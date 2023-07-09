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Авторский тур
3 дня
Улётные выходные в Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Пройдёте живописный маршрут на квадроциклах, вместе с гидом прогуляетесь по лесной тропе, покорите водные просторы Ладоги на SUP-досках и мотолодках»
5 июля в 10:00
30 авг в 10:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Великая Ладога
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
«А еще пройдете живописный маршрут по лесной тропе, сплавитесь по реке, попробуете SUP-борды и будете жить на острове в уютном купольном глэмпинге»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
84 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«После обеда вас ждет инструктаж по управлению SUP-досками и вы отправитесь на маршрут»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Водный мир Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Сплав по реке Янисйоки, катание на SUP-досках, маршруты на каяках и мотолодках, яхтинг — вы сможете попробовать разные виды активного отдыха на воде и насладиться видами Ладожских шхер, озерами и водопадами Северного Приладожья»
30 июня в 10:00
21 июля в 10:00
99 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия: эксклюзив с комфортом
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«После заселения в шатры у нас будет свободное время, которое мы можем провести, плавая на SUP-досках или прогуливаясь по лесу»
23 июня в 10:00
11 июля в 10:00
44 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККристина9 июля 2023Очень довольна данным туром. Все четко организовано. Маршрут, питание, экипировка, общая атмосфера. Питание на высоте👍Много эмоций,чувство восполнения энергии. Спасибо за счастье ❤️
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
- ЕЕлена21 февраля 2023Александр ответственно подготовил нас к настоящей северной зиме (рассказал, что взять и на что нужно обратить внимание). Он оперативно отвечал на вопросы и составил индивидуальный тур с учетом наших пожеланий. Нам очень все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Сортавале в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 44 900 до 99 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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