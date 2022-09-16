1 день

Экопарк "Долина водопадов". Новогодний банкет в горном парке "Рускеала"

08:45 – Подача индивидуального трансфера бизнес-класса

Точка подачи определяется по согласованию с путешественниками.

09:00 – Отправление в Карелию

Вы отправитесь в путешествие небольшой группой родных и близких с максимальным комфортом.

По вашей просьбе водитель сможет сделать остановку в привлекательных местах, а также для того, чтобы вы могли немного размяться или сфотографировать красоты по пути следования.

А наш гид скрасит дорогу рассказами и историями о карельском крае и интересными фактами.

11:30 – Приозерск. Крепости Корела

Первая остановка будет сделана рядом с главной достопримечательностью Приозерска – средневековой крепостью Корела, которая осталась в практически неизменном виде с XVIII века.

Ваш гид расскажет историю сооружения и поведает, почему у крепости так много имен.

А прогуливаясь вдоль каменных стен, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».

13:00 – Экопарк “Долина водопадов”

Совершенно новый эко-объект ожидает туристов в начале нашей программы.

Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе протяженностью около километра, идущей через карельские леса вдоль реки Иййоки.

Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных порогов на фоне пышно-зимних карельских пейзажей.

А еще на территории эко-парка живут дружелюбные северные олени! Обязательно навестите их во время своей прогулки.

14:30 – Дегустация карельских бальзамов и настоек

Перед тем, как отправиться в Сортавалу, по пути посетим магазин ликеро-водочного завода «Аалто», где Вы сможете продегустировать знаменитые карельские бальзамы и настойки.

Вся продукция изготавливается на основе высококачественных ингредиентов с использованием натурального растительного сырья.

Сладкий вкус малины, брусники, морошки и клюквы придется по вкусу даже самым настоящим гурманам.

Кроме того, карельский бальзам может стать отличным сувениром, привезенным из поездки.

16:00 – Обед в ресторане г. Сортавала

Вам подадут сытный праздничный обед из трех блюд.

Помимо гастрономического удовольствия вас ждет еще и эстетическое – потрясающие виды на северную природу и Ладожское озеро!

А завершится трапеза чаепитием с вкуснейшей карельской выпечкой.

17:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала

Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет интересную судьбу.

Центр города, отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней.

Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки, как дом Леандера, бывшее здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран и многие другие.

Наш гид расскажет вам много интересных историй о городе и его истории!

18:00 – Отправление в загородный отель. Авторская экскурсия «Скалистый берег и Ладожские шхеры»

Далее по программе вас ожидает переезд к Ладожскому озеру, во время которого вы познакомитесь в красотами северной природы.

Совсем недалеко от Сортавалы открываются красивые виды Ладоги с разбросанными по водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры.

Зимой, окруженные искрящейся белизной снега, эти пейзажи поражают воображение.

Индивидуальный гид проведет для вас трассовую авторскую экскурсию и познакомит вас с интересными фактами из истории этих мест.

18:30 – Заселение в загородный отель «Времена Года»

21:00 – Сбор группы и отправление на трансфере в Горный Парк на празднование Нового Года

При желании вы можете остаться в коттедже и отметить Новый год 2023 в домашней атмосфере. Выбор за вами!

22:00 – Эксклюзивная шоу-программа и банкет в горном парке Рускеала

Новый год – время чудес! И встретить его в волшебном месте невероятная удача!

Фантастическая подсветка Мраморного каньона и всеобщая радость создадут новогоднее настроение и атмосферу праздника.

00:00 – С новым, 2023 годом!

02:00 – Отправление в загородный отель. Отдых