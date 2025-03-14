А Анна Очень понравилось путешествие. Отдельное спасибо капитану Вадиму. Ответственный,отзывчивый,тактичный. Знающий свое дело. Осталось много положительных эмоций и впечатлений!

Елена Спасибо большое капитану Геннадию, было очень интересно! Осталось много впечатлений от этой поездки! Спасибо!

Е Екатерина читать дальше лёд, подходили к скалам, можно было залезть запросто туда, куда летом по воде не попасть. Забирались на вершину с красивейшими видами…

Спасибо огромное капитану и организаторам! Всё продумано, четко- рекомендую на все 200%! Потрясающая поездка!! Зимой совершенно особенная прелесть у Шхер, словами не передать. Лодка удобная, теплая, не продуваемая, обзор замечательный. Маршрут интересный, море впечатлений и великолепных фото. Было три остановки, выходили на

Ю Юлия Поездка понравилась всем. Красиво, познавательно, безопасно! Получили ответы на все свои вопросы и зарядились позитивом надолго! Однозначно рекомендуем!

П Пелагея Прекрасно покатались на лодочке! Капитан был очень приятным и вежливым мужчиной. Остались только положительные впечатления ☺️

с сергей Прогулка прекрасная!!! Море впечатлений. Душевный капитан, любящий Ладогу и дело, которым занимается. Жаль, организаторы не могут заказывать погоду, но это не их вина. И если человек зимой приехал на Ладогу, такая прогулка - то, что он хотел увидеть.

Алексей Всё безумно понравилось, очень красивые виды и места, всё просто фантастически! Очень рекомендуем!

Светлана читать дальше живописных местах и даже там, где не планировалось (по заявкам экскурсантов). Очень понравилось! Если добираться до точки (пристань в проливе Ворсунсалми) на такси, то желательно назвать адрес Фанерный тупик д. 17, и чтобы обратно вас тоже уже встречали. В Сортавала с такси непросто. Это местная особенность. Наши впечатления - на отлично! Спасибо за чудесное путешествие! 🙏👏 Шхеры зимой - просто бомба! Павлу спасибо большое! Все организовано четко, грамотно, транспортное средство - супер. Ходили и по таросам, и по льдинам, и по открытой воде. Несколько остановок в

Шереметьева Это была давняя мечта, наконец-то её удалось осуществить)) сама была там много раз летом, но зимой - это просто волшебно)) Друзья, приехавшие первый раз, в ещё большем восторге! Красоты неописуемые)) Отдельное спасибо Александре, за отзывчивость и быстрые ответы, а так же Павлу за прекрасную экскурсию и терпение (мы были громче пропеллера)))

Ольга Отдыхали в новогодние каникулы в г. Сортавала, посетили музей, крепость и самое главное событие это была экскурсия по ладожским шхерам на аэросанях. Самые лучшие впечатления. В санях тепло, дают наушники, чтобы заглушить шум мотора.