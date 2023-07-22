День 1.

Не понятна попытка впихнуть в один день посещение трех локаций, которые необходимо осматривать по схеме "бегом".

Мраморный каньон и тропинки Рускеалы - интересное место, красивый мраморный каньон. Согласно описанию:

"В свободное время можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала»".

Следует учесть, что на это можно рассчитывать только если отказаться от обеда и после завершения экскурсии бегом бежать заниматься какой-то из данных активностей. При этом "исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала»" - это отдельная экскурсия, которую нужно заранее бронировать. Просто на месте купить туда билет и пройти в сезон не получится.



Мощь водопадов - на данную экскурсию экскурсовод нам выделил полчаса. Все что успели - бегом пробежаться по "экотропе" (300 руб с человека, чтобы пройтись по оборудованному в лесу помосту с несколькими мостиками) и тут же поехали дальше.



Деревня викингов - крайне интересный музей, включающий несколько разных экспозиций. В котором, чтобы все осмотреть, нужно часа 3. Нам выделили час. Опять пришлось толком ничего не посмотрев бежать на автобус.



Гостиница.

Нас разместили в премиум гостинице Ласточкино гнездо. Удобное расположение недалеко от вокзала. Снаружи здание не отремонтировано совсем: простая бетонная коробка, но внутри свежий хороший ремонт. Приносят завтрак в номер. У нас были блинчики с мясом и сырники.

В описании программы указано, что дополнительная плата за "премиум" размещение - 1650 руб за двоих. т. е. 825 руб с человека. Мы заплатили по 990. При том, что размещались в двухместном номере втроем (в номер просто добавили раскладушку).

Так же в описании указано, что завтрак включен в стоимость поездки, но выяснилось, что завтрак есть не во всех гостиницах. То есть кому-то повезло и его накормили, а кому-то нет.



День 2.

При бронировании тура мы спрашивали у организатора, когда нужно оплатить дополнительную программу на второй день. На что получили ответ, что доп. программы можно оплатить как заранее, так и прямо на месте у гида. Но наш гид была очень удивлена, когда мы спросили, как можно доп. программы оплатить. "Все бронируется заранее" - вот ее ответ. Плюс, доступность программ еще зависит и от времени года. Например, поездка на Валаам была недоступна, потому что Метеор в это время еще не начал туда ходить.

Но и основная программа, как выяснилось, тоже может меняться, в зависимости от сезона. Вместо заявленных в программе Русской Норвегия и подъема на гору Хийденвуори с прогулкой по парку «Ладожские шхеры» мы поехали в Северную Фиваиду и поднялись на гору в районе дома Композиторов. Нам это было не принципиально, так как в Карелии мы были первый раз, но нужно иметь ввиду, что программа экскурсии может в любой момент поменяться, и вас об этом не предупредят.



Особого внимания заслуживает наш экскурсовод: мы узнали очень много о том, как тяжело сейчас живется людям в Карелии, какие там низкие зарплаты и нет работы. Про историю Карелии и ее природу мы узнали гораздо меньше.

В дополнение ко всему, она умудрилась забыть двух участников экскурсии в гостинице на второй день. Пришлось разворачиваться с полдороги и возвращаться за ними.



В итоге, сама Карелия нам очень понравилась: великолепная природа, много интересных мест, которые можно посетить. Но организация тура была отвратительной. В следующий раз будем ехать сюда только самостоятельно.