Аренда и сплавы на сап-бордах в Сортавале

Найдено 5 туров в категории «SUP-прогулки» в Сортавале, цены от 44 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улётные выходные в Карелии
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Пройдёте живописный маршрут на квадроциклах, вместе с гидом прогуляетесь по лесной тропе, покорите водные просторы Ладоги на SUP-досках и мотолодках»
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900 за человека
Великая Ладога
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Великая Ладога
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«А еще пройдете живописный маршрут по лесной тропе, сплавитесь по реке, попробуете SUP-борды и будете жить на острове в уютном купольном глэмпинге»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
84 900 за человека
Перезагрузка на Ладоге
🚶 Пешая
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«После обеда вас ждет инструктаж по управлению SUP-досками и вы отправитесь на маршрут»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900 за человека
Водный мир Приладожья
🚶 Пешая
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Водный мир Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Сплав по реке Янисйоки, катание на SUP-досках, маршруты на каяках и мотолодках, яхтинг — вы сможете попробовать разные виды активного отдыха на воде и насладиться видами Ладожских шхер, озерами и водопадами Северного Приладожья»
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
99 900 за человека
Карелия: эксклюзив с комфортом
🏄 SUP-прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Карелия: эксклюзив с комфортом
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«После заселения в шатры у нас будет свободное время, которое мы можем провести, плавая на SUP-досках или прогуливаясь по лесу»
23 июня в 10:00
11 июля в 10:00
44 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Улётные выходные в Карелии
    Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство восполнения энергии. Спасибо за счастье ❤️
    Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувствоОчень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Улётные выходные в Карелии
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Улётные выходные в Карелии
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
  • Е
    Елена
    21 февраля 2023
    Карелия: эксклюзив с комфортом
    Александр ответственно подготовил нас к настоящей северной зиме (рассказал, что взять и на что нужно обратить внимание). Он оперативно отвечал на вопросы и составил индивидуальный тур с учетом наших пожеланий. Нам очень все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «SUP-прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Улётные выходные в Карелии
  2. Великая Ладога
  3. Перезагрузка на Ладоге
  4. Водный мир Приладожья
  5. Карелия: эксклюзив с комфортом
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 44 900 до 99 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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