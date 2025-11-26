Мои заказы

Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем

Погрузитесь в атмосферу Карелии, создавая уникальный купаж с Иван-чаем. Дегустация и мастер-класс в музее Морошки ждут вас
Экскурсия в музее Морошки предлагает уникальную возможность познакомиться с историей иван-чая. Участники узнают о его пользе и древних методах приготовления. На мастер-классе каждый сможет создать свой купаж, изучив секреты заготовки и ферментации. Завершится экскурсия дегустацией различных сортов чая с карельским вареньем. Участники заберут с собой собственноручно созданный купаж, сохранив частичку Карелии
5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Узнать историю иван-чая
  • 🍵 Создать собственный купаж
  • 🍇 Дегустация с карельским вареньем
  • 🏛 Посещение музея Морошки
  • 🧑‍🎨 Участие в мастер-классе
Что можно увидеть

  • Музей Морошки

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия в музей Морошки

Приглашаем вас посетить уникальный музей Морошки, где вас ждет много интересного о традициях и культуре славянского народа. Мы рады представить вам историю одного из самых известных напитков — иван-чая. Это не просто чай, а настоящий символ народной мудрости и здоровья.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Знакомство с традициями производства иван-чая;
  • Узнаете о пользе этого напитка для здоровья;
  • Научитесь делать свой собственный купаж иван-чая на мастер-классе;
  • Вы получите доступ к секретам заготовки, скручивания и ферментации чая.

Мастер-класс

На нашем мастер-классе каждый участник сможет создать свой уникальный купаж с иван-чаем. Это шанс проявить свою креативность и совместить вкусные традиции с современными подходами. Такой купаж станет не только вкусным напитком, но и памятным сувениром.

Дегустация и завершение экскурсии

В завершение экскурсии мы пригласим вас на дегустацию различных сортов иван-чая, подаваемого с карельским вареньем. Это станет настоящим праздником для ваших вкусовых рецепторов! Вы сможете забрать с собой созданный вами купаж и частичку атмосферного уюта Карелии.

Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном путешествии в мир иван-чая и откройте для себя новые грани этого прекрасного напитка!

Ежедневно в 15:00 и в 19:00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Вход в музей
  • Мастер-класс и дегустация
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Сортавала, ул. Чкалова, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00 и в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

