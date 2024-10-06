Природа и геология Ладожских шхер

Погрузитесь в мир дикой природы Ладожских шхер. Исследуйте мхи, лишайники, ягоды и грибы, узнайте о геологии Северного Приладожья
Познакомьтесь с дикой природой и геологией побережья Северной Ладоги! Увидите разнообразие мхов и лишайников, деревьев и трав, ягод и грибов, горных пород и минералов. Возможность встретить земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.

Обсудите интересующую тему перед экскурсией: мхи и лишайники, ледниковая история Ладоги, съедобная флора или геология Северного Приладожья.

Маршрут проходит по островам Риеккалансаари, Тамханка, Пиени-Хепосаари, Суури-Хепосаари, Хонкасало и другим в проливе Ворссунсалми
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа Ладожских шхер
  • 🦎 Возможность увидеть редких животных
  • 🪨 Интересные геологические объекты
  • 🍓 Съедобные и несъедобные ягоды и грибы
  • 🚶‍♂️ Легкий уровень физической подготовки
    • Природа и геология Ладожских шхер
    Природа и геология Ладожских шхер
    Природа и геология Ладожских шхер
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Лишайники
  • Мхи
  • Грибы
  • Ягоды
  • Горные породы

    • Описание экскурсии

    Перед экскурсией мы с вами обсудим, какой теме вы бы хотели уделить наибольшее внимание. Мхи и лишайники? Ледниковая история Ладоги? Особенности съедобной флоры? Или, может быть, геология Северного Приладожья? Выбор за вами!

    До начала маршрута доберёмся на автомобиле или лодке. Впереди — насыщенное 3-часовое путешествие протяженностью от 1 до 3 км по прибрежной части ладожских островов Риеккалансаари, Тамханка, Пиени-Хепосаари, Суури-Хепосаари, Хонкасало и другим в проливе Ворссунсалми.

    Вы увидите:

    • Десятки разновидностей лишайников, накипных и листоватых, а также знаменитый белый ягель
    • Разнообразие мхов — от сфагнума до бриевых
    • Природу лесотундры на островах, которая отличается от материковой
    • Съедобные и несъедобные грибы
    • Многообразие ягод известных и не очень — от черники и костяники до брусники и малины, от морошки и клюквы до земляники и голубики
    • Природные симбиозы, звериные тропы и следы дикой жизни
    • Горные выработки 18–19 веков посреди леса и горные породы — граниты, гнейсы, амфиболиты, мраморы

    Если повезёт, то под звуки птиц встретите следы зайцев, лосей, белок, лис и кабанов. У нас точно живут волки, рыси и медведи, но вы их точно не увидите, а почему — расскажу при встрече.

    Организационные детали

    • Начало и конец экскурсии — в Сортавале. Заброска до начала маршрута — на микроавтобусе или пвх-лодке с мотором (выбор зависит от выбранной приоритетной темы и погодных условий). Есть детские кресла и спасательные жилеты
    • Дети до 14 лет могут поехать только в сопровождении взрослых
    • Уровень физической подготовки — низкий, но нужно будет ходить по скалам без троп
    • При прохождении маршрута по нацпарку «Ладожские шхеры» необходимо оплатить и получить разрешение на сайте (200 ₽). Также возможны дополнительные траты при прохождении через объекты, на которых введён платный вход — подробности в переписке
    • По желанию можно увеличить продолжительность экскурсии до 8 часов — обсудим в переписке

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 6 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    2
    1
    О
    6 окт 2024
    Кирилл - удивительный гид: профессиональный горный инженер, объездивший всю страну, человек энциклопедических знаний, готовый делиться ими со своими попутчиками. Нам повезло, что мы оказались в одно время и в одном
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    месте с таким любителем и знатоком природы и геологии Ладожских шхер (и не только). Прогулявшись с Кириллом по каменистому замшелому побережью Ладоги, мы с удовольствием погрузились в мир северной флоры и фауны, старых горных выработок, разнообразных камней, а также в историю этого уникального уголка карельской природы.
    Спасибо Кириллу за очень познавательную экскурсию, обилие информации из разных областей знаний, приятную прогулку, внимание к нашим пожеланиям и гастрономические советы! Это мероприятие подойдёт людям любознательным, мобильным, любящим природу и прогулки на свежем воздухе.

    Т
    27 сен 2024
    Большая благодарность Кириллу за новый опыт и яркие впечатления в Карелии! Не смотря на то, что часто здесь бываем, открыли для себя новые локации и узнали много интересного о природе
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    этих краев. Спасибо за всю информацию и истории! Хоть и проводим много времени в Карелии, но оказалось, что нас еще есть, чем удивить. Успели в последний теплый день осени, уходим зимовать спокойно, с кучей классных фотографий, историй и новым маршрутом! Кстати, Кирилл также фотограф - помог сделать нам красивые памятные фотографии и природы на маршруте и нашей компании. Рекомендую гида!

    Большая благодарность Кириллу за новый опыт и яркие впечатления в Карелии! Не смотря на то, чтоБольшая благодарность Кириллу за новый опыт и яркие впечатления в Карелии! Не смотря на то, чтоБольшая благодарность Кириллу за новый опыт и яркие впечатления в Карелии! Не смотря на то, что
    А
    23 сен 2024
    С удовольствием сходили на экскурсию в лес. Кирилл очень интересный рассказчик. Обязательно возьмите с собой одежду которую не жалко, все такт по лесу придется ходить много)а так советую
    В
    23 сен 2024
    Первым делом по приезду в Сортавалу отправились на экскурсию, организованную Кириллом. Маршрут был составлен таким образом, что позволил составить отчетливое представление о флоре и фауне, а также геологии Карелии. Особенно понравились заброшенные штольни и рассказы о горных породах и процессах их образования. Экскурсия очень понравилась, время прошло незаметно.
    Т
    19 сен 2024
    Очень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересных фактов, остались очень довольны! А еще Кирилл подсказывал удачные ракурсы для фото)
    В следующий раз обязательно снова обратимся к Кириллу!
    Очень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересныхОчень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересныхОчень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересныхОчень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересныхОчень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересныхОчень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересныхОчень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересныхОчень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересныхОчень понравилась индивидуальная экскурсия, маршрут экскурсии был подобран специально под запрос, за экскурсию узнали много интересных
    Александра
    23 авг 2024
    Экскурсия очень понравилась. Была пасмурная погода, поэтому на лодке не удалось поплавать. Но пешая экскурсия ничуть не хуже. Поднялись на гору по красивому, очень атмосферному лесу, насладились видами и даже
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    поели черники. Подъем несложный, 60-летний человек с больной ногой осилил.
    Кирилл отлично разбирается в темах геологии и растительности (по крайней мере в мхах и лишайниках), так что было познавательно и увлекательно. Все остались довольны, а небольшой дождь добавил антуража!!

    Входит в следующие категории Сортавалы

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