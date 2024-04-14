1 день

Экскурсия по первой крепости древней Руси. Лодейное Поле, домик Петра I

9:00 Стартуем из Санкт-Петербурга и уже через два часа оказываемся в Старой Ладоге на реке Волхов.

Экскурсия по первой крепости древней Руси, основанной в 753 году. В 862 сюда пришел править Рюрик. Заодно узнаем, кто такие русы, как и откуда они появились.

Обед в ресторанчике рядом с крепостью.

Переезд в Лодейное Поле на реке Свирь. Экскурсия в краеведческом музее в парке «Свирская оборона».

Остановка в парке на берегу Свири у домика Петра I.

Размещение в отеле «Точка на Карте. Лодейное Поле». Ужин в видовом ресторане отеля за свой счёт.