Одеться потеплее и взять камеру - вот что нужно для водной прогулки по Ладожским шхерам на аэролодке.
Путешествие обещает быть захватывающим: остров Хонкасало, обзорная площадка Крыша Ладоги, старые финские маяки и
Путешествие обещает быть захватывающим: остров Хонкасало, обзорная площадка Крыша Ладоги, старые финские маяки и
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные маршруты
- 🏝️ Посещение нетуристических мест
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🛟 Безопасность и комфорт
- 👨✈️ Опытные капитаны
Что можно увидеть
- Остров Хонкасало
- Обзорная площадка Крыша Ладоги
- Остров Каарнетсаари
- Горы Айно
- Старые финские маяки
- Поклонные кресты
- Замёрзшие водопады
Описание водной прогулки
- Во время прогулки вы увидите остров Хонкасало, по желанию подниметесь на обзорную площадку Крыша Ладоги
- Проедете мимо острова Каарнетсаари и горы Айно
- Остановитесь у старых финских маяков
- Посмотрите на поклонные кресты и замёрзшие водопады
При неблагоприятных погодных условиях (если лёд ещё не набрал прочность) мы скорректируем маршрут. Посетим остров Тулолансаари — родину знаменитых атлантов Эрмитажа и место вдохновения художника и мыслителя Николая Рериха.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на закрытой аэролодке с отоплением. Она оснащена спасательными средствами — кругами и жилетами
- Перед прогулкой проводим инструктаж и выдаём шумоподавляемые наушники
- Дополнительно оплачивается разрешение на посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 200₽ за человека. Мы поможем быстро оформить его
- Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Желательна высокая обувь
- Обратите внимание: это не экскурсия, а прогулка по красивым местам Карелии. Вас будет сопровождать капитан, он не является профессиональным гидом
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Сортавале
Провели экскурсии для 200 туристов
Уважаемые гости! Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Ладожским шхерам зимой. В путешествии вас будет сопровождать опытный капитан, который познакомит вас с историей и уникальной природой этого удивительного места. Прогулка на аэролодке даст возможность ощутить полную свободу передвижения по замёрзшему озеру.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
14 мар 2025
Очень понравилось путешествие. Отдельное спасибо капитану Вадиму. Ответственный,отзывчивый,тактичный. Знающий свое дело. Осталось много положительных эмоций и впечатлений!
Елена
23 фев 2025
Спасибо большое капитану Геннадию, было очень интересно! Осталось много впечатлений от этой поездки! Спасибо!
Е
Екатерина
20 фев 2025
Потрясающая поездка!! Зимой совершенно особенная прелесть у Шхер, словами не передать. Лодка удобная, теплая, не продуваемая, обзор замечательный. Маршрут интересный, море впечатлений и великолепных фото. Было три остановки, выходили на
Ю
Юлия
20 фев 2025
Поездка понравилась всем. Красиво, познавательно, безопасно! Получили ответы на все свои вопросы и зарядились позитивом надолго! Однозначно рекомендуем!
П
Пелагея
16 фев 2025
Прекрасно покатались на лодочке! Капитан был очень приятным и вежливым мужчиной. Остались только положительные впечатления ☺️
с
сергей
8 фев 2025
Прогулка прекрасная!!! Море впечатлений. Душевный капитан, любящий Ладогу и дело, которым занимается. Жаль, организаторы не могут заказывать погоду, но это не их вина. И если человек зимой приехал на Ладогу, такая прогулка - то, что он хотел увидеть.
Алексей
1 фев 2025
Всё безумно понравилось, очень красивые виды и места, всё просто фантастически! Очень рекомендуем!
Светлана
1 фев 2025
Шхеры зимой - просто бомба! Павлу спасибо большое! Все организовано четко, грамотно, транспортное средство - супер. Ходили и по таросам, и по льдинам, и по открытой воде. Несколько остановок в
Шереметьева
20 янв 2025
Это была давняя мечта, наконец-то её удалось осуществить)) сама была там много раз летом, но зимой - это просто волшебно)) Друзья, приехавшие первый раз, в ещё большем восторге! Красоты неописуемые)) Отдельное спасибо Александре, за отзывчивость и быстрые ответы, а так же Павлу за прекрасную экскурсию и терпение (мы были громче пропеллера)))
Ольга
12 янв 2025
Отдыхали в новогодние каникулы в г. Сортавала, посетили музей, крепость и самое главное событие это была экскурсия по ладожским шхерам на аэросанях. Самые лучшие впечатления. В санях тепло, дают наушники, чтобы заглушить шум мотора.
Ч
Черный
1 янв 2025
Это было супер!!!
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