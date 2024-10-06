Природа и геология Ладожских шхер

Познакомьтесь с дикой природой и геологией побережья Северной Ладоги! Увидите разнообразие мхов и лишайников, деревьев и трав, ягод и грибов, горных пород и минералов. Возможность встретить земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Обсудите интересующую тему перед экскурсией: мхи и лишайники, ледниковая история Ладоги, съедобная флора или геология Северного Приладожья. Маршрут проходит по островам Риеккалансаари, Тамханка, Пиени-Хепосаари, Суури-Хепосаари, Хонкасало и другим в проливе Ворссунсалми

Описание экскурсии

Перед экскурсией мы с вами обсудим, какой теме вы бы хотели уделить наибольшее внимание. Мхи и лишайники? Ледниковая история Ладоги? Особенности съедобной флоры? Или, может быть, геология Северного Приладожья? Выбор за вами!

До начала маршрута доберёмся на автомобиле или лодке. Впереди — насыщенное 3-часовое путешествие протяженностью от 1 до 3 км по прибрежной части ладожских островов Риеккалансаари, Тамханка, Пиени-Хепосаари, Суури-Хепосаари, Хонкасало и другим в проливе Ворссунсалми.

Вы увидите:

Десятки разновидностей лишайников, накипных и листоватых, а также знаменитый белый ягель

Разнообразие мхов — от сфагнума до бриевых

Природу лесотундры на островах, которая отличается от материковой

Съедобные и несъедобные грибы

Многообразие ягод известных и не очень — от черники и костяники до брусники и малины, от морошки и клюквы до земляники и голубики

Природные симбиозы, звериные тропы и следы дикой жизни

Горные выработки 18–19 веков посреди леса и горные породы — граниты, гнейсы, амфиболиты, мраморы

Если повезёт, то под звуки птиц встретите следы зайцев, лосей, белок, лис и кабанов. У нас точно живут волки, рыси и медведи, но вы их точно не увидите, а почему — расскажу при встрече.

Организационные детали