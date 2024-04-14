Нас ждут мраморные каньоны, пещеры и озёра горного парка Рускеала, истории финской Сортавалы и русского Сердоболья, а также водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…».Все отели, в которых мы остановимся, распложены в сосновом лесу и на берегу, где приятно прогуляться в любое время. А в ресторанах предлагается изысканная кухня и широкий выбор крымских вин.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по первой крепости древней Руси. Лодейное Поле, домик Петра I
9:00 Стартуем из Санкт-Петербурга и уже через два часа оказываемся в Старой Ладоге на реке Волхов.
Экскурсия по первой крепости древней Руси, основанной в 753 году. В 862 сюда пришел править Рюрик. Заодно узнаем, кто такие русы, как и откуда они появились.
Обед в ресторанчике рядом с крепостью.
Переезд в Лодейное Поле на реке Свирь. Экскурсия в краеведческом музее в парке «Свирская оборона».
Остановка в парке на берегу Свири у домика Петра I.
Размещение в отеле «Точка на Карте. Лодейное Поле». Ужин в видовом ресторане отеля за свой счёт.
Монастырь Александра Свирского. Питкяранта, Сортавала
Завтрак. Посещение монастыря Александра Свирского в Старой Слободе.
Переезд по берегу Ладоги в Сортавалу (175 км). Остановка в Питкяранте в живописном заливе Ладоги на карельский обед.
Пешеходная экскурсия по Сортавале, знакомство с финской архитектурой. История русского Сердоболья.
Переезд в отель «Точка на Карте. Сортавала», расположенный в лесу на живописном озере Пюралампи.
Ужин за свой счёт в кафе на территории отеля — 15 минут ходьбы по эко-тропе. Есть оборудованные гриль-беседки на берегу с мангалом. Территория освещена.
Горный парк Рускеала и перекаты водопада Ахвенкоски
Завтрак и свободное время на прогулку до 11:00. Переезд в Рускеалу (20 мин).
Пешеходная экскурсия по живописным каньонам горного парка, где добывали мрамор для дворцов Петербурга. Экскурсия в подземные шахты и затопленные штольни Рускеалы.
Обед в парке в тематическом ресторане. Отъезд.
Посещение парка Ахвенкоски. Прогулка по подвесным мостикам над водопадами, где снимался фильм «А зори здесь тихие».
Возвращение в отель. Ужин в кафе за свой счет.
Особняк Густава Винтера, крепость Корела
Завтрак и свободное время на прогулку до 10:30.
Переезд в Сортавалу на мыс Таруниеми.
Экскурсия в особняк Густава Винтера — знаменитого хирурга. Прогулка по дендрарию Таруниеми.
Обед в видовом ресторане отеля «Дача Винтера» за свой счёт.
Переезд в Приозерск. Осмотр крепости Корела в Приозерске. Здесь похоронен Рюрик.
Переезд в отель «Точка на Карте. Приозерск». Дизайнерский отель с номерами с отдельным входом в сосновом лесу на песчаном берегу Ладоги.
Прогулка по берегу и бокал игристого в винном баре на берегу. Ужин за свой счет в видовом ресторане.
Приозерск - музей ретро-автомобилей - Санкт-Петербург
Завтрак и свободное время на прогулку до 11:00.
Возвращение в Санкт-Петербург с остановкой на автодроме «Игора-Драйв», который, возможно, примет Формулу-1 в 2023 году.
Экскурсия в музей ретро-автомобилей и обед за свой счет в ресторане «Фаворит» на автодроме.
Прибытие в Санкт-Петербург около 19:00.
Проживание
В нашем путешествии вокруг Ладожского озера мы будем останавливаться в новых дизайнерских отелях сети «Точка на Карте», которые менее чем за пару лет уже приобрели заслуженную популярность.
Нас ждут безупречные по комфорту двухместные номера со всеми удобствами и гастрономические рестораны.
Варианты проживания
Точка на Карте - Лодейное Поле
Новый дизайнерский отель, открытый в 2021 году на берегу реки Свирь.
К услугам гостей терраса и бесплатная частная парковка, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Все номера оснащены чайником. В отеле «Точке на карте. Лодейное Поле» номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Точка на Карте - Сортавала
Новый дизайнерский отель, расположенный в сосновом лесу на берегу озера Пюралампи, недалеко от горного парка Рускеала и водопадов Ахвенкоски.
Точка на Карте - Приозерск
Новый отель на берегу Ладоги. Отдельностоящие в лесу и на берегу винный гастробар и гурманский ресторан.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 4 ночи с завтраками в отелях «Точка на Карте» в Лодейном Поле, Сортавале и Приозерске
- 3 обеда по маршруту
- Комфортабельный микроавтобус с гидом на весь маршрут (840 км)
- Опытные местные гиды
- Все входные билеты, включая подземную Рускеалу
- Что не входит
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно — при необходимости
- Обеды и ужины, не включенные в программу
- Расходы личного характера
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург, Belmond Grand Hotel Europe
- Какой у нас будет маршрут?
Мы проедем 840 км вокруг Ладожского озера по маршруту: Санкт-Петербург — Старая Ладога — Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала — Приозерск — Санкт-Петербург.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору