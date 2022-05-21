Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала

Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами

Если у вас есть всего два дня для путешествия и хочется увидеть «самое-самое», то этот маршрут для вас.

Мы отправимся в природный парк Рускеала с невероятным по красоте мраморным каньоном, будем любоваться крутыми северными скалами и сосновыми рощами, ходить по экотропам и слушать шум водопадов.

Вы промчитесь на теплоходе с подводными крыльями к легендарному острову Валаам, услышите певчих монастыря и удивительные истории, связанные монастырем и валаамскими скитами.
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк Рускеала
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

На острове Валаам погода холоднее, чем в городе. Обязательно возьмите с собой теплые вещи, чтобы не замерзнуть и комфортно себя чувствовать на прогулке. При посещении внутренней территории монастыря соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.

Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову (общий километраж около 3 км). Маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) поездка на Валаам может быть отменена. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
Завершение: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14.000000000000002% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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