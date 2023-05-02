Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере

Исследовать тайные уголки карельских фьордов на водной прогулке с коренным карелом

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Ещё до того, как на шхерах создали национальный парк, я ходил на лодке с отцом по этим заповедным местам, ловил рыбу, занимался охотой.

А теперь готов показать местную красоту вам — без избитых маршрутов, которыми грешат групповые прогулки.

На катере мы исследуем безлюдные уголки Ладожских шхер, высадимся на диком острове и побываем в месте силы. Это и есть Карелия!
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Дикие Ладожские шхеры: секретный маршрут на катере
Ближайшие даты:
2
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Описание

Что вас ожидает

Гора Паасо — наша прогулка стартует от одного из красивейших мест в окрестностях Сортавалы. Советую приехать сюда за час до нашей встречи, чтобы подняться по экотропе на вершину Паасо и полюбоваться морей хвойных крон.

Мир Ладожских шхер. Сначала на катере мы пройдем по руслу реки Тохмайоки и выйдем в Ладожские шхеры. Вы откроете секреты архипелага Тулолансаари и увидите заповедные острова, до которых не добираются туристические катера.

Пикник на диком острове. Высадимся на необитаемом островке, прямо у выхода в открытую Ладогу. Тут вы сможете остаться наедине с природой: отдохнуть на плоских каменных пляжах, искупаться или даже устроить пикник. Я не буду вас торопить: у вас будет достаточно времени, чтобы насладится красотой шхер, гранитных скал и реликтовых сосен.

Открытая Ладога. Пройдём на катере по бескрайней глади, увидим острова Валаамского архипелага и излюбленное место отдыха ладожской нерпы (а может и её саму!).

Виды с горы Айно. Не обойдем стороной и знаменитую бухту острова Хонкасало, осмотрим ее с борта катера. А в конце путешествия поднимемся на гору Айно на острове Карнетсаари, чтобы загадать желание в месте силы и оценить потрясающий пейзаж с вершины.

Организационные детали

Как проходит прогулка

  • Начало экскурсии находится в 2 км от Сортавалы (ориентир — гора Паасо). Сюда удобно и быстро можно добраться на автобусе № 1 (остановка — поселок Тельмана), либо мы можем за дополнительную плату доставить вас до места.
  • Поездка проходит на катере Волжанка 46-фиш 2021 года выпуска. Длина маршрута — около 55 км по воде.
  • Экскурсия возможна только в период проведения навигации — с 1 мая по 30 сентября

Обратите внимание

  • Катер может идти с открытым тентом, но при таком режиме передвижения бывает прохладно, поэтому позаботьтесь о тёплых вещах. Также пригодится обувь для пеших прогулок, головной убор, принадлежности для купания (при желании).
  • Всем участникам экскурсии будут предоставлены спасательные жилеты
  • Четвероногих друзей на нашу экскурсию возможно взять по согласованию
  • С собой можно взять продукты для небольшого пикника

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у горы Паасо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Выездные
Ладожское озеро
Популярные места
Природа и пейзажи
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Остров Хонкасало
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