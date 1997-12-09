Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

Программа поездки

10:30 — встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала.

10:40 — остановка у первого водопадика, Ристиярвского. Здесь вы узнаете о купцах Ёрмакка, полюбуетесь заливом Каривалахти, самым северным на Ладожском озере, и откроете секрет его названия. А напротив увидите неприступную, разрушенную землетрясениями, темную гору Лоухиваара, которая погружает в далекое прошлое Карелии — к песням легендарной Калевалы.

11:20 — подъем на гору Хийденвуори и осмотр Ладожских шхер с высоты птичьего полета. На вершине вы также откроете одно из карельских мест силы, посетите штольню и увидите наблюдательный пункт финнов.

12:40 — водопад Ляскеля у ГЭС. Некогда естественный водопад, сейчас это паводковый водосброс, расположенной у плотины Ляскельского ГЭС.

13:00 — водопад 9-го мая (Прокинкоски). Небольшой, но бурный водопад на остатках финской мельницы.

13:20 — водопад Пеюхинкоски, он же Ворошилка, он же водопад 13-го мая. Малоизвестный и труднодоступный водопад. Его общая высота — 40 метров, но из-за каскадов вы не ощутите этих размеров.

13:50 — обед с карельскими калитками, вареньем и травяным чаем. 🥐 🍵

14:20 — водопад Нижний Койринойя — невысокий, но зрелищный водопад.

14:40 — водопад Верхний Койринойя на развалинах бывшей финской мельницы

15:50 — водопады Белые мосты (Юканкоски) и Белые мосты 2. Юканкоски — один из самых желаемых для осмотра водопадов в Карелии, крупнейший в Северном Приладожье и Южной Карелии. В половодье воды в реке Кулисмайоки даже больше, чем в Суне с её известным Кивачом!

18:10 — окончание программы в Сортавале, на ж/д вокзале.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включена аренда внедорожного автобуса, посещение всех заявленных объектов и сопровождение профессионального гида по маршруту

Отдельно оплачивается карельский обед — 300 руб. /человека

Для прибывающих из Санкт-Петербурга

Чтобы уместить программу в один день, мы рекомендуем поехать в Сортавалу на поезде 🚂 «Ласточка». У такого формата есть много преимуществ перед автобусным туром из Петербурга.

1. Вы доберетесь до места назначения в комфортных условиях и четко по графику, что позволит успеть везде, где запланировано. Отправление от Финляндского вокзала в 6:15 — прибытие в Сортавалу в 10:20, обратный путь: 18:45 — 22:43.

2. Это безопаснее, чем поездка по сортавальским серпантинам, особенно зимой

3. Цена билета составляет около 400 рублей/человека