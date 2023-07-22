Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
А вечером вас ждёт погружение в эпоху викингов в музее живой истории «БастионЪ» и старинные улочки Сортавалы.
Во второй день отправимся искать норвежские виды на горе Паасо и на берег Кирьявалахти, а потом узнаем, как добывают шунгит.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 145 ₽
Описание
Организационные детали
СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.
Проживание. Одна из гостиниц в Сортавале. Категория «оптима» — «Сеурахуоне», «Ладога», «Сортавала», «Golden Rose». Категория «хит» — «Пийпун Пиха» или «Ласточкино гнездо». Конкретный отель подтверждается накануне.
Питание. В программу включен завтрак в гостинице. Обеды в кафе за свой счёт, можно заказать комплекс или выбрать блюда по меню.
Программа тура по дням
Горный парк Рускеала, водопад Ахвенкоски и деревня викингов «БастионЪ»
«Ласточка» и ретропоезд. Выезжаем из Санкт-Петербурга на «Ласточке» в 6:15 до Сортавалы. Там пересядем на ретропоезд (по желанию) и прокатимся на настоящем паровозе со стильными вагонами и старинными интерьерами, которые здорово смотрятся на фотографиях. Если на выбранные вами даты уже нет билетов или вы не хотите ехать на ретропоезде, на станции «Сортавала» вас встретит наш гид (билеты на поезда приобретаются заранее самостоятельно).
Мраморный каньон и тропинки Рускеалы. В 12 часов мы доберемся до горного парка Рускеала, объединимся с той частью группы, которая выбрала ретропоезд, и пойдем на экскурсию. Рускеала — это природный парк с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. На экскурсии вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом сможете погулять по парку самостоятельно. В свободное время можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».
Мощь водопадов. Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдем место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.
Деревня викингов. После этого отправимся в музей живой истории «БастионЪ». Комплекс посвящен эпохе викингов: здесь вы увидите, как викинги делали оружия, какие секреты использовали для строительства домов и чем питались до и после боя. Главная «фишка» комплекса: здесь все можно трогать, никаких экспонатов под стеклом — все доступно! В конце вас угостят настоящим сбитнем — медовым напитком, который готовят здесь по старинным рецептам.
Прогулки по Сортавале. Вечером приедем в Сортавалу и заселимся в отель. Вы сможете самостоятельно прогуляться по старинному финскому городу, сходить на набережную Ладожского озера или исследовать финскую архитектуру.
Русская Норвегия
Русская Норвегия. После завтрака в 9 утра едем на экскурсию «Подъем на гору Паасо». Это гора недалеко от Сортавалы, отсюда открываются лучшие виды Карелии. Затем отправимся на залив Кирьявалахти — эти места очень напоминают норвежские фьорды. Потом вас ждет «Северная Фиваида» и музей «У Мастера». «Северная Фиваида» — это места недалеко от Вологодской области и Белозерска, край нетронутой природы и старинных монастырей. Нагулявшись, зайдем в музей ремесел «У Мастера», где представлены образцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и в Сортавале.
Сортавала и шунгит. К 14 часам вернемся в Сортавалу, пообедаем (за дополнительную плату) и поедем на обзорную экскурсию по Сортавале. После этого посетим Минеральный центр карельского шунгита. Вы узнаете о том, как добывают необычный минерал, почему его считают целебным, и сможете зарядиться энергией в шунгитовой комнате. Понравившиеся изделия из шунгита можно приобрести на память или в подарок.
Дорога домой. У вас будет час свободного времени, чтобы посмотреть в Сортавале все, что не успели, и купить сувениры, а потом в 18 часов мы соберемся и поедем к железнодорожному вокзалу. Там вы пересядете на «Ласточку» в 18:45 и в 22:43 будете уже в Петербурге.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Входные билеты в парк истории «Бастион»
- Все экскурсии по программе
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Двухместное проживание в гостинице категории «оптима» в городе Сортавала, 1 ночь
- Завтрак в отеле
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
Что не входит в цену
- Стоимость тура при одноместном проживании в гостинице категории «оптима» составит 17 160 руб
- Доплата за размещение в гостинице категории «хит» - 1430 руб. (при двухместном размещении) и 6600 руб. при одноместном размещении
- Доплата за одноместное размещение в гостиницах категории " "оптима" - 4015 руб
- Ж. - д. билеты: «Ласточка» Санкт-Петербург - Сортавала
- Сортавала - «Рускеала» на ретропоезде (по желанию если вы не хотите ехать на ретропоезде, наш гид встретит вас на станции в Сортавала и отвезёт в парк на автобусе)
- Сортавала - Санкт-Петербург
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел
- Скидки и льготы (при наличии подтверждающих документов):
- Дети до 7 лет - 1300 руб
- Школьники - 700 руб
- Студенты и пенсионеры - 550 руб
- Люди старше 60 лет - 550 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали о прекрасном городе Сортавала и о Карелии в целом.
