Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Авторский тур в Сортавале

Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач

4.3
10 отзывов
Узнать Карелию за два дня непросто, но мы подготовили программу так, что максимально охватим самые популярные достопримечательности.

В туре выходного дня в Карелию вы погуляете в знаменитом горном парке «Рускеала» с эффектным Мраморным каньоном и фотогеничным Итальянским карьером, заглянете в гости к хаски и насладитесь видами заповедника «Кивач». А ещё нас ждет паровоз как из Хогвартса, на котором при желании вы сможете прокатиться.
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 375 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное.

Можно участвовать в программе вместе с детьми, для детей предусмотрены скидки: до 7 лет скидка 1150 руб., школьники — скидка 850 руб.

Проживание. Возможны два варианта проживания. В отелях категории «оптима»: «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Ауринко», «Петрозаводск». В отелях категории «хит» (за доплату): «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос». Конкретный отель подтверждается накануне.

Питание. В программу тура выходного дня в Карелии включён завтрак в гостинице. Обеды и ужины в кафе за свой счёт, на обед можно заказать комплекс или выбрать блюда по меню.

Программа тура по дням

1 день

Хаски, олени, саамы и заповедный Кивач

Путешествие начинается. Встречаемся в Санкт-Петербурге на площади Восстания, можно подсесть у метро «Дыбенко».

Умиротворение и спокойствие монастыря. По пути из СПб остановимся в Свято-Троицком Александро-Свирском монастыре, который считается местом силы. Сюда любят приезжать паломники: место очень спокойное и очень хорошо переключает от городской суеты. Вы узнаете легенды и истории, связанные с монастырём, и при желании сможете прикоснуться к мощам святого Александра Свирского. А ещё при монастыре продаётся очень вкусная выпечка — можно набрать аппетитных пирожков и утолить жажду натуральным ягодными морсом.

Обнимашки с хаски. После этого заедем в кафе на обед в поселок Чална, а затем отправимся в гости к хаски в этно-культурный комплекс карельского Деда Мороза Талви Укко. Пообнимаемся и пофотографируемся с собаками, познакомимся со снежно-ослепительным самоедом и большим аляскинским маламутом. Желающие могут попробовать себя в дог-трекинге и выгулять понравившуюся собаку. Ещё на базе есть северные олени и мини-ферма с утками, гусями, индюшками, лошадками и ручными белками.

В гости к саамам. По соседству располагается Саамская деревня — туда мы тоже зайдём. Вы узнаете, как жили коренные народы севера — саамы, увидите их жилища и сможете сфотографироваться в традиционном саамском костюме. В комплексе есть много необычных фотозон: можно сделать кадры в «Арктике» или посмотреть на всю Карелию с высоты с помощью гранд-макета.

Знаменитый водопад. Вечером увидим знаменитый водопад Кивач, о котором писал Державин. Прогуляемся по тропинкам, при желании зайдём в Музей природы.

Прогулки по столице Карелии. К 20 часам доберёмся до Петрозаводска, заселимся в отель и отдохнем. Будет время самостоятельно прогуляться по городу и увидеть современную Онежскую набережную с её оригинальными скульптурами.

Хаски, олени, саамы и заповедный КивачХаски, олени, саамы и заповедный КивачХаски, олени, саамы и заповедный КивачХаски, олени, саамы и заповедный КивачХаски, олени, саамы и заповедный КивачХаски, олени, саамы и заповедный КивачХаски, олени, саамы и заповедный Кивач
2 день

Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»

Интересные факты о Петрозаводске. После завтрака в отеле (в 7:30) отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску (в 8:30). Вы узнаете историю столицы Карелии, прогуляетесь по Онежской набережной и сможете загадать желания возле Дерева желаний.

Русская Норвегия. После этого поедем к заливу Кирьявалахти: остановимся на смотровой площадке возле гранитных скал, полюбуемся северной природой и пейзажами, которые так напоминают норвежские фьорды.

Мощь водопадов. Наша следующая остановка — водопады Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, найдём место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.

Мраморный каньон. Примерно к 14:30 доберёмся до горного парка Рускеала — это природный парк с обустроенными маршрутами и тропинками. В центре находится живописный Мраморный каньон: в прошлом веке здесь добывали мрамор, а теперь внизу образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами и очень эффектными видами. Сначала будет экскурсия, где вы узнаете интересные факты об этом месте и посмотрите все главные достопримечательности, а потом вы сможете погулять по парку самостоятельно. В свободное время можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья на маршруте «Подземная Рускеала».

Паровоз из Хогвартса. В 17:30 будем выдвигаться обратно. Вы можете проехать от Рускеалы до Сортавалы на ретропоезде (за дополнительную плату). Это не столько средство передвижения, сколько аттракцион: паровоз гудит и дымит так, словно едешь в Хогвартс, внутри очень уютные интерьеры, где можно сделать красивые фото. Автобус поедет из Рускеалы, в Сортавале заберём тех, кто выбрал ретропоезд, и дальше будем возвращаться в Питер вместе.

