Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке

Оденьтесь теплее и приготовьтесь к незабываемым видам! Комфортабельная аэролодка доставит вас к Ладожским шхерам, где ждут уникальные пейзажи и истории
Одеться потеплее и взять камеру - вот что нужно для водной прогулки по Ладожским шхерам на аэролодке.

Путешествие обещает быть захватывающим: остров Хонкасало, обзорная площадка Крыша Ладоги, старые финские маяки и
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замёрзшие водопады. Капитан расскажет об истории Ладожского озера и его шхер.

В случае неблагоприятной погоды маршрут изменится, но не станет менее интересным - вас ждёт остров Тулолансаари, родина атлантов Эрмитажа. Комфорт и безопасность гарантированы: закрытая аэролодка с отоплением и спасательными средствами. Одевайтесь по погоде и готовьтесь к приключению

5
11 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные маршруты
  • 🏝️ Посещение нетуристических мест
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🛟 Безопасность и комфорт
  • 👨‍✈️ Опытные капитаны
Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Прогулка по Ладожским шхерам на аэролодке
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Остров Хонкасало
  • Обзорная площадка Крыша Ладоги
  • Остров Каарнетсаари
  • Горы Айно
  • Старые финские маяки
  • Поклонные кресты
  • Замёрзшие водопады

Описание водной прогулки

  • Во время прогулки вы увидите остров Хонкасало, по желанию подниметесь на обзорную площадку Крыша Ладоги
  • Проедете мимо острова Каарнетсаари и горы Айно
  • Остановитесь у старых финских маяков
  • Посмотрите на поклонные кресты и замёрзшие водопады

При неблагоприятных погодных условиях (если лёд ещё не набрал прочность) мы скорректируем маршрут. Посетим остров Тулолансаари — родину знаменитых атлантов Эрмитажа и место вдохновения художника и мыслителя Николая Рериха.

Организационные детали

  • Прогулка пройдёт на закрытой аэролодке с отоплением. Она оснащена спасательными средствами — кругами и жилетами
  • Перед прогулкой проводим инструктаж и выдаём шумоподавляемые наушники
  • Дополнительно оплачивается разрешение на посещение нацпарка «Ладожские шхеры» — 200₽ за человека. Мы поможем быстро оформить его
  • Одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Желательна высокая обувь
  • Обратите внимание: это не экскурсия, а прогулка по красивым местам Карелии. Вас будет сопровождать капитан, он не является профессиональным гидом

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сортавале
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
А
14 мар 2025
Очень понравилось путешествие. Отдельное спасибо капитану Вадиму. Ответственный,отзывчивый,тактичный. Знающий свое дело. Осталось много положительных эмоций и впечатлений!
Елена
23 фев 2025
Спасибо большое капитану Геннадию, было очень интересно! Осталось много впечатлений от этой поездки! Спасибо!
Спасибо большое капитану Геннадию, было очень интересно! Осталось много впечатлений от этой поездки! Спасибо!Спасибо большое капитану Геннадию, было очень интересно! Осталось много впечатлений от этой поездки! Спасибо!Спасибо большое капитану Геннадию, было очень интересно! Осталось много впечатлений от этой поездки! Спасибо!Спасибо большое капитану Геннадию, было очень интересно! Осталось много впечатлений от этой поездки! Спасибо!
Е
20 фев 2025
Потрясающая поездка!! Зимой совершенно особенная прелесть у Шхер, словами не передать. Лодка удобная, теплая, не продуваемая, обзор замечательный. Маршрут интересный, море впечатлений и великолепных фото. Было три остановки, выходили на
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лёд, подходили к скалам, можно было залезть запросто туда, куда летом по воде не попасть. Забирались на вершину с красивейшими видами…
Спасибо огромное капитану и организаторам! Всё продумано, четко- рекомендую на все 200%!

Ю
20 фев 2025
Поездка понравилась всем. Красиво, познавательно, безопасно! Получили ответы на все свои вопросы и зарядились позитивом надолго! Однозначно рекомендуем!
П
16 фев 2025
Прекрасно покатались на лодочке! Капитан был очень приятным и вежливым мужчиной. Остались только положительные впечатления ☺️
с
8 фев 2025
Прогулка прекрасная!!! Море впечатлений. Душевный капитан, любящий Ладогу и дело, которым занимается. Жаль, организаторы не могут заказывать погоду, но это не их вина. И если человек зимой приехал на Ладогу, такая прогулка - то, что он хотел увидеть.
Прогулка прекрасная!!! Море впечатлений. Душевный капитан, любящий Ладогу и дело, которым занимается. Жаль, организаторы не могутПрогулка прекрасная!!! Море впечатлений. Душевный капитан, любящий Ладогу и дело, которым занимается. Жаль, организаторы не могутПрогулка прекрасная!!! Море впечатлений. Душевный капитан, любящий Ладогу и дело, которым занимается. Жаль, организаторы не могут
Алексей
1 фев 2025
Всё безумно понравилось, очень красивые виды и места, всё просто фантастически! Очень рекомендуем!
Всё безумно понравилось, очень красивые виды и места, всё просто фантастически! Очень рекомендуем!Всё безумно понравилось, очень красивые виды и места, всё просто фантастически! Очень рекомендуем!Всё безумно понравилось, очень красивые виды и места, всё просто фантастически! Очень рекомендуем!Всё безумно понравилось, очень красивые виды и места, всё просто фантастически! Очень рекомендуем!
Светлана
1 фев 2025
Шхеры зимой - просто бомба! Павлу спасибо большое! Все организовано четко, грамотно, транспортное средство - супер. Ходили и по таросам, и по льдинам, и по открытой воде. Несколько остановок в
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живописных местах и даже там, где не планировалось (по заявкам экскурсантов). Очень понравилось! Если добираться до точки (пристань в проливе Ворсунсалми) на такси, то желательно назвать адрес Фанерный тупик д. 17, и чтобы обратно вас тоже уже встречали. В Сортавала с такси непросто. Это местная особенность. Наши впечатления - на отлично! Спасибо за чудесное путешествие! 🙏👏

Шереметьева
20 янв 2025
Это была давняя мечта, наконец-то её удалось осуществить)) сама была там много раз летом, но зимой - это просто волшебно)) Друзья, приехавшие первый раз, в ещё большем восторге! Красоты неописуемые)) Отдельное спасибо Александре, за отзывчивость и быстрые ответы, а так же Павлу за прекрасную экскурсию и терпение (мы были громче пропеллера)))
Это была давняя мечта, наконец-то её удалось осуществить)) сама была там много раз летом, но зимойЭто была давняя мечта, наконец-то её удалось осуществить)) сама была там много раз летом, но зимойЭто была давняя мечта, наконец-то её удалось осуществить)) сама была там много раз летом, но зимой
Ольга
12 янв 2025
Отдыхали в новогодние каникулы в г. Сортавала, посетили музей, крепость и самое главное событие это была экскурсия по ладожским шхерам на аэросанях. Самые лучшие впечатления. В санях тепло, дают наушники, чтобы заглушить шум мотора.
Ч
1 янв 2025
Это было супер!!!

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