В этом путешествии мы увидим, как гармонично сочетаются умиротворяющие пейзажи Карелии с её величественными сооружениями и историческим духом.



Тур поможет не только путешественникам, которые хотят познакомиться с Карелией впервые, но и тем, кто готов увидеть её с другой стороны.



Наш маршрут построен так, что в течение дня мы будем посещать в удобном нам ритме интересные локации, а вечером наслаждаться спокойствием в живописных отелях с высоким уровнем комфорта.



Что собрано в нашем туре? Помните сборник вашей любимой музыкальной группы? Так вот, это оно – best of the best! Мы за вас «выбрали из мешка с подарками леденцы и печенье и оставили только шоколадные конфеты».