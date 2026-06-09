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Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере

Погрузитесь в удивительный мир Ладожских шхер на индивидуальной прогулке на катере. Вас ждут дикие острова, живописные виды и уникальные места силы
Индивидуальная водная прогулка по Ладожским шхерам предлагает уникальную возможность увидеть Карелию с другой стороны. Путешествие начинается у горы Паасо, где можно насладиться видами хвойных лесов.

На катере вы пройдете по реке Тохмайоки, откроете для себя заповедные острова и насладитесь пикником на диком острове.

В завершение маршрута - подъем на гору Айно, где можно загадать желание и полюбоваться потрясающими пейзажами
5
110 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный маршрут по Ладожским шхерам
  • 🏝 Высадка на диком острове
  • 🐾 Возможность увидеть ладожскую нерпу
  • 🗻 Восхождение на гору Айно
  • 🚤 Индивидуальная прогулка на катере

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и июне можно насладиться цветением и тишиной, пока туристический сезон только начинается. Июль и август - пик сезона, когда вода теплая, а солнце дарит долгие дни. Сентябрь порадует спокойствием и золотыми красками осени. Вне сезона прогулки не проводятся, так как навигация ограничена.
Сейчас август — это идеальное время.
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере

Что можно увидеть

  • Гора Паасо
  • Архипелаг Тулолансаари
  • Острова Валаамского архипелага
  • Гора Айно

Описание экскурсии

Гора Паасо — наша прогулка стартует от одного из красивейших мест в окрестностях Сортавалы. Советую приехать сюда за час до нашей встречи, чтобы подняться по экотропе на вершину Паасо и полюбоваться морей хвойных крон.

Мир Ладожских шхер. Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры. Вы откроете секреты архипелага Тулолансаари и увидите заповедные острова, до которых не добираются туристические катера.

Пикник на диком острове. Высадимся на необитаемом островке, прямо у выхода в открытую Ладогу. Тут вы сможете остаться наедине с природой: отдохнуть на плоских каменных пляжах, искупаться или даже устроить пикник. Я не буду вас торопить: у вас будет достаточно времени, чтобы насладится красотой шхер, гранитных скал и реликтовых сосен.

Открытая Ладога. Пройдём на катере по бескрайней глади, увидим острова Валаамского архипелага и излюбленное место отдыха ладожской нерпы (а может, и её саму!).

Виды горы Айно. Не обойдем стороной и знаменитую бухту острова Хонкасало, осмотрим ее с борта катера. А в конце путешествия поднимемся на гору Айно на острове Карнетсаари, чтобы загадать желание в месте силы и оценить потрясающий пейзаж с вершины.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Прогулка начинается в 2 км от Сортавалы (ориентир — гора Паасо). Сюда удобно и быстро можно добраться на автобусе № 1 (остановка — поселок Тельмана), либо я могу за дополнительную плату доставить вас до места.
  • Поездка проходит на катере Беркут Lht open 2024 года выпуска. Длина маршрута — около 55 км по воде.
  • Прогулка возможна только в период проведения навигации — с 1 мая по 30 сентября
  • Дополнительные расходы: посещение парка — 350 ₽ с человека

