Тур поможет не только путешественникам, которые хотят познакомиться с Карелией впервые, но и тем, кто готов увидеть её с другой стороны.
Наш маршрут построен так, что в течение дня мы будем посещать в удобном нам ритме интересные локации, а вечером наслаждаться спокойствием в живописных отелях с высоким уровнем комфорта.
Что собрано в нашем туре? Помните сборник вашей любимой музыкальной группы? Так вот, это оно – best of the best! Мы за вас «выбрали из мешка с подарками леденцы и печенье и оставили только шоколадные конфеты».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Карельские леса
Мы встречаемся в центре Санкт-Петербурга и отправляемся в наше путешествие.
Будем ехать по классной трассе Приозёрского шоссе.
Первая остановка будет на Лосевских порогах. Когда-то это была спокойная протока, но сейчас это бурная река, на которой проводятся соревнования на байдарках, и только находясь рядом можно ощутить всю мощь стихии.
Далее мы прогуляемся вокруг древней крепости Корела, которая была частью Швеции, Финляндии и России.
И ещё через час мы посетим заброшенную лютеранскую кирху, которая скрылась среди лесов и благодаря этому сохранила себя. Изображения на стенах, колокол на колокольне, щебетания птиц и тишина… Магическая обстановка этой кирхи завораживает.
После мы совершим прогулку по экопарку Долина Водопадов. Вы пройдёте по деревянной тропе, увидите красивые пороги, старую мельницу.
Затем, пообедав в замечательном кафе, мы прибудем в глэмпинг.
После заселения в шатры у нас будет свободное время, которое мы можем провести, плавая на SUP-досках или прогуливаясь по лесу. При желании можно отдохнуть в бане и искупаться в чане с теплой водой в окружении завораживающих видов.
А ночь в этих шатрах вам покажется сказочной — щебетание птиц, шелест листвы, всплески рыбы в озере — вот она, Карелия!
Ладожские шхеры, Рускеала и не только
Второй день мы начнём с завтрака в нашем глэмпинге.
А после отправимся на прогулку на катере по Ладожским шхерам. Нас ждут каменные острова, высокие ели, потрясающие панорамы.
Вернувшись на берег, мы продолжим путь на водопад Ахвенкоски — пожалуй, самый известный водопад Карелии благодаря фильмам, которые здесь снимали.
После водопадов нас ждет великолепная Рускеала со своими каньонами, гротами, легендами и самыми известными фото «из Карелии»)
При желании вернуться в Сортавалу можно на знаменитом ретропоезде «Рускеальский Экспресс».
Вернувшись в Сортавалу, мы поднимемся на гору Паасо, откуда открывается отличный вид на город и леса.
После чего нас ждут ужин и отдых в уединённом загородном клубе.
Воды Карелии
Позавтракав, мы отправимся к самому высокому водопаду Карелии — Белые Мосты.
Но не менее живописна дорога, по которой мы будем ехать. Часть пути пройдет по месту, которое не без оснований сравнивают с норвежскими фьордами.
В поселке Ляскеля мы увидим Ляскельскую ГЭС — атмосферное место на рабочей гидроэлектростанции, с которой открывается интересный вид на фабрику.
И вот мы на водопадах! Затаившись в лесах, эти водопады станут прекрасной наградой для тех, кто до них добрался.
После водопадов мы посетим Крест Скорби — мемориал советским и финским войнам, павшим в годы Зимней войны. Памятник находится на месте непосредственных боевых действий.
И затем отправимся домой с полным багажом эмоций и впечатлений.
Проживание
Мы остановимся в глэмпинге на берегу Ладоги, а также в спокойном загородном клубе, что позволит нам почувствовать уединение с природой и ощутить всё великолепие Карелии.
При желании можно посетить баню на берегу озера, а также расслабиться в чане с тёплой водой.
Варианты проживания
Глэмпинг «Смородина»
Оснащение номеров:
- двуспальная кровать с постельным бельем;
- полуторный диван, который может расположить 2 детей или 1 взрослого;
- прикроватные тумбочки;
- гардеробная зона;
- терраса с видом на живописные места и индивидуальная мангальная зона;
- внутреннее и внешнее освещение и розетки.
Загородный клуб
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер СПБ — Карелия — СПБ
- Билеты на все локации
- Проживание
- Сопровождение
- Завтраки
- Прогулки на sup-досках
- Что не входит
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- По желанию — билеты на поезд Рускеальский Экспресс
- Посещение бани и чана
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, Московский вокзал
- Какие рекомендации будут по времени прибытия и отбытия?
Старт: 9:00, Московский вокзал СПБ.
Финиш: 20:00, Московский вокзал СПБ.
Рекомендуем закладывать время с запасом на дорогу до места встречи и от места окончания, а также на случай форс-мажоров.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка не обязательна и в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.