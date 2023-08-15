Лучше островов могут быть только острова, на которых ещё не бывали. Эта переделанная известная строчка из песни В. Высоцкого, как нельзя лучше отражает философию наших прогулок.



Вы отправитесь в путешествие по живописным и неповторимым Ладожским шхерам в уникальном формате — путешествие на сапбордах.



Пройдете по живописным заливам и увидите большие и совсем крошечные острова, на одном из которых мы высадимся и прогуляемся. Почувствуйте Карелию с нами!