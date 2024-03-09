История и культура Северного Приладожья: экскурсии в парки и музеи
Хотите изучить природу Карелии — суровую и прекрасную? Прозрачные озёра и бурные водопады, бескрайние леса и рукотворные каньоны — всё это ждёт вас во время нашего путешествия.
Вы познакомитесь с историей горного дела в парке «Рускеала», прогуляетесь по экотропе в нацпарке Ладожские шхеры и полюбуетесь водопадом, стоя над ним на подвесном мосту.
Вы познакомитесь с историей горного дела в парке «Рускеала», прогуляетесь по экотропе в нацпарке Ладожские шхеры и полюбуетесь водопадом, стоя над ним на подвесном мосту.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|«Бюджет» (цена за человека в 2-х местном номере)
|10 750 ₽
|«Бюджет» (одноместный номер)
|13 650 ₽
|«Оптима» (цена за человека в 2-х местном номере)
|11 950 ₽
|«Оптима» (одноместный номер)
|15 600 ₽
|«Хит» (цена за человека в 2-х местном номере)
|13 250 ₽
|«Хит» (одноместный номер)
|17 950 ₽
Что вас ожидает:
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
- Музей живой истории «Бастiонъ»
- Город Сортавала
- Гора Паасо
- Музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Музей «У Мастера»
- Минеральный центр шунгита
Описание
Появилась пара свободных дней и вы хотите увидеть в Карелии то, что интересно именно вам? Тогда этот тур для вас! Вы посетите жемчужину Карелии горный парк «Рускеала» и проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными водопадами Ахвенкоски. Посетите реконструированную крепость викингов, где сможете примерить одежду воинов и почувствовать вес боевого оружия. До Сортавала вы поедете на современном скоростном поезде «Ласточка», а там сможете продолжить путь на настоящем ретропоезде!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
- Музей живой истории «Бастiонъ»
- Город Сортавала
- Гора Паасо
- Музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Музей «У Мастера»
- Минеральный центр шунгита
Что включено
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала».
- Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида».
- Экскурсия по музею «У Мастера».
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии».
- Входные билеты и экскурсия в парк истории «Бастiонъ».
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток).
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала.
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми".
- Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти».
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы).
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура.
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура.
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь).
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «Бюджет»).
- Остановка у водопадов Ахвенкоски.
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая.
Что не входит в цену
- "Важно! Подселения в гостинице нет. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", " Ж/д билеты:
- «Ласточка» Санкт-Петербург - Сортавала
- Сортавала - «Рускеала» на ретропоезде (по желанию если вы не хотите ехать на ретропоезде, наш гид встретит вас на станции в Сортавала и отвезет в парк на автобусе)
- Сортавала - Санкт-Петербург
- ", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел. «, » Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел
Место начала и завершения?
ж/д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важно! Ж/д билеты приобретаются самостоятельно перед поездкой
- Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
9 мар 2024
Прекрассная экскурсия. Насыщенных два дня полных эмоций. Хорошо организованно заселение. Экскурсовод Александр рассказывал о своем родном крае очень интересно и познавательно. Море эмоций, тысяча фотографий. Однозначно рекомендую 👍
Н
Наталья
14 ноя 2023
Все очень организованно, за два дня посмотрели очень много локаций, несмотря на дождь и снег. Нам это не мешало. Очень грамотные гиды Людмила и Александр. Людмила охватывала всех вниманием, особенно детей. Очень рекомендую. Жаль только что Рускеалу не увидели в подсветка, она включается после 17.
К
Козуб
19 окт 2023
В
Василий
17 окт 2023
А
Андрей
16 окт 2023
Экскурсия первого дня и работа гида Александра прошла хорошо. На второй день поменяли гида, с утра нас с гостиницы забирала уже Руслана. При встрече в автобусе в 9.05 Руслана сообщила что по правилам нельзя занимать часть передних кресел (более 10 мест) т. к. они зарезервированы для людей приехавших с ней ранее. На вопрос показать данные правила, гид начал вести себя раздражительно, на контакт не шёл. Экскурсия была провалена. P.S. Люди для которых гид держал места, вернулись в автобус в 17.30.
Т
Татьяна
14 авг 2023
Ездили втроём - пара и девочка-подросток. У всех впечатления немного разные. В целом - красиво, необычная природа, понравилось!! Но не хватило карельской еды, её почти нет по ходу экскурсии
В 1 день мало времени на Рускеалу (за предоставленное свободное время даже на лодочке не успеваешь прокатиться), не был предусмотрен обед
Во второй день на экскурсию к домику Мастера в небольшое помещение загнали примерно 50 человек.
Во 2 день темп у экскурсии был умеренный. Все места красивые:)
В 1 день мало времени на Рускеалу (за предоставленное свободное время даже на лодочке не успеваешь прокатиться), не был предусмотрен обед
Во второй день на экскурсию к домику Мастера в небольшое помещение загнали примерно 50 человек.
Во 2 день темп у экскурсии был умеренный. Все места красивые:)
Н
Наталья
9 авг 2023
Замечательные два дня в Карелии! Красивые места, отличные экскурсоводы. Планируем вернуться в сентябре, на концерт в Рускеале.