Рыба в подарок. По пути сделаем остановку на форелевом хозяйстве. Можно будет приобрести свежую рыбу домой и в подарок, а также запастись вареньями и соленьями от местных хозяйств.

Дорога домой. Вечером второго дня остановимся у крепости Корела в Приозерске. Перенесёмся в допетровскую Россию и представим, как новгородцы оборонялись здесь от шведов и защищали русскую границу. Обратите внимание: остановка у крепости Корела может осуществляться только в светлое время суток и
может быть отменена из-за ситуации на дороге.
Затем вернёмся в Петербург. Примерно в 23:30 прибудем к метро «Озерки», а в 00:00 — к метро «Площадь Восстания».

Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»Водопады и фьорды Приладожья и горный парк «Рускеала»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортном автобусе
  • Двухместное проживание в гостинице категории «оптима» в Петрозаводске, 1 ночь
  • Завтрак в отеле
  • Сопровождение профессионального гида в течение двух дней
  • Все входные билеты по программе
  • Скидки и льготы:
  • Дети до 7 лет - 1800 руб
  • Школьники - 850 руб
  • Студенты - 450 руб
  • Люди старше 60 лет - 650 руб
Что не входит в цену
  • Стоимость тура при одноместном размещении в гостинице категории «оптима» составит 15 345 руб
  • Доплата за размещение в гостинице категории «хит» - 1870 руб. (при двухместном размещении) и 6490 руб. при одноместном размещении
  • Доплата за одноместное размещение в гостиницах категории «оптима» - 2970 руб
  • Ретропоезд «Рускеала - Сортавала»: от 420 руб. /взр. (по желанию, заранее, самостоятельно)
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеала, прокат лодок, зиплайн)
  • Комплексные обеды в туре. Диапазон цен: 500-700 руб. с человека
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15 - посадка в автобус, в 6:30 - отправление
Завершение: Санкт-Петербург, метро "Озерки" - в 23:30, метро "Площадь Восстания" - 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
3
2
1
1
Лариса
13 окт 2022
Особо хотелось отметить нашего организатора/экскурсовода Кирилла. Его знания по истории края впечатляют!
Хотелось ещё немного больше времени на Рускеалу: с конца общей экскурсии пришлось убежать, чтобы успеть на "Подземную Рускеалу" (дорого, но советую, тк красиво и необычно), потом бегом покушать и пора уже было в автобус. Времени на погулять не осталось. Так же не взяла, но пожалела, ретро поезд. Атмосфера, судя по фото спутников, была волшебная!
Так же несколько моментов по поводу гостиниц: приехали в Петрозаводск вечером, кафе в самой гостинице уже не работало, так что пришлось искать где поесть или магазин. А лучше просто заранее взять с собой. Я жила в доме физкультуры, как оказалось🙈 предложили даже бесплатный заплыв, однако завтрак был весьма скромный: каша/омлет, бутерброд с сыром и булочка на выбор. Кофе растворимый. За кофемашину отдельная плата.
В целом, поездка очень понравилась. Природа красивенная!
Арина
14 авг 2022
Сама программа в целом неплохая.
Но представленный здесь тур по сути перекупка, так как организовывается он туристической компанией, поэтому какой выпадет гид - загадка. Нам попался абсолютно некомпетентный гид (Сергей): начиная от фиксации на числах (сколько людей живет, какова длина канала и прочая бесполезная информация), заканчивая псевдо-историческими вкраплениями с РенТВ (даже был целый пересказ бредней про то, что 11700 лет назад в землю врезалась другая планета 🤦). Ни слова про быт коренных карелов, флору, фауну - только Петровские времена, и то с постоянной путаницей в фактах и датах.
Константин
Константин
Ответ организатора:
Арина, спасибо большое за Ваш отзыв.

Мы обязательно обратим внимание на указанные Вами негативные моменты в работе гида Сергея и проконтролируем принятие соответствующих организационных мер.

