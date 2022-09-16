VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде

Проведите три прекрасных дня в доме на воде в окружении знаменитой карельской природы

5
3 отзыва
Проведите три прекрасных дня в доме на воде в окружении знаменитой карельской природы. Сам праздничный банкет пройдет в главной точке притяжения Карелии – горном парке Рускеала.

Звон бокалов эхом прокатиться по стенам мраморного каньона, а невероятная подсветка будет озарять счастливые лица окружающих. Три дня полного релакса и непередаваемого уюта.

В вашем распоряжении персональный профессиональный гид и микроавтобус бизнес-класса, чистейший воздух, баня и невероятные эмоции. Встретьте Новый год роскошно!
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
VIP-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Уникальные хаусботы
Уникальные хаусботы
Проживание в домах на воде у берега живописного залива
Новогодняя «Рускеала»
Новогодняя «Рускеала»
Новогодний банкет в Горном парке со светошоу и фейерверками
Знакомство с карельской кухней
Знакомство с карельской кухней
Специальная дегустация блюд и настоек
Отдых для души и тела
Отдых для души и тела
Уникальная плавучая баня и оздоровительные парения

Программа тура по дням

1 день

Экопарк "Долина водопадов". Новогодний банкет в горном парке "Рускеала"

08:45 – Подача индивидуального трансфера бизнес-класса

Точка подачи определяется по согласованию с путешественниками.

09:00 – Отправление в Карелию

Вы отправитесь в путешествие небольшой группой родных и близких с максимальным комфортом.

По вашей просьбе водитель сможет сделать остановку в привлекательных местах, а также для того, чтобы вы могли немного размяться или сфотографировать красоты по пути следования.

А наш гид скрасит дорогу рассказами и историями о карельском крае и интересными фактами.

11:30 – Приозерск. Крепости Корела

Первая остановка будет сделана рядом с главной достопримечательностью Приозерска – средневековой крепостью Корела, которая осталась в практически неизменном виде с XVIII века.

Ваш гид расскажет историю сооружения и поведает, почему у крепости так много имен.

А прогуливаясь вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».

13:00 – Экопарк “Долина водопадов”

Совершенно новый эко-объект ожидает туристов в начале нашей программы.

Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе протяженностью около километра, идущей через карельские леса вдоль реки Иййоки.

Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне пышно-зимних карельских пейзажей.

А еще на территории эко-парка живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время своей прогулки.

14:30 – Дегустация карельских бальзамов и настоек

Перед тем, как отправиться в Сортавалу, по пути посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где Вы сможете продегустировать знаменитые карельские бальзамы и настойки.

Вся продукция изготавливается на основе высококачественных ингредиентов с использованием натурального растительного сырья.

Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам.

Кроме того, карельский бальзам может стать отличным сувениром, привезенным из поездки.

16:00 – Обед в ресторане г. Сортавала

Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд.

Помимо гастрономического удовольствия вас ждет еще и эстетическое – потрясающие виды на северную природу и Ладожское озеро!

А завершится трапеза чаепитием с вкуснейшей карельской выпечкой.

17:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала

Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет интересную судьбу.

Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней.

Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки, как дом Леандера, бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран и многие другие.

Наш гид расскажет вам много интересных историй о городе и его истории!

18:00 – Отправление в загородный отель. Авторская экскурсия «Скалистый берег и Ладожские шхеры»

Далее по программе вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого вы познакомитесь в красотами северной природы.

Совсем недалеко от Сортавалы открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры.

Зимой, окруженные искрящейся белизной снега, эти пейзажи поражают воображение.

Индивидуальный гид проведет для вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит вас с интересными фактами из истории этих мест.

18:30 – Заселение в загородный отель «Времена Года»

21:00 – Сбор группы и отправление на трансфере в Горный Парк на празднование Нового Года

При желании вы можете остаться в коттедже и отметить Новый год 2023 в домашней атмосфере. Выбор за вами!

