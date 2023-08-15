SUP-прогулка по Ладожским шхерам

Познавательные групповые прогулки на SUP по Ладожским шхерам в Сортавале

Описание
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Лучше островов могут быть только острова, на которых ещё не бывали. Эта переделанная известная строчка из песни В. Высоцкого, как нельзя лучше отражает философию наших прогулок.

Вы отправитесь в путешествие по живописным и неповторимым Ладожским шхерам в уникальном формате — путешествие на сапбордах.

Пройдете по живописным заливам и увидите большие и совсем крошечные острова, на одном из которых мы высадимся и прогуляемся. Почувствуйте Карелию с нами!
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
SUP-прогулка по Ладожским шхерам
Ближайшие даты:
15
авг
16
авг
17
авг
18
авг
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21
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Что вас ожидает:

  • Ладожское озеро
  • Ладожские шхеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Новые впечатления и непередаваемые эмоции.
  • Сплавы на SUP — новое измерение туризма. А еще это незабываемое приключение! Это волны или зеркальная гладь Ладожского озера, в тёмной воде которого отражаются облака и стволы склонившихся сосен и елей. Это дикие берега с гранитными утёсами и непроходимым хвойным лесом. Это живописные и неповторимые острова с невероятными скалистыми пейзажами. Это яркие эмоции от проплывающей рядом с сапом любопытной ладожской нерпы. Это открытие новых мест, которые так вас удивят, что вы захотите кому-то обязательно их показать. Это истории, которые вы снова и снова будете пересказывать друзьям и родным.
  • Прогулки 4 сезона.
  • Летом шхеры прекрасны! Но в межсезонье красота другая, необычная, зачаровывающая. Летом не увидишь отраженное в зеркальной воде золото берёз и костры рябин, заснеженные скалы и льдины причудливой формы или весенние водопады, которые впадают с высоких и не очень скал в Ладожское озеро. Здесь главное — правильный выбор одежды. Для комфортного сплава весной, осенью и зимой мы предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм из мембранной ткани, который надевается поверх одежды. Он держит тепло и не позволит вам замерзнуть или промокнуть даже в случае падения в воду.
  • Новый опыт.
  • Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести. Перед прогулкой мы проведём подробный инструктаж, расскажем и покажем как правильно грести стоя, влюбим вас в сапбординг.

Важная информация:

  • Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов. Мы выходим на воду в 5-15 км. от города (спот зависит от скорости и направлении ветра). Если вы без машины, до места старта можно добираться на такси (средняя стоимость — 200-250 руб.) или на автобусе.
  • Если погода не позволяет организовать прогулку в Ладожском озере (штормовое предупреждение, сильный ветер и др.), тур проводится на закрытом озере Ристиярви на территории национального парка «Ладожские шхеры» (20 км. от города) или в пос. Рускеала в нетуристическом Мраморном карьере (30 км. от города).
  • Приезжайте к месту проведения прогулки за 30 минут до начала экскурсии для подготовки к выходу на воду и проведения инструктажа.
  • Продолжительность прогулки — 2-2,5 часа.
  • Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /чел. (за исключением льготных категорий граждан).
  • Каждому участнику прогулки мы предоставляем SUP-борд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, аквапак для телефона, плавучий шнурок для очков. Для комфортного сплава весной мы дополнительно предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм.
  • Плавать лучше в одежде по погоде, не сковывающей движения, на ноги — непромокаемую обувь или обувь, которую не жалко намочить (если погода позволяет — можно босиком).
  • С собой необходимо взять: запасной комплект одежды и обуви (на всякий случай), полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем (при необходимости), репелленты, 0,5-1 л питьевой воды.
  • Обычно прогулка проходит в малой группе (4-8 человек). Если вас больше или вы хотите провести корпоратив — напишите нам, мы что-нибудь придумаем (возможен сплав группы численностью до 15 человек).
  • Наши стандартные прогулки проходят без детей. Если вы хотите покататься на сапах семьёй — напишите нам. По возможности, мы всё организуем.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги инструктора-гида.
  • Снаряжение: SUP-борд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, аквапак для телефона, плавучий шнурок для очков и, при необходимости, сухой гермокостюм
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /чел. (за исключением льготных категорий граждан).
  • Трансфер до/от места старта
Место начала и завершения?
Пляж Солнечный
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов. Мы выходим на воду в 5-15 км от города (спот зависит от скорости и направлении ветра). Если вы без машины, до места старта можно добираться на такси (средняя стоимость — 200-250 руб.) или на автобусе.
  • Если погода не позволяет организовать прогулку в Ладожском озере (штормовое предупреждение, сильный ветер и др.), тур проводится на закрытом озере Ристиярви на территории национального парка «Ладожские шхеры» (20 км от города) или в пос. Рускеала в нетуристическом Мраморном карьере (30 км от города).
  • Приезжайте к месту проведения прогулки за 30 минут до начала экскурсии для подготовки к выходу на воду и проведения инструктажа.
  • Продолжительность прогулки — 2-2,5 часа.
  • Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /чел. (за исключением льготных категорий граждан).
  • Каждому участнику прогулки мы предоставляем SUP-борд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, аквапак для телефона, плавучий шнурок для очков. Для комфортного сплава весной мы дополнительно предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм.
  • Плавать лучше в одежде по погоде, не сковывающей движения, на ноги — непромокаемую обувь или обувь, которую не жалко намочить (если погода позволяет — можно босиком).
  • С собой необходимо взять: запасной комплект одежды и обуви (на всякий случай), полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем (при необходимости), репелленты, 0,5-1 л питьевой воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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