Недопустимо, чтобы непрофессиональная работа гида портила впечатления от такой интересной программы!
Ирина
3 авг 2022
Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.
Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.Замечательно. Экскурсовод Оксана просто обожает то что она делает. Спасибо ей за интересную эксплуатацию, а также организаторам. Просто сказка.
М
26 июля 2022
Не понравилось в питомнике Хаски. Неухоженная территория, печально смотреть на собак на цепях в собственных испражнениях.
Не понравилось, что на обратном пути заезжали в магазины, куда одновременно пришли 4-5 автобусов… Магазинчики маленькие, один туалет… В магазине - как в автобусе в часы пик. Ужасно. Много времени потеряли на эти остановки, в результате прибыли на площадь Восстания в 12-30 ночи…
Может быть стоит корректировать программу, в зависимости от ситуации?
Е
14 июня 2022
В первую очередь, хочу выразить благодарность нашему гиду Руслане и водителю Андрею. Благодарю за чуткость, внимательность, хорошее чувство юмора и отличные рассказы.
Организация была на высшем уровне. Руслана и Андрей встретили нас возле автобуса без каких-либо задержек. Руслана сразу рассказала нам обо всех организационных деталях поездки и мы отправились в путь. В первый день мы посетили все заявленные по программе объекты, Руслана проявляла внимательность ко всем моментам, которые могут вызвать дискомфорт и старалась сразу решить проблемы.
Мы выбрали формат размещения "Премиум" и нас заселили в отель "Фрегат". Нам очень повезло, так как он оснащен всем необходимым и расположен просто замечательно, прямо на берегу Онежского озера.
На второй день нас забрали от отеля и провели обзорную экскурсию по Петрозаводску.
Мы были на водопадах Ахвенкоски, времени для того, чтобы пройти всю тропу было достаточно. Дальше мы посетили парк Рускеала, где местный гид провела нам экскурсию по Мраморному каньону. Для того, чтобы пройти весь парк нужно выделять целый день, но для первого раза того, что мы увидели нам было вполне достаточно. Затем мы отправились в Сортавалу на поезде, Руслана подробно рассказала и нарисовала схему, где нас будет ждать автобус, так что никто не заблудился:)
По приезде, Руслана и Андрей встретили нас в обусловленном месте, поинтересовались, все ли было хорошо и мы отправились в обратный путь.
Все, что было заявлено в программе, мы увидели и посетили.
Спасибо большое за организацию такого чудесного двухдневного тура по Карелии!
В первую очередь, хочу выразить благодарность нашему гиду Руслане и водителю Андрею. Благодарю за чуткость, внимательность,В первую очередь, хочу выразить благодарность нашему гиду Руслане и водителю Андрею. Благодарю за чуткость, внимательность,В первую очередь, хочу выразить благодарность нашему гиду Руслане и водителю Андрею. Благодарю за чуткость, внимательность,В первую очередь, хочу выразить благодарность нашему гиду Руслане и водителю Андрею. Благодарю за чуткость, внимательность,В первую очередь, хочу выразить благодарность нашему гиду Руслане и водителю Андрею. Благодарю за чуткость, внимательность,
В
1 июня 2022
Замечательная экскурсия, очень насыщенная как информацией, так и впечатлениями. Красоты Карелии просто поражают. Все очень четко организовано, за что скан-туру огромное спасибо. Очень порадовал гид - Александр Шаров. Приятно, что он с любовью относится к делу, которому служит. С удовольствием делится своими обширными знаниями по истории этих мест. Спасибо большое, обязательно порекомендую этот тур друзьям.
Л
22 мая 2022
Очень организованно. Ни минуты не чувствовали себя потерянными. Поездка прошла легко, не смотря на насыщенность программы. Всё было интересно. Огромное спасибо гиду Кириллу и водителю Александру.
Очень организованно. Ни минуты не чувствовали себя потерянными. Поездка прошла легко, не смотря на насыщенность программы.Очень организованно. Ни минуты не чувствовали себя потерянными. Поездка прошла легко, не смотря на насыщенность программы.Очень организованно. Ни минуты не чувствовали себя потерянными. Поездка прошла легко, не смотря на насыщенность программы.Очень организованно. Ни минуты не чувствовали себя потерянными. Поездка прошла легко, не смотря на насыщенность программы.Очень организованно. Ни минуты не чувствовали себя потерянными. Поездка прошла легко, не смотря на насыщенность программы.Очень организованно. Ни минуты не чувствовали себя потерянными. Поездка прошла легко, не смотря на насыщенность программы.Очень организованно. Ни минуты не чувствовали себя потерянными. Поездка прошла легко, не смотря на насыщенность программы.
М
12 мая 2022
Хороший тур, но можно ещё поработать над содержанием. Первый день понравился не очень, скучновато. Во второй день все замечательно, только оставлять туристов на целый день без еды (в туре не предусмотрено) нехорошо. Купить с собой еды после 19:00 в Петрозаводске достаточно проблематично, особенно если путешествуете семьей.
Елена
10 мая 2022
Все было отлично! Автобус, программа, водитель, экскурсовод Надежда - выше всяких похвал!
Однозначно рекомендую
Все было отлично! Автобус, программа, водитель, экскурсовод Надежда - выше всяких похвал!Все было отлично! Автобус, программа, водитель, экскурсовод Надежда - выше всяких похвал!
В
6 мая 2022
Экскурсия понравилась. накладки были только с питанием на обратном пути. Желательно совершать остановки в местах, более приемлемых для приема пищи большой группой людей. Не понравился отель, представленный для ночевки, на наш взгляд премиум классу и цене он не соответствовал никак. Отель Piter Inn около ж. д. вонзала. В номере на полу ванной стояла вода, все точки питания заняты из-за близости автовокзала. Древние постельные принадлежности.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВодопадыКаньоныКарелия

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