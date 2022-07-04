У столицы Приладожья три имени и три даты рождения, когда-то здесь было три треугольные площади и целых шесть банков. В старину это был город аптекарей, банкиров и просвещенных людей. А ее постройки — настоящая архитектурная энциклопедия. Гуляя по сортавальским улочкам, далеко не все это можно «прочитать» — в оригинальном прошлом любимого города я буду рада помочь вам разобраться.

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Что вас ожидает

Сордавала, Сердоболь, Сортавала

На встрече мы поговорим, откуда есть пошла земля сортавальская. Вы узнаете о войнах за территории Корельского уезда (да, именно с «о»), которые принадлежали Новгородской области. Представите город во времена расцвета, когда был построен его исторический центр. Также вы узнаете о Карле Берге, Элизабет и Германе Халлонбладах, Густаве Винтере и их роли в сортавальском прошлом.

Отдельное внимание уделим необычной архитектуре и планировке города, которая сохранилась с финских времен. Вы увидите, как многообразны стили местных построек, выполненных в модерне, неоклассицизме и функционализме. Услышите об архитекторах, создавших удивительные здания. И конечно, полюбуетесь образцами финского деревянного зодчества, которых сохранилось немало.

Тайны и загадки старинного города

Вам предстоит выяснить, куда пропала экспозиция из музея, размещенного в доме мецената. Поймете, почему местные жители не согласны с теми, кто изменяет название города по падежам. Раскроете историю изменения топонимов на примере улиц Турункату, Крестинанкату и Кирконкату, ставших Комсомольской, Чкалова и Горького. Кроме того, вас ждут рассказы о перипетиях между семьями купцов и благотворителей. А также любопытные факты о происхождении некоторых фамилий.

Дополнительные опции

Экскурсию можно продолжить в музее Кронида Александровича Гоголева, где представлены поразительные картины из дерева, на которых даже животные вырезаны с эмоциями на мордочках. Замечательным дополнением станет прогулка по парку Ваккосалми — поднявшись по старинным ступенькам на гору Кухавуори, вы откроете изумительный вид на город. А если вы захотите узнать подробности «Зимней» (советско-финской) войны, тогда добро пожаловать в Музей воинской славы!

Организационные детали