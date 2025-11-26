- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Узнать историю иван-чая
- 🍵 Создать собственный купаж
- 🍇 Дегустация с карельским вареньем
- 🏛 Посещение музея Морошки
- 🧑🎨 Участие в мастер-классе
Что можно увидеть
- Музей Морошки
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия в музей Морошки
Приглашаем вас посетить уникальный музей Морошки, где вас ждет много интересного о традициях и культуре славянского народа. Мы рады представить вам историю одного из самых известных напитков — иван-чая. Это не просто чай, а настоящий символ народной мудрости и здоровья.
Что вас ждет на экскурсии?
- Знакомство с традициями производства иван-чая;
- Узнаете о пользе этого напитка для здоровья;
- Научитесь делать свой собственный купаж иван-чая на мастер-классе;
- Вы получите доступ к секретам заготовки, скручивания и ферментации чая.
Мастер-класс
На нашем мастер-классе каждый участник сможет создать свой уникальный купаж с иван-чаем. Это шанс проявить свою креативность и совместить вкусные традиции с современными подходами. Такой купаж станет не только вкусным напитком, но и памятным сувениром.
Дегустация и завершение экскурсии
В завершение экскурсии мы пригласим вас на дегустацию различных сортов иван-чая, подаваемого с карельским вареньем. Это станет настоящим праздником для ваших вкусовых рецепторов! Вы сможете забрать с собой созданный вами купаж и частичку атмосферного уюта Карелии.
Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном путешествии в мир иван-чая и откройте для себя новые грани этого прекрасного напитка!
Ежедневно в 15:00 и в 19:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Вход в музей
- Мастер-класс и дегустация
Что не входит в цену
- Личные расходы