22:00 – Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке Рускеала

Новый год – время чудес! И встретить его в волшебном месте невероятная удача!

Фантастическая подсветка Мраморного каньона и всеобщая радость создадут новогоднее настроение и атмосферу праздника.

00:00 – С новым, 2023 годом!

02:00 – Отправление в загородный отель. Отдых

Экопарк "Долина водопадов". Новогодний банкет в горном парке "Рускеала"Экопарк "Долина водопадов". Новогодний банкет в горном парке "Рускеала"Экопарк "Долина водопадов". Новогодний банкет в горном парке "Рускеала"Экопарк "Долина водопадов". Новогодний банкет в горном парке "Рускеала"Экопарк "Долина водопадов". Новогодний банкет в горном парке "Рускеала"Экопарк "Долина водопадов". Новогодний банкет в горном парке "Рускеала"
2 день

Горный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлечения

10:00 – Праздничный бранч с особым меню

После веселого празднования Нового Года у вас будет достаточно времени, чтобы хорошо выспаться и набраться сил. А на утро для вас будет накрыт поздний завтрак с особым, расширенным меню.

Заряжаемся отличным настроением вместе с отличным аперитивом – бокалом игристого!

И далее переходим к основным лакомствам: мясные деликатесы, нежнейший омлет, деревенская каша, фрукты и овощи и, конечно, свежайшая карельская выпечка с фирменным вареньем!

11:00 – Парения в плавучей бане

В первый день нового года специально для вас будет забронирована настоящая русская баня с прямым выходом к чистейшему озеру.

Весь комплекс будет только в распоряжении вашей компании.

В банном комплексе можно насладиться безмятежным отдыхом в окружении живописной природы.

При строительстве комплекса использовались только природные материалы: натуральная древесина, глина, камни и минералы.

Для вас наступает время оздоровить тело и дух.

А после интенсивных парений вы получите искреннее наслаждение и удовольствие обтереться белоснежным снежком.

14:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски

Мы посетим зимние водопады Ахвенкоски, ставшие популярными благодаря фильму «А зори здесь тихие…».

Даже зимой это место прекрасно и сказочно.

Вокруг водопадов обустроена территория, по которой пролегает экологическая тропинка для прогулок и установлены деревянные фигурки сказочных героев среди деревьев.

А подвесные мосты над водопадами как будто ведут в сказку.

15:30 – Обед в горном парке “Рускеала” в кафе “Русколка”

16:30 – Посещение горного парка “Рускеала”

Во второй день вашего новогоднего путешествия мы вернемся в горный парк “Рускеала”, чтобы в полной мере насладиться красотой и величием этого уникального природного объекта, но уже в светлое время суток.

Парк “Рускеала” – уникальная достопримечательность Карелии, которую по праву называют жемчужиной Северного Приладожья.

Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение гостей. Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трёх веков.

Отправляйтесь на увлекательную экскурсию по парку с местным гидом, который познакомит вас с увлекательной, многовековой историей этого сказочного места.

После экскурсии у вас будет свободное время, в которое вы сможете отправиться исследовать богатую инфраструктуру Горного Парка.

Примите участие в новогодних гуляниях с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями.

Вас ждет праздничная анимационная программа с играми и выступлениями.

Весело будет и взрослым и детям!

Станете свидетелем сказочного светового шоу.

С наступлением темноты Мраморный каньон переливается яркими красками.

В зимний сезон гости могут насладиться не только могуществом мраморных скал и карельской природой, но и художественной подсветкой каньона.

