Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и июне можно насладиться цветением и тишиной, пока туристический сезон только начинается. Июль и август - пик сезона, когда вода теплая, а солнце дарит долгие дни. Сентябрь порадует спокойствием и золотыми красками осени. Вне сезона прогулки не проводятся, так как навигация ограничена.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Паасо
Архипелаг Тулолансаари
Острова Валаамского архипелага
Гора Айно
Описание экскурсии
Гора Паасо — наша прогулка стартует от одного из красивейших мест в окрестностях Сортавалы. Советую приехать сюда за час до нашей встречи, чтобы подняться по экотропе на вершину Паасо и полюбоваться морей хвойных крон.
Мир Ладожских шхер. Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры. Вы откроете секреты архипелага Тулолансаари и увидите заповедные острова, до которых не добираются туристические катера.
Пикник на диком острове. Высадимся на необитаемом островке, прямо у выхода в открытую Ладогу. Тут вы сможете остаться наедине с природой: отдохнуть на плоских каменных пляжах, искупаться или даже устроить пикник. Я не буду вас торопить: у вас будет достаточно времени, чтобы насладится красотой шхер, гранитных скал и реликтовых сосен.
Открытая Ладога. Пройдём на катере по бескрайней глади, увидим острова Валаамского архипелага и излюбленное место отдыха ладожской нерпы (а может, и её саму!).
Виды горы Айно. Не обойдем стороной и знаменитую бухту острова Хонкасало, осмотрим ее с борта катера. А в конце путешествия поднимемся на гору Айно на острове Карнетсаари, чтобы загадать желание в месте силы и оценить потрясающий пейзаж с вершины.
Организационные детали
Как проходит прогулка
Прогулка начинается в 2 км от Сортавалы (ориентир — гора Паасо). Сюда удобно и быстро можно добраться на автобусе № 1 (остановка — поселок Тельмана), либо я могу за дополнительную плату доставить вас до места.
Поездка проходит на катере Беркут Lht open 2024 года выпуска. Длина маршрута — около 55 км по воде.
Прогулка возможна только в период проведения навигации — с 1 мая по 30 сентября
Дополнительные расходы: посещение парка — 350 ₽ с человека
Обратите внимание
Катер может идти с открытым тентом, но при таком режиме передвижения бывает прохладно, поэтому позаботьтесь о тёплых вещах. Также пригодится обувь для пеших прогулок, головной убор, принадлежности для купания (при желании).
Всем участникам будут предоставлены спасательные жилеты
Четвероногих друзей возможно взять по согласованию
С собой можно взять продукты для небольшого пикника
Гору Паасо вы можете посетить самостоятельно либо за час поездки, либо уже после поездки
На прогулку можно с детьми от 3-х лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У горы Паасо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Сортавале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 758 туристов
Я коренной житель Сортавалы, потомственный карел, родился и вырос в этих местах. Живу прямо напротив горы Паасо. Люблю спорт, катаюсь на сноуборде и сап-борде. Не первый год встречаю путешественников в своем гостевом доме и провожу экскурсии. Буду рад познакомить вас поближе со своей любимой малой родиной.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Дата посещения: 5 июн 2026
Нам очень понравилось. Нас было трое экскурсантов: двое взрослых и ребенок 12 лет (мальчик). 1) Организация. Легко нашли место начала. К нашему приходу всё было готово, вовремя начали поездку. Катер небольшой, но читать дальшеуменьшить
комфортный - самое то для семейного мини путешествия. 2) Экскурсия не перегружена информацией. Приятные короткие рассказы органично совмещены с медитативным погружением в окружающие красоты карельской природы. Водная прогулка перемежается высадками на красочные островки, где можно расслаблено посидеть, глядя на потрясающие пейзажи, а так же подняться на естественные смотровые площадки и прочувствовать величину и мощь скал сверху. Мне отдельно понравилось, что начало и конец прогулки проходит по руслу реки - немножко пройти путем старого торгового пути и представить, как сплавлялись здесь люди столетия назад. 3) Максим оставил о себе только положительные впечатления: приятный сдержанный человек, опытный капитан, интересный рассказчик. Отдельное спасибо за внезапный подарок в виде отклонения от маршрута. Ребенок очень любит нерп, о чем эмоционально сообщил, а Максим подвёз нас к месту, где те иногда отдыхают. Да, это чистой воды случайность и везение, но нам удалось увидеть лежащих на камнях нерпочек с расстояния буквально нескольких метров. Сын до сих пор в восторге.
Очень рекомендую тем, кто любит в тишине погрузиться в созерцание и не боится физических нагрузок (на смотровые точки надо всё-таки подняться).
Это был прекрасный день рождения младшего сына! С погодой не очень повезло, тем не менее, экскурсия состоялась. Спасибо Максиму за интересный рассказ и да, мы действительно никого не встретили, только суровая Ладога и необитаемые острова.
+2
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Д
Динара
Отличная экскурсия,превзошла наши ожидания. Всё прошло на высшем уровне! Максим,спасибо Вам большое! Вы-мастер своего дела)Ребёнок уже спрашивает,когда мы вернемся снова☺️
+4
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О
Оксана
Спасибо огромное Максиму за нашу великолепную прогулку. К сожалению, нам не очень повезло с погодой. Но даже во время дождя Максим сделал все возможное, чтобы наша прогулка прошла комфортно и читать дальшеуменьшить
мы смогли бы насладиться видами и природой Карелии. В конечном итоге погода абсолютно не помешала нам ощутить дух Карелии и ее красоту! Весь маршрут проходит по местам, где нет толп туристов, для настоящих любителей активного отдыха и природы это просто рай. В качестве бонуса настоящая живая нерпа показалась нам, мы смогли ее рассмотреть с близкого расстояния. Максим интересно рассказывал, показал нам много красивых мест и сделал отличные фото нам на память.
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Светлана
лучший способ познакомится с Ладожскими шхерами, красота нереальная, без спешки и суеты, много интересной информации о здешних местах, огромное спасибо Максиму за отличное очень атмосферное путешествие.
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