Карелия: эксклюзив с комфортом

Групповой тур в Сортавале
5
1 отзыв
В этом путешествии мы увидим, как гармонично сочетаются умиротворяющие пейзажи Карелии с её величественными сооружениями и историческим духом.

Тур поможет не только путешественникам, которые хотят познакомиться с Карелией впервые, но и тем, кто готов увидеть её с другой стороны.

Наш маршрут построен так, что в течение дня мы будем посещать в удобном нам ритме интересные локации, а вечером наслаждаться спокойствием в живописных отелях с высоким уровнем комфорта.

Что собрано в нашем туре? Помните сборник вашей любимой музыкальной группы? Так вот, это оно – best of the best! Мы за вас «выбрали из мешка с подарками леденцы и печенье и оставили только шоколадные конфеты».
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Карелия: эксклюзив с комфортом
Ближайшие даты:
26
мая
23
июн
11
июл
11
авг
25
авг
24
сен

Что вас ожидает:

Потаённые места Карелии
Потаённые места Карелии
Посетим места, которые не показывают в обычных турах. Проникнем в самое сердце республики и увидим, какой разной она бывает
Шатёр на скале
Шатёр на скале
Остановимся с комфортом вдали от городской суеты, прочувствовав всю силу природы и её первозданной красоты
Прогулка на катере по Ладожским шхерам
Прогулка на катере по Ладожским шхерам
Прокатимся по Ладожскому озеру мимо самых живописных шхер и узнаем, откуда пошло слово «шкериться»
Величие каньона Рускеала
Величие каньона Рускеала
Нас ждёт знакомство с главной визитной карточкой Карелии — мраморным каньоном Рускеала
Путешествие на SUP-досках
Путешествие на SUP-досках
В первый вечер, прибыв в глэмпинг, мы сможем прогуляться на SAP-ах среди шхер. Удивительные впечатления обеспечены!
Мощь водопадов
Мощь водопадов
Послушаем грохот тяжёлых водных струй, камнем спадающих по порогам и ступенькам водопада

Программа тура по дням

1 день

Карельские леса

Мы встречаемся в центре Санкт-Петербурга и отправляемся в наше путешествие.

Будем ехать по классной трассе Приозёрского шоссе.

Первая остановка будет на Лосевских порогах. Когда-то это была спокойная протока, но сейчас это бурная река, на которой проводятся соревнования на байдарках, и только находясь рядом можно ощутить всю мощь стихии.

Далее мы прогуляемся вокруг древней крепости Корела, которая была частью Швеции, Финляндии и России.

И ещё через час мы посетим заброшенную лютеранскую кирху, которая скрылась среди лесов и благодаря этому сохранила себя. Изображения на стенах, колокол на колокольне, щебетания птиц и тишина… Магическая обстановка этой кирхи завораживает.

После мы совершим прогулку по экопарку Долина Водопадов. Вы пройдёте по деревянной тропе, увидите красивые пороги, старую мельницу.

Затем, пообедав в замечательном кафе, мы прибудем в глэмпинг.

После заселения в шатры у нас будет свободное время, которое мы можем провести, плавая на SUP-досках или прогуливаясь по лесу. При желании можно отдохнуть в бане и искупаться в чане с теплой водой в окружении завораживающих видов.

А ночь в этих шатрах вам покажется сказочной — щебетание птиц, шелест листвы, всплески рыбы в озере — вот она, Карелия!

Карельские лесаКарельские лесаКарельские леса
2 день

Ладожские шхеры, Рускеала и не только

Второй день мы начнём с завтрака в нашем глэмпинге.

А после отправимся на прогулку на катере по Ладожским шхерам. Нас ждут каменные острова, высокие ели, потрясающие панорамы.

Вернувшись на берег, мы продолжим путь на водопад Ахвенкоски — пожалуй, самый известный водопад Карелии благодаря фильмам, которые здесь снимали.

После водопадов нас ждет великолепная Рускеала со своими каньонами, гротами, легендами и самыми известными фото «из Карелии»)

При желании вернуться в Сортавалу можно на знаменитом ретропоезде «Рускеальский Экспресс».

Вернувшись в Сортавалу, мы поднимемся на гору Паасо, откуда открывается отличный вид на город и леса.

После чего нас ждут ужин и отдых в уединённом загородном клубе.

Ладожские шхеры, Рускеала и не толькоЛадожские шхеры, Рускеала и не толькоЛадожские шхеры, Рускеала и не только
3 день

Воды Карелии

Позавтракав, мы отправимся к самому высокому водопаду Карелии — Белые Мосты.

Но не менее живописна дорога, по которой мы будем ехать. Часть пути пройдет по месту, которое не без оснований сравнивают с норвежскими фьордами.

В поселке Ляскеля мы увидим Ляскельскую ГЭС — атмосферное место на рабочей гидроэлектростанции, с которой открывается интересный вид на фабрику.

И вот мы на водопадах! Затаившись в лесах, эти водопады станут прекрасной наградой для тех, кто до них добрался.

После водопадов мы посетим Крест Скорби — мемориал советским и финским войнам, павшим в годы Зимней войны. Памятник находится на месте непосредственных боевых действий.

И затем отправимся домой с полным багажом эмоций и впечатлений.

Воды Карелии

Проживание

Мы остановимся в глэмпинге на берегу Ладоги, а также в спокойном загородном клубе, что позволит нам почувствовать уединение с природой и ощутить всё великолепие Карелии.

При желании можно посетить баню на берегу озера, а также расслабиться в чане с тёплой водой.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Глэмпинг «Смородина»

1 ночь

Оснащение номеров:

  • двуспальная кровать с постельным бельем;
  • полуторный диван, который может расположить 2 детей или 1 взрослого;
  • прикроватные тумбочки;
  • гардеробная зона;
  • терраса с видом на живописные места и индивидуальная мангальная зона;
  • внутреннее и внешнее освещение и розетки.
Глэмпинг «Смородина»Глэмпинг «Смородина»Глэмпинг «Смородина»Глэмпинг «Смородина»Глэмпинг «Смородина»

Загородный клуб

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер СПБ — Карелия — СПБ
  • Билеты на все локации
  • Проживание
  • Сопровождение
  • Завтраки
  • Прогулки на sup-досках
Что не входит
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины
  • По желанию — билеты на поезд Рускеальский Экспресс
  • Посещение бани и чана
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Московский вокзал
Какие рекомендации будут по времени прибытия и отбытия?

Старт: 9:00, Московский вокзал СПБ.
Финиш: 20:00, Московский вокзал СПБ.

Рекомендуем закладывать время с запасом на дорогу до места встречи и от места окончания, а также на случай форс-мажоров.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка не обязательна и в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Е
21 фев 2023
Александр ответственно подготовил нас к настоящей северной зиме (рассказал, что взять и на что нужно обратить внимание). Он оперативно отвечал на вопросы и составил индивидуальный тур с учетом наших пожеланий. Нам очень все понравилось!

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