Познавательные групповые прогулки на SUP по Ладожским шхерам в Сортавале
Лучше островов могут быть только острова, на которых ещё не бывали. Эта переделанная известная строчка из песни В. Высоцкого, как нельзя лучше отражает философию наших прогулок.
Вы отправитесь в путешествие по живописным и неповторимым Ладожским шхерам в уникальном формате — путешествие на сапбордах.
Пройдете по живописным заливам и увидите большие и совсем крошечные острова, на одном из которых мы высадимся и прогуляемся. Почувствуйте Карелию с нами!
Вы отправитесь в путешествие по живописным и неповторимым Ладожским шхерам в уникальном формате — путешествие на сапбордах.
Пройдете по живописным заливам и увидите большие и совсем крошечные острова, на одном из которых мы высадимся и прогуляемся. Почувствуйте Карелию с нами!
Ближайшие даты:
15
авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ладожское озеро
- Ладожские шхеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Новые впечатления и непередаваемые эмоции.
- Сплавы на SUP — новое измерение туризма. А еще это незабываемое приключение! Это волны или зеркальная гладь Ладожского озера, в тёмной воде которого отражаются облака и стволы склонившихся сосен и елей. Это дикие берега с гранитными утёсами и непроходимым хвойным лесом. Это живописные и неповторимые острова с невероятными скалистыми пейзажами. Это яркие эмоции от проплывающей рядом с сапом любопытной ладожской нерпы. Это открытие новых мест, которые так вас удивят, что вы захотите кому-то обязательно их показать. Это истории, которые вы снова и снова будете пересказывать друзьям и родным.
- Прогулки 4 сезона.
- Летом шхеры прекрасны! Но в межсезонье красота другая, необычная, зачаровывающая. Летом не увидишь отраженное в зеркальной воде золото берёз и костры рябин, заснеженные скалы и льдины причудливой формы или весенние водопады, которые впадают с высоких и не очень скал в Ладожское озеро. Здесь главное — правильный выбор одежды. Для комфортного сплава весной, осенью и зимой мы предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм из мембранной ткани, который надевается поверх одежды. Он держит тепло и не позволит вам замерзнуть или промокнуть даже в случае падения в воду.
- Новый опыт.
- Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести. Перед прогулкой мы проведём подробный инструктаж, расскажем и покажем как правильно грести стоя, влюбим вас в сапбординг.
Важная информация:
- Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов. Мы выходим на воду в 5-15 км. от города (спот зависит от скорости и направлении ветра). Если вы без машины, до места старта можно добираться на такси (средняя стоимость — 200-250 руб.) или на автобусе.
- Если погода не позволяет организовать прогулку в Ладожском озере (штормовое предупреждение, сильный ветер и др.), тур проводится на закрытом озере Ристиярви на территории национального парка «Ладожские шхеры» (20 км. от города) или в пос. Рускеала в нетуристическом Мраморном карьере (30 км. от города).
- Приезжайте к месту проведения прогулки за 30 минут до начала экскурсии для подготовки к выходу на воду и проведения инструктажа.
- Продолжительность прогулки — 2-2,5 часа.
- Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /чел. (за исключением льготных категорий граждан).
- Каждому участнику прогулки мы предоставляем SUP-борд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, аквапак для телефона, плавучий шнурок для очков. Для комфортного сплава весной мы дополнительно предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм.
- Плавать лучше в одежде по погоде, не сковывающей движения, на ноги — непромокаемую обувь или обувь, которую не жалко намочить (если погода позволяет — можно босиком).
- С собой необходимо взять: запасной комплект одежды и обуви (на всякий случай), полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем (при необходимости), репелленты, 0,5-1 л питьевой воды.
- Обычно прогулка проходит в малой группе (4-8 человек). Если вас больше или вы хотите провести корпоратив — напишите нам, мы что-нибудь придумаем (возможен сплав группы численностью до 15 человек).
- Наши стандартные прогулки проходят без детей. Если вы хотите покататься на сапах семьёй — напишите нам. По возможности, мы всё организуем.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги инструктора-гида.
- Снаряжение: SUP-борд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, аквапак для телефона, плавучий шнурок для очков и, при необходимости, сухой гермокостюм
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /чел. (за исключением льготных категорий граждан).
- Трансфер до/от места старта
- Место начала и завершения?
- Пляж Солнечный
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Прогулки проходят в стороне от популярных туристических маршрутов. Мы выходим на воду в 5-15 км от города (спот зависит от скорости и направлении ветра). Если вы без машины, до места старта можно добираться на такси (средняя стоимость — 200-250 руб.) или на автобусе.
- Если погода не позволяет организовать прогулку в Ладожском озере (штормовое предупреждение, сильный ветер и др.), тур проводится на закрытом озере Ристиярви на территории национального парка «Ладожские шхеры» (20 км от города) или в пос. Рускеала в нетуристическом Мраморном карьере (30 км от города).
- Приезжайте к месту проведения прогулки за 30 минут до начала экскурсии для подготовки к выходу на воду и проведения инструктажа.
- Продолжительность прогулки — 2-2,5 часа.
- Дополнительно оплачивается посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 155 руб. /чел. (за исключением льготных категорий граждан).
- Каждому участнику прогулки мы предоставляем SUP-борд, весло, лиш, спасательный жилет, герморюкзак для вещей, аквапак для телефона, плавучий шнурок для очков. Для комфортного сплава весной мы дополнительно предоставляем каждому участнику специальный сухой гидрокостюм.
- Плавать лучше в одежде по погоде, не сковывающей движения, на ноги — непромокаемую обувь или обувь, которую не жалко намочить (если погода позволяет — можно босиком).
- С собой необходимо взять: запасной комплект одежды и обуви (на всякий случай), полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем (при необходимости), репелленты, 0,5-1 л питьевой воды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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