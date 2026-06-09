Лучшее время для водной прогулки по Ладожским шхерам - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует яркими красками. В мае и июне можно насладиться цветением и тишиной, пока туристический сезон только начинается. Июль и август - пик сезона, когда вода теплая, а солнце дарит долгие дни. Сентябрь порадует спокойствием и золотыми красками осени. Вне сезона прогулки не проводятся, так как навигация ограничена.

Индивидуальная водная прогулка по Ладожским шхерам предлагает уникальную возможность увидеть Карелию с другой стороны. Путешествие начинается у горы Паасо, где можно насладиться видами хвойных лесов. На катере вы пройдете по реке Тохмайоки, откроете для себя заповедные острова и насладитесь пикником на диком острове. В завершение маршрута - подъем на гору Айно, где можно загадать желание и полюбоваться потрясающими пейзажами

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Описание экскурсии

Гора Паасо — наша прогулка стартует от одного из красивейших мест в окрестностях Сортавалы. Советую приехать сюда за час до нашей встречи, чтобы подняться по экотропе на вершину Паасо и полюбоваться морей хвойных крон.

Мир Ладожских шхер. Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры. Вы откроете секреты архипелага Тулолансаари и увидите заповедные острова, до которых не добираются туристические катера.

Пикник на диком острове. Высадимся на необитаемом островке, прямо у выхода в открытую Ладогу. Тут вы сможете остаться наедине с природой: отдохнуть на плоских каменных пляжах, искупаться или даже устроить пикник. Я не буду вас торопить: у вас будет достаточно времени, чтобы насладится красотой шхер, гранитных скал и реликтовых сосен.

Открытая Ладога. Пройдём на катере по бескрайней глади, увидим острова Валаамского архипелага и излюбленное место отдыха ладожской нерпы (а может, и её саму!).

Виды горы Айно. Не обойдем стороной и знаменитую бухту острова Хонкасало, осмотрим ее с борта катера. А в конце путешествия поднимемся на гору Айно на острове Карнетсаари, чтобы загадать желание в месте силы и оценить потрясающий пейзаж с вершины.

Организационные детали

Как проходит прогулка

Прогулка начинается в 2 км от Сортавалы (ориентир — гора Паасо). Сюда удобно и быстро можно добраться на автобусе № 1 (остановка — поселок Тельмана), либо я могу за дополнительную плату доставить вас до места.

Поездка проходит на катере Беркут Lht open 2024 года выпуска. Длина маршрута — около 55 км по воде.

Прогулка возможна только в период проведения навигации — с 1 мая по 30 сентября

Дополнительные расходы: посещение парка — 350 ₽ с человека

Обратите внимание