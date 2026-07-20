Мини-группа
до 11 чел.
По Ладожскому озеру - к Валааму и шхерам
Исследовать святые места острова и насладиться нетронутой природой на водной прогулке в мини-группе
Начало: От ул. Валаамской
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
История Сортавалы: факты и легенды
Познакомиться с удивительной историей и архитектурой столицы Северного Приладожья
Начало: На площади Кирова
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 3650 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сортавала через призму национального карельского костюма
Погрузитесь в историю Сортавалы от первых поселений до современности. Узнайте о значимых зданиях, сердобольском граните и жизни местных жителей
Начало: Здание Ратуши
Сегодня в 13:00
Завтра в 17:00
от 3750 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
С любовью, Сортавала
Откройте для себя сердце Сортавалы в компании страстного гида. Исторические здания, уникальные традиции и живописные уголки ждут вас
Начало: На площади Кирова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 и 13:30
Сегодня в 17:00
11 авг в 10:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сортавала - город трёх государств
Познакомиться с удивительной историей и архитектурой столицы Приладожья
Начало: На площади Вяйнемяйнена
12 авг в 08:00
13 авг в 15:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВ Приладожье! Край удивительной красоты
Древнее городище, неизбитые ракурсы Ладожского озера и месторождение гранатов
Начало: Сортавальский или Питкярантский район
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 22 чел.
Валаам и Ладожские шхеры: прогулка на катере в мини-группе
На катере вы отправитесь в путешествие по Ладожскому озеру, посетите Валаам и насладитесь видами шхер. Откройте для себя красоту Карелии с воды
Начало: У причала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 24 чел.
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Погрузитесь в атмосферу Карелии на катере, наслаждаясь видами Ладожских шхер и уникальной природой, создающей незабываемые впечатления
Начало: В деревне Кирконкюля, недалеко от пос. Импилахти 6...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Групповая
Поездка в горный парк Рускеала
Увидеть знаменитый мраморный каньон, пройти над водопадами Ахинкоски и познакомиться с Сортавалой
Начало: В центре Сортавалы
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 авг в 08:30
15 авг в 08:30
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
По Ладожским шхерам - на морских каяках! (мини-группа)
Осмотреть природные достопримечательности Ладоги с необычного ракурса
Начало: На берегу Ладожских шхер недалеко от острова Хавус
Расписание: ежедневно в 07:00, 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
2700 ₽ за человека
Групповая
до 22 чел.
Ладожские шхеры из Сортавалы: групповая прогулка на катере
Насладитесь захватывающей прогулкой по Ладожским шхерам. Вас ждут уникальные виды, гранитные берега и панорамные площадки на островах
Начало: На набережной Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
По Ладожским шхерам на экспедиционной лодке
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Ладожским шхерам. Проплывите мимо скал и водопадов, высадитесь на остров и сделайте уникальные фото
Начало: В деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Узнайте историю Сортавалы, города на берегу Ляппяярви, который менял своё название трижды. Архивные фото помогут окунуться в его прошлое
Начало: На улице Ленина
17 авг в 13:30
18 авг в 14:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Лучший выборКарелия - сказочное умиротворение и безмыслие
Почувствовать дух леса на мистической горе и полюбоваться Ладожским озером со смотровых площадок
Начало: В деревне Хийденсельга
Сегодня в 10:30
Завтра в 15:00
от 3999 ₽ за человека
Индивидуальная
Лучший выборПо Ладожским шхерам - на сапбордах
Насладиться природой Севера во время незабываемой водной прогулки по вечерней Ладоге
Начало: В деревне Хийденсельга (Питкярантский район, 30 км...
12 авг в 19:00
13 авг в 19:00
от 3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Путешествие в сердце Ладожских шхер
Погрузитесь в мир Ладожских шхер: скалистые острова, уникальная природа и увлекательные истории ждут вас в этом водном приключении
Начало: На ул. Валаамская
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Аудиогид
Сортавала - финское наследие: квест-экскурсия без гида 6+
Совершить интерактивное путешествие по кварталу исторической застройки
Начало: На Карельской ул
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 1600 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Ладожские шхеры, остров Кивисаари и гора Айно
Водная прогулка из Сортавалы в каменное царство ледниковых островов
Начало: На набережной Ладожской флотилии
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Ладожские шхеры, залив Сумерианлахти и пещера: прогулка на лодке
Откройте для себя величие Ладоги на лодке, исследуя шхеры и загадочную пещеру. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В посёлке Импилахти
Завтра в 10:00
11 авг в 15:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЛучшие места Карелии за 1 день
Изучить древнее городище, заглянуть в царство мрамора и узнать, где снимали «А зори здесь тихие»
Начало: У фонтана в Сортавале
11 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая прогулка на катере по Ладоге
Насладитесь незабываемой прогулкой по Ладожскому озеру. Откройте для себя исторические и природные достопримечательности в компании опытного гида
Начало: На причале в Сортавала
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
3000 ₽ за человека
Групповая
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
Начало: Ул. Ленина
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Водная прогулка на остров Валаам и Ладожские шхеры
Отправляйтесь на водную прогулку из Сортавала на остров Валаам и Ладожские шхеры. Полюбуйтесь карельскими фьордами и насладитесь свободным временем на Валааме
Начало: На улице Ленина в городе Сортавала
