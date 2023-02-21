1 день

Карельские леса

Мы встречаемся в центре Санкт-Петербурга и отправляемся в наше путешествие.

Будем ехать по классной трассе Приозёрского шоссе.

Первая остановка будет на Лосевских порогах. Когда-то это была спокойная протока, но сейчас это бурная река, на которой проводятся соревнования на байдарках, и только находясь рядом можно ощутить всю мощь стихии.

Далее мы прогуляемся вокруг древней крепости Корела, которая была частью Швеции, Финляндии и России.

И ещё через час мы посетим заброшенную лютеранскую кирху, которая скрылась среди лесов и благодаря этому сохранила себя. Изображения на стенах, колокол на колокольне, щебетания птиц и тишина… Магическая обстановка этой кирхи завораживает.

После мы совершим прогулку по экопарку Долина Водопадов. Вы пройдёте по деревянной тропе, увидите красивые пороги, старую мельницу.

Затем, пообедав в замечательном кафе, мы прибудем в глэмпинг.

После заселения в шатры у нас будет свободное время, которое мы можем провести, плавая на SUP-досках или прогуливаясь по лесу. При желании можно отдохнуть в бане и искупаться в чане с теплой водой в окружении завораживающих видов.

А ночь в этих шатрах вам покажется сказочной — щебетание птиц, шелест листвы, всплески рыбы в озере — вот она, Карелия!