Обратите внимание

  • Катер может идти с открытым тентом, но при таком режиме передвижения бывает прохладно, поэтому позаботьтесь о тёплых вещах. Также пригодится обувь для пеших прогулок, головной убор, принадлежности для купания (при желании).
  • Всем участникам будут предоставлены спасательные жилеты
  • Четвероногих друзей возможно взять по согласованию
  • С собой можно взять продукты для небольшого пикника
  • Гору Паасо вы можете посетить самостоятельно либо за час поездки, либо уже после поездки
  • На прогулку можно с детьми от 3-х лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У горы Паасо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 758 туристов
Я коренной житель Сортавалы, потомственный карел, родился и вырос в этих местах. Живу прямо напротив горы Паасо. Люблю спорт, катаюсь на сноуборде и сап-борде. Не первый год встречаю путешественников в своем гостевом доме и провожу экскурсии. Буду рад познакомить вас поближе со своей любимой малой родиной.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
3
2
1
Н
Дата посещения: 5 июн 2026
Нам очень понравилось.
Нас было трое экскурсантов: двое взрослых и ребенок 12 лет (мальчик).
1) Организация. Легко нашли место начала. К нашему приходу всё было готово, вовремя начали поездку. Катер небольшой, но
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комфортный - самое то для семейного мини путешествия.
2) Экскурсия не перегружена информацией. Приятные короткие рассказы органично совмещены с медитативным погружением в окружающие красоты карельской природы. Водная прогулка перемежается высадками на красочные островки, где можно расслаблено посидеть, глядя на потрясающие пейзажи, а так же подняться на естественные смотровые площадки и прочувствовать величину и мощь скал сверху. Мне отдельно понравилось, что начало и конец прогулки проходит по руслу реки - немножко пройти путем старого торгового пути и представить, как сплавлялись здесь люди столетия назад.
3) Максим оставил о себе только положительные впечатления: приятный сдержанный человек, опытный капитан, интересный рассказчик.
Отдельное спасибо за внезапный подарок в виде отклонения от маршрута. Ребенок очень любит нерп, о чем эмоционально сообщил, а Максим подвёз нас к месту, где те иногда отдыхают. Да, это чистой воды случайность и везение, но нам удалось увидеть лежащих на камнях нерпочек с расстояния буквально нескольких метров. Сын до сих пор в восторге.

Очень рекомендую тем, кто любит в тишине погрузиться в созерцание и не боится физических нагрузок (на смотровые точки надо всё-таки подняться).

Нам очень понравилось.
Нам очень понравилось.
Нам очень понравилось.
Нам очень понравилось.
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Татьяна
Получилась отличная, восхитительная прогулка. Максим интересно преподносит материал. Мы посмотрели интересные, красивые локации. Спасибо!
Получилась отличная, восхитительная прогулка. Максим интересно преподносит материал. Мы посмотрели интересные, красивые локации. Спасибо!
Получилась отличная, восхитительная прогулка. Максим интересно преподносит материал. Мы посмотрели интересные, красивые локации. Спасибо!
Получилась отличная, восхитительная прогулка. Максим интересно преподносит материал. Мы посмотрели интересные, красивые локации. Спасибо!
Получилась отличная, восхитительная прогулка. Максим интересно преподносит материал. Мы посмотрели интересные, красивые локации. Спасибо!
Получилась отличная, восхитительная прогулка. Максим интересно преподносит материал. Мы посмотрели интересные, красивые локации. Спасибо!
Получилась отличная, восхитительная прогулка. Максим интересно преподносит материал. Мы посмотрели интересные, красивые локации. Спасибо!
Получилась отличная, восхитительная прогулка. Максим интересно преподносит материал. Мы посмотрели интересные, красивые локации. Спасибо!
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Анна
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия состоялась. Спасибо Максиму за интересный рассказ и да, мы действительно никого не встретили, только суровая Ладога и необитаемые острова.
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия+2
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия
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Д
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже спрашивает,когда мы вернемся снова☺️
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже+4
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже
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О
Спасибо огромное Максиму за нашу великолепную прогулку. К сожалению, нам не очень повезло с погодой. Но даже во время дождя Максим сделал все возможное, чтобы наша прогулка прошла комфортно и
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мы смогли бы насладиться видами и природой Карелии. В конечном итоге погода абсолютно не помешала нам ощутить дух Карелии и ее красоту! Весь маршрут проходит по местам, где нет толп туристов, для настоящих любителей активного отдыха и природы это просто рай. В качестве бонуса настоящая живая нерпа показалась нам, мы смогли ее рассмотреть с близкого расстояния. Максим интересно рассказывал, показал нам много красивых мест и сделал отличные фото нам на память.

Спасибо огромное Максиму за нашу великолепную прогулку. К сожалению, нам не очень повезло с погодой. Но
Спасибо огромное Максиму за нашу великолепную прогулку. К сожалению, нам не очень повезло с погодой. Но
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Светлана
лучший способ познакомится с Ладожскими шхерами, красота нереальная, без спешки и суеты, много интересной информации о здешних местах, огромное спасибо Максиму за отличное очень атмосферное путешествие.
лучший способ познакомится с Ладожскими шхерами, красота нереальная, без спешки и суеты, много интересной информации о
лучший способ познакомится с Ладожскими шхерами, красота нереальная, без спешки и суеты, много интересной информации о
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