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сортавалы - по следам викингов и добытчиков мрамора
Взглянуть на популярные карельские места с новой стороны
11 авг в 17:00
22 авг в 10:00
от 13 700 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Валаам: путешествие в сердце Ладоги на катере
Увидеть заповедные Ладожские шхеры и побывать на святом острове
Начало: Наб. Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
На катере по заповедным Ладожским шхерам (из Сортавалы)
Отдохните от городской суеты на катере, наслаждаясь видами карельских фьордов и скалистых островов. Зарядитесь энергией Ладожского озера
Начало: На центральной городской пристани
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от 17 900 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Загадки Приладожья: путешествие на вездеходе к мысу Импиниеми
Добраться до труднодоступных красот Карелии и отдохнуть у озера в мини-группе
Начало: В деревне Кирконкюля
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
10 авг в 13:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на катере: Валаам, Ладожские шхеры, Хонкасало
Наполниться чистотой и целительной силой карельского края
Начало: Г. Сортавала, наб. Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительная и живописная Сортавала
Погрузитесь в атмосферу Сортавала, исследуя финское наследие и эпос Калевала. Насладитесь видами с горы Кухавуори и откройте для себя историю города
Начало: Набережная Сортавала
Завтра в 16:00
10 авг в 15:00
от 3550 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Валаам+Ладожские шхеры на катере из Сортавалы
Полюбоваться знаменитыми достопримечательностями и природой Карелии
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за человека
В Сортавале и ее окрестностях множество красивых мест, в которых можно побывать как самостоятельно, так и с экскурсоводом. Существует много интересных авторских экскурсий по городу и экскурсионных туров по окрестностям Сортавалы, забронировать которые можно на нашем сайте. На них вы увидите памятники архитектуры, удивительные природные ландшафты, горы, водопады, реки. Сортавалу называют энциклопедией финской архитектуры, но туристы приезжают сюда не только оценить стиль финского романтизма, но и за невероятной северной природой
В Сортавале и ее окрестностях множество интересных мест, которые можно посетить самостоятельно. Но особый интерес представляют прогулки с опытным экскурсоводом, который поможет окунуться в культуру и историю настоящей Карелии, расскажет о племенах, которые проживали тут в незапамятные времена, поможет выбрать маршрут по окрестностям, подходящий именно вам. На нашем сайте вы можете найти экскурсии на любой вкус и любую физическую подготовку
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 19 июл 2026
Маргарита прекрасна! Мы как-то сразу попали с ней в одну волну и два часа гуляли по городу как со старым другом. Очень приятное впечатление от экскурсии. Огромное спасибо!!!!
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Г
Дата посещения: 19 июл 2026
Экскурсия была очень познавательная, экскурсовод хороший, очень интересно рассказывала
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И
Дата посещения: 22 мая 2026
Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
Мы погрузились в историю города, у знали много нового, прошли по самому интересному маршруту.
Светлана
Мы погрузились в историю города, у знали много нового, прошли по самому интересному маршруту.
Светлана
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А
Дата посещения: 1 июл 2026
Отличная прогулка-экскурсия, для первого раза, 3 часа более чем достаточно, чтоб понять и прочувствовать. Екатерина здорово владеет веслом, рассказала интересные факты и показала красивые места.
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Г
Дата посещения: 30 июн 2026
Всё прошло супер, капитан Никита с судном приехал вовремя, во время поездки успевал нам проводить экскурс по проезжающюм знаковым местам,
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Е
Дата посещения: 25 июн 2026
Наталья большое спасибо за интересную экскурсию. Дети получили только положительные эмоции.
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Н
Дата посещения: 5 июн 2026
Нам очень понравилось.
Экскурсия динамичная и очень насыщенная информацией. Множество красивых и интересных локаций, которые тщательно подобраны соответственно хорошо структурированному рассказу.
Экскурсия динамичная и очень насыщенная информацией. Множество красивых и интересных локаций, которые тщательно подобраны соответственно хорошо структурированному рассказу.
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Е
Дата посещения: 7 июн 2026
Экскурсия замечательная. Так сложилось, что у других экскурсантов изменились планы, мы были вдвоём, и Людмила провела двухчасовую насыщенную экскурсию для
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Н
Дата посещения: 5 июн 2026
Нам очень понравилось.
Нас было трое экскурсантов: двое взрослых и ребенок 12 лет (мальчик).
1) Организация. Легко нашли место начала. К нашему
Нас было трое экскурсантов: двое взрослых и ребенок 12 лет (мальчик).
1) Организация. Легко нашли место начала. К нашему
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Т
Дата посещения: 27 мая 2026
Несмотря на прохладную погоду и дождь экскурсия прошла замечательно! Было очень интересно. Спасибо, что Людмила подтвердила экскурсию, хотя я и была в единственном числе. По завершению Людмила посоветовала, что ещё интересного можно посмотреть в Сортавале.
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Всего 12528 отзывов в Сортавале
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Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале
Самые популярные экскурсии в Сортавале
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Что посмотреть в Сортавале
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Сколько стоит экскурсия по Сортавале в августе 2026
Сейчас в Сортавале можно забронировать 221 экскурсию от 500 до 55 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 12528 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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