красота все равно нереальная. Ещё и с погодой повезло. Александр ещё и фотографии сделал мне классные на память)) и показал водопад на острове. Рассказал истории Карелии. Это было нечто волшебное. А бонусом ко всему: я вышла сухая😂 ни разу не упала, хоть и стояла первый раз. Прогулка на сап - это то, о чем я с восторгом рассказывала друзьям и родственникам))

Отзыв на: Прогулка по Ладожским шхерам на катере В Виталий 5 Отлично прогулялись, Лариса и Олег много интересного рассказывают про шхеры. Во время одной из остановок нас ждал сюрприз - горячий чай с печеньем. То, что надо в осеннюю погоду!

Отзыв на: Нетуристическое Приладожье: красота первозданности В Виталий 5 23.10 ездили на экскурсию со Светланой. Всё очень понравилось. Маршрут отлично выстроен: есть активное движение в гору, есть моменты для отдыха и созерцания, есть время для перекуса. За один день успели увидеть немало красот Приладожья, а один момент стал приятным сюрпризом)). Очень рекомендую экскурсию всем. Светлана умеет подобрать активности для любого возраста, скучно точно не будет!

Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день А Алексей 5 Благодарим нашего замечательного гида Ярослава за увлекательную поездку по Карелии! Своей главной задачей Ярослав, по его словам, ставил поразить нас, и оставить только благоприятное впечатление от этого края. И ему это удалось! Мы целый день восхищались прекрасными видами Ладоги, водопадов и невероятных красот Карелии! Желание посетить этот край еще, и еще, накрепко засело в наших сердцах. А увлекательный рассказа Ярослава оставил и в головах тоже кое-что ценное))))) Поездка иногда граничила с экстремальной, но у Ярослава в запасе всегда есть тропинки для более спокойных туристов, так что наша мама, которая находится уже в очень уважаемом возрасте, с легкостью смогла разделить с нами все эти впечатления. А сон после такой прогулки просто младенческий. Однозначно рекомендуем!

Отзыв на: Нетуристическое Приладожье: красота первозданности В Вера 5 Очень благодарны Светлане за великолепную экскурсию! Она с такой любовью рассказывает, что невозможно не влюбиться в эти красивые места! Мы много фотографировали. Очень красивые осенние виды. Особенно нравиться пересматривать видео: движение поезда XIX в., которое мы снимали с горы Паасонвуори! Это сказка! Светлана, огромное Вам спасибо!

Отзыв на: Поездка в горный парк Рускеала М Мария 5 Нам очень понравилась поездка. Было увлекательно и интересно. Гид Ярослав, показал нам дополнительные красивые места. Рекомендую к посещению данную экскурсию!

Отзыв на: Осенняя прогулка на SUP-борде по озеру Ристиярви Н Надежда 5 Я впервые открыла для себя катание на sub борде. Несмотря на осеннюю погоду и то, что купальный сезон уже закрыт, есть возможность посмотреть на красоту Карелии, Ладонежские шхеры будучи в воде. Не торопясь, в спокойном и удобном для себя темпе насладиться дарами природы. Спасибо за такую возможность, новый опыт. У меня не все получилось с первого раза, но это никак не испортило мои впечатления, радость и восторг, адреналин, бурлящий в крови, чувства удовлетворения и спокойствия, целый коктейль эмоций меньше не стал. ‌Со мной был иструктр Александр, который рассказал мне о sub борде, что и как нужно делать, поправлял и помогал на протяжении всего водного путешествия. Когда у меня появится возможность поплавать на sub борде, я это сделаю. Так что смелее, ребята, которые ещё не знакомы с таким видом отдыха, а те кто знаком, ловите момент, так как погода на Ладоге не всегда благосклонна.