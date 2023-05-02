Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом
А теперь готов показать местную красоту вам — без избитых маршрутов, которыми грешат групповые прогулки.
На катере мы исследуем безлюдные уголки Ладожских шхер, высадимся на диком острове и побываем в месте силы. Это и есть Карелия!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Гора Паасо — наша прогулка стартует от одного из красивейших мест в окрестностях Сортавалы. Советую приехать сюда за час до нашей встречи, чтобы подняться по экотропе на вершину Паасо и полюбоваться морей хвойных крон.
Мир Ладожских шхер. Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры. Вы откроете секреты архипелага Тулолансаари и увидите заповедные острова, до которых не добираются туристические катера.
Пикник на диком острове. Высадимся на необитаемом островке, прямо у выхода в открытую Ладогу. Тут вы сможете остаться наедине с природой: отдохнуть на плоских каменных пляжах, искупаться или даже устроить пикник. Я не буду вас торопить: у вас будет достаточно времени, чтобы насладится красотой шхер, гранитных скал и реликтовых сосен.
Открытая Ладога. Пройдём на катере по бескрайней глади, увидим острова Валаамского архипелага и излюбленное место отдыха ладожской нерпы (а может и её саму!).
Виды с горы Айно. Не обойдем стороной и знаменитую бухту острова Хонкасало, осмотрим ее с борта катера. А в конце путешествия поднимемся на гору Айно на острове Карнетсаари, чтобы загадать желание в месте силы и оценить потрясающий пейзаж с вершины.
Организационные детали
Как проходит прогулка
- Начало экскурсии находится в 2 км от Сортавалы (ориентир — гора Паасо). Сюда удобно и быстро можно добраться на автобусе № 1 (остановка — поселок Тельмана), либо мы можем за дополнительную плату доставить вас до места.
- Поездка проходит на катере Волжанка 46-фиш 2021 года выпуска. Длина маршрута — около 55 км по воде.
- Экскурсия возможна только в период проведения навигации — с 1 мая по 30 сентября
Обратите внимание
- Катер может идти с открытым тентом, но при таком режиме передвижения бывает прохладно, поэтому позаботьтесь о тёплых вещах. Также пригодится обувь для пеших прогулок, головной убор, принадлежности для купания (при желании).
- Всем участникам экскурсии будут предоставлены спасательные жилеты
- Четвероногих друзей на нашу экскурсию возможно взять по согласованию
- С собой можно взять продукты для небольшого пикника
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у горы Паасо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.