Горный парк Рускеала -любовь с первого взгляда! 😍Природа нереальная! ❤️
Организация экскурсии идеальная! 👍
(НО: если планируете эту экскурсию и хотите поехать на ретро поезде в Рускеала, нужно заранее покупать билеты на него. Каким-то чудом мне удалось купить билеты, но уже на другую дату (тк ребенок хотел прокатиться на нем) и пришлось остаться на 3й день в Сортавале (о чем я не жалею)
- Красивая природа
- Хорошая гостиница (я останавливался в "Пийпун Пиха")
- Экскурсия в музее в Рауталахти
- Питание
- По времени все мероприятия укладывались довольно точно
Не понравилось:
- В Рускеала на большинство аттракционов были раскуплены билеты часа на полтора-два вперёд, т. е. за время экскурсии воспользоваться ими было никак
- Парк "Бастион" был мне совсем неинтересен
- Музей шунгита - сам музей миниатюрен, но зато рассказывают о всяких "чудесных свойствах" шунгита, рекомендуют настаивать на нём воду, клеить пластинку шунгита на телефон, ставить фигурку перед компьютером "для поглощения излучения"
- Рассказы гидов. В целом рассказывали скучновато, а временами что-нибудь совсем режущее слух вставляли. Под конец гид порекомендовала путешествовать почаще, чтобы "наполнять положительными эмоциями свои чакры".
Спасибо за Ваш подробный отзыв – мы обязательно учтём Ваши замечания в работе с гидами.
С доступностью дополнительных экскурсий и развлечений в парке Рускеала, к сожалению, ничего не сделать – Карелия сейчас очень популярна, и в сезон парк с трудом справляется с количеством посетителей. Его пропускная способность явно меньше, чем ежедневное количество гостей. Билеты на маршруты по программе тура мы, разумеется, покупаем заранее, а вот предусмотреть, какие дополнительные активности кто из гостей захочет посетить, к сожалению, невозможно.
И полностью разделяю Вашу оценку той «ценной информации», которую выдали в Музее шунгита. Мне точно так же режет слух, когда говорят откровенные глупости. Единственное, что могу предположить, зная, что гиды стараются следовать общему (преобладающему) настрою группы - что в целом был запрос на подобного рода «шутки», и гид старался быть «на одной волне». Наверно, будем рекомендовать гостям просто погулять во время рассказа о чудодейственных свойствах шунгита, если, вдруг, они когда-нибудь снова попадут на такой «шутливый тон» подачи информации.
Не понятна попытка впихнуть в один день посещение трех локаций, которые необходимо осматривать по схеме "бегом".
Мраморный каньон и тропинки Рускеалы - интересное место, красивый мраморный каньон. Согласно описанию:
"В свободное время можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала»".
Следует учесть, что на это можно рассчитывать только если отказаться от обеда и после завершения экскурсии бегом бежать заниматься какой-то из данных активностей. При этом "исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала»" - это отдельная экскурсия, которую нужно заранее бронировать. Просто на месте купить туда билет и пройти в сезон не получится.
Мощь водопадов - на данную экскурсию экскурсовод нам выделил полчаса. Все что успели - бегом пробежаться по "экотропе" (300 руб с человека, чтобы пройтись по оборудованному в лесу помосту с несколькими мостиками) и тут же поехали дальше.
Деревня викингов - крайне интересный музей, включающий несколько разных экспозиций. В котором, чтобы все осмотреть, нужно часа 3. Нам выделили час. Опять пришлось толком ничего не посмотрев бежать на автобус.
Гостиница.
Нас разместили в премиум гостинице Ласточкино гнездо. Удобное расположение недалеко от вокзала. Снаружи здание не отремонтировано совсем: простая бетонная коробка, но внутри свежий хороший ремонт. Приносят завтрак в номер. У нас были блинчики с мясом и сырники.
В описании программы указано, что дополнительная плата за "премиум" размещение - 1650 руб за двоих. т. е. 825 руб с человека. Мы заплатили по 990. При том, что размещались в двухместном номере втроем (в номер просто добавили раскладушку).
Так же в описании указано, что завтрак включен в стоимость поездки, но выяснилось, что завтрак есть не во всех гостиницах. То есть кому-то повезло и его накормили, а кому-то нет.
День 2.
При бронировании тура мы спрашивали у организатора, когда нужно оплатить дополнительную программу на второй день. На что получили ответ, что доп. программы можно оплатить как заранее, так и прямо на месте у гида. Но наш гид была очень удивлена, когда мы спросили, как можно доп. программы оплатить. "Все бронируется заранее" - вот ее ответ. Плюс, доступность программ еще зависит и от времени года. Например, поездка на Валаам была недоступна, потому что Метеор в это время еще не начал туда ходить.
Но и основная программа, как выяснилось, тоже может меняться, в зависимости от сезона. Вместо заявленных в программе Русской Норвегия и подъема на гору Хийденвуори с прогулкой по парку «Ладожские шхеры» мы поехали в Северную Фиваиду и поднялись на гору в районе дома Композиторов. Нам это было не принципиально, так как в Карелии мы были первый раз, но нужно иметь ввиду, что программа экскурсии может в любой момент поменяться, и вас об этом не предупредят.
Особого внимания заслуживает наш экскурсовод: мы узнали очень много о том, как тяжело сейчас живется людям в Карелии, какие там низкие зарплаты и нет работы. Про историю Карелии и ее природу мы узнали гораздо меньше.
В дополнение ко всему, она умудрилась забыть двух участников экскурсии в гостинице на второй день. Пришлось разворачиваться с полдороги и возвращаться за ними.
В итоге, сама Карелия нам очень понравилась: великолепная природа, много интересных мест, которые можно посетить. Но организация тура была отвратительной. В следующий раз будем ехать сюда только самостоятельно.