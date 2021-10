Н Надежда 5

Я впервые открыла для себя катание на sub борде. Несмотря на осеннюю погоду и то, что купальный сезон уже закрыт, есть возможность посмотреть на красоту Карелии, Ладонежские шхеры будучи в воде. Не торопясь, в спокойном и удобном для себя темпе насладиться дарами природы. Спасибо за такую возможность, новый опыт. У меня не все получилось с первого раза, но это никак не испортило мои впечатления, радость и восторг, адреналин, бурлящий в крови, чувства удовлетворения и спокойствия, целый коктейль эмоций меньше не стал. ‌Со мной был иструктр Александр, который рассказал мне о sub борде, что и как нужно делать, поправлял и помогал на протяжении всего водного путешествия. Когда у меня появится возможность поплавать на sub борде, я это сделаю. Так что смелее, ребята, которые ещё не знакомы с таким видом отдыха, а те кто знаком, ловите момент, так как погода на Ладоге не всегда благосклонна.