Сразу отмечу: я специально выбирала именно "природную" Карелию, поэтому храмов здесь нет. Сам тур на два дня и насыщенный, и вместе с тем есть время для отдыха.

Мы брали билет на ретро-поезд, рекомендую не жалеть на билет деньги, это очень увлекательно! В купе бесплатно приносят чай, сувениры стоят приемлемых денег, можно прогуляться в вагон ресторан, где играют на пианино, восторг просто! За 250 рублей можно сделать ретро фото, есть даже костюмы, чтобы переодеться в другую эпоху:)))

Природа Карелии похожа на Сибирь, где я живу, но всё равно очень красивая. Особое огромное спасибо гиду Павлу за краткий пересказ (с великолепным юмором!!!) Калевалы в природных декорациях Ладожского озера, покорил в самое сердце!

Теперь про организацию: нам внезапно сделали подарок, бесплатный апгрейд до отеля премиум - Рантала. Отель как раз в том самом национальном парке и находится, где проходит второй день экскурсии, так что красота кругом невероятная. Но он стоит в глуши, магазинов нет, еда только в ресторане отеля за дорого, связи на МТС просто нет, даже экстренных вызовов. Для меня это был прекрасный отдых, но кто не готов к отрыву от цивилизации - выбирайте отель в городе:)