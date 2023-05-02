Ещё до того, как на шхерах создали национальный парк, я ходил на лодке с отцом по этим заповедным местам, ловил рыбу, занимался охотой. А теперь готов показать местную красоту вам — без избитых маршрутов, которыми грешат групповые прогулки. На катере мы исследуем безлюдные уголки Ладожских шхер, высадимся на диком острове и побываем в месте силы. Это и есть Карелия!

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Описание

Что вас ожидает

Гора Паасо — наша прогулка стартует от одного из красивейших мест в окрестностях Сортавалы. Советую приехать сюда за час до нашей встречи, чтобы подняться по экотропе на вершину Паасо и полюбоваться морей хвойных крон.

Мир Ладожских шхер. Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры. Вы откроете секреты архипелага Тулолансаари и увидите заповедные острова, до которых не добираются туристические катера.

Пикник на диком острове. Высадимся на необитаемом островке, прямо у выхода в открытую Ладогу. Тут вы сможете остаться наедине с природой: отдохнуть на плоских каменных пляжах, искупаться или даже устроить пикник. Я не буду вас торопить: у вас будет достаточно времени, чтобы насладится красотой шхер, гранитных скал и реликтовых сосен.

Открытая Ладога. Пройдём на катере по бескрайней глади, увидим острова Валаамского архипелага и излюбленное место отдыха ладожской нерпы (а может и её саму!).

Виды с горы Айно. Не обойдем стороной и знаменитую бухту острова Хонкасало, осмотрим ее с борта катера. А в конце путешествия поднимемся на гору Айно на острове Карнетсаари, чтобы загадать желание в месте силы и оценить потрясающий пейзаж с вершины.

Организационные детали

Как проходит прогулка

Начало экскурсии находится в 2 км от Сортавалы (ориентир — гора Паасо). Сюда удобно и быстро можно добраться на автобусе № 1 (остановка — поселок Тельмана), либо мы можем за дополнительную плату доставить вас до места.

Поездка проходит на катере Волжанка 46-фиш 2021 года выпуска. Длина маршрута — около 55 км по воде.

Экскурсия возможна только в период проведения навигации — с 1 мая по 30 сентября

Обратите внимание