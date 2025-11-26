Экскурсия в музее Морошки предлагает уникальную возможность познакомиться с историей иван-чая. Участники узнают о его пользе и древних методах приготовления. На мастер-классе каждый сможет создать свой купаж, изучив секреты заготовки и ферментации. Завершится экскурсия дегустацией различных сортов чая с карельским вареньем. Участники заберут с собой собственноручно созданный купаж, сохранив частичку Карелии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия в музей Морошки

Приглашаем вас посетить уникальный музей Морошки, где вас ждет много интересного о традициях и культуре славянского народа. Мы рады представить вам историю одного из самых известных напитков — иван-чая. Это не просто чай, а настоящий символ народной мудрости и здоровья.

Что вас ждет на экскурсии?

Знакомство с традициями производства иван-чая;

Узнаете о пользе этого напитка для здоровья;

Научитесь делать свой собственный купаж иван-чая на мастер-классе;

Вы получите доступ к секретам заготовки, скручивания и ферментации чая.

Мастер-класс

На нашем мастер-классе каждый участник сможет создать свой уникальный купаж с иван-чаем. Это шанс проявить свою креативность и совместить вкусные традиции с современными подходами. Такой купаж станет не только вкусным напитком, но и памятным сувениром.

Дегустация и завершение экскурсии

В завершение экскурсии мы пригласим вас на дегустацию различных сортов иван-чая, подаваемого с карельским вареньем. Это станет настоящим праздником для ваших вкусовых рецепторов! Вы сможете забрать с собой созданный вами купаж и частичку атмосферного уюта Карелии.

Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном путешествии в мир иван-чая и откройте для себя новые грани этого прекрасного напитка!