В
Владимир
26 июля 2023
Понравилось: парк "Рускеала","У Мастера","Подъем на гору Паассо",
"Загадки парка "Ваккосалми"","Скалистый берег Кирьявалахти",
остановка у водопадов Ахвенкоски,
Программа в парке "Бастiон" не ПОНРАВИЛАСЬ. Времени просто недостаточно, на что гид Александр ответил: у вас ведь ТУР приезжайте и самостоятельно гуляйте целый день.
Посещение Итальянского карьера, озера Светлое и… только на
словах.
Не понравилось: 1 день один гид. 2 другой, в автобусе разные группы с разными эксурсиями
"Загадки парка "Ваккосалми"","Скалистый берег Кирьявалахти",
остановка у водопадов Ахвенкоски,
Программа в парке "Бастiон" не ПОНРАВИЛАСЬ. Времени просто недостаточно, на что гид Александр ответил: у вас ведь ТУР приезжайте и самостоятельно гуляйте целый день.
Посещение Итальянского карьера, озера Светлое и… только на
словах.
Не понравилось: 1 день один гид. 2 другой, в автобусе разные группы с разными эксурсиями
П
Павел
11 мая 2023
А
Артем
25 апр 2023
✅Самые красивые места Карелии, которые доступны для туристов на данный момент ✅Рускеала, г. Паасо, водопады Ахвенкоски, бескочено красивая тайга на протяжении всего пути ✅Вкусная еда на остановках. Лохикейто просто любовь ✅Прекрасная организация экскурсии, великолепный гид ❌Деревня викингов. Скучно, долго. Лучше это время перевести на Рускеалу, т. к. 2-х часов недостаточно на такие масштабы ❌Домик у мастера. На любителя. Хочется больше природы ❌Сев. Фиваида. Нотка религии. Как по мне, не совсем уместно
С
Светлана
9 янв 2023
Очень довольны! Четко отлаженная работа в течение всего тура. Очень заботливые гиды. Огромное спасибо!
С
Светлана
21 июля 2022
Сразу отмечу: я специально выбирала именно "природную" Карелию, поэтому храмов здесь нет. Сам тур на два дня и насыщенный, и вместе с тем есть время для отдыха.
Мы брали билет на ретро-поезд, рекомендую не жалеть на билет деньги, это очень увлекательно! В купе бесплатно приносят чай, сувениры стоят приемлемых денег, можно прогуляться в вагон ресторан, где играют на пианино, восторг просто! За 250 рублей можно сделать ретро фото, есть даже костюмы, чтобы переодеться в другую эпоху:)))
Природа Карелии похожа на Сибирь, где я живу, но всё равно очень красивая. Особое огромное спасибо гиду Павлу за краткий пересказ (с великолепным юмором!!!) Калевалы в природных декорациях Ладожского озера, покорил в самое сердце!
Теперь про организацию: нам внезапно сделали подарок, бесплатный апгрейд до отеля премиум - Рантала. Отель как раз в том самом национальном парке и находится, где проходит второй день экскурсии, так что красота кругом невероятная. Но он стоит в глуши, магазинов нет, еда только в ресторане отеля за дорого, связи на МТС просто нет, даже экстренных вызовов. Для меня это был прекрасный отдых, но кто не готов к отрыву от цивилизации - выбирайте отель в городе:)
Мы брали билет на ретро-поезд, рекомендую не жалеть на билет деньги, это очень увлекательно! В купе бесплатно приносят чай, сувениры стоят приемлемых денег, можно прогуляться в вагон ресторан, где играют на пианино, восторг просто! За 250 рублей можно сделать ретро фото, есть даже костюмы, чтобы переодеться в другую эпоху:)))
Природа Карелии похожа на Сибирь, где я живу, но всё равно очень красивая. Особое огромное спасибо гиду Павлу за краткий пересказ (с великолепным юмором!!!) Калевалы в природных декорациях Ладожского озера, покорил в самое сердце!
Теперь про организацию: нам внезапно сделали подарок, бесплатный апгрейд до отеля премиум - Рантала. Отель как раз в том самом национальном парке и находится, где проходит второй день экскурсии, так что красота кругом невероятная. Но он стоит в глуши, магазинов нет, еда только в ресторане отеля за дорого, связи на МТС просто нет, даже экстренных вызовов. Для меня это был прекрасный отдых, но кто не готов к отрыву от цивилизации - выбирайте отель в городе:)
Е
Екатерина
18 мар 2022
Прекрасная экскурсия с великолепным гидом Светланой! Восхитительно наслаждаться экспонатами, видами, архитектурой и богатством Сортавалы и её окрестностями с человеком (Светланой), который не только любит свою работу, но и до глубины души любит свой край и гордится им!
A
Akonov
18 мар 2022
Ю
Юлия
21 авг 2021
Очень все понравилось! Весьма насыщенная программа, получили массу незабываемых впечатлений! Отдельное спасибо нашему гиду Диане Качеевой! Очень интересно рассказывает обо всех достопримечательностях, знает ответы на все вопросы))) Рассказывала нам сказки и необычные легенды, про этот чудесный край. Автобус очень комфортный, водитель Андрей очень аккуратный на дороге) Спасибо Вам за организацию и профессиональный подход!
Тур входит в следующие категории Сортавалы
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