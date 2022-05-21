Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

На острове Валаам погода холоднее, чем в городе. Обязательно возьмите с собой теплые вещи, чтобы не замерзнуть и комфортно себя чувствовать на прогулке. При посещении внутренней территории монастыря соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п.
Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову (общий километраж около 3 км). Маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) поездка на Валаам может быть отменена. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий.