Вокруг Ладоги. Комфорт-тур

Групповой тур в Сортавале
Мы приглашаем вас в путешествие по Карелии необычного формата — с остановками в дизайнерских отелях, идеально вписанных в суровую природу окружающих мест.

Нас ждут мраморные каньоны, пещеры и озёра горного парка Рускеала, истории финской Сортавалы и русского Сердоболья, а также водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…».Все отели, в которых мы остановимся, распложены в сосновом лесу и на берегу, где приятно прогуляться в любое время. А в ресторанах предлагается изысканная кухня и широкий выбор крымских вин.
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Вокруг Ладоги. Комфорт-тур
Ближайшие даты:
14
апр
21
апр
28
апр

Что вас ожидает:

Суровая природа приладожской Карелии
Суровая природа приладожской Карелии
Увидим незамерзающие озера и знаменитые водопады в горном парке Рускеала
Отдых в дизайнерских отелях
Отдых в дизайнерских отелях
Остановимся с комфортом и, в то же время, с полным погружением в природу этих мест
Торжество карельской гастрономии
Торжество карельской гастрономии
Приятно удивимся гастрономическим изыскам ресторанов и винных баров, стоящих прямо в лесу или на берегу Ладоги

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по первой крепости древней Руси. Лодейное Поле, домик Петра I

9:00 Стартуем из Санкт-Петербурга и уже через два часа оказываемся в Старой Ладоге на реке Волхов.

Экскурсия по первой крепости древней Руси, основанной в 753 году. В 862 сюда пришел править Рюрик. Заодно узнаем, кто такие русы, как и откуда они появились.

Обед в ресторанчике рядом с крепостью.

Переезд в Лодейное Поле на реке Свирь. Экскурсия в краеведческом музее в парке «Свирская оборона».

Остановка в парке на берегу Свири у домика Петра I.

Размещение в отеле «Точка на Карте. Лодейное Поле». Ужин в видовом ресторане отеля за свой счёт.

Экскурсия по первой крепости древней Руси. Лодейное Поле, домик Петра IЭкскурсия по первой крепости древней Руси. Лодейное Поле, домик Петра IЭкскурсия по первой крепости древней Руси. Лодейное Поле, домик Петра IЭкскурсия по первой крепости древней Руси. Лодейное Поле, домик Петра I
2 день

Монастырь Александра Свирского. Питкяранта, Сортавала

Завтрак. Посещение монастыря Александра Свирского в Старой Слободе.

Переезд по берегу Ладоги в Сортавалу (175 км). Остановка в Питкяранте в живописном заливе Ладоги на карельский обед.

Пешеходная экскурсия по Сортавале, знакомство с финской архитектурой. История русского Сердоболья.

Переезд в отель «Точка на Карте. Сортавала», расположенный в лесу на живописном озере Пюралампи.

Ужин за свой счёт в кафе на территории отеля — 15 минут ходьбы по эко-тропе. Есть оборудованные гриль-беседки на берегу с мангалом. Территория освещена.

Монастырь Александра Свирского. Питкяранта, Сортавала
3 день

Горный парк Рускеала и перекаты водопада Ахвенкоски

Завтрак и свободное время на прогулку до 11:00. Переезд в Рускеалу (20 мин).

Пешеходная экскурсия по живописным каньонам горного парка, где добывали мрамор для дворцов Петербурга. Экскурсия в подземные шахты и затопленные штольни Рускеалы.

Обед в парке в тематическом ресторане. Отъезд.

Посещение парка Ахвенкоски. Прогулка по подвесным мостикам над водопадами, где снимался фильм «А зори здесь тихие».

Возвращение в отель. Ужин в кафе за свой счет.

Горный парк Рускеала и перекаты водопада Ахвенкоски
4 день

Особняк Густава Винтера, крепость Корела

Завтрак и свободное время на прогулку до 10:30.

Переезд в Сортавалу на мыс Таруниеми.

Экскурсия в особняк Густава Винтера — знаменитого хирурга. Прогулка по дендрарию Таруниеми.

Обед в видовом ресторане отеля «Дача Винтера» за свой счёт.

Переезд в Приозерск. Осмотр крепости Корела в Приозерске. Здесь похоронен Рюрик.

Переезд в отель «Точка на Карте. Приозерск». Дизайнерский отель с номерами с отдельным входом в сосновом лесу на песчаном берегу Ладоги.

Прогулка по берегу и бокал игристого в винном баре на берегу. Ужин за свой счет в видовом ресторане.

Особняк Густава Винтера, крепость Корела
5 день

Приозерск - музей ретро-автомобилей - Санкт-Петербург

Завтрак и свободное время на прогулку до 11:00.

Возвращение в Санкт-Петербург с остановкой на автодроме «Игора-Драйв», который, возможно, примет Формулу-1 в 2023 году.

Экскурсия в музей ретро-автомобилей и обед за свой счет в ресторане «Фаворит» на автодроме.

Прибытие в Санкт-Петербург около 19:00.

Приозерск - музей ретро-автомобилей - Санкт-Петербург

Проживание

В нашем путешествии вокруг Ладожского озера мы будем останавливаться в новых дизайнерских отелях сети «Точка на Карте», которые менее чем за пару лет уже приобрели заслуженную популярность.

Нас ждут безупречные по комфорту двухместные номера со всеми удобствами и гастрономические рестораны.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Точка на Карте - Лодейное Поле

1 ночь

Новый дизайнерский отель, открытый в 2021 году на берегу реки Свирь.

К услугам гостей терраса и бесплатная частная парковка, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Все номера оснащены чайником. В отеле «Точке на карте. Лодейное Поле» номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном.

Точка на Карте - Лодейное ПолеТочка на Карте - Лодейное ПолеТочка на Карте - Лодейное ПолеТочка на Карте - Лодейное ПолеТочка на Карте - Лодейное ПолеТочка на Карте - Лодейное Поле

Точка на Карте - Сортавала

2 ночи

Новый дизайнерский отель, расположенный в сосновом лесу на берегу озера Пюралампи, недалеко от горного парка Рускеала и водопадов Ахвенкоски.

Точка на Карте - Сортавала

Точка на Карте - Приозерск

1 ночь

Новый отель на берегу Ладоги. Отдельностоящие в лесу и на берегу винный гастробар и гурманский ресторан.

Точка на Карте - Приозерск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4 ночи с завтраками в отелях «Точка на Карте» в Лодейном Поле, Сортавале и Приозерске
  • 3 обеда по маршруту
  • Комфортабельный микроавтобус с гидом на весь маршрут (840 км)
  • Опытные местные гиды
  • Все входные билеты, включая подземную Рускеалу
Что не входит
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно — при необходимости
  • Обеды и ужины, не включенные в программу
  • Расходы личного характера
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Belmond Grand Hotel Europe
Какой у нас будет маршрут?

Мы проедем 840 км вокруг Ладожского озера по маршруту: Санкт-Петербург — Старая Ладога — Лодейное Поле — Питкяранта — Сортавала — Приозерск — Санкт-Петербург.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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