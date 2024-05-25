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Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 09:00
«Сможете сравнить водопады южной Карелии: Рускеальские, водопады Ляскеля, 9-го мая и Нижний Койриноя»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
9 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Начало: Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:15...
«В туре выходного дня в Карелию вы погуляете в знаменитом горном парке «Рускеала» с эффектным Мраморным каньоном и фотогеничным Итальянским карьером, заглянете в гости к хаски и насладитесь видами заповедника «Кивач»»
11 июня в 06:15
12 июня в 06:15
12 375₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
«На экотропе вокруг Рускеалы есть панорамные площадки, с которых можно полюбоваться видами»
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
«В первый день погуляем по живописному горному парку Рускеала и увидим водопады Ахвенкоски»
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
«Мы отправимся в природный парк «Рускеала» с невероятным по красоте мраморным каньоном, будем любоваться крутыми северными скалами и сосновыми рощами, ходить по экотропам и слушать шум водопадов»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
21 395₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Семь чудес Карелии за два дня
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
«Вы посетите жемчужину Карелии горный парк «Рускеала» и проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными водопадами Ахвенкоски»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:20
10 июня в 10:20
от 10 750₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дорога к Ладоге. Сплав, восхождение и экскурсии
Начало: г. Сортавала
«Следующая остановка — знаменитый за пределами Карелии горный парк «Рускеала»»
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
«Вам представится уникальная возможность побывать горном царстве Рускеальского каньона и совершить незабываемую паровозную прогулку»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 15 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Хиты Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«В знаменитом горном парке Рускеала полюбуетесь мраморным каньоном, на острове Кижи посетите традиционный дом крестьянина и узнаете много нового о карельских ремеслах, окунетесь в историю города Сортавалы»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 41 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Лето в Карелии. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Вы увидите водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы, посетите горный парк Рускеала, где сможете насладиться красотой мраморных скал и прогуляться по тропинкам, а также познакомитесь с карельской культурой и традициями»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 20 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Красоты Северного Приладожья
Начало: г. Сортавала
«Вы познакомитесь с городом Сортавала, посетите горный парк Рускеала, попробуете национальную карельскую кухню»
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
от 31 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Приладожье
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
«Вас ожидает прогулка по Сортавала, подъем на гору Паас, встреча с сибирскими хаски, поездка в горный парк Рускеала и посещение исторического парка «Бастион»»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 24 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Отдых в Северном Приладожье
Начало: Г. Сортавала
«Вы познакомитесь с городом Сортавала, посетите горный парк Рускеала, попробуете национальную карельскую кухню»
9 янв в 10:00
16 янв в 10:00
от 30 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
«В стоимость включены завтраки в гостиницах, 1 ужин и ланчи — (шведский стол) на маршруте, кроме ланча в парке «Рускеала»»
21 июля в 08:30
55 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана25 мая 2024Интересный и познавательный подбор красивейших мест в Карелии. Комфортное размещение в отеле Серахуоне. Отдельное спасибо гидам Александру и Светлане за
- ААнна20 мая 2024Благодарю за экскурсии. Очень насыщенная программа, исчерпывающее информационное сопровождение, необычные "живые" локации, не замыленные толпами туристов. При этом была возможность отойти
- ММарина19 мая 2024Брали трёхдневный тур. Содержание, маршруты и форма подачи каждого дня экскурсий очень понравились! Потрясающие виды с шикарной природой, содержательные и
- ААлександра15 мая 2024Организатор сопровождал нас на всех этапах тура. Было комфортно и спокойно с ними!
- ААнна15 мая 2024Встретили и разместили без проблем, согласно договоренностям по туру. Катали на отличном автобусе. Гид и водитель были замечательными!!! Всем довольны.
- ММария8 мая 2024Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
- ССергеева7 мая 2024Очень понравилась поездка! Организовано все неплохо, хотя и не без некоторых накладок. Но в целом, все вопросы решались быстро, и негативного впечатления эти накладки не оставили. Экскурсионная программа достаточно насыщена и интересна. Могу смело рекомендовать этот тур.
- ООльга6 мая 2024Красота Карелии завораживает, экскурсии замечательные, гиды интересно рассказывают, НО какая то постоянная спешка, всё бегом, особенно в первый день. В
- ААнна3 мая 2024Спасибо экскурсоводу Людмиле)очень хорошая гостиница, вкусные обеды и завтраки.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Рускеала»
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Сейчас в Сортавале в категории "Рускеала" можно забронировать 14 авторских туров от 9 750 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на экскурсионные туры в Рускеалу из Сортавалы! У нас вы найдете множество интересных и разнообразных туров, которые подойдут как для детей, так и для взрослых. Наши туры позволят посетить лучшие места Рускеалы, включая водопад Кивач и Ладожские шхеры, при этом вы сможете посетить их на автобусе, машине или ретро-поезде