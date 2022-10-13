Интересные факты о Петрозаводске. После завтрака в отеле (в 7:30) отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску (в 8:30). Вы узнаете историю столицы Карелии, прогуляетесь по Онежской набережной и сможете загадать желания возле Дерева желаний.

Русская Норвегия. После этого поедем к заливу Кирьявалахти: остановимся на смотровой площадке возле гранитных скал, полюбуемся северной природой и пейзажами, которые так напоминают норвежские фьорды.

Мощь водопадов. Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдём место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.

Мраморный каньон. Примерно к 14:30 доберёмся до горного парка Рускеала — это природный парк с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. Сначала будет экскурсия, где вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом вы сможете погулять по парку самостоятельно. В свободное время можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».

Паровоз из Хогвартса. В 17:30 будем выдвигаться обратно. Вы можете проехать от Рускеалы до Сортавалы на ретропоезде (за дополнительную плату). Это не столько средство передвижения, сколько аттракцион: паровоз гудит и дымит так, словно едешь в Хогвартс, внутри очень уютные интерьеры, где можно сделать красивые фото. Автобус поедет из Рускеалы, в Сортавале заберём тех, кто выбрал ретропоезд, и дальше будем возвращаться в Питер вместе.

Рыба в подарок. По пути сделаем остановку на форелевом хозяйстве. Можно будет приобрести свежую рыбу домой и в подарок, а также запастись вареньями и соленьями от местных хозяйств.

Дорога домой. Вечером второго дня остановимся у крепости Корела в Приозерске. Перенесёмся в допетровскую Россию и представим, как новгородцы оборонялись здесь от шведов и защищали русскую границу. Обратите внимание: остановка у крепости Корела может осуществляться только в светлое время суток и

может быть отменена из-за ситуации на дороге.

Затем вернёмся в Петербург. Примерно в 23:30 прибудем к метро «Озерки», а в 00:00 — к метро «Площадь Восстания».