На большой территории горного парка каждый гость найдет себе развлечение по душе:

  • Совершите прогулку вокруг каньона по оборудованным тропам
    Если отойти от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места: знаменитый Итальянский карьер и необычный сад камней. Также для гостей оборудованы несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды на весь каньон и северную природу Карелии.
  • Отведайте блюда карельской кухни и посетите сувенирные лавки
    На территории парка вы найдете большой выбор кафе и ресторанов, где вы сможете восстановить силы после интерактивной экскурсии и попробовать блюда карельской кухни. В сувенирных лавках вы сможете приобрести все то, чем так славиться Карелия: знаменитое карельское варенье, косметику из шунгита,изделия из березы и бересты и многое другое.
  • Пролетите на троллее вдоль мраморного каньона
    Любители экстремальных развлечений смогут получить порцию адреналина прокатившись на Zipline над заснеженным мраморным каньоном. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.
  • Прокатитесь на зимних санях
    Только зимой в Горном Парке у гостей появляется возможность прокатиться на зимних санях «Веселый банан». Такое развлечение порадует и взрослых, и детей!

Дополнительные развлечения оплачиваются на месте по желанию.

18:00 – Индивидуальный трансфер в загородный отель Ламберг

18:30 – Дегустация карельских блюд

После насыщенной программы в горном парке мы продолжим своё знакомство с карельской землей и с головой окунемся в гастрономическое приключение.

На дегустации в ресторане вы сможете отведать калаладику с мясом – карельская запеканка, вас порадует изобилие рыбных блюд из местных озер и водоемов, попробуете майтокалакейто переводится с финского примерно как «молоко-рыба» и, конечно, традиционные карельские пирожки – калитки.

В дополнение ко всем блюдам вы сможете попробовать традиционный карельский травяной чай.

19:30 – Отправление в загородный отель “Времена года”

20:00 – Свободное время

Горный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлеченияГорный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлеченияГорный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлеченияГорный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлеченияГорный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлеченияГорный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлеченияГорный парк «Рускеала»: индивидуальная экскурсия по парку и активные развлечения
3 день

Карельский зоопарк и питомник хаски. Возвращение в Санкт-Петербург

08:00 – Завтрак в отеле. Освобождение номеров

Перед началом насыщенной экскурсионной программы третьего дня мы отправляемся на сытный завтрак и едем навстречу новому приключению.

09:00 – Отправление на индивидуальном трансфере до карельского зоопарка

По желанию мы можем заменить объект посещения, исходя из ваших предпочтений. В качестве альтернативы можем предложить вам чуть более поздний выезд из отеля и утреннее посещение спа-комплекса: бассейн, парная, хамам.

09:30 – Посещение карельского зоопарка

Для желающих познакомиться не только с природой Карелии, но и с ее животным миром, мы предлагаем посетить Карельский зоопарк!

Это единственный зоопарк в регионе, где можно познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран.

Всего на территории проживает порядка 500 представителей животного мира.

“ЗооГринПарк” – это не совсем обычный зоопарк. Его территория огромна – 30 гектаров, а животные обитают не в клетках, а в огромных вольерах под открытым небом.

В парке сделано все, чтобы звери и птицы проживали в условиях, максимально приближенных к естественным.

Прикоснитесь к редким видам животных, погладьте ласковых пони и покормите оленей.

Специальные угощения для зверей Вы сможете приобрести на входе – такому вниманию они будут очень рады.

11:00 – Отправление в питомник хаски “Белая Руна”

11:30 – Интерактивная экскурсия по питомнику хаски

Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород.

Опытный каюр расскажет много интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и приоткроет для вас удивительный мир ездового спорта.

Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с дружелюбными хаски.

Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного!

Вам проведут экскурсию по экспозиции “Северные Народы” в традиционной саамской юрте.

Во время экскурсии вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов Севера, увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов.

13:00 – Отправление на индивидуальном трансфере в город Сортавала

13:30 – Интерактивная экскурсия в историческом парке «Бастiонъ»

Приглашаем вас погрузиться в эпоху викингов и посетить музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя».

Это интерактивный проект, где все можно потрогать руками, переодеться в древние одежды и попробовать себя в стрельбе из лука.

На входе у ворот «Крепости Черного медведя» вас встретит местный викинг и во время экскурсии расскажет о быте, вооружении и ремеслах древних жителей крепости, покажет территорию парка и панораму ладожских шхер со сторожевых башен.

