Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

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Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день

Экспедиционная поездка по красотам Северного Приладожья с карельским пикником в группе до 7 человек

Ярослав
Ярослав – представитель из Сортавалы
На полноприводном автобусе 🚌 вы посетите дивные места, включая те, до которых можно добраться только на внедорожнике.

Оцените пейзажи лучших водопадов края: Юканкоски, Ристиярвский, Ляскеля, Прокинкоски, Пьюхинкоски, Белые мосты 2, Нижний и Верхний Койринойя.

Полюбуетесь Ладогой и шхерами с горы ⛰️ Хийденвуори.

А также увидите суровую гору Лоухиваара, отсылающую к песням Калевалы.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день

Программа поездки

10:30 — встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала.
10:40 — остановка у первого водопадика, Ристиярвского. Здесь вы узнаете о купцах Ёрмакка, полюбуетесь заливом Каривалахти, самым северным на Ладожском озере, и откроете секрет его названия. А напротив увидите неприступную, разрушенную землетрясениями, темную гору Лоухиваара, которая погружает в далекое прошлое Карелии — к песням легендарной Калевалы.
11:20 — подъем на гору Хийденвуори и осмотр Ладожских шхер с высоты птичьего полета. На вершине вы также откроете одно из карельских мест силы, посетите штольню и увидите наблюдательный пункт финнов.
12:40 — водопад Ляскеля у ГЭС. Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельского ГЭС.
13:00 — водопад 9-го мая (Прокинкоски). Небольшой, но бурный водопад на остатках финской мельницы.
13:20 — водопад Пеюхинкоски, он же Ворошилка, он же водопад 13-го мая. Малоизвестный и труднодоступный водопад. Его общая высота — 40 метров, но из-за каскадов вы не ощутите этих размеров.
13:50 — обед с карельскими калитками, вареньем и травяным чаем. 🥐 🍵
14:20 — водопад Нижний Койринойя — невысокий, но зрелищный водопад.
14:40 — водопад Верхний Койринойя на развалинах бывшей финской мельницы
15:50 — водопады Белые мосты (Юканкоски) и Белые мосты 2. Юканкоски — один из самых желаемых для осмотра водопадов в Карелии, крупнейший в Северном Приладожье и Южной Карелии. В половодье воды в реке Кулисмайоки даже больше, чем в Суне с её известным Кивачом!
18:10 — окончание программы в Сортавале, на ж/д вокзале.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включена аренда внедорожного автобуса, посещение всех заявленных объектов и сопровождение профессионального гида по маршруту
  • Отдельно оплачивается карельский обед — 300 руб. /человека

Для прибывающих из Санкт-Петербурга

Чтобы уместить программу в один день, мы рекомендуем поехать в Сортавалу на поезде 🚂 «Ласточка». У такого формата есть много преимуществ перед автобусным туром из Петербурга.
1. Вы доберетесь до места назначения в комфортных условиях и четко по графику, что позволит успеть везде, где запланировано. Отправление от Финляндского вокзала в 6:15 — прибытие в Сортавалу в 10:20, обратный путь: 18:45 — 22:43.
2. Это безопаснее, чем поездка по сортавальским серпантинам, особенно зимой
3. Цена билета составляет около 400 рублей/человека

Начало и место завершения
🚩 на ж/д вокзале Сортавалы
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день
Ладожские шхеры и 8 водопадов Карелии за один день

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ярослав
Ярослав
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
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