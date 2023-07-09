Найдено 5 туров в категории « SUP-прогулки » в Сортавале, цены от 44 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая 🏄 SUP-прогулки Авторский тур 3 дня 3 отзыва Улётные выходные в Карелии Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала «Пройдёте живописный маршрут на квадроциклах, вместе с гидом прогуляетесь по лесной тропе, покорите водные просторы Ладоги на SUP-досках и мотолодках» 52 900 ₽ за человека 🚶 Пешая 🏄 SUP-прогулки 🚌 На автобусе Авторский тур 5 дней 2 отзыва Великая Ладога Начало: Республика Карелия, Петрозаводск «А еще пройдете живописный маршрут по лесной тропе, сплавитесь по реке, попробуете SUP-борды и будете жить на острове в уютном купольном глэмпинге» 84 900 ₽ за человека 🚶 Пешая 🏄 SUP-прогулки Авторский тур 4 дня 2 отзыва Перезагрузка на Ладоге Начало: Республика Карелия, Сортавала «После обеда вас ждет инструктаж по управлению SUP-досками и вы отправитесь на маршрут» 69 900 ₽ за человека 🚶 Пешая 🛥 На яхте 🏄 SUP-прогулки Авторский тур 6 дней 2 отзыва Водный мир Приладожья Начало: Республика Карелия, Сортавала «Сплав по реке Янисйоки, катание на SUP-досках, маршруты на каяках и мотолодках, яхтинг — вы сможете попробовать разные виды активного отдыха на воде и насладиться видами Ладожских шхер, озерами и водопадами Северного Приладожья» 99 900 ₽ за человека 🏄 SUP-прогулки 🚌 На автобусе Авторский тур 3 дня 1 отзыв Карелия: эксклюзив с комфортом Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал «После заселения в шатры у нас будет свободное время, которое мы можем провести, плавая на SUP-досках или прогуливаясь по лесу» 44 900 ₽ за человека Все туры Сортавалы Последние отзывы на туры К Кристина Улётные выходные в Карелии Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство восполнения энергии. Спасибо за счастье ❤️

К Кристина Улётные выходные в Карелии Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!

Е Елена Улётные выходные в Карелии Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Е Елена Карелия: эксклюзив с комфортом Александр ответственно подготовил нас к настоящей северной зиме (рассказал, что взять и на что нужно обратить внимание). Он оперативно отвечал на вопросы и составил индивидуальный тур с учетом наших пожеланий. Нам очень все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «SUP-прогулки»

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