Затем покажет воссозданное жилище викингов – «Медовый зал», где вам предложат дегустацию медовухи, сваренной по старинным рецептам.

15:00 – Обед

После насыщенной и интересной первой половины дня мы предложим вам вкусный обед в ресторане Сортавалы

16:30 – Посещение Минерального центра карельского шунгита

Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а также место для отдыха и оздоровления.

В центре Вы познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.

Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 – Отправление на индивидуальном трансфере в город Лахденпохья

18:00 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства

На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы с фермерского хозяйства.

Экологически чистые и вкусные продукты из Карелии станут отличным сувениром для ваших родных и близких.

В конце концов, дары карельской природы – это тоже достопримечательность, с которой так приятно познакомиться поближе.

18:30 – Отправление в Санкт-Петербург на индивидуальном трансфере

22:30 – Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург

По согласованию мы осуществим высадку туристов прямо у дома.

По необходимости трансфер может доставить путешественников на железнодорожный вокзал или в аэропорт без дополнительной оплаты.

Карельский зоопарк и питомник хаски. Возвращение в Санкт-ПетербургКарельский зоопарк и питомник хаски. Возвращение в Санкт-ПетербургКарельский зоопарк и питомник хаски. Возвращение в Санкт-ПетербургКарельский зоопарк и питомник хаски. Возвращение в Санкт-ПетербургКарельский зоопарк и питомник хаски. Возвращение в Санкт-ПетербургКарельский зоопарк и питомник хаски. Возвращение в Санкт-ПетербургКарельский зоопарк и питомник хаски. Возвращение в Санкт-Петербург

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в хаусботах в загородном отеле "Времена года".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

При группе из 4 человекПри группе из 5 человекПри группе из 6 человек
125 00099 00089 900

Варианты проживания

Гостевой комплекс «Времена года»

2 ночи

Отель «Времена Года» расположен на берегу уединенного залива в окружении красот северной флоры. Завораживающие виды карельской природы, большая территория для прогулок, богатая инфраструктура, комфортабельные номера и высокоуровневый сервис позволят вам в полной мере насладиться своим новогодним путешествием вдали от городской суеты!

Хаусбот – это новый формат загородных домов, сочетающий современные технологии и максимальную приближенность к природе. Это настоящий дом-корабль, который стоит на воде у залива Ладожского озера с шикарными видами из панорамных окон.

Хаусбот построен из экологичных материалов в светлых тонах скандинавского стиля. Вы найдете там спальную зону с телевизором, оборудованную кухню (холодильник, микроволновая печь, чайник) и ванную комнату со всем необходимым (фен, ванные принадлежности и др.). У вас будет личное пространство для комфортного отдыха после интересного и насыщенного дня.

Гостевой комплекс «Времена года»Гостевой комплекс «Времена года»Гостевой комплекс «Времена года»Гостевой комплекс «Времена года»Гостевой комплекс «Времена года»Гостевой комплекс «Времена года»Гостевой комплекс «Времена года»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе бизнес-класса
  • Завтраки и обеды
  • Праздничный бранч с особым, расширенным меню
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении трех дней тура
  • Размещение в индивидуальном коттедже на территории загородного отеля премиум класса «Времена Года» (2 ночи)
  • Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие», «Темный мир»
  • Внешний осмотр крепости Корела
  • Дегустация карельских настоек и бальзамов
  • Дегустация блюд карельской национальной кухни в загородном клубе Ламберг
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
  • Дополнительное свободное время в горном парке
  • Посещение плавучей бани (в стоимость включено 2 часа пользования баней)
  • Билеты и экскурсии:увлекательные трассовые экскурсии о Карелиивходные билеты в экопарк «Долина водопадов»входные билеты в парк «Рускеала»обзорная экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с лицензированным гидомавторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»входные билеты в карельский зоопаркэкскурсия по карельскому зоопаркуэкскурсия по питомнику хаскиавтобусная обзорная экскурсия по городу Сортавалавходные билеты и экскурсия в парк истории «Бастiонъ»дегустация «Хмельного меда» или сбитня.
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Входные билеты в экопарк «Долина водопадов»
  • Входные билеты в парк «Рускеала»
  • Обзорная экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с лицензированным гидом
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
  • Входные билеты в карельский зоопарк
  • Экскурсия по карельскому зоопарку
  • Экскурсия по питомнику хаски
  • Автобусная обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Входные билеты и экскурсия в парк истории «Бастiонъ»
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты туда и обратно до г. Санкт-Петербурга
  • Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в горном парке «Рускеала»
  • Активные развлечения в Горном парке «Рускеала» по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
  • Посещение SPA-комплекса в загородном отеле «Времена Года»
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку самостоятельно.

