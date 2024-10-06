Природа и геология Ладожских шхер

Познакомьтесь с дикой природой и геологией побережья Северной Ладоги! Увидите разнообразие мхов и лишайников, деревьев и трав, ягод и грибов, горных пород и минералов. Возможность встретить земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.
Обсудите интересующую тему перед экскурсией: мхи и лишайники, ледниковая история Ладоги, съедобная флора или геология Северного Приладожья.
Маршрут проходит по островам Риеккалансаари, Тамханка, Пиени-Хепосаари, Суури-Хепосаари, Хонкасало и другим в проливе Ворссунсалми
Обсудите интересующую тему перед экскурсией: мхи и лишайники, ледниковая история Ладоги, съедобная флора или геология Северного Приладожья.
Маршрут проходит по островам Риеккалансаари, Тамханка, Пиени-Хепосаари, Суури-Хепосаари, Хонкасало и другим в проливе Ворссунсалми
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Перед экскурсией мы с вами обсудим, какой теме вы бы хотели уделить наибольшее внимание. Мхи и лишайники? Ледниковая история Ладоги? Особенности съедобной флоры? Или, может быть, геология Северного Приладожья? Выбор за вами!
До начала маршрута доберёмся на автомобиле или лодке. Впереди — насыщенное 3-часовое путешествие протяженностью от 1 до 3 км по прибрежной части ладожских островов Риеккалансаари, Тамханка, Пиени-Хепосаари, Суури-Хепосаари, Хонкасало и другим в проливе Ворссунсалми.
Вы увидите:
- Десятки разновидностей лишайников, накипных и листоватых, а также знаменитый белый ягель
- Разнообразие мхов — от сфагнума до бриевых
- Природу лесотундры на островах, которая отличается от материковой
- Съедобные и несъедобные грибы
- Многообразие ягод известных и не очень — от черники и костяники до брусники и малины, от морошки и клюквы до земляники и голубики
- Природные симбиозы, звериные тропы и следы дикой жизни
- Горные выработки 18–19 веков посреди леса и горные породы — граниты, гнейсы, амфиболиты, мраморы
Если повезёт, то под звуки птиц встретите следы зайцев, лосей, белок, лис и кабанов. У нас точно живут волки, рыси и медведи, но вы их точно не увидите, а почему — расскажу при встрече.
Организационные детали
- Начало и конец экскурсии — в Сортавале. Заброска до начала маршрута — на микроавтобусе или пвх-лодке с мотором (выбор зависит от выбранной приоритетной темы и погодных условий). Есть детские кресла и спасательные жилеты
- Дети до 14 лет могут поехать только в сопровождении взрослых
- Уровень физической подготовки — низкий, но нужно будет ходить по скалам без троп
- При прохождении маршрута по нацпарку «Ладожские шхеры» необходимо оплатить и получить разрешение на сайте (200 ₽). Также возможны дополнительные траты при прохождении через объекты, на которых введён платный вход — подробности в переписке
- По желанию можно увеличить продолжительность экскурсии до 8 часов — обсудим в переписке
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сортавале
Провёл экскурсии для 32 туристов
Я фотограф дикой природы и организатор экспедиций по России. Снимал во всех арктических регионах от Земли Франца-Иосифа до Чукотки. Живу в Сортавале. Изучаю дикую природу через фотографию, снимал в более 60Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
6 окт 2024
Кирилл - удивительный гид: профессиональный горный инженер, объездивший всю страну, человек энциклопедических знаний, готовый делиться ими со своими попутчиками. Нам повезло, что мы оказались в одно время и в одном
Т
Татьяна
27 сен 2024
Большая благодарность Кириллу за новый опыт и яркие впечатления в Карелии! Не смотря на то, что часто здесь бываем, открыли для себя новые локации и узнали много интересного о природе
А
Александр
23 сен 2024
С удовольствием сходили на экскурсию в лес. Кирилл очень интересный рассказчик. Обязательно возьмите с собой одежду которую не жалко, все такт по лесу придется ходить много)а так советую
В
Владимир
23 сен 2024
Первым делом по приезду в Сортавалу отправились на экскурсию, организованную Кириллом. Маршрут был составлен таким образом, что позволил составить отчетливое представление о флоре и фауне, а также геологии Карелии. Особенно понравились заброшенные штольни и рассказы о горных породах и процессах их образования. Экскурсия очень понравилась, время прошло незаметно.
Т
Татьяна
19 сен 2024
Очень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересных фактов, остались очень довольны! А еще Кирилл подсказывал удачные ракурсы для фото)
В следующий раз обязательно снова обратимся к Кириллу!
В следующий раз обязательно снова обратимся к Кириллу!
Александра
23 авг 2024
Экскурсия очень понравилась. Была пасмурная погода, поэтому на лодке не удалось поплавать. Но пешая экскурсия ничуть не хуже. Поднялись на гору по красивому, очень атмосферному лесу, насладились видами и даже
Входит в следующие категории Сортавалы
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