Из какого города начинается тур?

Из Санкт-Петербурга, но если вы хотите начать свое путешествие в Сортавала или Петрозаводске, мы можем скорректировать маршрут для вашего комфорта.

На чем осуществляется передвижение на маршруте?

Приватный трансфер на микроавтобусе бизнес-класса.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2022
Тур очень понравился! Я довольна! Всё продумано до мелочей. Отношение гидов и персонала внимательное и заботливое. Спасибо большое
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
9 сен 2022
Большое спасибо организаторам! Четкая и профессиональная работа. Нареканий нет
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
А
7 сен 2022
К организатору тура претензий никаких нет. Всё чётко, всё вовремя, никаких накладок, никаких задержек, всё в обозначенное время. Информирование происходит по СМС. Когда отменили сплав по Шуе из-за погодных условий, накануне прислали СМС и потом ещё позвонили. Так что организация была на высоте.
Единственным странным моментом был тот, что рекомендованный организатором приезд в Петрозаводск - поездом, который приходит на вокзал в 7:50 утра. А трансфер на базу в 12:00. Непонятно почему так и что делать эти 4 часа в городе туристам с вещами (а в моём случае был ещё и проливной дождь), когда даже магазины ещё не работают. Из кафе только КФС был открыт. Поскольку я приехал один, а не в составе группы, то за мной приехал индивидуальный водитель. Он сказал мне, что мог приехать гораздо раньше и сразу отвезти меня на базу, где я спокойно мог ждать заселения до 12 часов. Погулять или посидеть в ресторане или в беседке.
Организаторам надо отрегулировать встречу и трансфер, чтобы туристам было удобнее.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Андрей!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По данному замечанию, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Сортавала
24 сен
25 сен
27 сен
28 сен
8 195 за 1 человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
1 день
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
23 сен
24 сен
25 сен
27 сен
14 190 за 1 человека
Поездка в горный парк Рускеала
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 33 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
4.9
25 отзывов
Очень популярно сейчас
Поездка в горный парк Рускеала
Увидеть знаменитый мраморный каньон, пройти над водопадами Ахинкоски и познакомиться с Сортавалой
в центре Сортавалы
Завтра
24 сен
27 сен
29 сен
26002 340 за 1 человека
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
73 отзыва
Горный парк Рускеала, Мраморный каньон и водопады Ахинкоски за один день
Живописное озеро, гроты, шахты, мраморные горы и потрясающие виды на авто-пешеходной экскурсии
в центре Сортавалы
13 окт
14 окт
15 окт
16 окт
от 2 800 за всё до 2 чел.
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
10 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
Я предлагаю отправиться в живописную Карелию и провести день
Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
от 18 700 за 1 человека
Горный парк Рускеала и деревня викингов
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.4
18 отзывов
Горный парк Рускеала и деревня викингов
Вас ждет незабываемое однодневное путешествие по истории Карелии. Всего один день, но максимально полная программа
Ж/Д вокзал г. Сортавала
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 1 890 за 1 человека
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